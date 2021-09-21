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Новости
Sasha Shambilova

«ВКонтакте» заблокировала аккаунты бывших глав штабов Навального, часть которых писала про «Умное голосование» Статьи редакции

В компании подчеркнули, что в случае отказа им грозил штраф в размере десятой части годовой выручки.

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2161 просмотров

«ВКонтакте» начала блокировать страницы бывших координаторов штабов Алексея Навального в российских регионах, сообщили активисты в соцсетях. Пресс-служба соцсети подтвердила это TJ, объяснив требованием Генпрокуратуры.

«ВКонтакте» была вынуждена ограничить доступ к данным страницам на территории РФ по требованию Генпрокуратуры. Ранее мы уже получили два штрафа в размере 1,5 млн рублей каждый за неудаление призывов к участию в митингах. Повторное нарушение может привести к штрафу в размере одной десятой от годовой выручки.

пресс-служба «ВКонтакте»

19 сентября экс-координатор штаба Навального в Тамбове Диана Рудакова сообщила о блокировке своей страницы во «ВКонтакте». По её словам, она весь день делала репосты записей про «Умное голосование».

Сегодня весь день пишу об «Умном голосовании». Делала репосты в ВК (да, да, у меня там ещё есть страничка, портал в «ой зачем тебе это ФСБшно-усмановское логово?!» открыт!). И, кажется, Российская Федерация решила меня запретить. Заблокированы по требованию Генпрокуратуры не только какие-то отдельные мои посты, а вся страница. Весь профиль.

Диана Рудакова
экс-координатор штаба Навального в Тамбове

О схожей ситуации 20 сентября рассказал экс-глава тверского штаба Андрей Прокудин. Он отмечает, что ему не приходило никаких уведомлений о блокировке. Также, по словам Прокудина, страница видна с мобильной версией, но без постов.

Правозащитный проект «Сетевые свободы» отметил, что доступ ограничен и к страницам экс-руководителям хабаровского штаба Алекся Ворсина и ростовского штаба Ксении Середкиной. Кроме этого, заблокировали аккаунт скончавшейся два года назад главы казанского штаба Эльвиры Дмитриевой.

Доступ ко всем страницам ограничен по требованию Генпрокуратуры от 23.07.2021 №27-31-2021/Ид8550-21. В реестре запрещённых сайтов нет ни одного домена, который признали незаконным по этому решению.

Однако по схожему требованию №27-31-2021/Ид6832-21, принятому в тот же день, Роскомнадзор блокировал сайты сторонников Навального. В реестр запрещённых сайтов также включён сайт «Умного голосования», что связано с признанием ФБК* экстремистской организацией.

Какие ещё страницы сторонников Навального «ВКонтакте» могла заблокировать по этому решению Генпрокуратуры, точно неизвестно. TJ запросил комментарии у Рудаковой и Прокудина, но не получил оперативных ответов.

Страница «ВКонтакте» Рудаковой Скриншот TJ

В мае «ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить посты о январских митингах. Тогда в соцсети сочли, что этот приговор свидетельствует об ужесточении регулирования интернета.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #вконтакте #блокировки #навальный #умноеголосование

48 48 комментариев
21
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48 комментариев
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Божественный огонь

была вынуждена

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14
Стеклянный корабль

у них есть другой вариант?

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0
Божественный огонь

нет , просто можно было написать "Мы быстро и оперативно удалили" +10 к честности

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1
Сергей Сергеич

Ну ты как маленький. Написали бы так, все-равно их обосрали бы.

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0
Божественный огонь

ну вот мне тогда было бы не докопаться)

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0
Сергей Сергеич

Я бы за тебя докопался, брад

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1
Стеклянный корабль

щас я хоть новость прочитаю что там, подожди.

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0
Стеклянный корабль

в общем я не понял какие у тебя претензии и какая честность?

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0
Денис Фадеев

Конечно, чтоб их закрыли. 

Ответить
0
Стеклянный корабль

тогда закрыть вообще всё что есть в России, так?

Ответить
0
Денис Фадеев

Даже мой любимый продуктовый?

Ответить
0
Стеклянный корабль

ну да, они тоже сливают инфу о тебе 

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0
FOX

Закон есть закон

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–7
Иван Кондратьев

Бутылка есть бутылка

Ответить
25
Александр Суханов

Особенно когда его принимает фальшивый парламент..

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11
Ответный каякер

Gosdura lex sed lex 

Ответить
3
Empathy

Подскажи, во время правления одного небезызвестного австрийского художника, тоже все по закону ведь было?

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0
Gedevan

Кажется у товарища майора намечается новый пациент.

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0
FOX

да

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–1
Стройный волк

Хочется написать не самое популярное в последние дни мнение.

От частных компаний, будь то вк, гугл или телеграм, будет куда больше пользы, если они продолжат работать в России. Преступники тут власть и её машина блокировок. Можно сколько угодно писать, что они прогибаются под режим, но смысл там всё же в другом, ведь режим менять не им.

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6
Божественный огонь

самый простой пример - хуго босс всё еще отличный бренд, хотя и они когда то прогибались.

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1
Стеклянный корабль

они и не могут не выполнить эти требования находясь в Российской юрисдикции. 

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0
Александр Лукашенко

Но они могли бы тупо йути и это для нас было бы куда хуже. Об этом чел и пишет. А так хоть какой-то источник независимой информации, хотя бы возможность её получить остаётся.  ред.

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1
Ответный каякер

В контакте с майором

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5
Стройный волк

В мае «ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить посты о январских митингах. Тогда в соцсети сочли, что этот приговор свидетельствует об ужесточении регулирования интернета.

Тогда уже всё понятно было, свидетельства куда раньше появились.

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3
Михаил Ромайкин

Почему так медленно блокируют? Ркн же вправе во всём интернете заблокировать и удалить всё(что сами запретили и занежелали) что связано с Навальным. Ютубы, телеги, фейсбуки. Похоже специально издеваются, постепенно "отменяя" все наши шансы на смену власти

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3
Божественный огонь

некоторые люди охотятся на крокодилов, но никто не делает это без публики. надо не только заблокировать , но и сказать мол видите, "мы блокируем, вы под запретом!

Ответить
0
Александр Лукашенко

А куда им торопиться? Зачем смуту наводить? Такие вещи лучше тихо делать, постепенно, чтобы население успевало адаптироваться к новой реальности. Они уже давно прошарили это.  ред.

Ответить
0
Стеклянный корабль

мусорская помойка снова оказалась мусорской помойкой.

Ну а если серьёзно, то хотят они этого или нет, но они должны подчиняться  ебанутым структурам различным. ред.

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2
Nick Rosenberg

А если ебанутая контора скажет, что всем топам вконтакта нужно выкинуться из окна?

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–1
Стеклянный корабль

жопу с пальцем не надо сравнивать

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0
Nick Rosenberg

На каком уровне маразма для тебя жопа становится пальцем? ред.

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–1
Стеклянный корабль

 ты сравниваешь предписание удалить контент и выброситься из окна. У кого в итоге маразм?

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0
Сергей Сергеич

Не завидуй.

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0
Александр Лукашенко

Если уж зарубежные гиганты прогибаются, что со сраного ВК требовать. 

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2
ЦарЪ

Верни стену сцуко

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2
Владислав Васильев

То есть они правда пытаются стереть из интернета всё, что когда-либо было связано с Навальным? 🤔 ред.

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1
Александр Добриневский

В Беларуси закрыли самое крупное медиа за один день. Буквально снесли нахуй в одночасье портал, который читали все, вне зависимости от их политических предпочтений, ни погоду, ни курсы валют не посмотришь.
Ты правда думаешь, что для неистощимого ресурса российской власти проблемой будет убрать Навального и все упоминания о нем подчистую? Они не пытаются, они реально это делают

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1
Василий Дробовский
Ответить
1
Мягкий фитиль

Сразу ясно было, что снесут

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0
Genesi5 ­

Частная компания, имеет право

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0
Зарегистрировался только что

вконтакте privacy 🤡

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0
likesimulator
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0
Стильная самочка орангутана

Ну а чего? У вк по сути нет возможностей на это влиять и не исполнять дичь, которую им указывают. Просто от туда нужно массово валить в более независимые места, да хоть в тот же фб(который просто заблочат со временем лол) или твиттер(тоже самое), или ещё куда-то. И это даже проще, чем поднять жопу с дивана и пойти на митинг, но всем похуй.

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0
Стильная самочка орангутана

Когда свою федеративную сеть поднимем, братья?! Хочу общаться с тжшниками на скорости в 64кб/с!  ред.

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0
Стильная самочка орангутана

Свергнем кровожадный режим Звезды!

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0
George Clooney

Ну все, теперь наконец-то заживем

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0
диванный

А хули вы ожидали?

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–1
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