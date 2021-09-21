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Новости
Сергей Исенеков

В реестре запрещённых сайтов обнаружили главу из книги по химии — её признали «подрывающей безопасность государства» Статьи редакции

Монография Всеволода Карножицкого вышла в 1961 году — там указана формула вещества, которое может использоваться как взрывчатое.

31 31 комментарий
2522 просмотров

Роскомсвобода заметила в реестре запрещённых сайтов ссылку на электронный журнал «Химия и химики», где по решению Ильинского районного суда Пермского края заблокировали главу из книги Всеволода Карножицкого «Органические перекиси».

На сайте журнала выложили главу из монографии, где представители надзорного ведомства обратили внимание на формулу вещества, которое может использоваться в качестве взрывчатого. В суде посчитали, что эта часть книги «подрывает безопасность государства».

Не установив владельцев сайта, которые по сути должны являться административными ответчиками, вследствие чего на суд они не явились, истец попросил заблокировать данную ссылку. Ильинский районный суд требования районного прокурора удовлетворил, признав «информацию, содержащую инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, содержащуюся в сети „Интернет“ по [данному] электронному адресу в качестве информации», запрещённой в Российской Федерации.

Роскомсвобода

Книга Всеволода Карножицкого «Органические перекиси» издана в 1958 году в Париже, а в СССР она вышла в 1961 году под редакцией Алексея Несмеянова. Копии издания опубликованы на профильных ресурсах, а на саму монографию Карножицкого ссылается «Википедия» в качестве литературного источника энциклопедической информации, отмечает «Роскомсвобода».

В апреле 2021 года по решению Нижегородского суда заблокировали ролик на ютуб канале популяризатора науки NileRed. В суде сочли, что в видео «содержится запрещённая информация об изготовлении взрывчатых веществ, которая противоречит действующему законодательству Российской Федерации».

#новости #роскомсвобода

31 31 комментарий
19
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31 комментарий
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Стройный волк

эта часть книги «подрывает безопасность государства».

Как мало для этого надо. Хрупкое какое-то государство. 

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37
Коровка говорит мууу

Может там формулы есть, шоб бомбануло

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0
Стройный волк

Хлопнуло. 

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5
Viktor Vasilyev

не бомбануло а чтобы произошел хлопок

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1
Forrest_Dumb

Правильной, и уже прежде протоптанной, дорогой идут товарищи. На фото сожжение книг подрывающих  безопасность государства. 1933 год, Берлин.

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10
Механический Гоша

В апреле 2021 года по решению Нижегородского суда заблокировали ролик на ютуб канале популяризатора науки NileRed

кек

Ответить
6
Some Dude

интересно как они о нем узнали, если его ролики вроде не переводят, а он сам снимает на инглише

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0
ggg123

 Автосубтитры. Доносы.

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1
Some Dude

автосубтитры к любому ролику на половину статей УК могут напереводить)

Ответить
1
Механический Гоша

эшники сидят и мониторят интернет, ты думаешь они зачем нужны в таком количестве

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0
Some Dude

думал чтобы в телеге группы создавать и школьников закрывать. разве нет?

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1
van der Pusch

Теперь про эту книгу узнают не только химики  и главное, будут знать где именно искать

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3
TJaba

Есть более популярные материалы для нубов в химии

Ответить
2
Рыжий

Хехе, похоже, надо скачать

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2
Коровка говорит мууу

Вот так химиками и становятся

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0
Василий Дробовский

Великий сканер не дремлет.
По свалкам путешествует, строки находит.
Кстати работа на не менее € 20 в час.

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2
Some Dude

заблокировали ролик на ютуб канале популяризатора науки NileRed

хм, стоит глянуть его канал через впн тогда, у него прикольные ролики. хоть и далек от химии, но интересно

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1
Щячло Попячтса

На ютубе достаточно страну изменить.

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2
ggg123

Или в реальной жизни

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2
Божественный огонь

то есть режим СССР  от этого не пошатнулся , а РФ пошатнется

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1
Василий Дробовский

Да, про все эти перекиси прекрасно знали, держали и смешивали, заправляли при СССР в ракетных частях, рецептурных аптеках.
Просто профильные знания. ред.

Ответить
2
Forrest_Dumb

Ну так куда нынешним пынявым пигмеям, до кого-нибудь вроде Громыко, Микояна, Суслова и других советских руководителей. Я сам не фанат Совка, но современные деятели вроде Медведева, в сравнении с ними, объективно выглядят как ущербные дети из школы для слабоумных. И сам Пыня, в те времена, не смог бы подняться выше сранного подполковника. Произошел существенный отрицательный отбор в руководстве страны. Потому советский режим, в послевоенные годы, чувствовал себя гораздо уверенней, чем эти ничтожества.

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1
Ignatii Baguwk

И где теперь СССР?

Ответить
0
Божественный огонь

30 лет продержался после этой статьи ред.

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0
Дмитрий Тимофеев

в бункере?

Ответить
0
Александр Иванов

Взрывчатые вещества продают в каждой деревне в магазине который называется "Заправка"

Ответить
1
Уважаемый Пользователь

Так и урок химии пропадёт из школы

Ответить
0
Ilya Proklov

Прекрасно. Учителя в бизнес пойдут.

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0
Ответный каякер

Книга уолтера уайта? 

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0
Alexey Makov

Бумага выебала цыфру. Что и требовалось доказать.

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0
Amentessa

Роскомсвобода 

Пока не погуглила, подумала, что Роскомнадзор переименовался. В лучших традициях "запрет это и есть самая настоящая свобода" 🤗 ред.

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0
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