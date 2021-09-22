ЕС представит законопроект о едином разъёме для зарядного устройства смартфонов и планшетов Статьи редакции
Принятие проекта сильнее всего повлияет на компанию Apple, которая оснащает устройства собственным разъёмом.
Еврокомиссия 23 сентября представит законопроект, который обязывает производителей устанавливать на все мобильные телефоны, планшеты и наушники одинаковый порт для зарядки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В ЕС считают, что решение будет безопаснее для экологии и удобнее для пользователей. Там также предлагают продавать зарядные устройства отдельно от гаджетов.
Агентство отмечает, что нововведение сильнее всего скажется на компании Apple: она ставит собственный разъём Lightning, когда большинство других производителей оснащает свои устройства USB micro-B или USB-C. Apple выступает против инициативы ЕС. В компании считают, что она тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.
Евросоюз пытается ввести единый разъём для зарядного устройства с 2009 года. Тогда на рынке было более 30 разновидностей, отмечает «Би-би-си». В связи с инициативой Союза Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, предписывающий использовать microUSB в телефонах, выпускаемых после 2011 года. Однако, воспользовавшись неточностями в формулировке документа, Apple ограничилась только выпуском переходника с Lightning на microUSB.
Apple выступает против инициативы ЕС. В компании считают, что она тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.
Чет кекнул с этой сверхманевренности. Ага, потребителя будет люто раздражать то, что теперь его type-c кабель будет подходить к любому устройству. Одна история охуительнее другой просто.
что теперь его type-c кабель будет подходить к любому устройству
Очень хорошо с этого прокекал.
Собираюсь купить монитор с Type-C и вчера пытался понять, какой же кабель мне нужен, чтобы всё заработало.
Оказалось, что Type-C могут иметь совершенно разные кабели, поддерживающие совершенно разные спецификации.
https://habr.com/ru/post/468423/
А названия спецификаций USB 3.0 в настоящее время это полный бред.
Ко всему этому есть еще Thunderbolt и DP Alt mode.
В то время как у Apple всё единообразно.
Но заряжать на 5 ватт они все конечно будут, да.
type-c кабель будет подходить к любому устройству. Очень хорошо с этого прокекал.
Для зарядки - да, будет подходить.
монитор с Type-C
Type-c - это лишь разъём, а какая шина используется? Самое вероятное - Thunderbolt или DP alt mod. Вот и посмотри в спеках монитора, а потом ищи провод с поддержкой тандерболта или дисплейпорта.
у Apple всё единообразно
Они просто используют Thunderbolt. ред.
Жаль, но да, люди действительно все время путают стандарты протоколов передачи данных и спеки физических разъемов. USB-C, как и A и B - стандарт разъемов и кабелей к ним. Естественно,по любому кабелю USB можно теоретически передавать что угодно, в рамках его физ. возможностей, конечно. но это не проблема со стороны USB.
Готов поверить что путаница связанна со слабым информированием общественности со стороны самих же USB Implementers Forum, но у нас же вроде бы сейчас общество культа гаджетов и не понято что конкретно мешает потратить 5 минут для прояснения этого момента в википедии.
у этого есть и обратная сторона. Морковка теперь, например, фрукт =)
In the European Union Jam Directive, written in the 80s and updated in 2001, it describes the parameters required for a product to be labelled as jam or marmalade and from which the UK Jam and Similar Products legislation is based, there is the phrase "for the purposes of this directive, tomatoes, the edible part of rhubarb stalks, carrots, sweet potatoes, cucumbers, pumpkins, melons and water melons are considered to be fruit". This was introduced to pacify the Portuguese who are strongly into Carrot Marmalade!
С фруктами мутная история, томаты с орехами, например, формально тоже фрукты.
Если вас интересует формальная сторона вопроса, то вам необходимо знать, что фрукты – это съедобные плоды какого-либо дерева или кустарника. Функция фрукта состоит в сохранении семян, которые способствуют увеличению числа цветущих растений, т.е. семена, содержащиеся во фруктах, и являются способом размножения растений. Это означает, что баклажаны, огурцы, кукуруза и горох на самом деле являются фруктами. Формально, орехи тоже относятся к фруктам.
Овощи являются съедобной частью растения. Они могут состоять из листьев (салат), стеблей (сельдерей), корней (морковь), луковиц (лук) и даже цветов (брокколи). Если вы не согласны, и полагаете, что фрукт тоже является съедобной частью растения, то вы правы. Разница состоит лишь в том, что со временем фрукт отделяется от растения, чтобы семена могли прорасти.
Всеобщим заблуждением является мнение, что фрукты должны быть сладкими, а значит все остальные несладкие плоды должны относиться к овощам. Но такое деление не следует принимать за правило, ведь даже обычный помидор, который многие считают овощем, на самом деле является фруктом! Даже тыквы и цукини с формальной точки зрения принадлежат к семейству фруктов, а все потому что они относятся к семейству тыквенных.
Принято считать, что фрукты можно найти на деревьях или той части деревьев, которая находится над землей. Из-за того, что томат является травянистым или полукустарниковым растением, а не деревом, и существует путаница. Кроме того, мы привыкли к тому, что фрукт является сладким и сочным, а мы не едим томаты, как обычные фрукты.
Интересно отметить тот факт, что в 1893 году Верховный суд США единогласно признал, что при взимании таможенных сборов помидоры следует считать овощами (хотя на основании приведенных определений из авторитетных словарей «Merriam-Webster» и «Worcester`s Dictionary» судья признал, что с точки зрения ботаники томаты, а также огурцы, тыквы, горошек и фасоль являются фруктами, но в повседневной жизни они употребляются как овощи (их едят на обед со вторыми блюдами, а не на десерт, как фрукты). В 2001 году Евросоюз решил, что помидоры, а также огурцы, тыквы, дыни и арбузы принадлежат к фруктам.
Лайтнинг это на текущий момент - устаревшая хуета, которая в 2012-м году была реально очень крутой (в сравнении с микро-юсб, который еще более устаревшая хуета), но сейчас каких-либо преимуществ против type-c usb 3.0 в андроид флагманах у него нет, и он по пропускной способности уступает им. В моем 12 про, если мне не изменяет память, до сих пор лайтнинг с юсб 2.0, тогда как на том же SGS21 от самсунга тайп си с 3.0.
И каких-либо адекватных причин, почему эпл в айфонах до сих пор держится за лайтнинг, нет. Ибо айпады/макбуки давно уже с тайпси.
Lightning — больше чем зарядка и разъём более функциональный, чем просто для передачи электричества. USB данные тоже умеет, но не так богато, как Lightning. Да?
Нет.
Как скинуть файлы с ведра на комп: подключил провод, девайс распознался как флешка, копипастишь что угодно куда угодно.
Как скинуть, например, рисунки с ипада? Через гомоеблю с иклаудом, тунцом, но только не самым простым способом: копипаст через кабель. ред.
Ждём, что через 15 лет во всём мире будет USB-D, а Европа будет заряжаться старыми проводами, потому что закон устареет.
В Южной Корее в конце 90-х стандартизировали единый формат шифрования для онлайн-платежей, и в итоге в то время как весь мир в интернете использует общие стандарты и протоколы шифрования, корейцы используют Internet Explorer со специальными ActiveX-плагинами, потому что нигде их шифрование больше не поддерживается, а закон соблюдать надо. ред.
Хах, ну эпл, конечно, жидко обосралась.
Очевидно, что они не хотят терять по 2к деревянных за кабели, цена которым 150 рублей в переходе метро. Эти барыги просто в край охуели уже.
При том, что их стандарт ничем выдающимся не отличается, и, скорее, наоборот тормозил бы индустрию, если бы был монополией.
Блять, Apple буквально изобрели комп с интерфейсом, мышку, смартфон, планшет, мультитач, и так далее. Сами первыми зафорсили отказ от всяких флоппи дисков, CD, USB B, и всякого дерьма. Мб эта компания единственная, которую стоит слушать?
А вообще, я эту хуйню читаю с айфона 5го, вроде как. Так что не ввели и вряд ли уже введут. В Евросоюзе только дай блять повод как-то всё стандартизировать, Евро 5 там, выбросы, потребления и так далее