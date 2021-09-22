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Новости
Артём Мазанов

Елена Мизулина разработала новые поправки к Семейному кодексу. Защитой детей от родителей займётся МВД Статьи редакции

Полиция сможет изымать детей при угрозе жизни. Конкретный перечень ситуаций определит правительство.

53 53 комментария
2424 просмотров

Группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной разработала новые поправки к Семейному кодексу. Три прошлых законопроекта на эту тему отозвали из Госдумы после негативного отзыва правительства. Об этом пишут «Коммерсантъ» и ТАСС.

Мы будем вносить поправки не единым законопроектом, а подготавливать законопроекты по мере согласования пунктов концепции. Видимо, всю осень будем вносить и вносить.

Елена Мизулина
сенатор

В концепцию вошли 77 предложений. Один из блоков посвящён мерам защиты ребёнка при угрозах жизни и здоровью. Концепция вводит три вида защиты:

  • Профилактические меры — семья сможет назначить опекуна-попечителя или согласиться на передачу ребёнка в организацию социального обеспечения (не детский дом);
  • «Временные меры защиты» — детей передают родственникам или направляют в организацию социального обеспечения. Перечень случаев для применения этих мер установит правительство. Их будут применять «при наличии обстоятельств, угрожающих жизни ребёнка, не терпящих отлагательства, когда невозможно обеспечить безопасность иным способом»;
  • Изъятие из семьи на основании решения суда о лишении родительских прав, их ограничении или об отмене усыновления.

В документе прописана «презумпция добросовестности родителей», а изъятие ребёнка из семьи названо «крайней мерой». Это же было указано в отозванном ранее законопроекте.

Концепция также разграничивает полномочия органов опеки и полицейских. Опека проверяет сообщения об утрате детьми родительского попечения, а полиция — сообщения об угрозе жизни или здоровью. Если такая угроза есть, МВД должно будет забрать ребёнка и уведомить опеку.

В июле 2020 года группа сенаторов во главе с Мизулиной, «в целях укрепления института семьи», внесла законопроект законопроект о запрете трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей.

«Пакет Мизулиной» — группа сенаторов внесла…
Когда везде уже обсудили однополые браки и трансгендеров (о которых в тексте проекта ничего нет…
tjournal.ru

#новости #право

53 53 комментария
15
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53 комментария
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Слава Инженеров

 Конкретный перечень ситуаций определит правительство

вангую, там будет резиновая сова, которую можно будет натянуть и на участие в несогласованной деятельности

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48
Madegghead

так у той дамы которую герой ударил ногой в живот пытались отобрать же детей потом...

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12
Максим Графов

Берут пример с лукашенко, скорее всего, он давно уже промышляет тем, что отбирает детей у родителей, замеченных в оппозиционной деятельности. До недавнего времени даже юр.фирма была в Беларуси, которая занималась помощью таким родителям. Ну, понятное дело, сейчас этой фирмы уже нет

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6
Kir Kirsky

@Сергей Звезда зацени историю

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0
Рпош Ашршщ

В документе прописана «презумпция добросовестности родителей»

Да, да, будет работать так же как и презумпция невиновности

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23
Антон Пострунин

Нет оснований не доверять сотруднику полиции. 

Ответить
24
Трансгендолёт

Презумпция невиновности, но если человек оппозиционер, то автовиновен

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4
Smaug The Terrible

А зачем честному человеку становиться оппозиционером?

Ответить
4
Святой Макс

А сколько вони было на Ювенальную Юстицию))

Теперь будут забирать детей у родителей, подписанных на Навального?

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23
Многолетний холод

идем в Сбербанк? 

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2
Святой Макс

мне там нечего делать, у меня нет денег))

Ответить
0
Многолетний холод

пошли за деньгами

Ответить
2
Святой Макс

хорошо, пошли!

Ответить
4
Многолетний холод

я зайду через час

Ответить
4
Страстной супер_стар

В кого? 

Ответить
2
Страстной супер_стар

Навальную юстицию

Ответить
1
Встречный американец

Фамилия Мизулиной как знак качества

Ответить
16
Выгодный Слава

Пизда вам дети ебаные

Ответить
16
Страстной супер_стар

Детей от МВД кто защитит? 

Ответить
7
Исходный инструмент

Росгвардия )

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4
Районный крюк

наоборот же

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0
Дмитрий Григорьев

Если поинтересоваться, как живут дети Мизулиной, то всё выглядит неплохо.

Но вот если посмотреть на её законотворческую деятельность, выяснится, что у этой тёти две личности. Одна для своих детей, а другая пишет законы для чужих.

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8
Драматический завод

Так здесь она работает и исполняет приказы, а там живёт, хули

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0
Необыкновенный самолет

Государство вообще не должно вмешиваться в дела семьи. Ублюдки.  И уж тем более нелегитимное государство.

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2
alexferman

Государство вообще не должно вмешиваться в дела семьи

И правда, побои и истязания это священное право родителей

Ответить
6
rustyrazor

Надо просто надо родиться в той семье, где не бьют и не истязают

Ответить
14
Smaug The Terrible

А если не получилось, то шагнуть с крыши и повторить заново?

Ответить
2
rustyrazor

Это не па хрестянске

Ответить
0
MedievalRain

Для побоев и истязаний есть отдельные статьи. Они спокойно могут применяться одинаково и к детям, и к взрослым.

Ответить
0
alexferman

Точняк. Например, обвиняемого в побоях детей можно точно так же помещать под домашний арест и давать условный срок. Придумали какую-то отдельную ювенальную юстицию, придурки.

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2
Многолетний холод

Шиза ред.

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4
Идеологический цветок

побороли так сказать беспризорность

Ответить
3
Страстной супер_стар

Беспрозоровность

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2
Забавный крюк

@Федя Прозоров 

Ответить
1
ouxen

а должна была разработать себе очко

Ответить
3
Районный крюк

там анатомия барби мне представляется и извлекаемая пищалка в спине как у всех говорящих советских кукол

Ответить
0
Соколов Андрей

Ну пиздец, эти ваще нихрена делать не будут. Когда убьют, тогда и приходите

Ответить
2
Просто Тимуррр

Главное, чтоб не ювеналка как на загнивающем западе!

Ответить
2
Администратор Аккаунта

Привет, республика ШКИД!

Ответить
2
Футбольный цветок

о клёво, у Навального можно будет детей в заложники взять

Ответить
1
Maxim Knz

Полиция сможет изымать детей

Ответить
1
Максим Ростокин

Я бы обрадовался, если в своё время меня изъяли у родителей, с которыми я ругаюсь всю сознательную жизнь.

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0
Vadim Semenov ‏⚡☟

они тоже этого хотят

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2
Фамилия и имя

И поместили бы в детдом, где другие чужие дяди/родители имели б на тебя и твои части тела все права, а ну и также другие «забранные» дети. 
А вообще, в детдоме, за слова «чтоб меня забрали от родителей» издят похуже любой зоны. 

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0
Тайлер Дерден

Они тупые или правда вредители?

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0
Александр Батищев

Ну пиздец

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0
Some Dude

Предлагаю мизулиной кое-что другое разработать

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0
artemykairyak
Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

Пизда вам родители и дети ебаные!!!

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0
Евгений Кочин

Пизда вам, семьи ебаные

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0
Lesto

Надо уже передать защиту детей во ФСИН

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0
Драматический завод

А в Чечне (извиняюсь) будут изымать для свадьбы на них!

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0
Предварительный Влад

мизулина еще жива.

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0
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