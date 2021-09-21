Монография Всеволода Карножицкого вышла в 1961 году — там указана формула вещества, которое может использоваться как взрывчатое.

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Роскомсвобода заметила в реестре запрещённых сайтов ссылку на электронный журнал «Химия и химики», где по решению Ильинского районного суда Пермского края заблокировали главу из книги Всеволода Карножицкого «Органические перекиси».

На сайте журнала выложили главу из монографии, где представители надзорного ведомства обратили внимание на формулу вещества, которое может использоваться в качестве взрывчатого. В суде посчитали, что эта часть книги «подрывает безопасность государства».

Не установив владельцев сайта, которые по сути должны являться административными ответчиками, вследствие чего на суд они не явились, истец попросил заблокировать данную ссылку. Ильинский районный суд требования районного прокурора удовлетворил, признав «информацию, содержащую инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, содержащуюся в сети „Интернет“ по [данному] электронному адресу в качестве информации», запрещённой в Российской Федерации. Роскомсвобода

Книга Всеволода Карножицкого «Органические перекиси» издана в 1958 году в Париже, а в СССР она вышла в 1961 году под редакцией Алексея Несмеянова. Копии издания опубликованы на профильных ресурсах, а на саму монографию Карножицкого ссылается «Википедия» в качестве литературного источника энциклопедической информации, отмечает «Роскомсвобода».