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Новости
Яна Ломакина

NYT: Facebook продвигает в ленте позитивные новости о самой себе Статьи редакции

Компания надеется, что это поможет улучшить её имидж.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг в августе подписал инициативу под названием Project Amplify — «Проект Усиления». Цель проекта — продвигать в ленте соцсети посты с позитивной повесткой о деятельности компании. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Facebook начала тестировать приоритетную выдачу позитивных новостей в трёх городах США. Подобные посты отображаются с логотипом соцсети. В ленте продвигают как новости местных СМИ, так и сообщения самой компании. Facebook надеется, что инициатива поможет улучшить имидж компании.

Газета отмечает, что «Проект Усиления» создали в январе: тогда руководители Facebook обсуждали идею более активно реагировать на публикации в прессе с критикой деятельности соцсети. Её обвиняли в распространении фейков, дезинформации, разжигании ненависти на платформе и нарушении конфиденциальности пользователей.

В компании посчитали, что извинения после скандалов не помогают, а только привлекают лишнее внимание. В итоге Facebook решила изменить стратегию, отмечает NYT.

#новости #facebook #соцсети

149 просмотров
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Американский ГОСТ
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Необыкновенный самолет

лента фейсбук

Сразу тошнить начинает от подобного.

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1
alexferman

Почему Цукерберг такой мерзкий?

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0
Мирный ГОСТ

Рептилии все мерзкие

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1
Образовательный месяц
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1
Виталя Вентилятор

Я тоже так делаю, грамотное решение.

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0
Мирный ГОСТ

Я так всем говорил что у меня длинный член. Конверсия хорошая была, а до сделки в итоге не дошло ни разу. Как только видели правду, все срывалось ред.

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0
Виталя Вентилятор

длинный член это не залог успеха. Залог успеха - это уверенный и инициативный член. 

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1
Виталя Вентилятор

с вас деньги

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1
Мирный ГОСТ

Залог успеха - член партии ЕР

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1
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