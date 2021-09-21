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Новости
Sasha Shambilova

В Новой Зеландии двое мужчин пытались ввезти в закрытый из-за пандемии Окленд еду из KFC. Их арестовали Статьи редакции

В городе действуют ограничительные меры четвёртого уровня, из-за чего рестораны не работают даже навынос.

56 56 комментариев
2413 просмотров
Фото полиции Новой Зеландии

Полицейские из Новой Зеландии задержали двух мужчин на дороге к Окленду. При обыске машины они обнаружили 70 тысяч долларов США наличными и «багажник, полный еды из KFC». Об этом полиция сообщила на своём сайте.

Мужчины в возрасте 23 и 30 лет ехали в Окленд из Гамильтона. При виде полиции они развернули машину и пытались скрыться, но вскоре остановились. Помимо еды на вынос, в их автомобиле также нашли пустые пакеты из ресторана быстрого питания.

Фото полиции Новой Зеландии

Теперь нарушители карантина предстанут перед судом. Как отмечает полиция, «предъявление обвинений очень вероятно». Согласно национальному закону о борьбе с Covid-19, им грозит тюремный срок до шести месяцев или штраф в размере до 2800 долларов США.

Окленд — единственный город в Новой Зеландии, в котором действуют ограничительные меры четвёртого уровня, из-за чего там не работают рестораны и службы доставки, а жителям нельзя просто так покидать дома. По всей остальной стране введены меры второго уровня с открытыми ночными клубами, кафе и барами.

Поездки из других городов в Окленд также ограничены: туда можно попасть только во время рабочей поездки. При этом работодатель должен оформить специальный проездной документ.

Всего в Новой Зеландии подтвердили больше четырёх тысяч заболевших Covid-19. Из них умерли 27 человек. Из 325 активных случаев 35 приходятся на Окленд.

#новости #новаязеландия #covid19

56 56 комментариев
11
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Emile Zäkiev

Пиздец цирк нахой

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32
Pavel Zamyatin

В чем именно - в том что за нарушение закона наказывают? Ржака, согласен.

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0
Grigory Kopiev

В самом законе. Ограничения базовых гражданских свобод не соразмерны опасности, из-за которой они введены

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2
Pavel Zamyatin

Расскажите это умершим от ковида людям, им будет интересно послушать про то, что опасность сильно преувеличена и бояться нечего, гуляем.

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0
Grigory Kopiev

Никто не говорит, что бояться нечего. Понятно, что ковид – довольно заразная и зачастую смертельная болезнь. Но запрет на выход из дома и прочие ограничения совершенно не соответствуют уровню угрозы ред.

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0
Alexander Revan

Они не смогут возразить.

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0
Александр Лукашенко

Срать то хоть можно? Или тоже запретили?

Ответить
16
Lofoten Forsake

Срать по расписанию в 7 утра и в 9 вечера. Ковид, знаете ли...он такой.

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7
Mark Black

Не проблема

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2
Александр Лукашенко

Он такой, он такой, он плохой

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0
Главный клуб

Вы имеете ввиду срать на свой народ, Александр?

Ответить
0
wmhy

В Швейцарии кста нельзя смывать воду в унитазе и ходить в душ после 22:00 всегда

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0
AZP

А вонять можно?

Ответить
0
Grigory Kopiev

При виде полиции они развернули машину и пытались скрыться, но вскоре остановились. Помимо еды на вынос, в их автомобиле также нашли пустые пакеты из ресторана быстрого питания.

В 2019 году я бы сказал, что это сюжет черного зеркала

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17
Стас Фарбер

Кфс захотелось 🙁 тж чтож ты делаешь, денег и так нет

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5
Александр Лукашенко
Ответить
11
Плодово-ягодная Трансмиссия
Ответить
4
Александр Лукашенко

Справедливо

Ответить
0
Al

"Пока, поджелудочная."  ред.

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0
Sergey Michko

Окленд — единственный город в Новой Зеландии, в котором действуют ограничительные меры четвёртого уровня

Там почти треть населения живёт

Ответить
5
Александр Лукашенко

Окленд — единственный город в Новой Зеландии.

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8
Pavel Zamyatin
Ответить
0
Божественный огонь

я думаю это единственный город в мире с такими ограничениями

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2
Sergey Michko

У них супер низкая смертность по сравнению с европой, например https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_death_rates_by_country

Я думаю, в НЗ высокое доверие правительству. Я слушал подкаст один оттуда (закрылся, к сожалению), это была запись с радио 95bFM, там периодически озвучивалось что сейчас такой-то уровень карантина, пожалуйста то-то и то-то. И слышно было, что это делается не из-под палки, как "данное сообщение и/или материал..." ред.

COVID-19 pandemic death rates by country
This article contains the reported case fatality rate (the number of confirmed COVID-19 deaths…
en.wikipedia.org
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2
AZP

Две наглухо ебанутых страны - Новая Зеландия и Австралия. 
Весь мир уже +- живёт нормально (хотя, с дурацкими пропусками и прочим), только эти закрылись и всех на цепь посадили.

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7
Pavel Zamyatin

Да вроде норм все живут, не жалуются. Пока весь мир сидел в жестком карантине - в НЗ вообще не заметно было признаков ковида. Плюс страна гигантскими темпами вакцинируется. Странные у вас представления об этих странах.

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–1
Андрей Ионов

- за что сидишь?
- нелегальный ввоз крылышек с соусом

Ответить
5
Andy Rorsha

 - отсядь от меня!

Ответить
2
Рыжий

 Из 325 активных случаев 35 приходятся на Окленд

А город закрыт так, будто бы 300 из 325. Что за шиза происходит вообще 

Ответить
5
Щячло Попячтса

Может быть плотность населения больше и 35 их как раз из-за ограничений?

Ответить
1
Some Dude

ты еще скажи, что хочешь как у них, чтобы в рф не было столько заболевших и умерших. и чтобы на шашлы нельзя было съездить и в баре в пятницу посидеть

Ответить
0
taraskiy lotots

Свободу Окленду!

Ответить
1
Andy Rorsha

Как парламент решил, то и происходит.)

Ответить
0
Pavel Zamyatin

Хм.. государству не все равно, умирают люди пачками или нет? Возможно дело в этом.

Ответить
0
Стройный волк

Насмехается. 

Ответить
5
Василий Дробовский

Кто-то на этом Covid хорошо доставляет.

Ответить
4
Бип Боп

какая-то санитарошиза

Ответить
3
Rond

Походу НЗ вслед за Австралией несется в уютный сытый тоталитаризм

Ответить
3
Tony Wilkin

А что там в Австралии?
Я не вкурсе.

Ответить
0
Рыжий

Вспоминается серия из SP, где Картман строил свою KFC империю 

1403. Лечебные жареные цыплята :: Medicinal Fried Chicken ред.

Ответить
3
Громадный космос

ввести

Может быть все таки ввезти? 
Может и ввести конечно. 
Хули нет, какая разница, если цель была, чтобы жопу жгло от крылышек ред.

Ответить
2
Пластиковое Окно

Заголовок вообще какой-то пиздец. Сколько раз прочитал, так и не понял. 

Ответить
0
van der Pusch

рестораны не работают даже не вынос

Не ну это совсем свинство
Бедные люди которые не умеют готовить
Или не имеют на это времени

Ответить
2
Возрастной алмаз

Надо было пончики везти, договорились бы с копами
 Курочки захотелось, с шампанским 

Ответить
2
Andy Rorsha

Не, ну вообще за еду из kfc штрафовать можно и просто так.

Ответить
1
Sergey Michko

в России унылый, в Чехии клевый

Ответить
0
Nikita Vysotski

Картман уже пытался

Ответить
1
Актуальный нос

Довезли 67200 долларов наличными.

Ответить
1
Ответный каякер

Ммм, запрещёночка

Ответить
1
MangaloriANAL

ввезти* ред.

Ответить
0
Sergey Michko

внедрить

Ответить
2
Сергей Панфилов

Ввести внутривенно

Ответить
0
Rodion Kutsaev

Что?

Ответить
0
Coronadoden van Voronezj

Ну хоть поели нормально

Ответить
0
Coronadoden van Voronezj

Можно и отсидеть

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0
Andrey Valikov

мусора... мусора never changes

Ответить
0
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