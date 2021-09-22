NYT: Facebook продвигает в ленте позитивные новости о самой себе Статьи редакции
Компания надеется, что это поможет улучшить её имидж.
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг в августе подписал инициативу под названием Project Amplify — «Проект Усиления». Цель проекта — продвигать в ленте соцсети посты с позитивной повесткой о деятельности компании. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, Facebook начала тестировать приоритетную выдачу позитивных новостей в трёх городах США. Подобные посты отображаются с логотипом соцсети. В ленте продвигают как новости местных СМИ, так и сообщения самой компании. Facebook надеется, что инициатива поможет улучшить имидж компании.
Газета отмечает, что «Проект Усиления» создали в январе: тогда руководители Facebook обсуждали идею более активно реагировать на публикации в прессе с критикой деятельности соцсети. Её обвиняли в распространении фейков, дезинформации, разжигании ненависти на платформе и нарушении конфиденциальности пользователей.
В компании посчитали, что извинения после скандалов не помогают, а только привлекают лишнее внимание. В итоге Facebook решила изменить стратегию, отмечает NYT.