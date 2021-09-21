Рогозин назвал невозможным сотрудничество Роскосмоса со SpaceX и обвинил компанию в «выдавливании с рынка» Статьи редакции
«Мы скорее конкуренты, чем союзники».
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что сотрудничество организаций Роскосмоса с компанией Илона Маска SpaceX «вряд ли возможно», потому что они — прямые конкуренты. Об этом он рассказал на конференции «Орбита молодежи».
По словам Рогозина, SpaceX пытается выдавить российского конкурента с рынка космических пусков при помощи разных инструментов, в частности, демпинга. Он считает, что эти потери покрывают средства Пентагона и других госструктур. Рогозин подчеркнул, что Роскосмос внимательно следит за проектами компании Илона Маска.
Глава госкорпорации также заявил, что Роскосмос заинтересован в развитии частных компаний в РФ. «Нашим частникам намного сложнее находить финансирование, [чем американским]», — добавил Рогозин.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Глава госкорпорации также заявил, что Роскосмос заинтересован в развитии частных компаний в РФ
6 апр - РИА Новости. Российская частная компания "КосмоКурс", планировавшая создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области, будет закрыта
В целом он прав.
Американцы напрямую заинтересованы в протекции американской компании.
Естественно не союзники, т.к. прямые конкуренты. Они же работают на одном и том же рынке.
Партнёрство тоже сложно представить — слияния компаний никогда не будет. Единой цели покорения космоса нет.
А о чем новость? ред.
Как же жизненно, у меня в универе была препод по экономике прожженная коммунистка до мозга костей, нулевая сумма в теории там была тезисом который который стоял на самой вершине устройства мира, круче были только базис и надстройка и важность факта, что после падения богорожденного ссср все ресурсы в россии захватили 1% семей
чет я затянул, просто от твоей фразы реально страшные флешбеки полетели
Ну так есть же обкатанная схема, забыли что-ли? Пользуйтесь:
1. Заблокировать сайт SpaceX в России
2. Заставить Ютуб заблокировать канал для пользователей РФ
3. Принять закон об удалении Спайс икс из результатов поисковиков
4. Ввести дополнительные сборы на взгляды в небо, которые пополам направить на строительство дач для внуков и правнуков чиновников и на
6. Симонян, Веника и прочих пиздаболов, чтобы рассказывали что мы вот-вот ух блять, нужно только потерпеть
7. Profit, конкурент побежден ред.
Спейс икс создавались для того, чтобы НАСА перестала зависеть от Роскосмоса
Нет. SpaceX была создана в 2002 году Маском для реализации своих детских мечтаний о полётах в космос. Тогда шло активное сотрудничество США и РФ и никто в NASA не пытался избавиться от российской зависимости. Наоборот, тогда начал летать Atlas V на российском РД-180, строился МКС совместно с РФ, массово покупались пуски Протона, развивался Морской старт.
по факту он говорит правду
SpaceX пытается выдавить российского конкурента с рынка космических пусков при помощи разных инструментов, в частности, демпинга. Он считает, что эти потери покрывают средства Пентагона и других госструктур
Никто пока не нашёл признаков демпинга у SpaceX. Если бы пуски SpaceX реально стоили бы так дорого, как утверждает Рогозин, проект спутникового интернета Starlink был бы невозможен. Т.к. он требует большого числа дешёвых пусков.
По словам Рогозина, SpaceX пытается выдавить российского конкурента с рынка космических пусков при помощи разных инструментов, в частности, демпинга. Он считает, что эти потери покрывают средства Пентагона и других госструктур.
**ять, вот как это работает? Я бы понимал, будь Рогозина частная лавочка. И тогда действительно сильно бы досаждало, что менее эффективный конкурент покрывает убытки за счёт государства. Но ведь:
Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску
https://ria.ru/20201124/rogozin-1586030045.html
Россия планирует потратить на космическую деятельность в 2022-2024 годах 629,64 миллиарда рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на пояснительную записку к проекту бюджет
https://lenta.ru/news/2021/09/21/600/
Роскосмос просит выделить из федерального бюджета около 2,3 трлн рублей на космическую деятельность до 2025 года. Об этом говорится в тексте «Федеральной космической программы на 2016-2025 годы», передает «Интерфакс».
https://polit.ru/news/2014/08/20/spaceactivities/