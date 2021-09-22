ЕС представит законопроект об едином разъёме для зарядного устройства смартфонов и планшетов Статьи редакции
Принятие проекта сильнее всего повлияет на компанию Apple, которая оснащает устройства собственным разъёмом.
Еврокомиссия 23 сентября представит законопроект, который обязывает производителей устанавливать на все мобильные телефоны, планшеты и наушники одинаковый порт для зарядки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В ЕС считают, что решение будет безопаснее для экологии и удобнее для пользователей. Там также предлагают продавать зарядные устройства отдельно от гаджетов.
Агентство отмечает, что нововведение сильнее всего скажется на компании Apple: она ставит собственный разъём Lightning, когда большинство других производителей оснащает свои устройства USB micro-B или USB-C. Apple выступает против инициативы ЕС. В компании считают, что она тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.
Евросоюз пытается ввести единый разъём для зарядного устройства с 2009 года. Тогда на рынке было более 30 разновидностей, отмечает «Би-би-си». В связи с инициативой Союза Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, предписывающий использовать microUSB в телефонах, выпускаемых после 2011 года. Однако, воспользовавшись неточностями в формулировке документа, Apple ограничилась только выпуском переходника с Lightning на microUSB.
Apple выступает против инициативы ЕС. В компании считают, что она тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.
Чет кекнул с этой сверхманевренности. Ага, потребителя будет люто раздражать то, что теперь его type-c кабель будет подходить к любому устройству. Одна история охуительнее другой просто.
У кабелей Type C может быть и одинаковые внешне разъемы, но стандарт настолько вальяжный что внутри каждый кабель и даже разъем будут разные. Разные стандарты Power Delivery, отсутствие и наличие Thunderbolt, разная допустимая скорость на передачу данных, и так далее и так далее. Да, любой сяоми проводом от Самсунга можно воткнуть в зарядку Гугла. Но даже если телефон должен заряжаться на 40 ватт, провод от Самсунга с зарядкой на 60 ватт, а сама зарядка на 50 — в результате может оказаться что всё это друг с другом не совместимо и заряжаться будет со скоростью ватт 20.
Но это же нормально и правильно. Новый стандарт "договаривается" смартфон с зарядкой на сколько ватт и вольт давать. А пока этого нет, надо на устройство давать по минималке зарядку, вдруг у вас обычный телефон, рассчитанный на 5 вольт и 500 милиампер.
Вы же не хотите взорвать свой смартфон, верно?
Да я даже не говорю, правильно или нет. Но утверждать, что все провода Type C одинаковые точно нельзя.
Вообще конечно палка о двух концах. Type C так успешно приняли и используют везде как раз потому что каждый производитель может по сути сделать его проприетарным. С другой стороны — стандарт USB с каждым годом все больше превращается в полную дичь, покупатель без очень серьезной подготовки никак не может выяснить покупает от подходящий кабель или нет, и с названиями бардак, и со стандартами поддерживаемыми.
*душнила мод on*
Type-c в андроид-смартфонах это и есть юсб. Просто в зависимости от жлобства производителя там может стоять как юсб 2, так и юсб 3 (сяоми, например, не знаю как сейчас, но еще полтора года назад ставили юсб 2.0 на флагманы). А type-c - просто разъем.
*душнила мод off*
Хрен знает, я давно не видел micro-usb даже в самых дешевых смартфонах. Хотя щас чекнул самый дешевый сяоми - редми го 9а и да, в нем микроюсб до сих пор. Но в ценовом сегменте от $200 уже давно тайп-с.
у этого есть и обратная сторона. Морковка теперь, например, фрукт =)
In the European Union Jam Directive, written in the 80s and updated in 2001, it describes the parameters required for a product to be labelled as jam or marmalade and from which the UK Jam and Similar Products legislation is based, there is the phrase "for the purposes of this directive, tomatoes, the edible part of rhubarb stalks, carrots, sweet potatoes, cucumbers, pumpkins, melons and water melons are considered to be fruit". This was introduced to pacify the Portuguese who are strongly into Carrot Marmalade!
Лайтнинг это на текущий момент - устаревшая хуета, которая в 2012-м году была реально очень крутой (в сравнении с микро-юсб, который еще более устаревшая хуета), но сейчас каких-либо преимуществ против type-c usb 3.0 в андроид флагманах у него нет, и он по пропускной способности уступает им. В моем 12 про, если мне не изменяет память, до сих пор лайтнинг с юсб 2.0, тогда как на том же SGS21 от самсунга тайп си с 3.0.
И каких-либо адекватных причин, почему эпл в айфонах до сих пор держится за лайтнинг, нет. Ибо айпады/макбуки давно уже с тайпси.