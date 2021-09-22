Секретная служба США закупила дроны DJI спустя 3 дня после того, как Пентагон объявил их угрозой нацбезопасности Статьи редакции
ФБР тоже закупило дроны, но несколькими днями ранее.
26 июля Секретная служба США приобрела дроны DJI — спустя три дня после того, как минобороны объявило гаджеты китайской компании угрозой национальной безопасности. Об этом пишет Axios со ссылкой на закупочную информацию, полученную сайтом о технологиях видеонаблюдения IPVM.
Опрошенные изданием эксперты рассказали, что спецслужба могла закупить дроны для анализа уязвимостей, но в материалах закупки об этом не сказано. Само ведомство заявило, что гаджеты «дополнят существующий парк малых беспилотных летательных аппаратов».
Дроны также закупила и Федеральное бюро расследований. Служба приобрела 19 беспилотников за несколько дней до публикации Пентагона.
18 декабря 2020 года Минторг США добавил в «чёрный список» компанию DJI. 23 июля 2021 года Министерство обороны США объявило дроны DJI потенциальной угрозой национальной безопасности.