Наркотическое вещество нашли ещё в раковине другого номера и льдогенераторе мотеля.

Мотель Super 8 в Порталесе, штате Нью-Мексико TripAdvisor

Посетитель мотеля Super 8 в американском городе Порталесе в штате Нью-Мексико пожаловался на то, что во время умывания ему в глаз что-то попало. Эксперты выяснили, что это был кристалл с метамфетамином. Об этом в фейсбуке рассказал департамент полиции города.

Такое же вещество нашли и в других частях мотеля — в раковине другого номера и внутри льдогенератора. Власти опасались, что наркотик мог попасть в систему водоснабжения гостиницы. Из-за этого воду в здании перекрыли, а мотель закрыли.

Было установлено, что большое количество метамфетамина ввели в систему водоснабжения здания, после чего наркотическое вещество распространилось по всей гостинице. из отчёта полиции города Порталеса

Городские службы проверили качество воды вне системы водоснабжения отеля и выяснили, что она не загрязнена — следов метамфетамина в ней не обнаружили. Полиция пока не нашла виновных в случившемся, а расследование продолжается.