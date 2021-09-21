В реестре запрещённых сайтов обнаружили главу из книги по химии — её признали «подрывающей безопасность государства» Статьи редакции
Монография Всеволода Карножицкого вышла в 1961 году — там указана формула вещества, которое может использоваться как взрывчатое.
Роскомсвобода заметила в реестре запрещённых сайтов ссылку на электронный журнал «Химия и химики», где по решению Ильинского районного суда Пермского края заблокировали главу из книги Всеволода Карножицкого «Органические перекиси».
На сайте журнала выложили главу из монографии, где представители надзорного ведомства обратили внимание на формулу вещества, которое может использоваться в качестве взрывчатого. В суде посчитали, что эта часть книги «подрывает безопасность государства».
Книга Всеволода Карножицкого «Органические перекиси» издана в 1958 году в Париже, а в СССР она вышла в 1961 году под редакцией Алексея Несмеянова. Копии издания опубликованы на профильных ресурсах, а на саму монографию Карножицкого ссылается «Википедия» в качестве литературного источника энциклопедической информации, отмечает «Роскомсвобода».
В апреле 2021 года по решению Нижегородского суда заблокировали ролик на ютуб канале популяризатора науки NileRed. В суде сочли, что в видео «содержится запрещённая информация об изготовлении взрывчатых веществ, которая противоречит действующему законодательству Российской Федерации».
Ну так куда нынешним пынявым пигмеям, до кого-нибудь вроде Громыко, Микояна, Суслова и других советских руководителей. Я сам не фанат Совка, но современные деятели вроде Медведева, в сравнении с ними, объективно выглядят как ущербные дети из школы для слабоумных. И сам Пыня, в те времена, не смог бы подняться выше сранного подполковника. Произошел существенный отрицательный отбор в руководстве страны. Потому советский режим, в послевоенные годы, чувствовал себя гораздо уверенней, чем эти ничтожества.