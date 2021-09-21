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Новости
Артём Мазанов

Рогозин назвал невозможным сотрудничество Роскосмоса со SpaceX и обвинил компанию в «выдавливании с рынка» Статьи редакции

«Мы скорее конкуренты, чем союзники».

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что сотрудничество организаций Роскосмоса с компанией Илона Маска SpaceX «вряд ли возможно», потому что они — прямые конкуренты. Об этом он рассказал на конференции «Орбита молодежи».

По словам Рогозина, SpaceX пытается выдавить российского конкурента с рынка космических пусков при помощи разных инструментов, в частности, демпинга. Он считает, что эти потери покрывают средства Пентагона и других госструктур. Рогозин подчеркнул, что Роскосмос внимательно следит за проектами компании Илона Маска.

Глава госкорпорации также заявил, что Роскосмос заинтересован в развитии частных компаний в РФ. «Нашим частникам намного сложнее находить финансирование, [чем американским]», — добавил Рогозин.

Рогозин обвинил NASA и SpaceX в демпинге, из-за…
По мнению Рогозина, США давно проводят политику «вытеснения России с рынка».
tjournal.ru

#новости #рогозин #spacex

3070 просмотров
63 63 комментария
19
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63 комментария
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Блаженный пришелец

Роскосмос выдавливают с рынка, потому что свою продукцию они выдавливают из жопы.

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73
Nick Rosenberg

Не надо врать, технологии роскосмоса еще не доросли до 3d печати.

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5
Стильная самочка орангутана

Проиграл

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0
Стройный волк

Мы скорее конкуренты, чем союзники

Как всегда ищут врагов, а ведь могли бы союзников.

Ответить
49
Марк Захаров

Не выдерживают конкуренцию, вот и ноют, нужно же как-то оправдаться.

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23

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Дуд Волро

Какие то странные у них отношения, то Рогозин его на чай зовет, то они чуть ли не враги.. ред.

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23
fullmetalboy48151623 .

Просто в чае должен был быть секретный ингредиент

Ответить
27
Минимальный месяц

Маск не повёлся, не новичок в этом

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19
Дмитрий Галицкий

Новичок ему добавят в чай

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–1
Александр Тыртый-Ол
Ответить
2
Человеческий колос

Бергамот?

Вы кстати знали, что Бергамот - это цитрусовый фрукт типо лайма? ред.

Ответить
0
fullmetalboy48151623 .

Запомнил, когда надоело проводить ассоциации с Бегемотом. Причём с котом. Причём из экранизации.  ред.

Ответить
1
Дамир Камалетдинов

Абьюзивные

Ответить
7
alexferman

У него биполярка походу

Ответить
4
Antony Divnich

Биполярочка

Ответить
3
Газетный микрофон

Конкуренты конечно. Как Лада и Вольво. Такие же конкуренты. Все по фактам, хули.

Ответить
28
Джон Кроули

Повезло что Маск в США, жил бы в России сейчас бы сидел второй срок на зоне.

Ответить
23
Andre Macareno

Или это нам не повезло и наш ответ сидит, а Маск пилит то, что мы бы сделали еще 20 лет назад, если бы был спрос

Ответить
3
Стеклянный корабль

 Глава госкорпорации также заявил, что Роскосмос заинтересован в развитии частных компаний в РФ

 6 апр - РИА Новости. Российская частная компания "КосмоКурс", планировавшая создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области, будет закрыта

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13
Стильная самочка орангутана

У нас с частной авиацией пизда, а они аж про частный космос заливают. Ха.

Ответить
0
Божественный огонь

конкуренция , рогозин, это не когда всё решается в кабинетах . это когда соперника надо побеждать трудом и качеством

Ответить
10
Женский Филипп

+ новыми технологиями
+ отличными зарплатами работягам, учёным и инженерам

Ответить
1
Алексей Логачев

SpaceX пытается выдавить российского конкурента с рынка космических пусков при помощи разных инструментов, в частности, демпинга. Он считает, что эти потери покрывают средства Пентагона и других госструктур.

А что такое? Путин денег не даёт демпинговать? 

Ответить
6
Кирилл Сосновский

в частности, демпинга. Он считает, что эти потери покрывают средства Пентагона и других госструктур.

давно роскосмос вышел в прибыль?

Ответить
5
Alex Nevi

Очнулся, л0л, просто мрак и днина 🤦‍♂️

Ответить
4
Ваша Закладко

на орбите молодежи

Ответить
0
Зинедин Зидан

С такой экономической моделью как у роскосмоса, их и Монголия когда-нибудь выдавит.

Ответить
4
Незаконный историк

В целом он прав.
Американцы напрямую заинтересованы в протекции американской компании.
Естественно не союзники, т.к. прямые конкуренты. Они же работают на одном и том же рынке. 
Партнёрство тоже сложно представить — слияния компаний никогда не будет. Единой цели покорения космоса нет.

А о чем новость? ред.

Ответить
2
Механический Гоша

Глава госкорпорации также заявил, что Роскосмос заинтересован в развитии частных компаний в РФ. И попытался скрыть смех кашляя в кулак.

Ответить
2
Distortion

О, советская школа мысли, весь мир игра с нулевой суммой

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2
Андрей Беликов

Как же жизненно, у меня в универе была препод по экономике прожженная коммунистка до мозга костей, нулевая сумма в теории там была тезисом который который стоял на самой вершине устройства мира, круче были только базис и надстройка и важность факта, что после падения богорожденного ссср все ресурсы в россии захватили 1% семей
чет я затянул, просто от твоей фразы реально страшные флешбеки полетели 

Ответить
0
Фонзи

Читается так, как будто Рогозин искренне негодует, что у РК появились конкуренты. Как будто обвиняет Маска в том, что тот подлец такой решил сделать свои космические пуски более привлекательными. Немыслимо! Посадить немедленно! Ой, а как... Он же в США. Ну пендосы проклятые ухх!

Ответить
3
Сдавайся

Ну так есть же обкатанная схема, забыли что-ли? Пользуйтесь:
1. Заблокировать сайт SpaceX в России
2. Заставить Ютуб заблокировать канал для пользователей РФ
3. Принять закон об удалении Спайс икс из результатов поисковиков
4. Ввести дополнительные сборы на взгляды в небо, которые пополам направить на строительство дач для внуков и правнуков чиновников и на 
6. Симонян, Веника и прочих пиздаболов, чтобы рассказывали что мы вот-вот ух блять, нужно только потерпеть
7. Profit, конкурент побежден ред.

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2
Атомный велосипед

Куда выдавить Дим- в космос?)

Ответить
1
Атомный велосипед

Но по факту он говорит правду.

Ответить
0
Божественный огонь

ну еще бы спейсикс были в курсе что у них есть такой конкурент

Ответить
3
Атомный велосипед

Спейс икс создавались для того, чтобы НАСА перестала зависеть от Роскосмоса. Если бы не 2014, американцы бы может даже не почесались, и продолжили юзать наши Прогрессы.

Ответить
0
Божественный огонь

может быть. но это случилось , и они почесались , и у них таки получилось, пока рогозин нес тупую хуйню про батуты и строгал мемы в твиттере. ред.

Ответить
3
Andre Macareno

А вы говорите Путин ничего не делает, вон, наса спейсиксу деньжат подбросила

Ответить
1
Павел Петрович

 Спейс икс создавались для того, чтобы НАСА перестала зависеть от Роскосмоса

Нет. SpaceX была создана в 2002 году Маском для реализации своих детских мечтаний о полётах в космос. Тогда шло активное сотрудничество США и РФ и никто в NASA не пытался избавиться от российской зависимости. Наоборот, тогда начал летать Atlas V на российском РД-180, строился МКС совместно с РФ, массово покупались пуски Протона, развивался Морской старт.

Ответить
1
Атомный велосипед

Политика тут идёт как бы фоном, главное то, что Роскосмос очень дорого брал за пуски. 

Ответить
0
Павел Петрович

 по факту он говорит правду

SpaceX пытается выдавить российского конкурента с рынка космических пусков при помощи разных инструментов, в частности, демпинга. Он считает, что эти потери покрывают средства Пентагона и других госструктур

Никто пока не нашёл признаков демпинга у SpaceX. Если бы пуски SpaceX реально стоили бы так дорого, как утверждает Рогозин, проект спутникового интернета Starlink был бы невозможен. Т.к. он требует большого числа дешёвых пусков.

Ответить
0
Атомный велосипед

Торгуется, ёбтеть) Делает что может

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

Опять пендосы нам всё испортили

Ответить
1
Александр Горелик

стыдоба

Ответить
1
Andrey Cherepanov

Точно конкуренты? Он называет это конкуренцией? ред.

Ответить
1
Ответный каякер

Такого борова выдавишь, как же

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1
Mikha Nanullov

Конечно сложнее найти, потому что нахер кому вкладываться в регулируемый рынок с жирными жопами и рожами, вылизывающими жопу олигархату, которым вообще на вссе насрать кроме рынков сбыта полезных ископаемых России

Ответить
1
Mikha Nanullov

Ну и конечно пмж в лондоне и дохуя длинной яхты

Ответить
0
Mikha Nanullov

SpaceX изначально основывалась как компании< предоставляющая услуги запусков по более низким ценам, у них просто тупо ракеты дешевле стоят и ступени назад сажают. А у нас только распильщиков космодромов сажают и то редкое явление это

Ответить
1
Романелло Кивогенс

По словам Рогозина, SpaceX пытается выдавить российского конкурента с рынка космических пусков при помощи разных инструментов, в частности, демпинга. Он считает, что эти потери покрывают средства Пентагона и других госструктур.

**ять, вот как это работает? Я бы понимал, будь Рогозина частная лавочка. И тогда действительно сильно бы досаждало, что менее эффективный конкурент покрывает убытки за счёт государства. Но ведь:

 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску

https://ria.ru/20201124/rogozin-1586030045.html

 Россия планирует потратить на космическую деятельность в 2022-2024 годах 629,64 миллиарда рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на пояснительную записку к проекту бюджет

https://lenta.ru/news/2021/09/21/600/

Роскосмос просит выделить из федерального бюджета около 2,3 трлн рублей на космическую деятельность до 2025 года. Об этом говорится в тексте «Федеральной космической программы на 2016-2025 годы», передает «Интерфакс».
https://polit.ru/news/2014/08/20/spaceactivities/

Ответить
1
Злобный Капитан Немо

Опять Пентагон виноват, лол. Они и умное голосование организовали, и Маску помогают назло России. Голоса тоже Пентагон вбрасывает?

Ответить
1
Mikha Nanullov

хахаха, то есть идея с чаем не сработала, теперь будем ныть

Ответить
0
Джей Альв

А почему нашим сложнее финансирование найти? Маску пентагон взял и дал, а нашим "сложнее"... Я логику не просеку. Если видишь сложность - реши.

Ответить
0
Nick Rosenberg

Недавно же была новость про российского инвестора который хотел частный космодром построить и в итоге забил. Говорит что столько бюрократии на всех уровнях, что нахер оно надо вообще.

Ответить
0
Ваша Закладко

в сибири зэка расчистят площадку, но остров у экватора всё равно лучше сработает

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0
ну и в чем он не прав

вряд ли возможно

маску надо ответить так: возможно, дмитрий, на всё воля Возможного...

Ответить
0
Грубый Данила

кек

Ответить
0
Волшебный глобус

видимо хочет присосаться к шлангу шойгу в 90 лярдов на развитие сибири, ведь у маска пентагон а рогозина никого нет

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0
Кирилл Борцов

Клоун на батуте

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0
stikerman

Рогозин записал свой платиновый альбом. В котором грустно спел что Маск его переиграл и уничтожил. 

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0
Awd Asd

🤡

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0
Alex A

Барогозин пропердел ртом - что батут работает,царь спаси!

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0
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