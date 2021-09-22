Сингапурский учебный центр извинился за акцию с клоунами — они стояли у начальных школ и звали детей пойти за ними Статьи редакции
В соцсетях кампанию с промоутерами в костюмах посчитали жуткой, ничего не понимающие родители пожаловались в полицию, а власти назвали идею опасной.
В Сингапуре родители школьников пожаловались в полицию на неизвестных в костюмах клоунов и гриме, которые стояли у учебных учреждений и подходили к детям. Об этом пишет South China Morning Post.
Родители делились фотографиями мужчины, одетого клетчатую рубашку и в клоунском гриме возле одной из школ. Администрация учебного учреждения Тао Нан сообщила, что полиция предупредила их о клоунах, которые «ходят у начальных школ и просят учеников следовать за ними». В соцсетях также писали, что детям предлагали деньги, чтобы они шли за неизвестными.
Позднее выяснилось, что клоуны — рекламная кампания учебного центра Speech Academy Asia для набора детей в их классы. Его представители извинились в фейсбуке перед родителями школьников за то, что их сотрудник в костюме клоуна стоял у входа в учебные учреждения. По их словам, детям никто не угрожал и никакие деньги не предлагал. В Speech Academy Asia уточнили, что подобные акции уже проводились в торговых центрах, а в этот раз они решили сменить локацию.
В своём посте на фейсбуке спикер парламента Сингапура Тан Чуан-Джин назвал идею с клоунами «чепухой». «Это не смешно и просто опасно. Кто бы это не делал, я считаю идею чепухой и призываю прекратить это», — написал он.
После многочисленных жалоб и гневных комментариев директор учебного центра Speech Academy Asia Кельвин Тан обратился к родителям школьников. Он извинился перед ними и добавил, что «немедленно остановил промо-кампанию с клоунами».