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Новости
Артём Мазанов

Секретная служба США закупила дроны DJI спустя 3 дня после того, как Пентагон объявил их угрозой нацбезопасности Статьи редакции

ФБР тоже закупило дроны, но несколькими днями ранее.

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DJI Mavic Air 2S Фото The Verge

26 июля Секретная служба США приобрела дроны DJI — спустя три дня после того, как минобороны объявило гаджеты китайской компании угрозой национальной безопасности. Об этом пишет Axios со ссылкой на закупочную информацию, полученную сайтом о технологиях видеонаблюдения IPVM.

Опрошенные изданием эксперты рассказали, что спецслужба могла закупить дроны для анализа уязвимостей, но в материалах закупки об этом не сказано. Само ведомство заявило, что гаджеты «дополнят существующий парк малых беспилотных летательных аппаратов».

Дроны также закупила и Федеральное бюро расследований. Служба приобрела 19 беспилотников за несколько дней до публикации Пентагона.

18 декабря 2020 года Минторг США добавил в «чёрный список» компанию DJI. 23 июля 2021 года Министерство обороны США объявило дроны DJI потенциальной угрозой национальной безопасности.

#новости #сша #дроны

14 14 комментариев
5
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14 комментариев
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wmhy

так через 3 дня или несколькими днями ранее?

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0
Артём Мазанов

ФБР и Секретка - разные ведомства 

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5
wmhy

Понял, да, но про фбр дальше ни слова, это дизориентировало

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0
Артём Мазанов

справедливо, добавил абзац 

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1
TJaba

Пуш был?

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1
Максим Козаченко

И чё

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0
Cерьёзный Валера

Ну тупые.

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0
Страстной супер_стар

Неловко вышло 

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0
Китайский кубок

Что-то она какая-то не секретная служба

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0
Александр Горелик

решили скупить все дроны, чтобы ликвидировать угрозу, смекалочка! а деняк еще напечатают

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0
Le Petit Train Jaune

Так все и было 

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0
Идеологический цветок

такой маленький дрон, и такая огромная угроза

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0
Василий Дробовский

DJI красавцы.
И стабилизация и грузоподъёмность и картинка.

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0
Robo Krabe

Новость без новости. 

Какие именно купили дроны?
Может fpv чтоб вокруг столбов аижлсики делать? 

Пентагон все дроны считает опасными или только mavic air 2s?

Опасными они их считают почему? 
Потому что можно FCC Boost сделать или убрать ограничение по высоте, а может потому что запчасти дешёвые? 

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