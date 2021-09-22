В Москве пересчитают результаты электронного голосования на выборах в Госдуму. Но это не будет иметь юридической силы Статьи редакции
Все данные по дистанционному электронному голосованию выложат в открытый доступ.
Техническая группа общественного штаба пересчитает все голоса, полученные от избирателей в ходе электронного голосования в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, пишет «Интерфакс».
Также общественный штаб создаст группу общественного контроля онлайн-голосования. Её возглавит сопредседатель признанного иноагентом движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц, передаёт корреспондент «Коммерсанта».
По словам члена технической группы Евгения Федина, голоса ДЭГ пересчитают до 27 сентября. Состав группы пока не обсуждали. Председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух сообщил, что переголосования в системе не будет.
Венедиктов в разговоре со Znak.com уточнил, что пересчёт результатов электронного голосования в Москве не будет имеет юридической силы. По его словам, это просто «сверка технической комиссией протокола с результатами».
Дистанционное электронное голосование — экспериментальная технология. На выборах в Госдуму проголосовать онлайн могли только жители семи субъектов: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя.
После окончания голосования ЦИК представила результаты обработки онлайн-бюллетеней в регионах, а обнародование данных в Москве задерживала. Затем объявление итогов перенесли на следующий день, и также не опубликовали вовремя. После этого обнародование результатов снова отложили. Итоги так и не опубликовали.
Пользователи соцсетей, политики и общественные деятели начали подозревать фальсификации. Они заметили, что после предварительных подсчётов онлайн-протоколов одномандатники, рекомендованные проектом «Умное голосование» в Москве, проиграли «Единой России». При этом по мере обработки бумажных бюллетеней оппозиционные политики лидировали в большинстве округов.
Независимый аналитик Сергей Шпилькин, изучив первые данные официальных итогов выборов, также сказал о возможных фальсификациях. Он заметил аномальный рост голосов за «Единую Россию» при явке 95% и связал это с московским электронным голосованием. По его расчётам, размер вброшенных бюллетеней может составлять около 13,8 миллионов штук. Шпилькин считает, что без фальсификаций явка в среднем составила 38%, а «ЕР» получила 31-33% голосов.
КПРФ, кандидаты которой побеждали на выборах, но после обработки онлайн-голосов проиграли, отказалась признавать результаты дистанционного волеизъявления граждан. Партия запланировала провести митинги по всей стране. 20 сентября КПРФ устроила в столице акцию против фальсификаций. Кандидат из списка «Умного голосования» Валерий Рашкин призвал власти «сесть за стол переговоров» и признать выборы в Москве недействительными.
Отменить несколько миллионов реальных, как они утверждают, голосов? Некрасивая история получится, даже по нашими меркам. Да и по репутации электронного голосования это ещё сильнее ударит. На эту технологию они в 2024 году основную ставку делают, как мне кажется. Идеальный инструмент в их руках, если по всей стране ввести.
За это время можно успеть подделать и сами голоса.
Но там наверняка нет никаких протоколов подписей или CRC-схем, чтобы проверить подлинность голоса.
Даже если там и сдееелают проверку подлинности, то не факт, что голоса поддельные всё равно, ведь всё равно там наверняка нет проверки истинной подлинности пары ЧЕЛОВЕК-ГОЛОС и проверку на существования этого человека.
Возникает просто элементарный вопрос - эти же голоса как информация это достояние общественности, а не личная собственность текущей правящей элиты, так как все равны перед законом и нет каких-то привилегий ни у правящей элиты, ни у простого народа, поэтому почему бы эту информацию не выложить через минуту после окончания голосования? Как погромист, я знаю, что это делается одной командой вида SQLDUMP и подобными.
конечно, нет. Если в блокейне пересичать все хеши, он будет валидным, но как справделиво заметили выше, открытый доступ ничего не даст — там действительно нет связи Человек-Голос. А еще например, такие штуки: в 198-м окурге, например, есть 10.000 неучтенных голосов. Деклариуется, что это голоса, которые потом переголосовали, но из дампа блокчейна неясно что это голос, отменный последующим переголосованием. Потому что голоса не привязаны к пользователям. То ессь они могли не учитывать в подсчете любое количество любых голосов, не говоря уже о том, чтобы вписать туда любое количество голосов. Дамп блокчейна не даст вообще ничего. Да даже публикация открытых кодов ничего не даст, потому что нет уверенности, что именно это код использовался в проде
https://observer.mos.ru/all/servers/1/txs
Я не программист, но тут вроде есть кнопка Скачать Sql dump
Окей, компьютер неправильно посчитал. Современные компьютеры не отличаются точностью подсчёта циферок, а алгоритм подсчёта циферок в базе данных является недостижимой мечтой для всего It сообщества.
В чём конкретно заключается пересчёт? В чём была ошибка? Почему эта ошибка возникла только в Москве, для остальных регионов пересчёт не нужен? Они же понимают, как идиотски звучит их заявление?
Ну а по факту они делают следующее:
1) Народ бухтит по поводу ЭГ
2) КПРФ подхватывает
3) Голоса пересчитывают
4) Дают пару мест КПРФ
5) КПРФ говорит, что теперь всё ок
6) Народ не бухтит
7) Дружно ловим за щеку. Или мы делает это во все пунктах? ред.
Что мешает опубликовать исходный код этой программы и код связанных "смарт контрактов" ? Плюс каждому голосующему и факту голосования присвоить уникальный UID (загнав в qr код) вместе с контекстом (дата, время, ip/mac компьюьера, последние цифры мобильного и пр), который будет виден ему в лк госуслуг, и в списках партий/кандидатов. Как медкарта нарример устроена. Поскольку uid не персданные, раскрытия тайны голосования не будет
И еще, аидимо есть еще риск "мертвых душ", людей несуществующих или передавших учетку от госуслуг другим. таких надо выкосить через усиленную валидацию
Они могут решать и не такие вещи!
Например, Венедиктов задержку объявления результатов так объяснил:
"Мы могли сразу выложить, а могли учесть всех переголосовавших. И вот мы решали и решили учесть их, дать им возможность изменить свой выбор. Поэтому так долго. Хотя мы могли бы сразу выложить результаты" (вольная цитата)
Т.е. штаб ещё решает давать возможность переголосовать или нет
Если данные опубликованы (а они заявляют, что здесь можно скачать https://observer.mos.ru/all/servers/1/txs ), то штаб имеет право скачать и пересчитать. В новости естественно сказано, что у такого процесса юридической силы нет.
Это просто пересчёт, не нужны для этого права цика.
Об этом заявил руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов
ГОСПОДИ КАКОЕ ЛОЛИЩЕ
ШТАБ! ПОРУЧИЛ! ПЕРЕСЧИТАТЬ!
Пусть останется в offline. Все раано какая то часть голосов должна "учитываться честно", чтобы не оскандалиться с легитимностью. Пусть это будет будет online. Не так много граждан владеет ит. И ничего страшного - полностью опубликовать исходники. А битке и эфире миллиардв $ ежедневнокрутятся, и ничего - опубликованные коды не только понижают и спомобствкют взломаи, а повышают уровень доаерия участников
Алексей Венедиктов
Удивительный персонаж.
Умудряется найти общий язык со всеми и всем понравиться, сохранив радиостанцию, куда ходят и Захарова, и Макаревич.
И это достойно уважения, они и Дождь вообще единственные кто приглашает бывших сотрудников ФБК в эфиры, даже после того как их объявили "врагами народа". Но, к сожалению у нас как всегда все делится на черное и белое. Теперь у глубинного народа он все еще либерал и пятая колона, а у либералов и пятой колонны - предатель и запутинец.
Гос-во:
- Не допускает сильных кандидатов
- Выдавливает оппозиционеров за границу
- Задерживает и запугивает наблюдателей
- Закрывает видеонаблюдение
- Подделывает голоса
- Вбрасывает бюллетени
- Свозит бюджетников на участки как скот
Итоги митинга коммунистов в Москве, сразу после объявления результатов голосования:
- Пришло менее 1000 человек.
Венедиктов:
- Курирует ЭГ по Москве
- Оправдывает ЭГ, хотя конечно же понимает что при текущем режиме никакая система не может быть независимой и все подделывается.
Итог по выборам 2021 и общей ситуации в стране по мнению комментаторов TJ:
- Во всем виноват Венедиктов. ред.
Все сервера на их стороне. А ещё все приватные ключи голосования тоже у них. И мастер-ключ для открытия результатов у них. Что можно в такой ситуации сделать (и что предположительно было сделано, судя по задержке результатов): можно просто создать всю базу данных (все блоки в блокчейне) с нуля. Никто не знает, какие они были в момент голосования, поэтому они сейчас могут выдать абсолютно что угодно.