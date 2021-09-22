Верховный суд РФ призвал не сажать в тюрьму людей, пошедших на нетяжкие преступление из-за бедности Статьи редакции
В определении говорится, что тяжелое материальное положение должно являться аргументом при выборе судом наказания.
Верховный суд РФ рассмотрел жалобу на приговор жителю Ростовской области, который на лодке контрабандой перевёз из Украины сигареты. Суд нижестоящей инстанции назначил ему три года заключения в колонии общего режима. Адвокат посчитал приговор слишком суровым: суд не учёл сведения о наличии тяжёлых заболеваний у малолетних детей осужденного и его престарелых родителей. Внимание на это обратило РАПСИ.
Суд первой инстанции посчитал, что условный срок «не будет соответствовать степени общественнои опасности содеянного и будет недостаточным для исправления и перевоспитания». ВС посчитал, что это решение «не основано на обстоятельствах совершенного преступления и данных о личности осуждённого».
ВС обратил внимание, что подсудимый не занимался нелегальной перевозкой сигарет постоянно, он признал вину и раскаялся. У него также «имеются малолетние дети и родители преклонного возраста, его отец является ветераном труда и был награжден медалью».
Подсудимый работал грузчиком и зарабатывал восемь тысяч рублей. Он пожаловался незнакомому мужчине, что ему трудно найти работу и содержать своих детей, а тот предложил перевезти на лодке сигареты, чтобы подзаработать.
Коллегия судей постановила, что осуждённый «совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением». Приговор ему изменят — на три года условно.
Вообще позиция по этому вопросу странная у многих. "Грузчик столько бабок не заслужил, труд тупой и неквалифицированный". Тож самое, например, с дворниками и вообще подобного рода персоналом. Возникает закономерный вопрос, а какого хуя ? Вот заебало человека одного за эти 8к срывать спину, заебало другого за 8к мести улицы, которые засрали умные и прозорливые, заебало, да и свалили. Кто улицы мести будет ? Дохуя умный "средний класс" ? Да не будут, а за 8к никто не хочет, говном зарастать будем ? Фуры тож сами в магазы и на склады разгружать начнем ? Эти люди выполняют работу тяжелую и сложную, за нее не каждый возьмется, на самом деле, работа их КРАЙНЕ важна, так что и платить им нужно соответствующе, как за важную работу
нищие люди которые воруют на еду для власти безвредны, даже наоборот, такие за нее и голосуют https://maxkatz.livejournal.com/750575.html
если беременность это нагрузка на организм и тяжесть, да и рождение еще одного налогоплательщика, то бедность это вообще так себе отмаза, получается нашел работу - получи по полной, а если сидишь и пинаешь хрен, доедая пенсию родителей, то ты бедный и тебе нужно срок давать меньший за преступления? ред.