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Новости
Яна Ломакина

Центральный банк предложил усилить контроль за пополнением карт в банкоматах Статьи редакции

Это объясняют борьбой с мошенничеством.

Банк России считает, что банкам необходимо усилить контроль за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приёма наличных, поскольку такую схему широко используют мошенники. Это следует из ответа представителя ЦБ на запрос РБК.

В организации отмечают, что часто злоумышленники обманом заставляют своих жертв пополнять их счета через банкоматы. Программы для мониторинга банковских операций планируют применять ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы.

Представитель Газпромбанка не поддерживает идею ЦБ. Он считает, что «дополнительное» внимание нужно уделять не платежам, а клиентам, на чьи счета поступают похищенные средства. По его мнению, нужно поправки, позволяющие блокировать и возвращать деньги. Директор по противодействию мошенничеству BI.ZONE Антон Окошкин уверен, что также нужно «работать и с самим пользователем» — повышать цифровую грамотность банковских клиентов.

По данным ЦБ, по сравнению с первым кварталом 2021 года число транзакций, совершённых без согласия клиента, увеличилось на 23%. Мошенники похитили у россиян на 38% больше средств — около трёх миллионов рублей. Пострадавшим вернули только 7,4% от этого объёма.

#новости #банки

1549 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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Ударный паркур

Это объясняется не мошенничеством, а поиском серой зарплаты.

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16
Yuri Polu

Серую скорее снимают.
Выдают на руки в конвертиках:))
Но сейчас уже неособо выгодно, потому чтр обнал дорого стоит.

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0
Святой Макс

Как насчёт усилить контроль за СБЕРом?)

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0
Многолетний холод

как насчет разгромить офис сбера в Киеве? 

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0
Святой Макс

В Киеве пока только Сбербанк, пока не решаются на ребрендинг 🙃

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0
Многолетний холод

не уверен, но мне кажется там другое юрлицо уже

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0
Сильный Слава

А он есть?

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0
Образовательный месяц

Что бы сотрудники остались без работы, помещение без арендатора, люди без своего банковского продукта, а Украина без компании- налогоплательщика? Так победите ред.

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0
Владимир Чуркин

Так типичная папуасская логика же) И эти люди ещё думают, что их в ЕС/НАТО возьмут))

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0
Пладимир

логичная логика, как будто место сбера, который кстати не раз за историю (как они уверяют, работая аж с тыща восемьсот какого то года) вкладчиков через колено кидали, думаете некому занять будет?

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0
Необыкновенный самолет

Я думал пополняют давно через всякие салоны связи.

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0
Пладимир

да чего мелочиться, запретили бы уже деньги для населения

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0
Yura Svinaryov

Мошенники похитили у россиян на 38% больше средств — около трёх миллионов рублей.

*Трёх миллиардов

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0
Leha Shum

Мошенники похитили у россиян на 38% больше средств — около трёх миллионов рублей.

Около 3 миллионов в час вы хотели написать   ред.

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