Это предполагаемый руководитель операции, о причастности которого к отравлению писали СМИ.

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Правоохранительные органы Великобритании впервые официально назвала имя третьего россиянина, который был причастен к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Королевской прокурорской службы.

Денису Сергееву санкционировали предъявление обвинений по четырём пунктам: заговор с целью убийства, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, а также ношение и использование химического оружия.

Сергей Федотов Фото с сайта британской полиции

Полиция выяснила, что Федотов въехал в Великобританию 2 марта 2018 года, за четыре часа до прибытия господ Петрова и Боширова. «Были найдены доказательства, позволяющие предположить, что Петров, Боширов и Федотов ранее работали вместе на ГРУ в рамках операций за пределами России», — говорится в сообщении ведомства.

Мы не будем обращаться в Россию с просьбой об экстрадиции Сергея Федотова, поскольку российская конституция не разрешает экстрадицию ее собственных граждан. Королевская прокурорская служба Великобритании

В феврале 2019 года The Insider и исследовательская группа Bellingcat в новом расследовании рассказали о третьем подозреваемом в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По их данным, его зовут Денис Сергеев и он является высокопоставленным офицером ГРУ.

Стоп-кадр из интервью капитана ВДВ Дениса Сергеева

Расследовали выяснили, что 2010 году Сергеев получил паспорт на имя Сергея Вячеславовича Федотова в том же московском паспортном столе номер «770001», где получили свои документы Александр Мишкин (Александр Петров) и Анатолий Чепига (Руслан Боширов). По данным «Би-би-си», Сергеев носит звание генерал-майора и служит в ГРУ. Его назвали возможным руководителем операции.

По данным Bellingcat, Сергеев за несколько лет до покушения на Скрипалей пытался отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева с помощью «Новичка».