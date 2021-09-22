США впервые ввели санкции против криптообменника. Это компания Suex, зарегистрированная в Москве Статьи редакции
Через платформу проводили транзакции хакеры-вымогатели, покупатели наркотиков и организаторы российской финансовой пирамиды Finiko.
Власти США впервые в истории страны ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты для противодействия вымогателям. Под ограничения попала зарегистрированная в России и Чехии платформа SUEX OTC S.R.O., сообщил американский Минфин.
По данным ведомства, компания «содействовала транзакциям, связанными с как минимум от восьмью способами вымогательства». Более 40% транзакций на платформе связаны с преступной деятельностью.
Как следует из документов OFAC, Suex зарегистрирована по двум адресам: один из них — в Праге, второй — в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Федерация». По данным Chainalysis, с даты создания обменника в 2018 году через него перевели криптовалюту на более чем 480 миллион долларов. При этом большая часть транзакций связана с преступной деятельностью.
Почти 13 миллионов компания получила от создателей программ-вымогателей, около 20 миллионов — от крупнейшего в России магазина наркотиков Hydra. Более 24 миллионов долларов компания получила от мошенников, организовавших финансовую пирамиду Finiko.
Suex конвертирует криптовалюту в наличные в отделениях в Москве, Петербурге и, возможно, в других городах России и на Ближнем Востоке, следует из расследования Chainalysis. Почти все акционеры и руководители компании — россияне.
Санкции властей США подразумевают замораживание всех активов Suex в юрисдикции государства. Американским гражданам запрещено каким-либо образом работать с обменником. Финансовые институты и прочие организации, которые осуществляют транзакции через платформу, также могут попасть под санкции.
Ужесточить контроль над криптовалютными транзакциями власти США решили после атаки на компьютерную сеть одного из крупнейших трубопроводных операторов страны Colonial Pipeline. Хакеры получили доступ к файлам компании и пригрозили выложить их в интернет, если им не заплатят выкуп. Colonial Pipeline перечислила злоумышленникам около 5 миллионов долларов в криптовалюте, и вымогатели дали ключи для разблокировки сети.
По утверждению источников CNN и NBC News, группировка хакеров-вымогателей «происходит из России». В Кремле же подчёркивали, что Россия не имеет никакого отношения к атаке на Colonial Pipeline.
крипта нужна только для мутных и незаконных делишек
Знакомые камрады, юзающие крипту, говорили мне, что она нужна им для сохранения сбережений. Мол, таким образом государь не сможет грабить меня через гиперэмиссию. Замечу, что все эти человеки более чем успешно решают свою задачу уже много лет. 🤷🏼♂️
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