Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Яна Ломакина

ЕС представит законопроект о едином разъёме для зарядного устройства смартфонов и планшетов Статьи редакции

Принятие проекта сильнее всего повлияет на компанию Apple, которая оснащает устройства собственным разъёмом.

Еврокомиссия 23 сентября представит законопроект, который обязывает производителей устанавливать на все мобильные телефоны, планшеты и наушники одинаковый порт для зарядки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В ЕС считают, что решение будет безопаснее для экологии и удобнее для пользователей. Там также предлагают продавать зарядные устройства отдельно от гаджетов.

Агентство отмечает, что нововведение сильнее всего скажется на компании Apple: она ставит собственный разъём Lightning, когда большинство других производителей оснащает свои устройства USB micro-B или USB-C. Apple выступает против инициативы ЕС. В компании считают, что она тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.

Евросоюз пытается ввести единый разъём для зарядного устройства с 2009 года. Тогда на рынке было более 30 разновидностей, отмечает «Би-би-си». В связи с инициативой Союза Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, предписывающий использовать microUSB в телефонах, выпускаемых после 2011 года. Однако, воспользовавшись неточностями в формулировке документа, Apple ограничилась только выпуском переходника с Lightning на microUSB.

#новости #технологии #apple

8349 просмотров
239 239 комментариев
96
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 239, "likes": 96, "favorites": 16, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 442791, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Sep 2021 08:23:20 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
239 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
kerokero

Apple выступает против инициативы ЕС. В компании считают, что она тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.

Чет кекнул с этой сверхманевренности. Ага, потребителя будет люто раздражать то, что теперь его type-c кабель будет подходить к любому устройству. Одна история охуительнее другой просто.

Ответить
158
Evil Pechenka

Что тебе не нравится?

В компании считают, что она тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.

Мы тоже считаем, что Apple тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и раздражает потребителей. 🤷‍♀️

Ответить
90
Дамир Камалетдинов

То-то все кабели от андроида одинаковые, ага

Ответить
1
Правый татарин

Судя по комментарию, ты новый телефон с андроидом давно в руках не держал 

Ответить
41
43 комментария
rustyrazor

Но ведь все кабели от андроида реально одинаковые минимум последние года полтора. Можно, конечно, отыскать какую-то китайщину за 80 баксов, в которой до сих пор микро-юсб стоит, но это исключительные случаи.

Ответить
10
14 комментариев
Японский Мурод

Я USB-C зарядкой от рабочего Dell-а заряжаю сам делл, юзерские леновы, свою мышь Logitech MX Master 3X, юрезские макбуки и до поры - андроидный смартфон, которым пользовался до того, как пришлось пересесть на ёбаный ифон. Который заряжать тем же USB-C не получается, увы.

Ответить
1
18 комментариев
Алексей Куликов

Да, в большинстве смартфонов на андройде usb-c, если не брать совсем дешманский Китай.

Ответить
1
6 комментариев
Слава Инженеров

разговор про разъёмы

Ответить
0
Социалистический утюг

Ну как бы все гигатонны лайтнинг-аксессуаров на руках у юзеров превратятся в тыкву

Ответить
5
Tannim

что за глупость?что превратиться в тыкву?уже сейчас около половины гаджетов Яблока использует ТУПИСЬ. Два планшета(Pro и Mini), и макбуки. Остался только базовый айпад и айфон.

И кабелем все еще можно пользоваться, а новый айфон(например 14) уже будет совместим с айпадом(какое горе, да?).

Ответить
0
4 комментария
Обратный паркур

что теперь его type-c кабель будет подходить к любому устройству

Очень хорошо с этого прокекал.
Собираюсь купить монитор с Type-C и вчера пытался понять, какой же кабель мне нужен, чтобы всё заработало.
Оказалось, что Type-C могут иметь совершенно разные кабели, поддерживающие совершенно разные спецификации.
https://habr.com/ru/post/468423/
А названия спецификаций USB 3.0 в настоящее время это полный бред.
Ко всему этому есть еще Thunderbolt и DP Alt mode.
В то время как у Apple всё единообразно.
Но заряжать на 5 ватт они все конечно будут, да.

Почему стандарт USB нужно было делать таким…
USB Type-C Что такое USB Gen 1, Gen 2 и Gen 2×2? (предыстория от февраля 2019) Раньше найти USB…
habr.com
Ответить
2
Андрей

type-c кабель будет подходить к любому устройству. Очень хорошо с этого прокекал.

Для зарядки - да, будет подходить.
монитор с Type-C

Type-c - это лишь разъём, а какая шина используется? Самое вероятное - Thunderbolt или DP alt mod. Вот и посмотри в спеках монитора, а потом ищи провод с поддержкой тандерболта или дисплейпорта.
у Apple всё единообразно

Они просто используют Thunderbolt. ред.

Ответить
2
1 комментарий
Владислав Косинов

Жаль, но да, люди действительно все время путают стандарты протоколов передачи данных и спеки физических разъемов. USB-C, как и A и B - стандарт разъемов и кабелей к ним. Естественно,по любому кабелю USB можно теоретически передавать что угодно, в рамках его физ. возможностей, конечно. но это не проблема со стороны USB.
Готов поверить что путаница связанна со слабым информированием общественности со стороны самих же USB Implementers Forum, но у нас же вроде бы сейчас общество культа гаджетов и не понято что конкретно мешает потратить 5 минут для прояснения этого момента в википедии.

Ответить
1
1 комментарий
Холодный Никита

Собираюсь купить монитор с Type-C и вчера пытался понять, какой же кабель мне нужен, чтобы всё заработало.

Обычно нужный кабель кладут в комплекте. По крайней мере Dell и Lenovo так делают.

Ответить
0
K.A.

Ну, например, "единый разъем" помешает создавать более компактные и производительные версии или не даст уйти на portless.

Ответить
0
Tannim

еще одна глупость. Самим Apple не помешало сделать более компактный айпад с USB C, но им же будет сложно сделать что-то другое компактное с этим разъемом.

Ответить
0
Игорь Павлов

В ЕС считают, что решение будет безопаснее для экологии

Бьют эпл их же оружием, молодцы.

Ответить
69
K.A.

Why do you care? Ну используют Apple Lightning, и пусть используют - вас же не заставляют покупать iPhone.

Ответить
–2
Рпош Ашршщ

После того, как приняли закон

Ответить
63
Святой Макс

Наканец-та закончится эта хуйня в рабочих чатиках: "У кого есть зарядка для айфона?"

Ответить
32
Corbyan

Раньше интереснее было:
У кого есть зарядка для нокии?
Тебе толстую или тонкую?
Толстую
Сорян, у меня сонэрик

Ответить
45
Сильный Слава

Откуда у сборщиков польской клубники айфоны?

Ответить
6
Воздушный мангал

Из Польши

Ответить
2
Алексей Куликов

Ну ещё года 3 минимум, а там по мере обновления парка айфонов.

Ответить
1
Образовательный месяц

В мой целомудренный айфон всякие сяомсунговские провода пихать будут…

Ответить
23
Образовательный месяц

И после этого кто-то отрицает закат Европы

Ответить
48
Smaug The Terrible

Пять мигрантских кабелей и один белый айфон 13

Ответить
7
Слабый браслет

Порвал лайтнинг своим тайпси

Ответить
8
Arthur Sergeev

Кому не нравиться поставим ФСБ разъем, с прямым подключением. ред.

Ответить
6
1 комментарий
Arthur Sergeev

Да не, просто для Эпл заставит яблочников покупать у них электричество, чтобы компенсировать издержки.   ред.

Ответить
5
Роман Величкин

Зато можно будет и наоборот - пихать эпловский кабель, куда тебе захочется.

Ответить
3
Sergey Michko

конкретно в твой - нет

Ответить
0
Японский Мурод

Я заряжаю юзерские маки своей зарядкой от Делл, а иногда от леновы, смотря что под руку попадётся.

Ответить
0
лала лало

Крутяк, евросоюз клевый, давно пора унифицировать все

Ответить
23
Слабый браслет

и всех!

Ответить
3
Ударный паркур

А вот именно для этого есть простая советская...

Ответить
18
9 комментариев
thetrickster

Вроде как да, но лезть в частный бизнес и диктовать каким должен быть продукт так себе идея. Можно также прийти и сказать пусть все телефоны будут на андроиде.

Ответить
7
Коммунистический самолет

Тогда будет монополия на ОС. А стандарт USB-C никому не принадлежит и является лишь спецификацией, которую каждый может реализовывать по своему. Это некорректная аналогия.

Ответить
0
1 комментарий
Pavel Voronin

у этого есть и обратная сторона. Морковка теперь, например, фрукт =)

In the European Union Jam Directive, written in the 80s and updated in 2001, it describes the parameters required for a product to be labelled as jam or marmalade and from which the UK Jam and Similar Products legislation is based, there is the phrase "for the purposes of this directive, tomatoes, the edible part of rhubarb stalks, carrots, sweet potatoes, cucumbers, pumpkins, melons and water melons are considered to be fruit". This was introduced to pacify the Portuguese who are strongly into Carrot Marmalade!

Ответить
4
Дмитрий Григорьев

С фруктами мутная история, томаты с орехами, например, формально тоже фрукты.

Если вас интересует формальная сторона вопроса, то вам необходимо знать, что фрукты – это съедобные плоды какого-либо дерева или кустарника. Функция фрукта состоит в сохранении семян, которые способствуют увеличению числа цветущих растений, т.е. семена, содержащиеся во фруктах, и являются способом размножения растений. Это означает, что баклажаны, огурцы, кукуруза и горох на самом деле являются фруктами. Формально, орехи тоже относятся к фруктам.

Овощи являются съедобной частью растения. Они могут состоять из листьев (салат), стеблей (сельдерей), корней (морковь), луковиц (лук) и даже цветов (брокколи). Если вы не согласны, и полагаете, что фрукт тоже является съедобной частью растения, то вы правы. Разница состоит лишь в том, что со временем фрукт отделяется от растения, чтобы семена могли прорасти.

Всеобщим заблуждением является мнение, что фрукты должны быть сладкими, а значит все остальные несладкие плоды должны относиться к овощам. Но такое деление не следует принимать за правило, ведь даже обычный помидор, который многие считают овощем, на самом деле является фруктом! Даже тыквы и цукини с формальной точки зрения принадлежат к семейству фруктов, а все потому что они относятся к семейству тыквенных.

Принято считать, что фрукты можно найти на деревьях или той части деревьев, которая находится над землей. Из-за того, что томат является травянистым или полукустарниковым растением, а не деревом, и существует путаница. Кроме того, мы привыкли к тому, что фрукт является сладким и сочным, а мы не едим томаты, как обычные фрукты.

Интересно отметить тот факт, что в 1893 году Верховный суд США единогласно признал, что при взимании таможенных сборов помидоры следует считать овощами (хотя на основании приведенных определений из авторитетных словарей «Merriam-Webster» и «Worcester`s Dictionary» судья признал, что с точки зрения ботаники томаты, а также огурцы, тыквы, горошек и фасоль являются фруктами, но в повседневной жизни они употребляются как овощи (их едят на обед со вторыми блюдами, а не на десерт, как фрукты). В 2001 году Евросоюз решил, что помидоры, а также огурцы, тыквы, дыни и арбузы принадлежат к фруктам.

Чем отличаются ФРУКТЫ от ОВОЩЕЙ
Несмотря на то, что многим кажется, что они с легкостью отличат фрукт от овоща, это не так…
thedb.ru
Ответить
2
4 комментария
K.A.

Искусственная унификация убивает инновации. С законодательным принуждением к Type-C будет сложнее потом создавать и внедрять условный Type-X или переходить к устройствам без портов.

Ответить
1
d10482015

Жду законопроект о возвращении разъема 3.5

Ответить
17
Miras Mynzhassar

И флоппи дисководов

Ответить
7
Владимир Филатов

в телефонах, ага 

Ответить
3
Anton Zakharikhin

И потом понизить способность быстро заряжать смартфон другими кабелями

Ответить
18
MangaloriANAL

А вот и контрмеры любителям продавать зарядки отдельно от комплектации (с аргументом в сторону экологии, разумеется) смартфона подъехали ред.

Ответить
11
Тарас Мукин

«Там также предлагают продавать зарядные устройства отдельно от гаджетов.»

Ответить
13
MangaloriANAL

Bruh

Ответить
3
Пластиковое Окно

Так это тоже был ЕС

Ответить
0
Miras Mynzhassar

Не понимаю. Эппл сами же популяризировали Type-C, выпустив Макбук 12 в 2015м. Потом и остальные макбуки стали выпускать только с ним. Айпады перевели на Type-C. Закономерно, что и айфоны на него должны перейти. Нет?

Ответить
14
rustyrazor

По инсайдам они вроде как вообще в ближайшие 1-2 поколения полностью откажутся от разъемов в пользу беспроводной зарядки. 

Ответить
2
Icipher

а потребители такие: "лол кек чебурек"

Ответить
4
Звездный хот-дог

Учитывая растущий размер видеофайлов и объём хранилища – как-то сомнительно выглядит эта перспектива. Эйрдроп не очень быстрый способ скинуть 20 гиговый файл.

Ответить
2
4 комментария
Алексей Куликов

🍎💵💵💵💵💵💵💵💵

Ответить
0
Матвей Нилов

Ну у эплов какой то свой type c. Ipad pro от самсунговской зарядки может заряжаться всю ночь и до конца не зарядится. При этом чтобы зарядить телефон самсунг эпловской зарядкой нужно не более часа.

Ответить
0
1 комментарий
Мирный ГОСТ

Щетаю что нужно законодательно запретить всем иметь что либо кроме айфона

Ответить
8
Роман Величкин

И поднять МРОТ до стоимости айфона

Ответить
5
1 комментарий
Arthur Sergeev

Наоборот, жду, когда появиться компания, которая сгонит apple c рынка. 

Ответить
1
3 комментария
Правый татарин

Я за, если можно будет свой андроид бесплатно менять на айфон

Ответить
0
1 комментарий
Японский Мурод

Я тогда возьму все ифоны, что валяются в моей ИТ каморке и пойду заколачивать их в анус резиновой киянкой всем яблоёбам, которых встречу.
Дай свой адрес, начну с тебя.

Ответить
–1
5 комментариев
Uncle Michael

Зачем?

Ответить
0
4 комментария
Slow Dimon

Розеток на всех не хватит))

Ответить
0
Smaug The Terrible

Жену, например

Ответить
0
Частный украинец

Эппл, как мне кажется, и вправду странные: перевели всё на Type C, вот прям вся продукция у них на Type C, кроме iPhone. Какой смысл держать одно единственное устройство на устаревшем кабеле/разъёме?

Ответить
5
Талантливый супер_стар

Деньги 

Ответить
13
Щячло Попячтса

Аппле скорее вообще откажется от разъёма в айфонах перейдя на беспроводную зарядку.

Ответить
7
Anthony Alexandroff

Прошивку тоже по Qi заливать?)

Ответить
0
3 комментария
Evil Pechenka

Apple — плак-плак... 😢😢😢

Ответить
7
Страстной супер_стар
Ответить
5
Давний франт

Молодец евросовочек ред.

Ответить
4
Alexandr Blokhin

Насколько я понимаю, Lightning — больше чем зарядка и разъём более функциональный, чем просто для передачи электричества. USB данные тоже умеет, но не так богато, как Lightning. Да? Или я не так понимаю?

Ответить
0
rustyrazor

Лайтнинг это на текущий момент - устаревшая хуета, которая в 2012-м году была реально очень крутой (в сравнении с микро-юсб, который еще более устаревшая хуета), но сейчас каких-либо преимуществ против type-c usb 3.0 в андроид флагманах у него нет, и он по пропускной способности уступает им. В моем 12 про, если мне не изменяет память, до сих пор лайтнинг с юсб 2.0, тогда как на том же SGS21 от самсунга тайп си с 3.0.
И каких-либо адекватных причин, почему эпл в айфонах до сих пор держится за лайтнинг, нет. Ибо айпады/макбуки давно уже с тайпси.

Ответить
11
5 комментариев
Miras Mynzhassar

Боюсь, лайтнинг с момента выхода в 2012м так и не менялся. 
Тут стандарт USB 2.0 со всеми вытекающими. И никаких плюсов по сравнению с С не имеет

Ответить
7
Японский Мурод

Lightning — больше чем зарядка и разъём более функциональный, чем просто для передачи электричества. USB данные тоже умеет, но не так богато, как Lightning. Да?

Нет.
Как скинуть файлы с ведра на комп: подключил провод, девайс распознался как флешка, копипастишь что угодно куда угодно.
Как скинуть, например, рисунки с ипада? Через гомоеблю с иклаудом, тунцом, но только не самым простым способом: копипаст через кабель. ред.

Ответить
0
5 комментариев
Lord X

Он и долговечнее по сравнению с остальными.

Ответить
1
6 комментариев
Драматический завод

Минус type-c - разбалтывается.
В маке и oneplus 3t разболтались за год.
Lightning же уже более двух лет такого не показывает, по моим наблюдениям

Ответить
3
Dima Sergeyevich

У меня шнур на тайп си живёт с 2018, правда в одном месте изоляция протёрлась

Ответить
2
1 комментарий
Антон Сциталов

У меня обратные наблюдения. Так что ваша статистика не статистика, как и моя, но не вижу причин у более прочной формы разъема быть хуже тонкого лайтнинга.

Ответить
1
Maksim Derkach
Ответить
3
Олег Нерославский

Так и usb-c в айфоне дождемся

Ответить
2
Distortion

О, наконец-то изобрели идеальный разъем, которому не потребуется улучшений. Или нет? ред.

Ответить
2
Владимир Керенский

Ух ты, ещё один новый разъём к линейке имеющихся

Ответить
2
Виталий Орлов

Appple через год-два полностью очевидно уберут разъём для зарядки оставив только максейф и тогда эти спецификации снова станут для них не актуальны. 

Ответить
1
Кир Кос

Ну штош - продаем зарядки отдельно? Заботимся об экологии?
Сделаем следующий шаг - все зарядки должны быть совместимы.

Ответить
1
Пластиковое Окно

Тут похоже никто не понимает, что из-за таких законов эпл просто выкинет все порты и оставит только MagSafe. А потом это ещё другие производители начнут делать. Вот тогда заживём!

Ответить
1
Ё****й волшебник - цитата

Лайтнинг удобнее, тьфу на ваши унификации

Ответить
1
Katia Kubrak

Наконец-то! Осталось теперь ещё и розетки по всему миру унифицировать. Вот это тоже бесит. Что мешало изначально сделать их одинаковыми?

Ответить
1
Alex Nevi

Однако, воспользовавшись неточностями в формулировке документа, Apple ограничилась только выпуском переходника с Lightning на microUSB.

АХАХ, а изменить док чтобы эпл носа не подточила нельзя было?😑 Да прям в тот же год как вышел смарт без microUSB вышел

Ответить
0
Svargr

Отличная инициатива

Ответить
0
Eugene Brazgin

Ждём, что через 15 лет во всём мире будет USB-D, а Европа будет заряжаться старыми проводами, потому что закон устареет.

В Южной Корее в конце 90-х стандартизировали единый формат шифрования для онлайн-платежей, и в итоге в то время как весь мир в интернете использует общие стандарты и протоколы шифрования, корейцы используют Internet Explorer со специальными ActiveX-плагинами, потому что нигде их шифрование больше не поддерживается, а закон соблюдать надо. ред.

Ответить
0
1 комментарий
Александр Горелик
Ответить
0
Scentedcreatorfan

Хах, ну эпл, конечно, жидко обосралась.
Очевидно, что они не хотят терять по 2к деревянных за кабели, цена которым 150 рублей в переходе метро. Эти барыги просто в край охуели уже.
При том, что их стандарт ничем выдающимся не отличается, и, скорее, наоборот тормозил бы индустрию, если бы был монополией.

Ответить
0
1 комментарий
Богемская богема

А если бы этот закон лет пять лет назад был принят, все бы до сих пор по нему с мини-юсб сидели? Отлично, отлично. Нужно вообще запретить продавать разную технику, разные детали не подходят друг к другу и загрязняют экологию. Вот если бы все ходили с одинаковыми телефонами!  ред.

Ответить
0
Егор Владимирович

Блять, Apple буквально изобрели комп с интерфейсом, мышку, смартфон, планшет, мультитач, и так далее. Сами первыми зафорсили отказ от всяких флоппи дисков, CD, USB B, и всякого дерьма. Мб эта компания единственная, которую стоит слушать?

А вообще, я эту хуйню читаю с айфона 5го, вроде как. Так что не ввели и вряд ли уже введут. В Евросоюзе только дай блять повод как-то всё стандартизировать, Евро 5 там, выбросы, потребления и так далее

Ответить
0
Neten

Заебали, надеюсь их заставят сделать usb c и сторонние магазины.

Ответить
–1
Oz Print

Пфф... Эппл конечно нагнул весь рынок. 

Ответить
–2
Написать комментарий...
Читать все 239 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Во время стрельбы в Пермском университете преподаватель не стал прерывать лекцию и отказался баррикадироваться
Он считает, что всё делал правильно.
289
Интернет
Самая популярная актриса на Pornhub Райли Рид рассказала об отказе от съёмок и свадьбе с паркурщиком Пашей
«Мне тяжело было встретить кого-то, кто не знал меня»
269
Новости
Дуров объявил о крупном обновлении Telegram. По данным СМИ, его не одобряли, пока не удалили бота «Умного голосования»
Близкий к Telegram источник издания «Код Дурова» утверждает, что модераторы App Store и Google Play требовали «соблюдения местных законов».
215
Популярное за три дня
Новости
На сайте ЦИК с результатами выборов обнаружили защиту от копирования данных. Памфилова объяснила это атаками на ресурс
Это сильно мешает обработке данных и независимому анализу результатов.
162
Новости
ЕСПЧ признал Россию ответственной за отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко полонием
Суд обязал Россию выплатить вдове Литвиненко 100 тысяч евро.
86
Новости
Bloomberg: сотрудники Google раскритиковали компанию за удаление приложения Навального c «Умным голосованием»
Они сочли это уступкой российским властям.
95
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null