Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Сергей Исенеков

Сингапурский учебный центр извинился за акцию с клоунами — они стояли у начальных школ и звали детей пойти за ними Статьи редакции

В соцсетях кампанию с промоутерами в костюмах посчитали жуткой, ничего не понимающие родители пожаловались в полицию, а власти назвали идею опасной.

Мужчина в клоунском гриме South China Morning Post

В Сингапуре родители школьников пожаловались в полицию на неизвестных в костюмах клоунов и гриме, которые стояли у учебных учреждений и подходили к детям. Об этом пишет South China Morning Post.

Родители делились фотографиями мужчины, одетого клетчатую рубашку и в клоунском гриме возле одной из школ. Администрация учебного учреждения Тао Нан сообщила, что полиция предупредила их о клоунах, которые «ходят у начальных школ и просят учеников следовать за ними». В соцсетях также писали, что детям предлагали деньги, чтобы они шли за неизвестными.

Позднее выяснилось, что клоуны — рекламная кампания учебного центра Speech Academy Asia для набора детей в их классы. Его представители извинились в фейсбуке перед родителями школьников за то, что их сотрудник в костюме клоуна стоял у входа в учебные учреждения. По их словам, детям никто не угрожал и никакие деньги не предлагал. В Speech Academy Asia уточнили, что подобные акции уже проводились в торговых центрах, а в этот раз они решили сменить локацию.

В своём посте на фейсбуке спикер парламента Сингапура Тан Чуан-Джин назвал идею с клоунами «чепухой». «Это не смешно и просто опасно. Кто бы это не делал, я считаю идею чепухой и призываю прекратить это», — написал он.

После многочисленных жалоб и гневных комментариев директор учебного центра Speech Academy Asia Кельвин Тан обратился к родителям школьников. Он извинился перед ними и добавил, что «немедленно остановил промо-кампанию с клоунами».

#новости

528 просмотров
16 16 комментариев
{ "author_name": "Сергей Исенеков", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 16, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 442885, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Sep 2021 12:00:48 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Неясный цвет

Едрить крипота. Я бы и сейчас обосрался идти за клоуном. 

Ответить
8
Страстной супер_стар

Ну за ЕР пошли же. И за клутиным

Ответить
2
Неясный цвет
Ответить
2
Страстной супер_стар

Бля, опасно такое лайкать. Погладил стрелочки вверх

Ответить
0
Woody Johnson

Как фильмы меняют сознание, а в детстве они были желанными гостями на любом празднике ред.

Ответить
0
Dmitry Loginov

Хз, в детстве и без фильмов с них кирпичами срал

Ответить
0
Неясный цвет

Да какие фильмы, я и в детстве напрягался, если они близко подходили. 

Ответить
0
Майка Ника

🤡

Ответить
4
Рыжий

Ну да, ребята просто не в курсе про клоунов 

Ответить
1
Alex Blake

Да, пока все вспомнили Пеннивайза, мне тоже на ум пришел сразу клоун Пого.

Ответить
0
Slow Zeleniy

Хуй знает почему, но вообще не переношу клоунов, криповые какие-то

Ответить
1
Александр Горелик

сингапурский учебный центр попросил открыть форточки

Ответить
0
Страстной супер_стар

Ферман, плохой мальчик 

Ответить
0
Владимир Филатов

блядский цирк

Ответить
0
Ударный паркур

Артистам клоунады должно было быть очень обидно, что их профессию так очерняют.

Ответить
0
Бетонный томагавк_два

рекламная кампания учебного центра Speech Academy Asia для набора детей в их классы

Обман, чтобы набирать классы

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
Обсуждаемое
Разборы
Итоги выборов-2021: кандидаты «Умного голосования» проиграли, «дистанционка» всё поменяла, «ЕР» выиграла не везде
В нескольких регионах победили кандидаты от КПРФ, но независимым кандидатам в Москве это не удалось — в этом винят фальсификации.
187
Новости
КПРФ отказалась признавать результаты электронного голосования по Москве и планирует провести митинги по всей стране
Пушкинскую площадь в Москве уже оцепили.
191
Новости
КПРФ устроила в Москве акцию против фальсификаций на выборах в Госдуму. На неё пришли 200 человек
По словам мэрии Москвы, акция не была согласована. Депутат Валерий Рашкин сказал, что полиция пообещала не препятствовать проведению встречи.
195
Популярное за три дня
Интернет
Главный скандал на выборах: результаты электронного голосования по Москве не объявляют — это связывают с фальсификациями
Присутствующие при подсчёте сообщают о нарушениях, а в соцсетях считают подозрительным внезапный отрыв «Единой России» от независимых кандидатов.
109
Новости
Стрельба в Пермском университете: шесть человек погибли, стрелка задержали, его манифест заблокировали. Главное
По данным СК, ещё 28 человек пострадали.
635
Новости
Кандидаты из списка «Умного голосования» проиграли в Москве после подсчёта онлайн-голосов, хотя до этого лидировали
Результаты электронного голосования были известны ещё ночью, но власти задерживают их публикацию.
167
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null