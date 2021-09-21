ЦИК рассказал о распределении мест в Госдуме: «Единая Россия» получила на 19 мест меньше, КПРФ — на 15 больше Статьи редакции
Из 450 мест «Единая Россия» займёт 324.
По предварительным сведениям, «Единая Россия» вновь получила конституционное большинство в Госдуме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой данные ЦИК.
Депутатские мандаты распределились следующим образом:
- «Единая Россия» — 324 места;
- КПРФ — 57 мест;
- «Справедливая Россия – За правду» — 27 мест;
- ЛДПР — 21 место;
- «Новые люди» — 13 мест;
- «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия Роста» — по одному месту;
- Самовыдвиженцы — 5 мест.
По предварительным итогам ЦИК, единороссы получили 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам. На выборах в Госдуму 2016 года правящая партия набрала 54,2%, что позволило занять 343 места в Госдуме. Таким образом последние пять лет у «ЕР» было конституционное большинство в парламенте.
Это даёт право принимать федеральные законы без поддержки других партий, вносить некоторые изменения в Конституцию, преодолевать вето президента, а также определять состав руководящих органов Госдумы и её комитетов.
Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. В ЦИК сообщали, что по итогам обработки 100% протоколов «Единая Россия» получила 49,82% голосов, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%,«Справедливая Россия — За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%.
Окончательные итоги выборов ЦИК запланировала утвердить в пятницу 24 сентября. Явка составила 51,68%.
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Они предложили объединить усилия всем партиям и кандидатам, несмотря на идеологические взгляды и противоречия. Все упали на игнор. Значит все поддерживают едрисню и готовы к новым "чудесным" законопроектам. Других объяснений нет. А власть имущих уже кричит со всех утюгов, что победа полностью легальная, людям всё понравилось и реакция народа соответствующая. ред.
очень хочется поддержать коммунистов , но когда слышишь пиздеж зюганова про навального агента сша , и что ему не жалко что он сидит , не хочется помогать. тем более что знаешь что он все равно это прожует , схавает , чуть чуть потявкает , потом ему скажут стоп и он заткнется.
при этом я отдаю себе отчет что кпрф это очень неоднородная партия и там полно нормальных чуваков , которые в разы бы были популярнее зю. но там вот какой то факт сдерживания пиздец непреодолимый ред.
Да я даже не про поддержку тех кто протестно голосовал, у КПРФ же есть многолетние сторонники. Да камон, у них отделения в каждом селе почти. Где они все? Где их кампания в СМИ? Где все эти пенсионеры которые будут талдычить что совков опять обманули? Им дали шанс которого скорее всего больше не будет
ЗЫ: Вики говорит на на 2015 год число членов 162 173. То есть это те кто с корочками. ред.