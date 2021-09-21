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Новости
Артём Мазанов

Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей в Солсбери третьего россиянина: сотрудника ГРУ Дениса Сергеева Статьи редакции

Это предполагаемый руководитель операции, о причастности которого к отравлению писали СМИ.

30 30 комментариев
2064 просмотров

Правоохранительные органы Великобритании впервые официально назвала имя третьего россиянина, который был причастен к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Королевской прокурорской службы.

Денису Сергееву санкционировали предъявление обвинений по четырём пунктам: заговор с целью убийства, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, а также ношение и использование химического оружия.

Сергей Федотов Фото с сайта британской полиции

Полиция выяснила, что Федотов въехал в Великобританию 2 марта 2018 года, за четыре часа до прибытия господ Петрова и Боширова. «Были найдены доказательства, позволяющие предположить, что Петров, Боширов и Федотов ранее работали вместе на ГРУ в рамках операций за пределами России», — говорится в сообщении ведомства.

Мы не будем обращаться в Россию с просьбой об экстрадиции Сергея Федотова, поскольку российская конституция не разрешает экстрадицию ее собственных граждан.

Королевская прокурорская служба Великобритании

В феврале 2019 года The Insider и исследовательская группа Bellingcat в новом расследовании рассказали о третьем подозреваемом в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По их данным, его зовут Денис Сергеев и он является высокопоставленным офицером ГРУ.

Стоп-кадр из интервью капитана ВДВ Дениса Сергеева

Расследовали выяснили, что 2010 году Сергеев получил паспорт на имя Сергея Вячеславовича Федотова в том же московском паспортном столе номер «770001», где получили свои документы Александр Мишкин (Александр Петров) и Анатолий Чепига (Руслан Боширов). По данным «Би-би-си», Сергеев носит звание генерал-майора и служит в ГРУ. Его назвали возможным руководителем операции.

По данным Bellingcat, Сергеев за несколько лет до покушения на Скрипалей пытался отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева с помощью «Новичка».

#новости #скрипаль

Статья дополняется
30 30 комментариев
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Стройный волк

Ждём интервью.  ред.

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24
Программный корабль
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15
Some Dude

Так этот Денис Сергеев уже был на интервью. проводил его, если точнее. просто в маске Риты...

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3
Стройный волк

Но ведь все знают. 

Ответить
19
Some Dude

но там была обезьяна! опять госдеп скрывает правду!

Ответить
1
Владимир Филатов

Так и до фальсификации выборов скоро дойдут.

Ответить
5
Zero-one-one

Надо потерпеть 

Ответить
2
Woody Johnson

Что известно о них сейчас? Толкают бады? Или закопали уже? 

Ответить
4
Zero-one-one

В Беларуси в командировке 

Ответить
0
Woody Johnson

хорошо ок понял тебя

Ответить
2
Ответный каякер

@Хорошо, ок, понял тебя 

Ответить
2
Smaug The Terrible

Генерал СВР писал, что Чепига возит террористов из Душанбе в Россию

Ответить
0
Программный корабль

Накуя?

Ответить
0
Konstantin Prohorov

Тоже на шпили смотрел? Или пока те двое смотрели он на шухере стоял?

Ответить
3
Владимир Филатов

он смотрел на вили

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1
Mikhail Dragunov

Ohhh, those russians...

Ответить
3
Ирина Китаева

вы в комнате с тремя мужчинами, но чувствуете себя в полной безопасности. кто эти мужчины?

Ответить
3
Программный корабль

Т ред.

Ответить
1
Alex Nevi

Э! Нормально же улыбался!)

Ответить
1
Программный корабль

Чуть выше улыбается

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4
БЕ3HOГNM

А чего на фото ему будто бы хуем по губам проехались?
Ааа... Точно

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1
Виктор Запруднов

Ебать у них лаги. С подключением вас. Блядь 3 года прошло.

Ответить
1
Михаил Никитин

А в чём собственно проблема.
Предатель наговорил лишнего.
Его решили убрать, максимально ужасным способом в назидание другим.
Так делают все разведки мира.
Ну третий и третий)))

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–3
Верующий месяц

@Кхалиси Бот 

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1
Кхалиси Бот

А в чём сёбственно пьобнемя.
Пьедятеь нягёвойил лишнего.
Ехо лешии убьять, мяксимяйно юзясным спёсёбом в нязидяние дьюгем.
Тяк деяют все лязьведки мийя.
Ну тьитий и тьетий)))

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0
Коровка говорит мууу

Кого-то они мне напоминают 🤔

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0
Верующий месяц

наконец-то  

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0
Marhal_New _Arleana

А санкции выйдут? А мячик скинете?

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0
Владимир Филатов

классный фильм

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0
Ответный каякер

Причёски у них кукожные, канеш

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0
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