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Новости
Sasha Shambilova

ЦИК рассказал о распределении мест в Госдуме: «Единая Россия» получила на 19 мест меньше, КПРФ — на 15 больше Статьи редакции

Из 450 мест «Единая Россия» займёт 324.

43 43 комментария
2164 просмотров

По предварительным сведениям, «Единая Россия» вновь получила конституционное большинство в Госдуме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой данные ЦИК.

Депутатские мандаты распределились следующим образом:

  • «Единая Россия» — 324 места;
  • КПРФ — 57 мест;
  • «Справедливая Россия – За правду» — 27 мест;
  • ЛДПР — 21 место;
  • «Новые люди» — 13 мест;
  • «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия Роста» — по одному месту;
  • Самовыдвиженцы — 5 мест.

По предварительным итогам ЦИК, единороссы получили 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам. На выборах в Госдуму 2016 года правящая партия набрала 54,2%, что позволило занять 343 места в Госдуме. Таким образом последние пять лет у «ЕР» было конституционное большинство в парламенте.

Это даёт право принимать федеральные законы без поддержки других партий, вносить некоторые изменения в Конституцию, преодолевать вето президента, а также определять состав руководящих органов Госдумы и её комитетов.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. В ЦИК сообщали, что по итогам обработки 100% протоколов «Единая Россия» получила 49,82% голосов, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%,«Справедливая Россия — За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%.

Окончательные итоги выборов ЦИК запланировала утвердить в пятницу 24 сентября. Явка составила 51,68%.

#новости #выборы2021 #госдума

43 43 комментария
10
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43 комментария
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Денис Обрезков

Если кто-то думает, как же свалить, вот вам список бесплатных курсов по программированию: https://docs.google.com/document/d/1N-SxSRbe5eaV3z4BEknNVB1G7EKgtfdgVmTyy-q95fY/edit?usp=sharing
Там же в шапке адрес группы, где можно задавать вопросы.

Примерный план изучения python по направлениям
Группа авторов: https://vk.com/learnpythonforfun , https://t.me/learnpythonforfun План изучения…
docs.google.com
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20
Семён Камалов

А тестировщикам, умеющим писать автотесты на C#, есть возможность свалить?

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0
Yan Fedoseev

Протестируй

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9
syrslava

в 2021 такая ссылка выглядит как плевок.

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2
Денис Обрезков

А как должно быть? Короткие ссылки вставлять часто просто неприлично - людям не нравится переходить неизвестно куда.

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3
syrslava
Ответить
0
Alex Nevi

А по жабе есь?

Ответить
0
Денис Обрезков

Сложно найти - я больше по питону, но вот то, что может помочь: https://telegra.ph/Nachalnoe-menyu-03-31

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1
Alex Nevi

крутяк, пасяп!

Ответить
0
Pavel Romanov

Брат, а если я дизайнер, но умею в 3D и в моушн, мне никак, да?

Ответить
0
Денис Обрезков

Может сложнее перебираться в евпропу по синей карте будет - там обычно инженерно-программерский диплом/опыт нужен.

Ответить
1
Андрей Стаховский

А я дизайнер без умею в 3D и моушн. Что мне делать?

Ответить
0
Dmitry Ryleev

Респект

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0
Довольный каякер
Ответить
0
Рыжий

 «Единая Россия» получила на 19 мест меньше, КПРФ — на 15 больше

Победа, которую мы заслужили 

Ответить
17
Дмитрий Синг

потерпим

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1
Щячло Попячтса

И +13 новеньких

Ответить
0
Надежный вентилятор

«Единая Россия» — 324 места;

По предварительным итогам ЦИК, единороссы получили 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

Даже тут наебали

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10
Субъективный томагавк_два

Так это яблоко и им подобные поделились

Ответить
1
Маринеску

А можно было в Конституции прописать, чтобы конституционного большинства ни у одной партии не было?

Ответить
5
Субъективный томагавк_два

Ща полномочия в совбез передадут и тогда хоть думу из одних либералов можно будет выбирать

Ответить
8
Pyrrhula Pyrrhula

Все на Никольскую!

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4
Романелло Кивогенс

ЦИК рассказал о распределении мест в Госдуме: «Единая Россия» получила на 19 мест меньше, КПРФ — на 15 больше 

Отлично, мудрое голосование работает. Не всё сразу, конечно, но году этак к 2077 мы наконец получим достойное представительство в парламенте, и с ними-таки начнут считаться!

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3
aliftin

Ну хоть какая-то победа. 

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1
Романелло Кивогенс

- Изя, чего такой довольный, наконец-то выиграл в рулетку?
- Нет, снова продул, но в это раз шарик был ближе к моей ставке. Тендеция-то положительная!
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Ответить
6
Целесообразный Никита

Пидоры ебаные

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1
Субъективный томагавк_два

А коммунисты уже слились?

Ответить
0
Александр Суханов

Нет, не слились, но толку, если никто не хочет протестовать против фальсификаций. Они призывают, но всем похуй, всех устраивает фальсифицированная победа едрисни. Ждём законопроект о чебурнете и т.д. 

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1
Субъективный томагавк_два

Они призывают, но всем похуй

Збс смотрю партия. Сколько у них членов? Это тебе не сторонники навального, которого запретили фактически, а официальная партия между прочим. Они даже пару тысяч не могут что ли собрать?

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0
Александр Суханов

Посмотрим что будет на выходных. Скажу тебе так, с такими процессами, скоро и сторонников навального не будет(пересажают, запугают и т.д). Репрессивный печатный станок сейчас напечатает законо-проекты. 

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1
Субъективный томагавк_два

Это то понятно, я просто в ахуе от коммуняк. Им дали голоса, а они хотят на жопах в кресле в это время сидеть пока остальные под дубинками будут их отстаивать? 

Причем такими темпами и КПРФ скоро запретят, и они это знают.

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0
Александр Суханов

Они предложили объединить усилия всем партиям и кандидатам, несмотря на идеологические взгляды и противоречия. Все упали на игнор. Значит все поддерживают едрисню и готовы к новым "чудесным" законопроектам. Других объяснений нет. А власть имущих уже кричит со всех утюгов, что победа полностью легальная, людям всё понравилось и реакция народа соответствующая.  ред.

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1
Субъективный томагавк_два

Если они не смогли никого объединить или мобилизовать свое ядро то это не политики, а плюшевые бездарности. Переговоры - суть политики. Нахер они нужны, что они отстаивать собираются если даже себя защитить не способны

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0
Божественный огонь

очень хочется поддержать коммунистов , но когда слышишь пиздеж зюганова про навального агента сша , и что ему не жалко что он сидит , не хочется помогать. тем более что знаешь что он все равно это прожует , схавает , чуть чуть потявкает , потом ему скажут стоп и он заткнется.
при этом я отдаю себе отчет что кпрф это очень неоднородная партия и там полно нормальных чуваков , которые в разы бы были популярнее зю. но там вот какой то факт сдерживания пиздец непреодолимый ред.

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0

Комментарий удален

Божественный огонь

А НУ КА

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0
Субъективный томагавк_два

Да я даже не про поддержку тех кто протестно голосовал, у КПРФ же есть многолетние сторонники. Да камон, у них отделения в каждом селе почти. Где они все? Где их кампания в СМИ? Где все эти пенсионеры которые будут талдычить что совков опять обманули?  Им дали шанс которого скорее всего больше не будет

ЗЫ: Вики говорит на на 2015 год число членов 162 173. То есть это те кто с корочками. ред.

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0
Божественный огонь

их же кто то всех выбирал . у каждого хотя бы по десять избирателей должно быть

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0
Ёршик Золотой

Где ж столько бутылок взять?

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0
Ответный каякер

Игра была равна, играли сорта говна

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0
Субъективный томагавк_два

Я тоже вчера смотрел "дерби"

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0
Mikha Nanullov

Если ЦИК оступил на целую дюжину тепленьких местечек, значит реально голосование было не в их пользу

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0
Александр Суханов

У тебя еще сомнения есть?)))
Около пятнадцати миллионов вброшено фальсифицированных голосов..

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0
Mikha Nanullov

Сомнений не было еще в 2010-м, это просто подтверждение

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0
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