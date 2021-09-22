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Новости
Яна Ломакина

В Москве пересчитают результаты электронного голосования на выборах в Госдуму. Но это не будет иметь юридической силы Статьи редакции

Все данные по дистанционному электронному голосованию выложат в открытый доступ.

177 177 комментариев
10 272 просмотров
Обновлено: Венедиктов уточнил, что пересчёт голосов не будет иметь юридической силы. По его словам, это «просто сверка».

Техническая группа общественного штаба пересчитает все голоса, полученные от избирателей в ходе электронного голосования в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, пишет «Интерфакс».

Поручаем технической группе сделать пересчёт [голосов ДЭГ]. [...] Второе предложение — выложить все графики и элементы по электронному голосованию в открытый доступ.

Алексей Венедиктов

Также общественный штаб создаст группу общественного контроля онлайн-голосования. Её возглавит сопредседатель признанного иноагентом движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц, передаёт корреспондент «Коммерсанта».

По словам члена технической группы Евгения Федина, голоса ДЭГ пересчитают до 27 сентября. Состав группы пока не обсуждали. Председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух сообщил, что переголосования в системе не будет.

Венедиктов в разговоре со Znak.com уточнил, что пересчёт результатов электронного голосования в Москве не будет имеет юридической силы. По его словам, это просто «сверка технической комиссией протокола с результатами».

Дистанционное электронное голосование — экспериментальная технология. На выборах в Госдуму проголосовать онлайн могли только жители семи субъектов: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя.

После окончания голосования ЦИК представила результаты обработки онлайн-бюллетеней в регионах, а обнародование данных в Москве задерживала. Затем объявление итогов перенесли на следующий день, и также не опубликовали вовремя. После этого обнародование результатов снова отложили. Итоги так и не опубликовали.

Пользователи соцсетей, политики и общественные деятели начали подозревать фальсификации. Они заметили, что после предварительных подсчётов онлайн-протоколов одномандатники, рекомендованные проектом «Умное голосование» в Москве, проиграли «Единой России». При этом по мере обработки бумажных бюллетеней оппозиционные политики лидировали в большинстве округов.

Главный скандал на выборах: результаты…
Присутствующие при подсчёте сообщают о нарушениях, а в соцсетях считают подозрительным внезапный…
tjournal.ru

Независимый аналитик Сергей Шпилькин, изучив первые данные официальных итогов выборов, также сказал о возможных фальсификациях. Он заметил аномальный рост голосов за «Единую Россию» при явке 95% и связал это с московским электронным голосованием. По его расчётам, размер вброшенных бюллетеней может составлять около 13,8 миллионов штук. Шпилькин считает, что без фальсификаций явка в среднем составила 38%, а «ЕР» получила 31-33% голосов.

КПРФ, кандидаты которой побеждали на выборах, но после обработки онлайн-голосов проиграли, отказалась признавать результаты дистанционного волеизъявления граждан. Партия запланировала провести митинги по всей стране. 20 сентября КПРФ устроила в столице акцию против фальсификаций. Кандидат из списка «Умного голосования» Валерий Рашкин призвал власти «сесть за стол переговоров» и признать выборы в Москве недействительными.

#новости #выборы2021 #москва

177 177 комментариев
1
62
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0
177 комментариев
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Идеологический цветок

Алексей Венедиктов

когда я ввожу в гугле слово пиздабол почему то его фотка выскакивает

Ответить
119
Многолетний холод

проверье еще Хуйло пожалуйста 

Ответить
26
Владимир Филатов

яндекс такой яндекс

Ответить
17
2 комментария
Имя Фамилия

с Яндексом такая хуйня не прокатывает

Ответить
3
Dmitry Loginov

лол 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Путин_—_хуйло! ред.

Ответить
3
1 комментарий
Идеологический цветок

объясни мне происхождение второй картинки

Ответить
0
19 комментариев
Роман Трусов

Клоун на зарплате у АПшечки пиздит. Никогда такого не было и вот опять.

Ответить
4
Alexander Star

Когда я ввожу в гугле аббревиатуру "ОПГ", то почему-то выскакивает фраза "юридическая сила".

Ответить
0
Владимир Моденов

Компьютер, наверное, неправильно посчитал, бывает

Ответить
89
Необыкновенный самолет

слишком мало времени у него было на подсчёт, не хватило.

Ответить
47
Кубардак Нургушаметов
Ответить
15
Идеологический цветок

вручную будут в бд пересчитывать . через update

Ответить
4
Роман Морозов

Выгрузят в Эксель и начнут считать, что не понятно

А то ваши комплюкторы не понятно как работают, тут дело важное

Ответить
9
гачик ascended

ошибка накопилась, долго считал

Ответить
6
Закомплексованная Душа

Напряжение скакнуло

Ответить
0
Актерский турник

Операции с плавающей запятой закрались

Ответить
0
Необыкновенный самолет

Нужно отменять дэг, а не пересчитывать.

Ответить
55
ouxen

Ебать ты умный

Ответить
9
Необыкновенный самолет

спасибо за комплимент.

Ответить
6
Принципиальный хот-дог

Отменить несколько миллионов реальных, как они утверждают, голосов? Некрасивая история получится, даже по нашими меркам. Да и по репутации электронного голосования это ещё сильнее ударит. На эту технологию они в 2024 году основную ставку делают, как мне кажется. Идеальный инструмент в их руках, если по всей стране ввести.

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2
Необыкновенный самолет

 Да и по репутации электронного голосования это ещё сильнее ударит

ну дак и репутации у дэг уже никакой нет.

Ответить
3
1 комментарий
House M.D.

До 2024 ещё доползти надо. (тут должна быть нетленная фраза Кличко)

Ответить
1
Chef

«По уточненным данным, это будет не пересчет, а аудит и юридической силы иметь не будет. "Это просто сверка", - сказал Венедиктов.»

Ответить
1
solawind

 это просто пиар-акция для широких масс которые не разбираются. Чтобы сказать им ну видите пересчитали же все честно. Люди в большинстве думают что это как бумажки пересчитать

Ответить
3
Bad Mother Fucker

расходимся, посоны

Ответить
1
Трансгендолёт

Зачем пересчитывать вброшенные и нагенеренные голоса? 🤔 🤔 🤔
Результат же не изменится.

Ответить
32
Отдельный Даниль

Слишком мало накрутили ЕР?

Ответить
22
Konstantin Wirz

надо 146%

Ответить
1
Neten

НУЖНЫ ВСЕ 450 МЕСТ!!!

Ответить
0
Принятый микрофон

В какой раз уже пересчитывать будут? Веник ещё 19 числа якобы 4 раза всё пересчитал

Ответить
21
Бешеный пёс_анон

Вискарик мешал

Ответить
4
Kir Kirsky

с водкой

Ответить
2
1 комментарий
Гоша Симанский

Чтобы те новые 20~ мест от КПРФ вернуть ЕР? ред.

Ответить
17
citizen

экий был бы перформанс

Ответить
9
Владислав Пасека

Да так и будет

Ответить
5
Молодой Мика

Распечатать блокчейн!!!

Ответить
15
Артем Сергеев

Ну а вообще пересчитают и скажут, что у едра на выборах 51% Просто дед поручил преодолеть психологический барьер.

Ответить
13
Евгений Иванов

За это время можно успеть подделать и сами голоса.

Но там наверняка нет никаких протоколов подписей или CRC-схем, чтобы проверить подлинность голоса.

Даже если там и сдееелают проверку подлинности, то не факт, что голоса поддельные всё равно, ведь всё равно там наверняка нет проверки истинной подлинности пары ЧЕЛОВЕК-ГОЛОС и проверку на существования этого человека.

Возникает просто элементарный вопрос - эти же голоса как информация это достояние общественности, а не личная собственность текущей правящей элиты, так как все равны перед законом и нет каких-то привилегий ни у правящей элиты, ни у простого народа, поэтому почему бы эту информацию не выложить через минуту после окончания голосования? Как погромист, я знаю, что это делается одной командой вида SQLDUMP и подобными.

Ответить
10
Идеологический цветок

любой студент политеха, хоть раз игравший на соревнованиях CTF, просто по дампу сможет сказать, были ли вмнешательства в данные или нет . тем более если оно по блокчейну

Ответить
–1
Andrew Nikolaev

конечно, нет. Если в блокейне пересичать все хеши, он будет валидным, но как справделиво заметили выше, открытый доступ ничего не даст — там действительно нет связи Человек-Голос. А еще например, такие штуки: в 198-м окурге, например, есть 10.000 неучтенных голосов. Деклариуется, что это голоса, которые потом переголосовали, но из дампа блокчейна неясно что это голос, отменный последующим переголосованием. Потому что голоса не привязаны к пользователям. То ессь они могли не учитывать в подсчете любое количество любых голосов, не говоря уже о том, чтобы вписать туда любое количество голосов. Дамп блокчейна не даст вообще ничего. Да даже публикация открытых кодов ничего не даст, потому что нет уверенности, что именно это код использовался в проде

Ответить
4
1 комментарий
Skomorokh

Никто не мешает вести две БД параллельно же.

Ответить
4
Никита Бабич

https://observer.mos.ru/all/servers/1/txs
Я не программист, но тут вроде есть кнопка Скачать Sql dump

Наблюдение ДЭГ
Наблюдение ДЭГ
observer.mos.ru
Ответить
1
Александр Богданов

Окей, компьютер неправильно посчитал. Современные компьютеры не отличаются точностью подсчёта циферок, а алгоритм подсчёта циферок в базе данных является недостижимой мечтой для всего It сообщества.

В чём конкретно заключается пересчёт? В чём была ошибка? Почему эта ошибка возникла только в Москве, для остальных регионов пересчёт не нужен? Они же понимают, как идиотски звучит их заявление?

Ну а по факту они делают следующее:

1) Народ бухтит по поводу ЭГ
2) КПРФ подхватывает
3) Голоса пересчитывают
4) Дают пару мест КПРФ
5) КПРФ говорит, что теперь всё ок
6) Народ не бухтит
7) Дружно ловим за щеку. Или мы делает это во все пунктах? ред.

Ответить
9
Дмитрий Григорьев

Считаю, что венику надо апеллировать к ошибкам типа таких. Не придерёшься и прецедент прямиком с выборов в Бельгии. 

Ответить
0
Александр Богданов

Ох уж эта вселенная, которая подтасовывает результаты в пользу едра. 

Ответить
0
Neten

Пиздят

Ответить
8
Neten

Пиздят как дышат

Ответить
3
Владимир Моденов

дышат, как пиздят

Ответить
2
4 комментария
ouxen

либералов

Ответить
0
Сергей Д

Что мешает опубликовать исходный код этой программы и код связанных "смарт контрактов" ? Плюс каждому голосующему и факту голосования присвоить уникальный UID (загнав в qr код) вместе с контекстом (дата, время, ip/mac компьюьера, последние цифры мобильного и пр), который будет виден ему в лк госуслуг, и в списках партий/кандидатов. Как медкарта нарример устроена. Поскольку uid не персданные, раскрытия тайны голосования не будет
И еще, аидимо есть еще риск "мертвых душ", людей несуществующих или передавших учетку от госуслуг другим. таких надо выкосить через усиленную валидацию

Ответить
6
solawind

Эти вопросы партии должны были задавать еще до начала выборов. А сейчас вышло что просто поверили на слово (тем кто их каждые выборы наебывает лол) и остались в дураках ред.

Ответить
2
Andrey Svetlov

Слишком умные вопросы.

Ответить
1
Andrey Svetlov

Надо докрутить до красивых 50%

Ответить
6
Артем Сергеев

За такие предложения из нашего БЛОКЧЕЙНА удаляют нахуй.

Ответить
5
Слабый браслет

Я твою хэш-сумму бигдатой шатал ред.

Ответить
1
Гюндуз Гусейнли

Схуяли такое решение может отдать какой то общественный блять штаб, тут решением минимум мосгоризбиркома, если не лично ЦИКа должно быть

Ответить
4
Папуша

Они могут решать и не такие вещи!

Например, Венедиктов задержку объявления результатов так объяснил:

 "Мы могли сразу выложить, а могли учесть всех переголосовавших. И вот мы решали и решили учесть их, дать им возможность изменить свой выбор. Поэтому так долго. Хотя мы могли бы сразу выложить результаты" (вольная цитата)

Т.е. штаб ещё решает давать возможность переголосовать или нет

Ответить
2
Гюндуз Гусейнли

Пиздец цирк натуральный

Ответить
0
Никита Бабич

Если данные опубликованы (а они заявляют, что здесь можно скачать https://observer.mos.ru/all/servers/1/txs ), то штаб имеет право скачать и пересчитать. В новости естественно сказано, что у такого процесса юридической силы нет.
Это просто пересчёт, не нужны для этого права цика.

Наблюдение ДЭГ
Наблюдение ДЭГ
observer.mos.ru
Ответить
2
Предварительный Влад

с тем же результатом?

Ответить
4
Солидный корабль

чихнул, как прочитал твой коммент 

Ответить
0
Предварительный Влад

будь здоров, если не мудак

Ответить
1
1 комментарий
Многолетний холод

Спасают консерву как могут, видать консерва еще нужна для будущих мероприятий 

Ответить
4
Сергей Д

Да пусть закопают уже эту стюардессу. Настолько топорно сделали, что безопаснее будет "слить" всех разработчиков и заказчиков этого чуда, и перевести пока в offline.. и заодно освоить деньги на новую систему. Ельцин регулярно так топил министров, избавляясь от токсичности по отношению к себе

Ответить
0
Марк Захаров

 Алексей Венедиктов отметил, что пересчет результатов электронного голосования не будет носить юридической силы, это «просто сверка

Попытка "отмыться", в очередной раз наебать людей, что мол я за вас, я не виноват.

Ответить
4
Ваша Закладко

ненадолго выныривает из говна и выдыхает - это просто сверка

Ответить
0
Кузькин отец
Ilya Klishin @Vorewig
❗Общественный штаб поручил технической группе пересчитать голоса электронного голосования в Москве

Об этом заявил руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов

ГОСПОДИ КАКОЕ ЛОЛИЩЕ

ШТАБ! ПОРУЧИЛ! ПЕРЕСЧИТАТЬ!
Ответить
3
iFlow Games

А что толку? Рисовка то никуда не денется

Ответить
3
Сергей Д

Пусть останется в offline. Все раано какая то часть голосов должна "учитываться честно", чтобы не оскандалиться с легитимностью. Пусть это будет будет online. Не так много граждан владеет ит. И ничего страшного - полностью опубликовать исходники. А битке и эфире миллиардв $ ежедневнокрутятся, и ничего - опубликованные коды не только понижают и спомобствкют взломаи, а повышают уровень доаерия участников

Ответить
–2
Андрей Лузин

Пересчет переписанных голосов?

Ответить
3
Конечный ГОСТ

Так одуван усерался, что все верно, нахуя тогда пересчитывать?

Ответить
3
Никита Бабич

Хотят пересчитать без учёта переголосований

Ответить
0
Дмитрий Тимофеев

распечатать и у Путина подписать, хер вы чо оспорите

Ответить
3
Svargr

подписать мастер-ключом

Ответить
0
Svargr

...распечатанным??

Ответить
0
AZP

Алексей Венедиктов

Удивительный персонаж.
Умудряется найти общий язык со всеми и всем понравиться, сохранив радиостанцию, куда ходят и Захарова, и Макаревич.

"Между струйками": жизнь и правила Алексея…
Главный редактор "Эха Москвы" любит и умеет говорить. Его всегда очень много - в рейтинге самых…
www.bbc.com
Ответить
2
Владислав Косинов

И это достойно уважения, они и Дождь вообще единственные кто приглашает бывших сотрудников ФБК в эфиры, даже после того как их объявили "врагами народа". Но, к сожалению у нас как всегда все делится на черное и белое. Теперь у глубинного народа он все еще либерал и пятая колона, а у либералов и пятой колонны - предатель и запутинец.

Ответить
3
Дмитрий Маркин

Ещё больше за ЕР будет?

Ответить
2
Евгений Кочин
Ответить
2
Владислав Косинов

Гос-во:
- Не допускает сильных кандидатов
- Выдавливает оппозиционеров за границу
- Задерживает и запугивает наблюдателей
- Закрывает видеонаблюдение
- Подделывает голоса
- Вбрасывает бюллетени
- Свозит бюджетников на участки как скот

Итоги митинга коммунистов в Москве, сразу после объявления результатов голосования:
- Пришло менее 1000 человек.

Венедиктов:
- Курирует ЭГ по Москве
- Оправдывает ЭГ, хотя конечно же понимает что при текущем режиме никакая система не может быть независимой и все подделывается.

Итог по выборам 2021 и общей ситуации в стране по мнению комментаторов TJ:
- Во всем виноват Венедиктов. ред.

Ответить
1
Лига порвах

Итог по выборам 2021 и общей ситуации в стране:

У тебя проблемы с подведением итогов, попробуй еще раз

Ответить
0
Владислав Косинов

Добавил уточнение. Жду альтернативных мнений экспертов по этому вопросу.

Ответить
0
5 комментариев
Павел Каташев

Я не итшник, просто интересно, а разве невозможно посмотреть логи редактирования данных в бд? В блокчейне разве не сохраняется история редактирования? Объясните если сможете

Ответить
0
Skomorokh

Все сервера на их стороне. А ещё все приватные ключи голосования тоже у них. И мастер-ключ для открытия результатов у них. Что можно в такой ситуации сделать (и что предположительно было сделано, судя по задержке результатов): можно просто создать всю базу данных (все блоки в блокчейне) с нуля. Никто не знает, какие они были в момент голосования, поэтому они сейчас могут выдать абсолютно что угодно.

Ответить
3
5 комментариев
Районный крюк

Венику респект. 

Ответить
–6
Denis Gritsenko

плохая шутка

Ответить
3
8 комментариев
гачик ascended

теперь можно выкладывать, кек

Ответить
1
Ваша Закладко

чел с телефоном:
веник и дит в говне? выкладывайте какие-то графики

Ответить
0
Петр Авдеев

В ручную?😁😁😁

Ответить
1
Илья Потапов

Пересчитают, а то едру мало досталось! Нужно 146%!

Ответить
1

Комментарий удален

Михаил Ромайкин

Не Навальный в Инстаграме, а Инстаграм Навального, это другое

Ответить
0
Wilddigital

Так уже всю цепочку блокчейна заменили на нужную, естественно у них будет примерно тот же результат.

Ответить
1
Марк Захаров

Дайте угадаю, "пересчитают" почти с тем же результатом? ред.

Ответить
1
Denis Gritsenko

это что же, результаты могут быть другие? да не, бред какой-то. вообще смешно. опубликовали мы сырые данные, что бы у желающих была возможность посчитать самим, хотя и это не спасет репутацию ДЭГ

Ответить
1
Alexander the Nth

Так данные уже всё равно кривые. Нет смысла их публично считать.

Ответить
1
Alex Baystruykin

Алексей Алексеевич может говорить все что его душе угодно. По итогам этого "пересчета" (даже если он случится) что будет? В законе о выборах нет такой процедуры как пересчет. 

Ответить
1
Oz Print

Экспериментальное - понимаете? Т.е. в следующий раз оффлайн голосования не будет, т.к. ДЭГ доказало свою эффективность (для некоторых).

Ответить
1
Ваша Закладко

экспериментально отменят участки в одном городе рфии

Ответить
0
Александр Горелик

пересчет не будет иметь юридической силы

Ответить
1
Ещё 30 комментариев
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