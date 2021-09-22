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Новости
Яна Ломакина

ЕС представит законопроект об едином разъёме для зарядного устройства смартфонов и планшетов Статьи редакции

Принятие проекта сильнее всего повлияет на компанию Apple, которая оснащает устройства собственным разъёмом.

Еврокомиссия 23 сентября представит законопроект, который обязывает производителей устанавливать на все мобильные телефоны, планшеты и наушники одинаковый порт для зарядки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В ЕС считают, что решение будет безопаснее для экологии и удобнее для пользователей. Там также предлагают продавать зарядные устройства отдельно от гаджетов.

Агентство отмечает, что нововведение сильнее всего скажется на компании Apple: она ставит собственный разъём Lightning, когда большинство других производителей оснащает свои устройства USB micro-B или USB-C. Apple выступает против инициативы ЕС. В компании считают, что она тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.

Евросоюз пытается ввести единый разъём для зарядного устройства с 2009 года. Тогда на рынке было более 30 разновидностей, отмечает «Би-би-си». В связи с инициативой Союза Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, предписывающий использовать microUSB в телефонах, выпускаемых после 2011 года. Однако, воспользовавшись неточностями в формулировке документа, Apple ограничилась только выпуском переходника с Lightning на microUSB.

#новости #технологии #apple

2551 просмотров
81 81 комментарий
36
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kerokero

Apple выступает против инициативы ЕС. В компании считают, что она тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.

Чет кекнул с этой сверхманевренности. Ага, потребителя будет люто раздражать то, что теперь его type-c кабель будет подходить к любому устройству. Одна история охуительнее другой просто.

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43
Evil Pechenka

Что тебе не нравится?

В компании считают, что она тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.

Мы тоже считаем, что Apple тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и раздражает потребителей. 🤷‍♀️

Ответить
20
Дамир Камалетдинов

То-то все кабели от андроида одинаковые, ага

Ответить
3
Правый татарин

Судя по комментарию, ты новый телефон с андроидом давно в руках не держал 

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8
Тарас Мукин

У кабелей Type C может быть и одинаковые внешне разъемы, но стандарт настолько вальяжный что внутри каждый кабель и даже разъем будут разные. Разные стандарты Power Delivery, отсутствие и наличие Thunderbolt, разная допустимая скорость на передачу данных, и так далее и так далее. Да, любой сяоми проводом от Самсунга можно воткнуть в зарядку Гугла. Но даже если телефон должен заряжаться на 40 ватт, провод от Самсунга с зарядкой на 60 ватт, а сама зарядка на 50 — в результате может оказаться что всё это друг с другом не совместимо и заряжаться будет со скоростью ватт 20.

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7
Савелий

Но это же нормально и правильно. Новый стандарт "договаривается" смартфон с зарядкой на сколько ватт и вольт давать. А пока этого нет, надо на устройство давать по минималке зарядку, вдруг у вас обычный телефон, рассчитанный на 5 вольт и 500 милиампер.
Вы же не хотите взорвать свой смартфон, верно?

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7
Тарас Мукин

Да я даже не говорю, правильно или нет. Но утверждать, что все провода Type C одинаковые точно нельзя.

Вообще конечно палка о двух концах. Type C так успешно приняли и используют везде как раз потому что каждый производитель может по сути сделать его проприетарным. С другой стороны — стандарт USB с каждым годом все больше превращается в полную дичь, покупатель без очень серьезной подготовки никак не может выяснить покупает от подходящий кабель или нет, и с названиями бардак, и со стандартами поддерживаемыми.

Ответить
3
Матвей Коновалов

Но утверждать, что все провода Type C одинаковые точно нельзя.

Для зарядки смартфона-планшета все одинаковые. 5-10-15Вт дает, зарядка идет, пользоваться можно. Остальное не так важно. ред.

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2
Савелий

Не понимаю я вас. Плюс и масса по бокам. В центре дата. Все одинаковые для андроид.
Технология зарядки разная, но по стандарту usb заряжают все. У меня кнопочный телефон, заряжается раз в 2-3 недели, я вечно момент теряю и чем я его только уже не заряжал. И никогда проблем не было. 

Ответить
1
Правый татарин

Не отменяет итого, что их можно использовать везде

Ответить
0
Отдельный Даниль

Но они не взаимозаменяемые

Ответить
1
Правый татарин

Там проблемы не с кабелями и разъёмами, а с блоками зарядными.

Ответить
0
Частный украинец

не совместимо

будет заряжаться

Так оно не совместимо или же будет работать? А так, да, согласен, с Type C всё запутано и не однозначно

Ответить
0
Мирный ГОСТ

Судя по ответу, ты не понимаешь с кем ты говоришь. Это техредактор тж, который делает обзоры на многие новинки до их выхода в открытую продажу.

Ответить
1
Правый татарин

Да знаю я кто это, Зоибанка. Сейчас кузнечика на тебя натравлю

Но это показывает уровень техредакторства, когда рассказывают про разные разъемы на новых телефонах ведроида. ред.

Ответить
8
Мирный ГОСТ

Дамир писал про КАБЕЛИ, а не про РАЗЪЁМЫ

Ответить
2
Правый татарин

Они одинаковые. Или ты про то что ОДИН КАБЕЛЬ КОСИЧЕЧКОЙ, ДРУГОЙ КРАСНЕНБКИЙ, БОЖЕ КАКИЕ ОНИ РАЗНЫЕ НЕ РУГАЙТЕ ЭПОЛЬ С МИНИМУМ ТРЕМЯ ТИПАМИ ЗАРЯДОК ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ УСТРОЙСТВ 

Ответить
5
rustyrazor

Кабели в данной дискуссии тождественны разъемам. Когда человек выше писал "потребителя будет люто раздражать то, что теперь его type-c кабель будет подходить к любому устройству", то подразумевал, что теперь кабель с разъемом тайп-си будет подходить к любому устройству. 

Ответить
5
Отдельный Даниль

Не мешай ей публично самоутверждаться за счёт других путём манипуляций и подменов фактов

Ответить
1
Slow Dimon

А с ними то что не так? Просто интересуюсь.

Ответить
1
Мирный ГОСТ

Я тупой, не задавай мне такие сложные вопросы

Ответить
0
Evil Pechenka

ты не понимаешь с кем ты говоришь

«Обращение к авторитету» — один из классических некорректных приёмов дискуссии.

Ответить
1
Evil Pechenka

Если владелец Apple возьмёт в руки Android то ЧСВ резко упадёт и может не восстановиться, а вообще он после такого считается зашкваренным.

Ответить
2
rustyrazor

Но ведь все кабели от андроида реально одинаковые минимум последние года полтора. Можно, конечно, отыскать какую-то китайщину за 80 баксов, в которой до сих пор микро-юсб стоит, но это исключительные случаи.

Ответить
4
Arthur Sergeev

Я думаю, что дорогие модели все таки имеют type c разъем, а не usb. А на дешевых да, стоят usb. ред.

Ответить
0
rustyrazor

*душнила мод on*
Type-c в андроид-смартфонах это и есть юсб. Просто в зависимости от жлобства производителя там может стоять как юсб 2, так и юсб 3 (сяоми, например, не знаю как сейчас, но еще полтора года назад ставили юсб 2.0 на флагманы). А type-c - просто разъем. 
*душнила мод off*

Хрен знает, я давно не видел micro-usb даже в самых дешевых смартфонах. Хотя щас чекнул самый дешевый сяоми - редми го 9а и да, в нем микроюсб до сих пор. Но в ценовом сегменте от $200 уже давно тайп-с.

Ответить
3
Arthur Sergeev

Ну может быть. 

Ответить
0
Образовательный месяц

Type-c это тоже usb разъём

Ответить
2
Arthur Sergeev

Type c, usb - это разъём.

Ответить
1
Образовательный месяц

USB это шина, type c - конфигурация разъема

Ответить
2
Слава Инженеров

разговор про разъёмы

Ответить
0
Игорь Павлов

В ЕС считают, что решение будет безопаснее для экологии

Бьют эпл их же оружием, молодцы.

Ответить
18
Рпош Ашршщ

После того, как приняли закон

Ответить
17
Святой Макс

Наканец-та закончится эта хуйня в рабочих чатиках: "У кого есть зарядка для айфона?"

Ответить
12
Corbyan

Раньше интереснее было:
У кого есть зарядка для нокии?
Тебе толстую или тонкую?
Толстую
Сорян, у меня сонэрик

Ответить
9
Сильный Слава

Откуда у сборщиков польской клубники айфоны?

Ответить
0
Образовательный месяц

В мой целомудренный айфон всякие сяомсунговские провода пихать будут…

Ответить
9
Образовательный месяц

И после этого кто-то отрицает закат Европы

Ответить
16
Слабый браслет

Порвал лайтнинг своим тайпси

Ответить
3
Arthur Sergeev

Кому не нравиться поставим ФСБ разъем, с прямым подключением. ред.

Ответить
0
Arthur Sergeev

Да не, просто для Эпл заставит яблочников покупать у них электричество, чтобы компенсировать издержки.   ред.

Ответить
1
Sergey Michko

конкретно в твой - нет

Ответить
0
лала лало

Крутяк, евросоюз клевый, давно пора унифицировать все

Ответить
6
Слабый браслет

и всех!

Ответить
0
Ударный паркур

А вот именно для этого есть простая советская...

Ответить
4
Сальвадор Лемонес

дрючба

Ответить
0
Slow Dimon

Школьная программа

Ответить
0
Василиса М

Нужно всего лишь...

Ответить
0
Pavel Voronin

у этого есть и обратная сторона. Морковка теперь, например, фрукт =)

In the European Union Jam Directive, written in the 80s and updated in 2001, it describes the parameters required for a product to be labelled as jam or marmalade and from which the UK Jam and Similar Products legislation is based, there is the phrase "for the purposes of this directive, tomatoes, the edible part of rhubarb stalks, carrots, sweet potatoes, cucumbers, pumpkins, melons and water melons are considered to be fruit". This was introduced to pacify the Portuguese who are strongly into Carrot Marmalade!

Ответить
1
thetrickster

Вроде как да, но лезть в частный бизнес и диктовать каким должен быть продукт так себе идея. Можно также прийти и сказать пусть все телефоны будут на андроиде.

Ответить
0
MangaloriANAL

А вот и контрмеры любителям продавать зарядки отдельно от комплектации (с аргументом в сторону экологии, разумеется) смартфона подъехали ред.

Ответить
4
Тарас Мукин

«Там также предлагают продавать зарядные устройства отдельно от гаджетов.»

Ответить
3
Evil Pechenka

Apple — плак-плак... 😢😢😢

Ответить
5
Anton Zakharikhin

И потом понизить способность быстро заряжать смартфон другими кабелями

Ответить
5
d10482015

Жду законопроект о возвращении разъема 3.5

Ответить
4
Miras Mynzhassar

И флоппи дисководов

Ответить
1
Щячло Попячтса

Аппле скорее вообще откажется от разъёма в айфонах перейдя на беспроводную зарядку.

Ответить
3
Мирный ГОСТ

Щетаю что нужно законодательно запретить всем иметь что либо кроме айфона

Ответить
2
Правый татарин

Я за, если можно будет свой андроид бесплатно менять на айфон

Ответить
1
Slow Dimon

Розеток на всех не хватит))

Ответить
0
Arthur Sergeev

Наоборот, жду, когда появиться компания, которая сгонит apple c рынка. 

Ответить
0
Давний франт

Молодец евросовочек ред.

Ответить
2
Alexandr Blokhin

Насколько я понимаю, Lightning — больше чем зарядка и разъём более функциональный, чем просто для передачи электричества. USB данные тоже умеет, но не так богато, как Lightning. Да? Или я не так понимаю?

Ответить
0
rustyrazor

Лайтнинг это на текущий момент - устаревшая хуета, которая в 2012-м году была реально очень крутой (в сравнении с микро-юсб, который еще более устаревшая хуета), но сейчас каких-либо преимуществ против type-c usb 3.0 в андроид флагманах у него нет, и он по пропускной способности уступает им. В моем 12 про, если мне не изменяет память, до сих пор лайтнинг с юсб 2.0, тогда как на том же SGS21 от самсунга тайп си с 3.0.
И каких-либо адекватных причин, почему эпл в айфонах до сих пор держится за лайтнинг, нет. Ибо айпады/макбуки давно уже с тайпси.

Ответить
3
Правый татарин

Он меньше места занимает, разъем чуть-чуть  меньше

Ответить
1
rustyrazor

Ну может и так, хотя все-равно это какое-то сомнительное преимущество, учитывая сопутствующие недостатки)

Ответить
2
Miras Mynzhassar

Боюсь, лайтнинг с момента выхода в 2012м так и не менялся. 
Тут стандарт USB 2.0 со всеми вытекающими. И никаких плюсов по сравнению с С не имеет

Ответить
3
Lord X

Он и долговечнее по сравнению с остальными.

Ответить
0
rustyrazor

Type-c по спецификациям должен выдерживать минимум 10К циклов подключения/отключения, тогда как у лайтнинга эта цифра 5-6К. 

Ответить
1
Alexandr Blokhin

Подключение/отключение — это один цикл или два?

Ответить
0
rustyrazor

Блин, а я ведь никогда об этом не задумывался. Ну по идее один цикл. 

Ответить
0
Maksim Derkach
Ответить
1
Miras Mynzhassar

Не понимаю. Эппл сами же популяризировали Type-C, выпустив Макбук 12 в 2015м. Потом и остальные макбуки стали выпускать только с ним. Айпады перевели на Type-C. Закономерно, что и айфоны на него должны перейти. Нет?

Ответить
1
rustyrazor

По инсайдам они вроде как вообще в ближайшие 1-2 поколения полностью откажутся от разъемов в пользу беспроводной зарядки. 

Ответить
0
Частный украинец

Эппл, как мне кажется, и вправду странные: перевели всё на Type C, вот прям вся продукция у них на Type C, кроме iPhone. Какой смысл держать одно единственное устройство на устаревшем кабеле/разъёме?

Ответить
1
Oz Print

Пфф... Эппл конечно нагнул весь рынок. 

Ответить
0
Олег Нерославский

Так и usb-c в айфоне дождемся

Ответить
0
Distortion

О, наконец-то изобрели идеальный разъем, которому не потребуется улучшений. Или нет? ред.

Ответить
0
Владимир Керенский

Ух ты, ещё один новый разъём к линейке имеющихся

Ответить
0
Alex Nevi

Однако, воспользовавшись неточностями в формулировке документа, Apple ограничилась только выпуском переходника с Lightning на microUSB.

АХАХ, а изменить док чтобы эпл носа не подточила нельзя было?😑 Да прям в тот же год как вышел смарт без microUSB вышел

Ответить
0
Драматический завод

Минус type-c - разбалтывается.
В маке и oneplus 3t разболтались за год.
Lightning же уже более двух лет такого не показывает, по моим наблюдениям

Ответить
0
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