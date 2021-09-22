Производитель чипсов Lay’s предупредил о перебоях с поставками из-за нехватки картофеля Статьи редакции
Жаркое лето и дожди в начале осени не позволяют собрать картофель с полей. Погода также повлияла на размер клубней.
Предприятие «Фрито Лей Мануфактуринг», которое входит в компанию PepsiCo, предупредило контрагентов о том, что в сентябре и октябре ожидаются перебои с поставками чипсов Lay’s. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.
В PepsiCo изданию пояснили, что перебои с поставками могут произойти из-за погоды: жаркое лето и дожди в начале осени не дают собрать картофель с полей. «Ситуация нормализуется, когда мы начнем использовать сырьё, хранящееся на наших складах», — сказал представитель компании.
Старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Варвара Сердюкова рассказала, что для производства чипсов необходим картофель крупного размера, но сельхозпроизводители уже сообщали о его нехватке в этом сезоне.
«Лента» и X5Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») сообщили, что уже получили уведомления о возможных перебоях с поставкой продукции. В «Ленте» рассказали, что не испытывают нехватки чипсов и формируют их запасы, чтобы товар был на полках. Источник издания среди ритейлеров также сообщил, что поставки Lay’s уже некоторое время приходят с опозданием и не в полном объёме. Это может быть связано с проблемами компании с логистикой.
PepsiCo — крупнейший производитель картофельных чипсов в России. Компания выпускает снеки на заводах в Московской и Ростовской областях. По оценкам Euromonitor International, в 2020 году компания занимала 65,3% российского рынка картофельных чипсов с оборотом 93 миллиарда рублей.