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Новости
Артём Мазанов

Верховный суд РФ призвал не сажать в тюрьму людей, пошедших на нетяжкие преступление из-за бедности Статьи редакции

В определении говорится, что тяжелое материальное положение должно являться аргументом при выборе судом наказания.

57 57 комментариев
1775 просмотров

Верховный суд РФ рассмотрел жалобу на приговор жителю Ростовской области, который на лодке контрабандой перевёз из Украины сигареты. Суд нижестоящей инстанции назначил ему три года заключения в колонии общего режима. Адвокат посчитал приговор слишком суровым: суд не учёл сведения о наличии тяжёлых заболеваний у малолетних детей осужденного и его престарелых родителей. Внимание на это обратило РАПСИ.

Суд первой инстанции посчитал, что условный срок «не будет соответствовать степени общественнои опасности содеянного и будет недостаточным для исправления и перевоспитания». ВС посчитал, что это решение «не основано на обстоятельствах совершенного преступления и данных о личности осуждённого».

ВС обратил внимание, что подсудимый не занимался нелегальной перевозкой сигарет постоянно, он признал вину и раскаялся. У него также «имеются малолетние дети и родители преклонного возраста, его отец является ветераном труда и был награжден медалью».

Подсудимый работал грузчиком и зарабатывал восемь тысяч рублей. Он пожаловался незнакомому мужчине, что ему трудно найти работу и содержать своих детей, а тот предложил перевезти на лодке сигареты, чтобы подзаработать.

Коллегия судей постановила, что осуждённый «совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением». Приговор ему изменят — на три года условно.

С учётом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, на которые сослался суд, условии жизни его семьи, нуждающеися в его помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности исправления осужденного без реального лишения свободы нельзя признать законным и обоснованным.

ВС РФ

#новости #право

57 57 комментариев
14
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57 комментариев
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Встречный американец

заебись лицензия на преступления от верховного суда 

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26
Многолетний холод

страна нищих и их хозяев 

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8
Woody Johnson

Я могу отжать айфон из-за своего бедственного состояния??

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0
Dobrosvet

А что толку от отжима айфона? 
Пользоваться им никак, а на запчасти пустить начиная с 12 тоже уже проблема.

Ответить
4
Встречный американец

С учётом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, на которые сослался суд, условии жизни его семьи, нуждающеися в его помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности исправления осужденного без реального лишения свободы нельзя признать законным и обоснованным.

ВС РФ

Ответить
0
Драматический завод

Сообщение удалено ред.

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0
aliftin

Любая взятка в пару миллионов это из-за бедности. 

Ответить
16
Трансгендолёт

По идее сажать надо тех, из-за кого зарплата грузчика 8 000 ред.

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11
alexferman

По идее охранники нах не нужны, по крайней мере в таком количестве

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2
Трансгендолёт

Я перепутал, он грузчиком работал

Ответить
0
alexferman

А грузчику не за что платить много, если он не на технике работает

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0
Трансгендолёт

Согласен, 30000-40000 рублей вполне хватит. Но и их не платят.

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0
alexferman

Потому что рынок не считает, что работа грузчика стоит таких денег.

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1
Трансгендолёт

У государства есть целый спектр рычагов для изменения правил игры и механизмов регулирования рынка. Но что-то оно ими не спешит пользоваться.

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0
Рыжий

Хоть где-то грузчик получается не-минимальную зп? 

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0
Клим Чугункин

Вообще позиция по этому вопросу странная у многих. "Грузчик столько бабок не заслужил, труд тупой и неквалифицированный". Тож самое, например, с дворниками и вообще подобного рода персоналом. Возникает закономерный вопрос, а какого хуя ? Вот заебало человека одного за эти 8к срывать спину, заебало другого за 8к мести улицы, которые засрали умные и прозорливые, заебало, да и свалили. Кто улицы мести будет ? Дохуя умный "средний класс" ? Да не будут, а за 8к никто не хочет, говном зарастать будем ? Фуры тож сами в магазы и на склады разгружать начнем ? Эти люди выполняют работу тяжелую и сложную, за нее не каждый возьмется, на самом деле, работа их КРАЙНЕ важна, так что и платить им нужно соответствующе, как за важную работу

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2
I-van Zhi

А за репосты и комментарии?

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4
Весенний парфюмер

Сажать 

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24
aliftin

Репостишь и комментишь с устройства которое может подключиться к интернету? Ты богатый, а значит пора на нары. 

Ответить
4
I-van Zhi

Тот самый средний класс

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1
Eugene

Кастрация и ссылка в Арктику 

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2
Гигантский бас

На корм медведям?

Ответить
3
solawind

нищие люди которые воруют на еду для власти безвредны, даже наоборот, такие за нее и голосуют https://maxkatz.livejournal.com/750575.html

Ответить
1
Неясный цвет

То есть депутатов теперь вообще сажать не будут??

Ответить
7
Иван Иваныч

Зачем бороться с причинами бедности, действительною Давайте лучше провоцировать людей на новые преступления и сорить людей между собой)

Ответить
6
alexferman

Ага, вот так взяли и побороли бедность за один день. Никто нигде не смог, зато Россия просто обязана.

Ответить
–2
Иван Иваныч

Никто нигде не смог, зато Россия просто обязана

Ну раз никто и нигде, то конечно россия не обязана. Мировой практики ведь не подвезли, значит все. 

Ответить
4
alexferman

Речь о том, что пока государство будет бороться с бедностью - бедняки так и будут попадать в тюрьмы за украденную курицу, грубо говоря.

Ответить
0
Иван Иваныч

Вообще в целом практика странная. Воровать как бы нельзя, есть уголовная отвественность. Но если ты бедный, то немножко можно

Ответить
1
alexferman

Ответственность не убрали, просто смягчили, чтобы не превращать бедняка в потенциального рецидивиста

Ответить
1
Рыжий

Практика вроде норм. Даже в статьях за убийства есть такие вещи (типа малолетних детей или активной беременности или иждивенцев)

Ответить
0
Иван Иваныч

Ну т.е. я имею ввиду, что если ранее уголовка могла какой-то процент бедных сдержать от совершения преступления, то теперь...

Ответить
0
Рыжий

Так уголовка никуда не делась. Формат приговора просто меняют. Так же не забывай, что условный срок означает испытательный срок, если еще раз попадёшься - пиздос тебе и твоей семье 

Ответить
1
Иван Иваныч

Умял. 

Но мб позже я еще че-нить придумаю, и мы с тобой еще раз закусимся. Рыжий ред.

Ответить
0
Рыжий

 и мы с тобой еще раз закусимся. Рыжий

be my guest

Ответить
0
Иван Иваныч

так и будут попадать в тюрьмы за украденную курицу

Дк пусть не крадут курицу. У нас реально есть люди, которым зп не хватает после оплаты жилья на еду? 

Ответить
0
Рыжий

 У нас реально есть люди

Вспомни людей, которые разбирают просрочку на черном входе магазинов 

Ответить
0
alexferman

О, Россия теперь почти Калифорния

Ответить
5
Страстной супер_стар

Ролл? 

Ответить
0
Alex Nevi

Все бомжы такие ща

Ответить
2
Антон Пострунин

А давайте не будем сажать за ненасильственные преступления? А ещё за преступления без потерпевшего. 

Ответить
2
Рыжий

Не-не, с этим сразу иди ногу соси

Ответить
0
Страстной супер_стар

Бедность как коррупция вынужденная 

Ответить
1
Mark Black

это из конституции?

Ответить
1
Силовой турник

Уиха!

Ответить
1
Сильный Слава

Всё правильно делают. Гуманизация - круто.

Ответить
1
Павел Каташев

Выглядит как серия программы "Пойманный в провиденсе"

Ответить
0
Иван Иваныч

Юзер промахнулся кнопкой и удалил комментарий, простите его ред.

Ответить
0
Рыжий

Вроде хорошая новость, не? 

Ответить
0
Максим Костюков

"общественнои" всего-то надо проверить свою писанину перед отправкой.

Ответить
0
Дмитрий Тимофеев

а как же "все равны перед законом"?

Ответить
0
Рыжий

Равных перед законом никогда не было, лол. Вспомни про отсрочку приговора по беременности, например

Ответить
0
Дмитрий Тимофеев

если беременность это нагрузка на организм и тяжесть, да и рождение еще одного налогоплательщика, то бедность это вообще так себе отмаза, получается нашел работу - получи по полной, а если сидишь и пинаешь хрен, доедая пенсию родителей, то ты бедный и тебе нужно срок давать меньший за преступления? ред.

Ответить
0
Рыжий

Мотив важен. Даже в убийствах его учитывают (и смягчяют наказание). Почему бы его не учитывать в таких, относительно несерьезных, преступлениях?

Ответить
0
Предварительный Влад

нищим можно воровать и грабить, заебись

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0
Zee Zao

А что значит "бедности"?
$1000 зп так-то тоже "затруднительное материальное положение". 

Ответить
–1
Гигантский бас

Это правильно

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–2
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