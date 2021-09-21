Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":815,"title":"\u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0448\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0443\u043b\u043e\u0432 \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 TJ","url":"\/redirect?component=advertising&id=815&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/437914-p&placeBit=1&hash=cc25e10bbce3ba1178707620a151028c26e64dc0e3c8cc75c43d562debd0bf18","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

Bloomberg: сотрудники Google раскритиковали компанию за удаление приложения Навального c «Умным голосованием» Статьи редакции

Они сочли это уступкой российским властям.

49 49 комментариев
5339 просмотров

Сотрудники Google раскритиковали компанию за удаление перед выборами в Госдуму приложения «Навальный» со списками «Умного голосования» из Google Play. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщения сотрудников на внутренних форумах и платформе Memegen.

Сотрудники распространяют мемы, обыгрывая главный принцип компании — интересы пользователей превыше всего. Bloomberg рассказал об одном из таких изображений, на котором мужчина читает журнал с надписью: «Путин ― пользователь номер один».

В прошлом они [Google] хорошо противостояли давлению со стороны властей. Но возможно, такого идеализма в компании больше нет. Подозреваю, что противостояние государствам просто не входит в число их приоритетов.

Уильям Эчиксон
бывший сотрудник Google

Бывший юрист Google Дафна Келлер в общении с журналистами издания высказала мнение, что в скором времени компании придётся работать в России, как в Китае, где ограничивают работу многих западных сайтов и приложений и создают их аналоги.

По мнению сотрудников, это беспрецедентный случай, который показывает то, как российские власти ужесточили контроль над онлайн-компаниями и как они готовы им уступать. В компании считают, что такое давление со стороны властей всё ещё стоит того, чтобы работать на многомиллиардном рекламном рынке, пишет Bloomberg.

Издание обратилось за комментариями в Google, но там отказались отвечать на вопросы журналистов.

В начале сентября Роскомнадзор потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение «Навальный», а отказ пригрозил счесть как «вмешательство в выборы».

15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России. Причина — размещение в App Store и Google Play приложения «Умного голосования», которое запустил наделённый «экстремистским» статусом Фонд борьбы с коррупцией*.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #google #выборы #умноеголосование

49 49 комментариев
61
{ "author_name": "Сергей Исенеков", "author_type": "editor", "tags": ["\u0443\u043c\u043d\u043e\u0435\u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u044b","google"], "comments": 49, "likes": 61, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 442550, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 21 Sep 2021 18:10:32 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
49 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Божественный огонь

представляю содержимое корпоративных чатиков.  наверняка контент тж на максималках

Ответить
30
Андрей Охапкин

Либерахи и украинцы? Да кто ж их на работу возьмёт

Ответить
–1
Божественный огонь

чет даже несмешное утверждение

Ответить
4
Андрей Охапкин

Извините

Ответить
1
Ответный каякер

Уровень слака в тинькове, вроде

Ответить
1
Стеклянный корабль

Точка невозврата пройдена. Смысла махать руками уже нет.

Ответить
16
Yellson
Ответить
40
Человеческий колос

Почему пройдена? Предстоит ещё много шажков. И то в какую сторону эти шажки будут зависит от многих людей, в том числе общества.

Ответить
6
Sam Lowry

Сотрудникам Гугла как-то поебать на эти детали. Они несколько о другом беспокоятся. 

Ответить
0
Стеклянный корабль

ни о чём они на самом деле не беспокоятся. 

Ответить
0
russkiy rab

сотрудники гугл вынудили компанию уйти с китайского рынка, не пизди

Ответить
2
russkiy rab

Минус убери геюга

Ответить
–1
Стеклянный корабль

тебя не спросил

Ответить
0

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Sam Lowry

Это уже философия. До какой-то степени беспокоятся, кто-то готов протестовать, кто-то даже увольняться. Мой коммент был о том, что американские работники беспокоятся о том, в чём они работают, мол — очнись, какое «махать кулаками, обратный отсчёт уже запущен»? Ты местечково мыслишь. Это не про Россию вовсе, им похуй конкретно на Россию, будь на месте России Зимбабве или Уругвай — было бы то же самое. 

Ответить
0
Dmitry Ryleev

Всегда удивляет как мы олицетворяем компании как одно Существо, а не отдельных лиц ,что принимают коллективное решение

Ответить
9
Романелло Кивогенс

Если компания не принадлежит одному человеку, в конечном счёте большинство решений будет обусловлены максимизацией прибыли. Потому как акционеров по большей части едва ли заботят проблемы оппозиции из далёкой России. 

Тем же сотрудникам Гугла легко возмущаться действиями руководства. Но вот представим, что директор подошёл бы к ним и спросил: Ну хорошо, мы оставляем УГ, после чего нас вышвыривают с рынка России. Доходы от рекламы снизятся, из-за чего мы будем вынуждены урезать вам зарплату на 10%. Вы согласны с этим?

Думаю, что желающих фрондёрствовать за свой собственный счёт, а не за счёт компании, резко поубавится. 

Ответить
3
Андрей Ионов

полностью согласен но не согласен

там у сотрудников такие зп и опционы, что им на эти 10% и правда может быть похую

ну получишь ты два млн за год а 1,8 млн ну и хули, люди в этих к омпания х и правда уже могут интересоваться только не материальынми благами

Ответить
2
fullmetalboy48151623 .

Так проще для восприятия. Люди не особо любят думать.

Я тож не особо люблю думать, поэтому могу например сформировать мнение о бренде, воспользовавшись только некоторыми товарами. Хотя между этими товарами может быть буквально ничего общего, кроме логотипа на упаковке.

Или вот обхожу я Сбер стороной. Но что-то дёрнуло попробовать, и вот я клиент СберМаркета - отличный сервис! А потом дёрнуло попробовать СберМегаМаркет, и вот я 3 недели сидел без своего заказа и без пяти тыщ. А вчера открыл 2гис и увидел логотип Сбера. И чувство такое неприятное...

Наверное, это всё из-за попытки спроецировать понятные человеческие качества на компании. Типа, "Яндекс нехороший человек, он в том году мне сотку не вернул за косяк, не дружу с ним", или "Сбер интересный, понравилось чего он в том месяце рассказывал". Если пытаться отойти от этого упрощения и держать в голове что каждая компания это тысячи людей, голова может лопнуть. 

Ответить
0
Андрей Охапкин

Кто "мы"? У нас же не какой-то коллективный разум

Ответить
0
ggg123

В компании считают, что такое давление со стороны властей всё ещё стоит того, чтобы работать на многомиллиардном рекламном рынке, пишет Bloomberg.

Где там челы утверждающие что Россия это микрорыночек никому не нужный. 

Ответить
5
Прочий бас

Напомни, почему мировые автоконцерны продали тут свои заводы и съебали к хуям?

Ответить
0
ggg123

Заводы имхо гораздо легче покрыть коррупционными "налогами", давайте на пожарную справку, давайте такую, давайте сякую, давайте лям баксов и все будет ок.

Гугл зарабатывает больше лярда зелени у нас, и лярд зелени это лярд зелени и в Штатах и где угодно. Причем, тупо за продажу рекламки и с местным офисом в 2.5 сотрудника. ред.

Ответить
4
Прочий бас

Ок, это аргумент. Но "с местным офисом" на данный момент законам уже не соответствует, ибо надо переносить персональные данные и прочая хуйня. Ну и на деле, даже без перс данных, у них огромная сеть GCNкэшей, которые ещё и пиздят гэбэшники периодически. Не настолько бесплатно, как ты описал, короче.

Ответить
0
Драгоценный череп

ну и какие? форд чтоли и gm хуй знает когда? так у них в целом в Европе проблемы были. Все на местах, мерседес не так давно открыл завод полного цикла. Че уж просто так говорить-то. ред.

Ответить
4
Божественный огонь

потому что российский прокупатель один хуй предпочитает зарубежную сборку

Ответить
1
Прочий бас

Так толсто что даже тонко

Ответить
0
Amkazan Amkazan

когда надо - микро, когда надо - макро. Крутите как хотите, лишь бы аргумент был удобный..

Ответить
0
Исторический Женя

Учитывая уровень влияния Гугла, для них правда зашквар прогибаться под любую власть. Это не ВК и даже не Телеграм

Ответить
4
Грубый Данила

уровень влияния гугла напрямую зависит от количества и демографического размера территорий, на которых он присутствует

Ответить
1
Исторический Женя

нихуя ты умный

уровень его влияния зависит от качества сервиса. есть дохуя других компаний на этих территориях с нулевым влиянием.

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Камон, у гугла нет влияния на государства в которых он не пустил лоббистские корни. Т.е. везде кроме США его выпиздить с рынка проще простого, было бы желание и яйца как у тоталитарной китайской параши.

Ответить
0
Человеческий колос

Сейчас мировая демократия сильно проигрывает авторитаризму. Корона дала слишком много козырей авторитаризму.

Ответить
3
Анатолий Смолов

…главный принцип компании — интересы пользователей превыше всего.

Ответить
2
Victor Ganin

Увольняться будут? А то когда выебали одного, то вони на весь интернет. А как миллионы - то это норм.

Ответить
1
Ответный каякер

Сотрудники распространяют мемы

Их борьба 

Ответить
1
Стильная самочка орангутана

Наша общая, чего уж тут

Ответить
0
Ahmed Ahmed

Сотрудники гугла сделали больше чем комментаторы tj

Ответить
0
Божественный огонь

ровно столько же?

Ответить
1
ggg123

Сделали мемы!

Ответить
4
Невероятный колос

Dragonfly они-таки отменили.

Ответить
1
Сергей Черногорский

путин даже интернетом не пользуется, не то что продуктами гугла

Ответить
0
Alex Nevi

он пользуеца людьми, которые пользуюца тырнэтом

Ответить
1
Коровка говорит мууу

Что там с акциями гугла ?

Ответить
0
Bad Dog

Предлагаю оскорбленным сотрудникам гугла и прочих работу… пишите в личку. Зп 1.5х от вашей гугловской, удаленка

Ответить
0
Andre Macareno

И где тот госдеп, про который так много говорит телек, почему своей агентуре не помог совершить успешное вмешательство в выборы? Ни санкций, ничего, как-то не сходится ватная теория

Ответить
0
Грубый Данила

а примеров не покажут?

Ответить
0
Андрей Охапкин

Наверное пришли к главному офису покричать: "Мы здесь власть!"

Ответить
0

Комментарий удален

Alex Nevi

Путин ― пользователь номер один

хехе, смешно, жаль саму пику не приложили

Ответить
0
Фонзи

Goolag

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 49 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Прямая трансляция: Единый день голосования на выборах в Госдуму-2021
TJ весь день следит за голосованием, нарушениями и результатами выборов.
242
Новости
Дуров объявил о крупном обновлении Telegram. По данным СМИ, его не одобряли, пока не удалили бота «Умного голосования»
Близкий к Telegram источник издания «Код Дурова» утверждает, что модераторы App Store и Google Play требовали «соблюдения местных законов».
214
Разборы
«Тихий и спокойный мальчик»: что известно о стрельбе в пермском вузе, где погибли 6 человек, а ещё 28 получили ранения
Стрелок ранен, но жив, хотя СМИ сообщали о гибели. Все учебные заведения края отменяют занятия, а в других регионах страны усиливают охранные меры.
187
Популярное за три дня
Интернет
Главный скандал на выборах: результаты электронного голосования по Москве не объявляют — это связывают с фальсификациями
Присутствующие при подсчёте сообщают о нарушениях, а в соцсетях считают подозрительным внезапный отрыв «Единой России» от независимых кандидатов.
109
Истории
Нейросети и беспилотный робот-пулемёт: как теория об убийстве главы ядерной программы Ирана, возможно, оказалась правдой
Согласно расследованию NYT, спецслужбы Израиля применили уникальную технологическую тактику для устранения высокопоставленного учёного.
157
Новости
Дуров объявил об ограничении телеграм-ботов «с агитацией» на время выборов в России
Под эту категорию попадает и бот «Умного голосования».
563
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null