Bloomberg: сотрудники Google раскритиковали компанию за удаление приложения Навального c «Умным голосованием» Статьи редакции
Они сочли это уступкой российским властям.
Сотрудники Google раскритиковали компанию за удаление перед выборами в Госдуму приложения «Навальный» со списками «Умного голосования» из Google Play. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщения сотрудников на внутренних форумах и платформе Memegen.
Сотрудники распространяют мемы, обыгрывая главный принцип компании — интересы пользователей превыше всего. Bloomberg рассказал об одном из таких изображений, на котором мужчина читает журнал с надписью: «Путин ― пользователь номер один».
Бывший юрист Google Дафна Келлер в общении с журналистами издания высказала мнение, что в скором времени компании придётся работать в России, как в Китае, где ограничивают работу многих западных сайтов и приложений и создают их аналоги.
По мнению сотрудников, это беспрецедентный случай, который показывает то, как российские власти ужесточили контроль над онлайн-компаниями и как они готовы им уступать. В компании считают, что такое давление со стороны властей всё ещё стоит того, чтобы работать на многомиллиардном рекламном рынке, пишет Bloomberg.
Издание обратилось за комментариями в Google, но там отказались отвечать на вопросы журналистов.
В начале сентября Роскомнадзор потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение «Навальный», а отказ пригрозил счесть как «вмешательство в выборы».
15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России. Причина — размещение в App Store и Google Play приложения «Умного голосования», которое запустил наделённый «экстремистским» статусом Фонд борьбы с коррупцией*.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
Это уже философия. До какой-то степени беспокоятся, кто-то готов протестовать, кто-то даже увольняться. Мой коммент был о том, что американские работники беспокоятся о том, в чём они работают, мол — очнись, какое «махать кулаками, обратный отсчёт уже запущен»? Ты местечково мыслишь. Это не про Россию вовсе, им похуй конкретно на Россию, будь на месте России Зимбабве или Уругвай — было бы то же самое.
Если компания не принадлежит одному человеку, в конечном счёте большинство решений будет обусловлены максимизацией прибыли. Потому как акционеров по большей части едва ли заботят проблемы оппозиции из далёкой России.
Тем же сотрудникам Гугла легко возмущаться действиями руководства. Но вот представим, что директор подошёл бы к ним и спросил: Ну хорошо, мы оставляем УГ, после чего нас вышвыривают с рынка России. Доходы от рекламы снизятся, из-за чего мы будем вынуждены урезать вам зарплату на 10%. Вы согласны с этим?
Думаю, что желающих фрондёрствовать за свой собственный счёт, а не за счёт компании, резко поубавится.
Так проще для восприятия. Люди не особо любят думать.
Я тож не особо люблю думать, поэтому могу например сформировать мнение о бренде, воспользовавшись только некоторыми товарами. Хотя между этими товарами может быть буквально ничего общего, кроме логотипа на упаковке.
Или вот обхожу я Сбер стороной. Но что-то дёрнуло попробовать, и вот я клиент СберМаркета - отличный сервис! А потом дёрнуло попробовать СберМегаМаркет, и вот я 3 недели сидел без своего заказа и без пяти тыщ. А вчера открыл 2гис и увидел логотип Сбера. И чувство такое неприятное...
Наверное, это всё из-за попытки спроецировать понятные человеческие качества на компании. Типа, "Яндекс нехороший человек, он в том году мне сотку не вернул за косяк, не дружу с ним", или "Сбер интересный, понравилось чего он в том месяце рассказывал". Если пытаться отойти от этого упрощения и держать в голове что каждая компания это тысячи людей, голова может лопнуть.
Заводы имхо гораздо легче покрыть коррупционными "налогами", давайте на пожарную справку, давайте такую, давайте сякую, давайте лям баксов и все будет ок.
Гугл зарабатывает больше лярда зелени у нас, и лярд зелени это лярд зелени и в Штатах и где угодно. Причем, тупо за продажу рекламки и с местным офисом в 2.5 сотрудника. ред.
Ок, это аргумент. Но "с местным офисом" на данный момент законам уже не соответствует, ибо надо переносить персональные данные и прочая хуйня. Ну и на деле, даже без перс данных, у них огромная сеть GCNкэшей, которые ещё и пиздят гэбэшники периодически. Не настолько бесплатно, как ты описал, короче.