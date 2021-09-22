Все данные по дистанционному электронному голосованию выложат в открытый доступ.

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Обновлено: Венедиктов уточнил, что пересчёт голосов не будет иметь юридической силы. По его словам, это «просто сверка».

Техническая группа общественного штаба пересчитает все голоса, полученные от избирателей в ходе электронного голосования в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, пишет «Интерфакс».

Поручаем технической группе сделать пересчёт [голосов ДЭГ]. [...] Второе предложение — выложить все графики и элементы по электронному голосованию в открытый доступ. Алексей Венедиктов

Также общественный штаб создаст группу общественного контроля онлайн-голосования. Её возглавит сопредседатель признанного иноагентом движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц, передаёт корреспондент «Коммерсанта».

По словам члена технической группы Евгения Федина, голоса ДЭГ пересчитают до 27 сентября. Состав группы пока не обсуждали. Председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух сообщил, что переголосования в системе не будет.

Венедиктов в разговоре со Znak.com уточнил, что пересчёт результатов электронного голосования в Москве не будет имеет юридической силы. По его словам, это просто «сверка технической комиссией протокола с результатами».

Дистанционное электронное голосование — экспериментальная технология. На выборах в Госдуму проголосовать онлайн могли только жители семи субъектов: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя.

После окончания голосования ЦИК представила результаты обработки онлайн-бюллетеней в регионах, а обнародование данных в Москве задерживала. Затем объявление итогов перенесли на следующий день, и также не опубликовали вовремя. После этого обнародование результатов снова отложили. Итоги так и не опубликовали.

Пользователи соцсетей, политики и общественные деятели начали подозревать фальсификации. Они заметили, что после предварительных подсчётов онлайн-протоколов одномандатники, рекомендованные проектом «Умное голосование» в Москве, проиграли «Единой России». При этом по мере обработки бумажных бюллетеней оппозиционные политики лидировали в большинстве округов.

Независимый аналитик Сергей Шпилькин, изучив первые данные официальных итогов выборов, также сказал о возможных фальсификациях. Он заметил аномальный рост голосов за «Единую Россию» при явке 95% и связал это с московским электронным голосованием. По его расчётам, размер вброшенных бюллетеней может составлять около 13,8 миллионов штук. Шпилькин считает, что без фальсификаций явка в среднем составила 38%, а «ЕР» получила 31-33% голосов.