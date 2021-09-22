Елена Мизулина разработала новые поправки к Семейному кодексу. Защитой детей от родителей займётся МВД Статьи редакции
Полиция сможет изымать детей при угрозе жизни. Конкретный перечень ситуаций определит правительство.
Группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной разработала новые поправки к Семейному кодексу. Три прошлых законопроекта на эту тему отозвали из Госдумы после негативного отзыва правительства. Об этом пишут «Коммерсантъ» и ТАСС.
В концепцию вошли 77 предложений. Один из блоков посвящён мерам защиты ребёнка при угрозах жизни и здоровью. Концепция вводит три вида защиты:
- Профилактические меры — семья сможет назначить опекуна-попечителя или согласиться на передачу ребёнка в организацию социального обеспечения (не детский дом);
- «Временные меры защиты» — детей передают родственникам или направляют в организацию социального обеспечения. Перечень случаев для применения этих мер установит правительство. Их будут применять «при наличии обстоятельств, угрожающих жизни ребёнка, не терпящих отлагательства, когда невозможно обеспечить безопасность иным способом»;
- Изъятие из семьи на основании решения суда о лишении родительских прав, их ограничении или об отмене усыновления.
В документе прописана «презумпция добросовестности родителей», а изъятие ребёнка из семьи названо «крайней мерой». Это же было указано в отозванном ранее законопроекте.
Концепция также разграничивает полномочия органов опеки и полицейских. Опека проверяет сообщения об утрате детьми родительского попечения, а полиция — сообщения об угрозе жизни или здоровью. Если такая угроза есть, МВД должно будет забрать ребёнка и уведомить опеку.
В июле 2020 года группа сенаторов во главе с Мизулиной, «в целях укрепления института семьи», внесла законопроект законопроект о запрете трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей.