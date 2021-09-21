Из крана в американской гостинице текла вода с кристаллами метамфетамина. Одному из постояльцев кристалл попал в глаз Статьи редакции
Наркотическое вещество нашли ещё в раковине другого номера и льдогенераторе мотеля.
Посетитель мотеля Super 8 в американском городе Порталесе в штате Нью-Мексико пожаловался на то, что во время умывания ему в глаз что-то попало. Эксперты выяснили, что это был кристалл с метамфетамином. Об этом в фейсбуке рассказал департамент полиции города.
Такое же вещество нашли и в других частях мотеля — в раковине другого номера и внутри льдогенератора. Власти опасались, что наркотик мог попасть в систему водоснабжения гостиницы. Из-за этого воду в здании перекрыли, а мотель закрыли.
Городские службы проверили качество воды вне системы водоснабжения отеля и выяснили, что она не загрязнена — следов метамфетамина в ней не обнаружили. Полиция пока не нашла виновных в случившемся, а расследование продолжается.
Посетитель мотеля Super 8 в американском городе Порталесе в штате Нью-Мексико пожаловался на то, что во время умывания ему в глаз что-то попало. Эксперты выяснили, что это был кристалл с метамфетамином.
Один биатлонист, который не представился, просил узнать - а с мельдонием такая отмазка прокатит?
@Аниме Бот что будет, если из крана будет течь Новичок?
Что, если чрезвычайно развитая ролевая игра с полным погружением вызывает большее привыкание, чем реальность (Апрель 2021 — Июнь 2021) [TV]
Японское название: 究極進化したフルダイブRPGが現実よりもクソゲーだったら
Английское название: Full Dive: The Ultimate Next-Gen Full Dive RPG Is Even Shittier than Real Life!
Рейтинг: 6.51
Жанры: Экшен, Игры, Комедия, Фэнтези
Описание: Что может быть круче ролевой игры с полным погружением, где потрясающая графика, и всё настолько реалистично, что можно ощутить... ред.