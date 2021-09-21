В Новой Зеландии двое мужчин пытались ввезти в закрытый из-за пандемии Окленд еду из KFC. Их арестовали Статьи редакции
В городе действуют ограничительные меры четвёртого уровня, из-за чего рестораны не работают даже навынос.
Полицейские из Новой Зеландии задержали двух мужчин на дороге к Окленду. При обыске машины они обнаружили 70 тысяч долларов США наличными и «багажник, полный еды из KFC». Об этом полиция сообщила на своём сайте.
Мужчины в возрасте 23 и 30 лет ехали в Окленд из Гамильтона. При виде полиции они развернули машину и пытались скрыться, но вскоре остановились. Помимо еды на вынос, в их автомобиле также нашли пустые пакеты из ресторана быстрого питания.
Теперь нарушители карантина предстанут перед судом. Как отмечает полиция, «предъявление обвинений очень вероятно». Согласно национальному закону о борьбе с Covid-19, им грозит тюремный срок до шести месяцев или штраф в размере до 2800 долларов США.
Окленд — единственный город в Новой Зеландии, в котором действуют ограничительные меры четвёртого уровня, из-за чего там не работают рестораны и службы доставки, а жителям нельзя просто так покидать дома. По всей остальной стране введены меры второго уровня с открытыми ночными клубами, кафе и барами.
Поездки из других городов в Окленд также ограничены: туда можно попасть только во время рабочей поездки. При этом работодатель должен оформить специальный проездной документ.
Всего в Новой Зеландии подтвердили больше четырёх тысяч заболевших Covid-19. Из них умерли 27 человек. Из 325 активных случаев 35 приходятся на Окленд.
У них супер низкая смертность по сравнению с европой, например https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_death_rates_by_country
Я думаю, в НЗ высокое доверие правительству. Я слушал подкаст один оттуда (закрылся, к сожалению), это была запись с радио 95bFM, там периодически озвучивалось что сейчас такой-то уровень карантина, пожалуйста то-то и то-то. И слышно было, что это делается не из-под палки, как "данное сообщение и/или материал..." ред.