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Новости
Сергей Исенеков

Производитель чипсов Lay’s предупредил о перебоях с поставками из-за нехватки картофеля Статьи редакции

Жаркое лето и дожди в начале осени не позволяют собрать картофель с полей. Погода также повлияла на размер клубней.

45 45 комментариев
1521 просмотров

Предприятие «Фрито Лей Мануфактуринг», которое входит в компанию PepsiCo, предупредило контрагентов о том, что в сентябре и октябре ожидаются перебои с поставками чипсов Lay’s. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.

В PepsiCo изданию пояснили, что перебои с поставками могут произойти из-за погоды: жаркое лето и дожди в начале осени не дают собрать картофель с полей. «Ситуация нормализуется, когда мы начнем использовать сырьё, хранящееся на наших складах», — сказал представитель компании.

Старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Варвара Сердюкова рассказала, что для производства чипсов необходим картофель крупного размера, но сельхозпроизводители уже сообщали о его нехватке в этом сезоне.

«Лента» и X5Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») сообщили, что уже получили уведомления о возможных перебоях с поставкой продукции. В «Ленте» рассказали, что не испытывают нехватки чипсов и формируют их запасы, чтобы товар был на полках. Источник издания среди ритейлеров также сообщил, что поставки Lay’s уже некоторое время приходят с опозданием и не в полном объёме. Это может быть связано с проблемами компании с логистикой.

PepsiCo — крупнейший производитель картофельных чипсов в России. Компания выпускает снеки на заводах в Московской и Ростовской областях. По оценкам Euromonitor International, в 2020 году компания занимала 65,3% российского рынка картофельных чипсов с оборотом 93 миллиарда рублей.

#новости

45 45 комментариев
11
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45 комментариев
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Святой Макс

А их разве с картошки делают?)0

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14
Исходный инструмент

Из Пепси )

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8
Maksim Derkach

из тупых ослов

Ответить
1
Необыкновенный самолет

думаешь перерабатывают пластик в чипсы?

Ответить
0
Victor Axonoff

Полезно, удобно, экологично

Ответить
2
Честной Абдужаббор

Из картошки.

Ответить
0
Dmitry Ryleev
Ответить
0
Мирный ГОСТ

Путин довёл страну до того, что чипсы теперь дефицитом стали

Ответить
12
Sergey Michko

а что делать если "без гмо" на всех упаковках 

Ответить
3
Виктор Огай

А я думал, это Лукашенко

Ответить
1
Владимир Филатов

ну так он запретил экспорт картошки и начал импорт из Украины 

Ответить
0
Кирилл Черняев

Некоторые да. Например помнишь чипсы Эстрелла? Куда они пропали? Правильно - попали под санкции.

Ответить
0
MadRat96

Они с 18 года ищут способа вернуться на российский рынок

Ответить
1
Кирилл Черняев

Буду отмечать их возвращение как собственный день рождения

Ответить
3
Victor Axonoff

Это прикол или в натури?

Ответить
0
Кирилл Черняев

Внатури, погугли

Ответить
0
Итальянский завод

более того он довел ее до такого дна, что сраные лейз стоят больше 100₽. да я блять за 14 рублей их покупал. когда-то

Ответить
0
Святой Макс

и это в начале учебного года, вы хотите школьникам детство испортить?

Ответить
4
Мирный ГОСТ

Они родились при Путине. Их детство заведомо испорчено

Ответить
9
Забавный крюк

школьники пусть 3 корочки грызут пока зубы позволяют

Ответить
2
Бешеный пёс_анон

Хорошо когда молочные, да

Ответить
2
Sergey Michko

мне больше Московский картофель нравится 

Ответить
2
Kir Kirsky

Перебои с поставкой воздуха

Ответить
2
Anton Zakharikhin

Единственный норм вкус был малосольный огурчик и старая версия красный икры 

Ответить
1
Святой Макс

малосольный огурчик тоже испортился под конец и был на вкус как увядающий укроп((

Ответить
0
MadRat96

А КФС?

Ответить
0
Забавный крюк

крылья прикольные там, люблю

Ответить
0
Сергей Сергеич

Призываем Беларусь

Ответить
0
Sergey Michko

там такая же фигня  ред.

Неожиданно: Белоруссия превратилась в импортера…
Главным поставщиком картофеля в Белоруссию в первые 7 месяцев 2021 года стала Украина — 15 500…
eadaily.com
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3
Забавный крюк

да и хуй с ним, итак оборзели с ценами, пачка дороже крыла Боинга стоит ред.

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1
Дмитрий Тимофеев

НЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!

Ответить
0
Необыкновенный самолет

В общем, перебои будут со всеми продуктами.

Ответить
0
Грязный жар

Закупаемся впрок

Ответить
0
Страстной супер_стар

Казалось бы, при чём тут картофельный диктатор 

Ответить
0
Честной Абдужаббор

Вы только к новому году снова не забудьте с красной икрой завезти.

Ответить
0
Святой Макс

вкус изменился и стал хуйней

Ответить
0
Yuri Polu

Кто вообще есть чипсы?
бояре

Ответить
0
Alex P

Голодомор v.2021

Ответить
0
Денис Ваймс

Думал, что это не картошка, а просто чет с усилителем вкуса
Будет ли скупка чипс как та ситуация с гречей? 

Ответить
0
Денис Ваймс

Ну или рост цену на чипсы, а если это начос?
Ну или там другие варианты "чето под пиво"?

Ответить
0
Денис Ваймс

А чо будет с драниками из макдака и картошкой фри?

Ответить
0
Драматический завод

Зачем жрать капусту, если есть картошка?

Ответить
0
твой сказочник

Так интеграцию с Беларусью сделали, че они не могу картошкой поделиться?

Ответить
0
лала лало

Пошли они в хуй со своми 100р+ за пачку

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0
Идеологический цветок

ля они в новосибе на днях новый завод открыли , в смысле у них денег нет

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0
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