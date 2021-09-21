«ВКонтакте» заблокировала аккаунты бывших глав штабов Навального, часть которых писала про «Умное голосование» Статьи редакции
В компании подчеркнули, что в случае отказа им грозил штраф в размере десятой части годовой выручки.
«ВКонтакте» начала блокировать страницы бывших координаторов штабов Алексея Навального в российских регионах, сообщили активисты в соцсетях. Пресс-служба соцсети подтвердила это TJ, объяснив требованием Генпрокуратуры.
19 сентября экс-координатор штаба Навального в Тамбове Диана Рудакова сообщила о блокировке своей страницы во «ВКонтакте». По её словам, она весь день делала репосты записей про «Умное голосование».
О схожей ситуации 20 сентября рассказал экс-глава тверского штаба Андрей Прокудин. Он отмечает, что ему не приходило никаких уведомлений о блокировке. Также, по словам Прокудина, страница видна с мобильной версией, но без постов.
Правозащитный проект «Сетевые свободы» отметил, что доступ ограничен и к страницам экс-руководителям хабаровского штаба Алекся Ворсина и ростовского штаба Ксении Середкиной. Кроме этого, заблокировали аккаунт скончавшейся два года назад главы казанского штаба Эльвиры Дмитриевой.
Доступ ко всем страницам ограничен по требованию Генпрокуратуры от 23.07.2021 №27-31-2021/Ид8550-21. В реестре запрещённых сайтов нет ни одного домена, который признали незаконным по этому решению.
Однако по схожему требованию №27-31-2021/Ид6832-21, принятому в тот же день, Роскомнадзор блокировал сайты сторонников Навального. В реестр запрещённых сайтов также включён сайт «Умного голосования», что связано с признанием ФБК* экстремистской организацией.
Какие ещё страницы сторонников Навального «ВКонтакте» могла заблокировать по этому решению Генпрокуратуры, точно неизвестно. TJ запросил комментарии у Рудаковой и Прокудина, но не получил оперативных ответов.
В мае «ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить посты о январских митингах. Тогда в соцсети сочли, что этот приговор свидетельствует об ужесточении регулирования интернета.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
Кажется у товарища майора намечается новый пациент.
Хочется написать не самое популярное в последние дни мнение.
От частных компаний, будь то вк, гугл или телеграм, будет куда больше пользы, если они продолжат работать в России. Преступники тут власть и её машина блокировок. Можно сколько угодно писать, что они прогибаются под режим, но смысл там всё же в другом, ведь режим менять не им.
В Беларуси закрыли самое крупное медиа за один день. Буквально снесли нахуй в одночасье портал, который читали все, вне зависимости от их политических предпочтений, ни погоду, ни курсы валют не посмотришь.
Ты правда думаешь, что для неистощимого ресурса российской власти проблемой будет убрать Навального и все упоминания о нем подчистую? Они не пытаются, они реально это делают
Ну а чего? У вк по сути нет возможностей на это влиять и не исполнять дичь, которую им указывают. Просто от туда нужно массово валить в более независимые места, да хоть в тот же фб(который просто заблочат со временем лол) или твиттер(тоже самое), или ещё куда-то. И это даже проще, чем поднять жопу с дивана и пойти на митинг, но всем похуй.