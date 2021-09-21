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Новости
Сергей Исенеков

Из крана в американской гостинице текла вода с кристаллами метамфетамина. Одному из постояльцев кристалл попал в глаз Статьи редакции

Наркотическое вещество нашли ещё в раковине другого номера и льдогенераторе мотеля.

Мотель Super 8 в Порталесе, штате Нью-Мексико TripAdvisor

Посетитель мотеля Super 8 в американском городе Порталесе в штате Нью-Мексико пожаловался на то, что во время умывания ему в глаз что-то попало. Эксперты выяснили, что это был кристалл с метамфетамином. Об этом в фейсбуке рассказал департамент полиции города.

Такое же вещество нашли и в других частях мотеля — в раковине другого номера и внутри льдогенератора. Власти опасались, что наркотик мог попасть в систему водоснабжения гостиницы. Из-за этого воду в здании перекрыли, а мотель закрыли.

Было установлено, что большое количество метамфетамина ввели в систему водоснабжения здания, после чего наркотическое вещество распространилось по всей гостинице.

из отчёта полиции города Порталеса

Городские службы проверили качество воды вне системы водоснабжения отеля и выяснили, что она не загрязнена — следов метамфетамина в ней не обнаружили. Полиция пока не нашла виновных в случившемся, а расследование продолжается.

#новости #наркотики

2225 просмотров
24 24 комментария
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Чуждый браслет

Адрес отеля, пожалуйста

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7
Eugene

Улица Пушкина, дом Колотушкина 4 2

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16
Andre Macareno

Ты хотел сказать 4/20?

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5
Плотный
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5
Victor Ganin

Это Дуров выпустил новый стикер в телеге специально для россиян?

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3
Vladislav Donets
Super 8 by Wyndham Portales
Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
www.google.com
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1
Vladislav Donets

А вообще, жопа мира, без понятия что там вообще можно делать.

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1
WED CR.ST.

Не уверена точно, но, слышала, некоторые бедные американцы на постоянной основе в мотелях живут.
Надо бы спросить у знакомых, как с этим там.

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2
Чуждый браслет

Напомни, пожалуйста, почему я на тебя подписан

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0
WED CR.ST.

Не знаю, честно. Теперь буду задаваться тем же вопросом.

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1
Плотный
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4
Данный Кирилл

Джесси хуярит.

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3
умный человек

Туко по щам.

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1
ggg123

Слизистая есть, знач вштырить должно было

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3
Михаил Октябрьский

Хайзенберг жив

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2
Иванов Олег

На ютубе есть такой жанр, где чуваки ходят по придорожным американским мотелям и находят там кучу шприцов и другого веселья почти под каждым матрасом. ред.

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2
Стас Фарбер

В рф такого нет

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0
Романелло Кивогенс

Посетитель мотеля Super 8 в американском городе Порталесе в штате Нью-Мексико пожаловался на то, что во время умывания ему в глаз что-то попало. Эксперты выяснили, что это был кристалл с метамфетамином.

Один биатлонист, который не представился, просил узнать - а с мельдонием такая отмазка прокатит? 

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1
Ответный каякер

Глаз алмаз

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0
Ответный каякер

Новый сезон breaking bad

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1
Slow Zeleniy

Аж пересмотреть захотелось 🙄

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1
Публичный украинец

@Аниме Бот что будет, если из крана будет течь Новичок?

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0
Аниме Бот

Что, если чрезвычайно развитая ролевая игра с полным погружением вызывает большее привыкание, чем реальность (Апрель 2021 — Июнь 2021) [TV]
Японское название: 究極進化したフルダイブRPGが現実よりもクソゲーだったら
Английское название: Full Dive: The Ultimate Next-Gen Full Dive RPG Is Even Shittier than Real Life!
Рейтинг: 6.51
Жанры: Экшен, Игры, Комедия, Фэнтези
Описание: Что может быть круче ролевой игры с полным погружением, где потрясающая графика, и всё настолько реалистично, что можно ощутить... ред.

Kyuukyoku Shinka shita Full Dive RPG ga Genjitsu…
Что может быть круче ролевой игры с полным погружением, где потрясающая графика, и всё настолько…
shikimori.one
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–1
Коровка говорит мууу

Метамфитамином в глаз или в жопу раз?

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0
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