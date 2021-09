Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг в августе подписал инициативу под названием Project Amplify — «Проект Усиления». Цель проекта — продвигать в ленте соцсети посты с позитивной повесткой о деятельности компании. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

{"items":[{"comment_id":6326608,"subsite_id":214343,"user_id":377763,"type":"comment_add","id":6326608,"hash":"16bb53468209b2a2d6cdd6f98ef8180b","date":1632291284,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/442379-key-pop-gruppa-bts-prochitala-rech-na-sessii-generalnoy-assamblei-zapis-pobila-rekord-po-prosmotram-na-kanale-oon?comment=6326608","text":"\u041f\u043e\u0448\u043b\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u041e\u041e\u041d \u041c\u043e\u0440\u0433\u0435\u043d\u0448\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430, \u043f\u0443\u0441\u0442\u044c \u043b\u0430\u0432\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435 \u0425\u0438\u043f-\u0425\u043e\u043f\u0430 \u0432 \u0411\u0443\u0440\u044f\u0442\u0438\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":377763,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/377763-06e3b9ha-c-rpahatou","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/86b26dd2-39db-505f-a528-d7a41bed7892\/","name":"06e3b9Ha c rpaHaTou","isVerified":false},"content":{"id":442379,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/442379-key-pop-gruppa-bts-prochitala-rech-na-sessii-generalnoy-assamblei-zapis-pobila-rekord-po-prosmotram-na-kanale-oon","title":"\u041a\u0435\u0439-\u043f\u043e\u043f \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430 BTS \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0440\u0435\u0447\u044c \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0413\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0410\u0441\u0441\u0430\u043c\u0431\u043b\u0435\u0438. \u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u043f\u043e\u0431\u0438\u043b\u0430 \u0440\u0435\u043a\u043e\u0440\u0434 \u043f\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0430\u043c \u043d\u0430 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0435 \u041e\u041e\u041d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6326609,"subsite_id":245416,"user_id":300996,"type":"comment_add","id":6326609,"hash":"e737b302d1712b6ccbad80f71239351c","date":1632291295,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442791-es-predstavit-zakonoproekt-ob-edinom-razeme-dlya-zaryadnogo-ustroystva-smartfonov-i-planshetov?comment=6326609","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u0435\u0446 Apple \u0432\u043e\u0437\u044c\u043c\u0451\u0442 \u0432 \u0440\u0443\u043a\u0438 Android \u0442\u043e \u0427\u0421\u0412 \u0440\u0435\u0437\u043a\u043e \u0443\u043f\u0430\u0434\u0451\u0442 \u0438 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0432\u043e\u0441\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0430 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043e\u043d \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0437\u0430\u0448\u043a\u0432\u0430\u0440\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":300996,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/300996-evil-pechenka","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/18b0a174-b6da-c9f2-22a9-5a116b178be5\/","name":"Evil Pechenka","isVerified":false},"content":{"id":442791,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442791-es-predstavit-zakonoproekt-ob-edinom-razeme-dlya-zaryadnogo-ustroystva-smartfonov-i-planshetov","title":"\u0415\u0421 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e\u0431 \u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u044a\u0451\u043c\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6326611,"subsite_id":245416,"user_id":453,"type":"comment_add","id":6326611,"hash":"51105f1e0a51563f00df4cc44e7d483a","date":1632291354,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442806-nyt-facebook-prodvigaet-v-lente-pozitivnye-novosti-o-samoy-sebe?comment=6326611","text":"\u0420\u0435\u043f\u0442\u0438\u043b\u0438\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u043c\u0435\u0440\u0437\u043a\u0438\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":453,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/453-zoibana","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6100377b-1a71-301c-45c5-edd193484b58\/","name":"Zoibana","isVerified":true},"content":{"id":442806,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442806-nyt-facebook-prodvigaet-v-lente-pozitivnye-novosti-o-samoy-sebe","title":"NYT: Facebook \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u043b\u0435\u043d\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e \u0441\u0430\u043c\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0431\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6326612,"subsite_id":245416,"user_id":387667,"type":"comment_add","id":6326612,"hash":"94357ee694e60d7b8561d7692cf5a868","date":1632291360,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442791-es-predstavit-zakonoproekt-ob-edinom-razeme-dlya-zaryadnogo-ustroystva-smartfonov-i-planshetov?comment=6326612","text":"\u0411\u043b\u0438\u043d, \u0430 \u044f \u0432\u0435\u0434\u044c \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043e\u0431 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0443\u043c\u044b\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f. \u041d\u0443 \u043f\u043e \u0438\u0434\u0435\u0435 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0446\u0438\u043a\u043b.\u00a0","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e2be068e-25f3-57f2-a151-57b4ac03d2cb\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":387667,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/387667-rustyrazor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aa828927-bbbd-5df1-8bb8-dffbd5cb80f7\/","name":"rustyrazor","isVerified":false},"content":{"id":442791,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442791-es-predstavit-zakonoproekt-ob-edinom-razeme-dlya-zaryadnogo-ustroystva-smartfonov-i-planshetov","title":"\u0415\u0421 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e\u0431 \u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u044a\u0451\u043c\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6326613,"subsite_id":232504,"user_id":406245,"type":"comment_add","id":6326613,"hash":"56a5364d23f7d2012b956c1fbe5d0882","date":1632291364,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/442783?comment=6326613","text":"\u0412\u043e\u0442 \u0440\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u0438 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0432 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438:\u00a0https:\/\/www.worldometers.info\/ru\/



\u0422\u0430\u043c \u0437\u0430 6 \u0441\u0435\u043a\u0443\u043d\u0434 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 6 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0440\u043e\u0434\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c. \u0422\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u0438 \u043d\u0435\u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438, \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0430\u0445 \u043f\u043e\u0433\u0440\u0435\u0448\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438.



\u0412\u043e\u0442 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430:\u00a0https:\/\/m.lenta.ru\/news\/2021\/09\/22\/lays\/ - \u0447\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u043c \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c?","media":[{"type":"link","value":"m.lenta.ru"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":406245,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/406245-dmitriy-timofeev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0584c7cf-ef93-52ae-9896-e162192b4126\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0422\u0438\u043c\u043e\u0444\u0435\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":442783,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/442783","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6326615,"subsite_id":245416,"user_id":300996,"type":"comment_add","id":6326615,"hash":"ec02c0e059fd8e7e62dc93c623145730","date":1632291391,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442791-es-predstavit-zakonoproekt-ob-edinom-razeme-dlya-zaryadnogo-ustroystva-smartfonov-i-planshetov?comment=6326615","text":">\u0442\u044b \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0448\u044c \u0441 \u043a\u0435\u043c \u0442\u044b \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0448\u044c



\u00ab\u041e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u0442\u0443\u00bb \u2014 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0438\u0437 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0440\u0440\u0435\u043a\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0438\u0451\u043c\u043e\u0432 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0438\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":300996,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/300996-evil-pechenka","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/18b0a174-b6da-c9f2-22a9-5a116b178be5\/","name":"Evil Pechenka","isVerified":false},"content":{"id":442791,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442791-es-predstavit-zakonoproekt-ob-edinom-razeme-dlya-zaryadnogo-ustroystva-smartfonov-i-planshetov","title":"\u0415\u0421 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e\u0431 \u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u044a\u0451\u043c\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6326616,"subsite_id":245416,"user_id":298430,"type":"comment_add","id":6326616,"hash":"b6d48f6bc8ffce5aebe94cb1427b3864","date":1632291403,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442791-es-predstavit-zakonoproekt-ob-edinom-razeme-dlya-zaryadnogo-ustroystva-smartfonov-i-planshetov?comment=6326616","text":">\u041e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e, \u0432\u043e\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0432\u0448\u0438\u0441\u044c \u043d\u0435\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c\u0438 \u0432 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430, Apple \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u043e\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441 Lightning \u043d\u0430 microUSB.

\u0410\u0425\u0410\u0425, \u0430 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e\u043a \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u044d\u043f\u043b \u043d\u043e\u0441\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u043e\u0447\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u0431\u044b\u043b\u043e?\ud83d\ude11 \u0414\u0430 \u043f\u0440\u044f\u043c \u0432 \u0442\u043e\u0442 \u0436\u0435 \u0433\u043e\u0434 \u043a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0448\u0435\u043b \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442 \u0431\u0435\u0437 microUSB \u0432\u044b\u0448\u0435\u043b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":298430,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/298430-alex-nevi","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7890efeb-f4b9-552b-a2d2-ee54f3fcf669\/","name":"Alex Nevi","isVerified":false},"content":{"id":442791,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442791-es-predstavit-zakonoproekt-ob-edinom-razeme-dlya-zaryadnogo-ustroystva-smartfonov-i-planshetov","title":"\u0415\u0421 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e\u0431 \u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u044a\u0451\u043c\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6326617,"subsite_id":214344,"user_id":412311,"type":"comment_add","id":6326617,"hash":"1fa21e6c1735ab84dcfc7d6f1ea7e616","date":1632291412,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/442445-wp-ssha-vklyuchat-honor-v-chernyy-spisok-kompaniy-nesmotrya-na-otdelenie-ot-huawei?comment=6326617","text":"\u041d\u0435\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0430\u0440\u0438\u0444\u043c\u0435\u0442\u0438\u043a\u0438.

550 $ \u0445 73,1 = 40 205 \u0440\u0443\u0431. (\u043d\u0430 22.09.2021).



\u0421\u0430\u043c\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439 13-\u0439 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d Apple iPhone 13 128Gb Starlight \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442\u00a0

79 990 \u0440\u0443\u0431.



\u0422\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0440\u043e\u0437\u043d\u0438\u0446\u0430 - 80 000 \u0440\u0443\u0431.

\u0421\u0435\u0431\u0435\u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c + \u0432\u0441\u0435 \u0438\u0437\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 - 40 000 \u0440\u0443\u0431.



\u041f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u044c 50%.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":412311,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/412311-ex-readonly","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/145f5b96-0046-5354-bb71-225014c111a7\/","name":"ex. Readonly","isVerified":false},"content":{"id":442445,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/442445-wp-ssha-vklyuchat-honor-v-chernyy-spisok-kompaniy-nesmotrya-na-otdelenie-ot-huawei","title":"WP: \u0421\u0428\u0410 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0442 Honor \u0432 \u00ab\u0447\u0451\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a\u00bb \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043d\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043d\u0430 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0442 Huawei"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6326618,"subsite_id":245416,"user_id":453,"type":"comment_add","id":6326618,"hash":"da35915e51949075a343c15f0a73853c","date":1632291417,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442806-nyt-facebook-prodvigaet-v-lente-pozitivnye-novosti-o-samoy-sebe?comment=6326618","text":"\u042f \u0442\u0430\u043a \u0432\u0441\u0435\u043c \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b \u0447\u0442\u043e \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0434\u043b\u0438\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0447\u043b\u0435\u043d. \u041a\u043e\u043d\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0430\u044f \u0431\u044b\u043b\u0430, \u0430 \u0434\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u0432 \u0438\u0442\u043e\u0433\u0435 \u043d\u0435 \u0434\u043e\u0448\u043b\u043e \u043d\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0443. \u041a\u0430\u043a \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0443, \u0432\u0441\u0435 \u0441\u0440\u044b\u0432\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":453,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/453-zoibana","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6100377b-1a71-301c-45c5-edd193484b58\/","name":"Zoibana","isVerified":true},"content":{"id":442806,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442806-nyt-facebook-prodvigaet-v-lente-pozitivnye-novosti-o-samoy-sebe","title":"NYT: Facebook \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u043b\u0435\u043d\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e \u0441\u0430\u043c\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0431\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6326620,"subsite_id":245416,"user_id":186260,"type":"comment_add","id":6326620,"hash":"c47fbab328f9b6871f8a7d44a83e0e84","date":1632291466,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442791-es-predstavit-zakonoproekt-ob-edinom-razeme-dlya-zaryadnogo-ustroystva-smartfonov-i-planshetov?comment=6326620","text":"\u042d\u043f\u043f\u043b, \u043a\u0430\u043a \u043c\u043d\u0435 \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0438 \u0432\u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0443 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435: \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043b\u0438 \u0432\u0441\u0451 \u043d\u0430 Type C, \u0432\u043e\u0442 \u043f\u0440\u044f\u043c \u0432\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0446\u0438\u044f \u0443 \u043d\u0438\u0445 \u043d\u0430 Type C, \u043a\u0440\u043e\u043c\u0435 iPhone. \u041a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b \u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u043e\u0434\u043d\u043e \u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u0430 \u0443\u0441\u0442\u0430\u0440\u0435\u0432\u0448\u0435\u043c \u043a\u0430\u0431\u0435\u043b\u0435\/\u0440\u0430\u0437\u044a\u0451\u043c\u0435?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":186260,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/186260-vaulin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/187d99d5-7f07-5096-a5ce-6bdc3f939344\/","name":"\u0412\u0430\u0443\u043b\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":442791,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442791-es-predstavit-zakonoproekt-ob-edinom-razeme-dlya-zaryadnogo-ustroystva-smartfonov-i-planshetov","title":"\u0415\u0421 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e\u0431 \u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u044a\u0451\u043c\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6326621,"subsite_id":245416,"user_id":380629,"type":"comment_add","id":6326621,"hash":"5a82c882e239e078133cf1eac8843bf4","date":1632291473,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442806-nyt-facebook-prodvigaet-v-lente-pozitivnye-novosti-o-samoy-sebe?comment=6326621","text":"\u0434\u043b\u0438\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0447\u043b\u0435\u043d \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043b\u043e\u0433 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0430. \u0417\u0430\u043b\u043e\u0433 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0430 - \u044d\u0442\u043e \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0438 \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0447\u043b\u0435\u043d.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":380629,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/380629-vitalya-ventilyator","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/81372635-7503-599b-89f1-75acfbe78d87\/","name":"\u0412\u0438\u0442\u0430\u043b\u044f \u0412\u0435\u043d\u0442\u0438\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440","isVerified":false},"content":{"id":442806,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442806-nyt-facebook-prodvigaet-v-lente-pozitivnye-novosti-o-samoy-sebe","title":"NYT: Facebook \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u043b\u0435\u043d\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e \u0441\u0430\u043c\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0431\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6326623,"subsite_id":245416,"user_id":282865,"type":"comment_add","id":6326623,"hash":"a6caadb69aaf11fac222e4b7aa9256b3","date":1632291485,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442791-es-predstavit-zakonoproekt-ob-edinom-razeme-dlya-zaryadnogo-ustroystva-smartfonov-i-planshetov?comment=6326623","text":"\u041c\u0438\u043d\u0443\u0441 type-c - \u0440\u0430\u0437\u0431\u0430\u043b\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f.

\u0412 \u043c\u0430\u043a\u0435 \u0438 oneplus 3t \u0440\u0430\u0437\u0431\u043e\u043b\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434.

Lightning \u0436\u0435 \u0443\u0436\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u043b\u0435\u0442 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442, \u043f\u043e \u043c\u043e\u0438\u043c \u043d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":282865,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/282865-dima","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b565019d-b66f-5548-9aeb-5e8675bf3d11\/","name":"Dima","isVerified":false},"content":{"id":442791,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442791-es-predstavit-zakonoproekt-ob-edinom-razeme-dlya-zaryadnogo-ustroystva-smartfonov-i-planshetov","title":"\u0415\u0421 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e\u0431 \u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u044a\u0451\u043c\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6326624,"subsite_id":232504,"user_id":421725,"type":"comment_add","id":6326624,"hash":"eb7093875125b31109aaa1d441aed499","date":1632291486,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/442732?comment=6326624","text":"\u0415\u0449\u0451 \u043d\u0430 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u0431\u044b \u0441\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c. \u041f\u0440\u0438 \u0447\u0451\u043c \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0435, \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u0438\u0447\u0451\u0441\u043a\u0430, \u043d\u043e \u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0430, \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0442, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d\u044b \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u043f\u0435\u0446\u044b. \u0415\u0449\u0451 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442 \u0441 \u043e\u0442\u043f\u0443\u0441\u043a\u043e\u043c \u043f\u043e \u0443\u0445\u043e\u0434\u0443 \u0437\u0430 \u0440\u0435\u0431\u0451\u043d\u043a\u043e\u043c, \u043e\u0431\u0449\u0438\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435.

\u041f\u0440\u043e \u043a\u043e\u0440\u0440\u0443\u043f\u0446\u0438\u044e \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u043c\u0435\u0448\u043d\u043e, \u0435\u0441\u0442\u044c \u043e\u043d\u0430 \u0443 \u043d\u0438\u0445, \u0432 \u0441\u0443\u043c\u043c\u0430\u0445 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e.

\u041f\u0440\u043e \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0443, \u044f \u0441\u043f\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443, \u043d\u043e \u043c\u0438\u043d\u0443\u0441\u044b \u0442\u0430\u043c \u0435\u0441\u0442\u044c.

\u0421\u0428\u0410 \u2014 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430. \u0423 \u043d\u0438\u0445 \u0441\u0432\u043e\u0438 \u043f\u043b\u044e\u0441\u044b \u0438 \u0441\u0432\u043e\u0438 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0441\u044b. \u042d\u0442\u043e \u0432\u0430\u043c \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043f\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u044e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":421725,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/421725-saveliy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/66bd23a7-cf24-bc3a-b1df-16bdf2cdc2c1\/","name":"\u0421\u0430\u0432\u0435\u043b\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":442732,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/442732","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6326625,"subsite_id":245416,"user_id":380629,"type":"comment_add","id":6326625,"hash":"1b5fe9e3258a8a6aca84d50cd83081d0","date":1632291486,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442806-nyt-facebook-prodvigaet-v-lente-pozitivnye-novosti-o-samoy-sebe?comment=6326625","text":"\u0441 \u0432\u0430\u0441 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":380629,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/380629-vitalya-ventilyator","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/81372635-7503-599b-89f1-75acfbe78d87\/","name":"\u0412\u0438\u0442\u0430\u043b\u044f \u0412\u0435\u043d\u0442\u0438\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440","isVerified":false},"content":{"id":442806,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442806-nyt-facebook-prodvigaet-v-lente-pozitivnye-novosti-o-samoy-sebe","title":"NYT: Facebook \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u043b\u0435\u043d\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e \u0441\u0430\u043c\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0431\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6326626,"subsite_id":245416,"user_id":148450,"type":"comment_add","id":6326626,"hash":"0e6be494841ede2f71538de7b25abde6","date":1632291502,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442337-chislo-smertey-ot-koronavirusa-v-ssha-prevysilo-poteri-strany-ot-ispanki?comment=6326626","text":"\u041e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f, \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u0442\u044c \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c \u043c\u0430\u0441\u043a\u0438 - \u044d\u0442\u043e \u0447\u0442\u043e \u043a\u0430\u0441\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a\u043e\u0432\u0438\u0434\u0430. \u0418 \u0432 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c - \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0438 \u043e\u0442 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u0435\u0439, \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0451\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u043e\u0432 \u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u0438\u0434\u0438\u043e\u0442\u0441\u043a\u0438\u043c \u0440\u0435\u043b\u0438\u0433\u0438\u043e\u0437\u043d\u044b\u043c \u0437\u0430\u0433\u043e\u043d\u0430\u043c.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":148450,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/148450-kirill-boronin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fa2e3837-f36d-e0de-fb02-d43eb5618d5e\/","name":"\u041a\u0438\u0440\u0438\u043b\u043b \u0411\u043e\u0440\u043e\u043d\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":442337,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442337-chislo-smertey-ot-koronavirusa-v-ssha-prevysilo-poteri-strany-ot-ispanki","title":"\u0427\u0438\u0441\u043b\u043e \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u0435\u0439 \u043e\u0442 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430 \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b\u043e \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b \u043e\u0442 \u00ab\u0438\u0441\u043f\u0430\u043d\u043a\u0438\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6326629,"subsite_id":214363,"user_id":358981,"type":"comment_add","id":6326629,"hash":"48108ca8a2ce4c2cba014c903d93b4f2","date":1632291510,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/art\/442782?comment=6326629","text":"\u041d\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0444\u043e\u0442\u043a\u0435 \u043d\u0430 c\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u044e\u0440\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0438\u0437 Control","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":358981,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/358981-foma-kiniyaev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/62029432-6b5b-5a29-9b94-e4ecc81871a6\/","name":"Foma Kiniyaev","isVerified":false},"content":{"id":442782,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/art\/442782","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0414\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d \u0438 \u0430\u0440\u0445\u0438\u0442\u0435\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6326630,"subsite_id":245416,"user_id":453,"type":"comment_add","id":6326630,"hash":"94dd8b263cbd1e0f402380c315e1c00f","date":1632291510,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442806-nyt-facebook-prodvigaet-v-lente-pozitivnye-novosti-o-samoy-sebe?comment=6326630","text":"\u0417\u0430\u043b\u043e\u0433 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0430 - \u0447\u043b\u0435\u043d \u043f\u0430\u0440\u0442\u0438\u0438 \u0415\u0420","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":453,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/453-zoibana","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6100377b-1a71-301c-45c5-edd193484b58\/","name":"Zoibana","isVerified":true},"content":{"id":442806,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442806-nyt-facebook-prodvigaet-v-lente-pozitivnye-novosti-o-samoy-sebe","title":"NYT: Facebook \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u043b\u0435\u043d\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e \u0441\u0430\u043c\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0431\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6326631,"subsite_id":214363,"user_id":63191,"type":"comment_add","id":6326631,"hash":"09ca7701c5c088fc2208fc9de9845a92","date":1632291532,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/art\/442760-vkusvill-provodit-rebrending?comment=6326631","text":"\u043a \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u043c \u0448\u0440\u0438\u0444\u0442\u0430\u043c \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442 \u0432\u043a\u0443\u0441\u0432\u0438\u043b\u043b \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u2014 \u043d\u0435 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":63191,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/63191-aram-mirzoyants","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2322b754-a420-f725-6e7b-f9f211a6aba9\/","name":"Aram Mirzoyants","isVerified":false},"content":{"id":442760,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/art\/442760-vkusvill-provodit-rebrending","title":"\u0412\u043a\u0443\u0441\u0412\u0438\u043b\u043b \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0440\u0435\u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0438\u043d\u0433"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6326632,"subsite_id":245416,"user_id":90807,"type":"comment_add","id":6326632,"hash":"d5eb38b166f57e060815d345cca68da5","date":1632291540,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442806-nyt-facebook-prodvigaet-v-lente-pozitivnye-novosti-o-samoy-sebe?comment=6326632","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/20ac5a21-e9f8-58a8-95b9-1143b88d7cb5\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":90807,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/90807-lesha","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0256f115-a153-574b-82bf-8a463f623df3\/","name":"\u041b\u0451\u0448\u0430","isVerified":false},"content":{"id":442806,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442806-nyt-facebook-prodvigaet-v-lente-pozitivnye-novosti-o-samoy-sebe","title":"NYT: Facebook \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u043b\u0435\u043d\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e \u0441\u0430\u043c\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0431\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6326633,"subsite_id":245416,"user_id":139373,"type":"comment_add","id":6326633,"hash":"01c7de9099c6b037416a19f9f02caef9","date":1632291553,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442800-centralnyy-bank-predlozhil-usilit-kontrol-za-popolneniem-kart-v-bankomatah?comment=6326633","text":"> \u041c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0445\u0438\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d \u043d\u0430 38% \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u2014 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e \u0442\u0440\u0451\u0445 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439.

*\u0422\u0440\u0451\u0445 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u043e\u0432","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":139373,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/139373-yura-svinaryov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/234c760f-85b8-9d21-f4d2-067707f100dc\/","name":"Yura Svinaryov","isVerified":false},"content":{"id":442800,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/442800-centralnyy-bank-predlozhil-usilit-kontrol-za-popolneniem-kart-v-bankomatah","title":"\u0426\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0430\u043d\u043a \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u0443\u0441\u0438\u043b\u0438\u0442\u044c \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043a\u0430\u0440\u0442 \u0432 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u043c\u0430\u0442\u0430\u0445"},"isAnonymous":false}]}