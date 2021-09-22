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Новости
Яна Ломакина

США впервые ввели санкции против криптообменника. Компания Suex зарегистрирована в Москве Статьи редакции

Через платформу проводили транзакции хакеры-вымогатели, покупатели наркотиков и организаторы российской финансовой пирамиды Finiko.

7 7 комментариев
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Власти США впервые в истории страны ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты для противодействия вымогателям. Под ограничения попала зарегистрированная в России и Чехии платформа SUEX OTC S.R.O., сообщил американский Минфин.

По данным ведомства, компания «содействовала транзакциям, связанными с как минимум от восьмью способами вымогательства». Более 40% транзакций на платформе связаны с преступной деятельностью.

Как следует из документов OFAC, Suex зарегистрирована по двум адресам: один из них — в Праге, второй — в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Федерация». По данным Chainalysis, с даты создания обменника в 2018 году через него перевели криптовалюту на более чем 480 миллион долларов. При этом большая часть транзакций связана с преступной деятельностью.

Почти 13 миллионов компания получила от создателей программ-вымогателей, около 20 миллионов — от крупнейшего в России магазина наркотиков Hydra. Более 24 миллионов долларов компания получила от мошенников, организовавших финансовую пирамиду Finiko.

Suex конвертирует криптовалюту в наличные в отделениях в Москве, Петербурге и, возможно, в других городах России и на Ближнем Востоке, следует из расследования Chainalysis. Почти все акционеры и руководители компании — россияне.

Санкции властей США подразумевают замораживание всех активов Suex в юрисдикции государства. Американским гражданам запрещено каким-либо образом работать с обменником. Финансовые институты и прочие организации, которые осуществляют транзакции через платформу, также могут попасть под санкции.

Ужесточить контроль над криптовалютными транзакциями власти США решили после атаки на компьютерную сеть одного из крупнейших трубопроводных операторов страны Colonial Pipeline. Хакеры получили доступ к файлам компании и пригрозили выложить их в интернет, если им не заплатят выкуп. Colonial Pipeline перечислила злоумышленникам около 5 миллионов долларов в криптовалюте, и вымогатели дали ключи для разблокировки сети.

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По утверждению источников CNN и NBC News, группировка хакеров-вымогателей «происходит из России». В Кремле же подчёркивали, что Россия не имеет никакого отношения к атаке на Colonial Pipeline.

#новости #криптовалюты #сша #хакеры #россия

7 7 комментариев
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Роман Александров

Запад наносит удар по отечественному стартапу, нужна господдержка!

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Идеологический цветок

крипта нужна только для мутных и незаконных делишек. чейндж май майнд

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1
Страстной супер_стар

Вы тоже сначала прочитали как sex? 

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0
Дмитрий Тимофеев

Сиех

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1
Святой Макс

Суэцк

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1
Идеологический цветок

сукс

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1
Ilya Filin

Suex was sued 🤡 

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