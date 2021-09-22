Центральный банк предложил усилить контроль за пополнением карт в банкоматах Статьи редакции
Это объясняют борьбой с мошенничеством.
Банк России считает, что банкам необходимо усилить контроль за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приёма наличных, поскольку такую схему широко используют мошенники. Это следует из ответа представителя ЦБ на запрос РБК.
В организации отмечают, что часто злоумышленники обманом заставляют своих жертв пополнять их счета через банкоматы. Программы для мониторинга банковских операций планируют применять ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы.
Представитель Газпромбанка не поддерживает идею ЦБ. Он считает, что «дополнительное» внимание нужно уделять не платежам, а клиентам, на чьи счета поступают похищенные средства. По его мнению, нужно поправки, позволяющие блокировать и возвращать деньги. Директор по противодействию мошенничеству BI.ZONE Антон Окошкин уверен, что также нужно «работать и с самим пользователем» — повышать цифровую грамотность банковских клиентов.
По данным ЦБ, по сравнению с первым кварталом 2021 года число транзакций, совершённых без согласия клиента, увеличилось на 23%. Мошенники похитили у россиян на 38% больше средств — около трёх миллионов рублей. Пострадавшим вернули только 7,4% от этого объёма.