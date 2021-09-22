Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":815,"title":"\u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0448\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0443\u043b\u043e\u0432 \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 TJ","url":"\/redirect?component=advertising&id=815&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/437914-p&placeBit=1&hash=cc25e10bbce3ba1178707620a151028c26e64dc0e3c8cc75c43d562debd0bf18","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

США впервые ввели санкции против криптообменника. Это компания Suex, зарегистрированная в Москве Статьи редакции

Через платформу проводили транзакции хакеры-вымогатели, покупатели наркотиков и организаторы российской финансовой пирамиды Finiko.

19 19 комментариев
1349 просмотров

Власти США впервые в истории страны ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты для противодействия вымогателям. Под ограничения попала зарегистрированная в России и Чехии платформа SUEX OTC S.R.O., сообщил американский Минфин.

По данным ведомства, компания «содействовала транзакциям, связанными с как минимум от восьмью способами вымогательства». Более 40% транзакций на платформе связаны с преступной деятельностью.

Как следует из документов OFAC, Suex зарегистрирована по двум адресам: один из них — в Праге, второй — в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Федерация». По данным Chainalysis, с даты создания обменника в 2018 году через него перевели криптовалюту на более чем 480 миллион долларов. При этом большая часть транзакций связана с преступной деятельностью.

Почти 13 миллионов компания получила от создателей программ-вымогателей, около 20 миллионов — от крупнейшего в России магазина наркотиков Hydra. Более 24 миллионов долларов компания получила от мошенников, организовавших финансовую пирамиду Finiko.

Suex конвертирует криптовалюту в наличные в отделениях в Москве, Петербурге и, возможно, в других городах России и на Ближнем Востоке, следует из расследования Chainalysis. Почти все акционеры и руководители компании — россияне.

Санкции властей США подразумевают замораживание всех активов Suex в юрисдикции государства. Американским гражданам запрещено каким-либо образом работать с обменником. Финансовые институты и прочие организации, которые осуществляют транзакции через платформу, также могут попасть под санкции.

Ужесточить контроль над криптовалютными транзакциями власти США решили после атаки на компьютерную сеть одного из крупнейших трубопроводных операторов страны Colonial Pipeline. Хакеры получили доступ к файлам компании и пригрозили выложить их в интернет, если им не заплатят выкуп. Colonial Pipeline перечислила злоумышленникам около 5 миллионов долларов в криптовалюте, и вымогатели дали ключи для разблокировки сети.

Дефицит бензина из-за кибератаки: как взлом…
Хакеры извинились за содеянное и заявили, что хотели «заработать денег», а власти ввели…
tjournal.ru

По утверждению источников CNN и NBC News, группировка хакеров-вымогателей «происходит из России». В Кремле же подчёркивали, что Россия не имеет никакого отношения к атаке на Colonial Pipeline.

#новости #криптовалюты #сша #хакеры #россия

19 19 комментариев
8
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0445\u0430\u043a\u0435\u0440\u044b","\u0441\u0448\u0430","\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b"], "comments": 19, "likes": 8, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 442832, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Sep 2021 10:35:47 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Роман Александров

Запад наносит удар по отечественному стартапу, нужна господдержка!

Ответить
14
Идеологический цветок

крипта нужна только для мутных и незаконных делишек. чейндж май майнд

Ответить
7
Редкий Влад

Ну вряд-ли ты на неё будешь бургеры в Макдаке покупать

Ответить
3
Виталий Иванович Иванов

крипта нужна только для мутных и незаконных делишек

Знакомые камрады, юзающие крипту, говорили мне, что она нужна им для сохранения сбережений. Мол, таким образом государь не сможет грабить меня через гиперэмиссию. Замечу, что все эти человеки более чем успешно решают свою задачу уже много лет. 🤷🏼‍♂️

Ответить
0
Страстной супер_стар

Вы тоже сначала прочитали как sex? 

Ответить
3
Редкий Влад

Нет, Робик, просто у тебя давно не было хорошо смазанной машинным маслом Лады Приоры😉

Ответить
4
Страстной супер_стар

Хочешь мне смазать? что-нибудь... 

Ответить
1
Редкий Влад

Не, могу только масло подогнать, смазывать самому придется... Впрочем, как обычно☺️

Ответить
1
Страстной супер_стар

😔

Ответить
1
Редкий Влад

Как тебе такой задний бампер😏?

Ответить
1
Страстной супер_стар

Это отвратительно. Давай ещё 

Ответить
1
Страстной супер_стар
Ответить
1
Дмитрий Тимофеев

Сиех

Ответить
1
Святой Макс

Суэцк

Ответить
1
Идеологический цветок

сукс

Ответить
1
Ilya Filin

Suex was sued 🤡 

Ответить
3
Андрей Иванов

Ну хоть США с наркоторговцами в России борется =(

Ответить
0
taraskiy lotots

Еще один стартап ФСБ?

Ответить
0
Александр Горелик

электронное голосование usa edition 

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
Обсуждаемое
Новости
КПРФ устроила в Москве акцию против фальсификаций на выборах в Госдуму. На неё пришли 200 человек
По словам мэрии Москвы, акция не была согласована. Депутат Валерий Рашкин сказал, что полиция пообещала не препятствовать проведению встречи.
195
Новости
Во время стрельбы в Пермском университете преподаватель не стал прерывать лекцию и отказался баррикадироваться
Он считает, что всё делал правильно.
289
Новости
Правительство России запланировало увеличить долю отказов от абортов до 50%
Власти собираются повысить доступность медико-социальной помощи и продвигать «традиционные семейные ценности».
281
Популярное за три дня
Новости
КПРФ отказалась признавать результаты электронного голосования по Москве и планирует провести митинги по всей стране
Пушкинскую площадь в Москве уже оцепили.
191
Новости
Кандидаты из списка «Умного голосования» проиграли в Москве после подсчёта онлайн-голосов, хотя до этого лидировали
Результаты электронного голосования были известны ещё ночью, но власти задерживают их публикацию.
167
Интернет
Иллюстрация к «синдрому вахтёра», рождённая на выборах в Петербурге
Спор между членом комиссии и главой УИК о съёмке происходящего на участке.
26
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null