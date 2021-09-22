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Новости
Sasha Shambilova

Сторонник «Антимайдана» попросил Генпрокуратуру признать The Bell «иноагентом». Из-за него этот статус получила «Медуза» Статьи редакции

После обращения Александра Ионова также признали «иноагентом» «Важные истории».

79 79 комментариев
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Фото из фейсбука Александра Ионова

Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии и основатель «Антиглобалистского движения России» Александр Ионов потребовал признать «СМИ-иноагентом» The Bell. По его словам, издание спонсируют компании из США. Об этом он рассказал ТАСС.

Ионов вменяет основательнице The Bell Елизавете Осетинской учёбу в Стэнфордском университете в США. Он заявил, что в 2017 году она открыла американское юрлицо Polestar Digital Ventures Inc, которое стало управляющей компанией The Bell. Ионов предполагает, что эта организация Осетинской получает деньги от налогов граждан США. Об этом он также рассказал на своей странице в фейсбук.

После того, как Елизавета в январе 2018 года посетила университет Беркли и встретилась там с рядом людей, предположительно работающих на ЦРУ, её юридическое лицо начало получать прямое финансирование из разных организаций. Например, согласно форме 990, Investigative Studios Inc ежегодно выделяет Осетинской 132 тысячи долларов целевого финансирования, и это не единственная организация, которую мы нашли.

Александр Ионов
основатель «Антиглобалистского движения России»

В 2016 Елизавета Осетинская выиграла стипендию международной программы Стэнфордского университета «Инновации в журналистике». Она училась там вместе с другими выдающимися журналистами, такими как: главным продюсером TV Tokyo Corporation ЮХи Хонг и корреспондентом Al Jazeera Арифом Эль-Сауи.

Осетинская и The Bell пока не комментировали ситуацию.

После жалобы Ионова в Роскомнадзор «иноагентом» признали «Медузу». Тогда он заявил, что издание выиграло латвийский тендер и получает финансирование от иностранных НКО.

В июне Генпрокуратура признала американский Бард-колледж «нежелательной организацией». Как выяснила «Медуза», это случилось после обращения Ионова.

В июле он также пожаловался на «Важные истории» и главреда издания Романа Анина. Тогда активист нашёл связь издания с исполнительным вице-президентом Стокгольмской школы экономики в Риге Андерсом Александерсоном. Спустя месяц «Важные истории» и Анина признали «иноагентами».

#новости #медиа #смииноагенты

79 79 комментариев
23
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79 комментариев
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Передний Артем

Перешлю ему в личку в фб этот пост, пусть и за тж словечко замолвит

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16
Многолетний холод

гибрид человека и крыса, спешите увидеть  впервые в жизни

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19
Передний Артем

Да мы видим, что ты странный, мог бы не заострять на этом внимание

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1
Многолетний холод

Говоришь на меня, переводишь на себя ред.

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3
Передний Артем

Извини, но когда в дет. саду хайповала это фраза - я болел

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1
Многолетний холод

я знаю, последствия видны до сих пор

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16
Идеологический цветок

переменовывайся в крыса-крыса

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4
Трансгендолёт

Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии и основатель «Антиглобалистского движения России»

Короче рыночно неконкурентный провластный холуй торгующий жопой за объедки с барского стола.

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15
Многолетний холод

проще - агент фсб ред.

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1
Гражданский рубин

Вряд ли. Слишком молодой для синекуры, поэтому очевидно это гражданский жополиз.

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1
ouxen

он то жопой не торгует, это он всех ебет

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0
Слава Инженеров

он так утром перед зеркалом себя успокаивает

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0
Многолетний холод

Украинцы - единственное спасение россиян. Очередное доказательство. 

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12
Передний Артем

Нужно мигрировать на/в Украину, будут доставщиками и на стройке впахивать, а украинцы жаловаться на понаехов

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0
Андрей Охапкин

Украина не резиновая

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9
Многолетний холод

зато степь широкая 

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3
Tim Hansen

Смешной ты

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1
Многолетний холод

просто клоун

Ответить
0
Передний Артем
Ответить
6
Многолетний холод

передай за проезд 

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0
Многолетний холод

фейки становятся правдой 

Ответить
0
van der Pusch

что у вас за флешмоб с аватарками?

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0
Многолетний холод

ебанулись сэр

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3
Андрей Охапкин

Теперь сайт автоматически помечает пользователей с украинских ip-адресов. Удобно

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2
Идеологический цветок

как можно быть сторонником антимайдана сидя в москве?

Ответить
1
Идеологический цветок

ну в принципе наверное только так и можно

Ответить
15
Андрей Охапкин

А как можно быть противником майдана?

Ответить
0
Идеологический цветок

ну не знаю. для начала посетить этот самый майдан например

Ответить
3
Evil Pechenka

Я противник того нездорового необоснованного ликования, которое уже 7 лет никак не отпустит жителей Украины.

Ответить
–7
Идеологический цветок

я мож че пропустил но майдан вроде давно закончился

Ответить
4
Андрей Охапкин

Главное, что они счастливы.

Ответить
2
Evil Pechenka

Хрен знает, когда у людей крышка съехала и они бегают и радуются, что-то мне это не доставляет наслаждения.

Ответить
–8
Многолетний холод

тю, ты что никогда не было на рейвпати? 

Ответить
4
Evil Pechenka

Ну не 7 лет же!

Ответить
0
Многолетний холод

да у нас майдан уже не в повестке дня лет 5, может и больше

Ответить
2
Evil Pechenka

А странная эйфория у некоторых товарищей никак не пройдёт.

Но, повторюсь, это только мои личные впечатления.

Ответить
1
Многолетний холод

ты слишком узко видишь Украину

Ответить
2
Evil Pechenka

Прости меня.

Сегодня как лучше? Просто на коленях поползать или ещё и ботинки полизать?

Ответить
1
Многолетний холод

просто живи и будь счастлив, будь счастлив в каждом моменте свое жизни, в этом смысл 

Ответить
0
Evil Pechenka

Задание записал, побежал выполнять.

Ответить
1
Untiy16

Интересно, сколько будут радоваться россияне, когда свергнут Путина?

Ответить
0
Evil Pechenka

Ну в целом Россия более богатая и развитая даже сейчас (я про крупные города), поэтому если после Путина будут не коммунисты, а сейчас всё к этому и идёт, а либералы и откроют границы, то Россия за 5 лет встроится в Европейскую экономику и начнёт покрываться баблом. Т.е. быстренько порадуются и займутся экономикой.

Но это фантазии, скорее всего выберут коммуняку и будут молиться вместо Путина Сталину.

Ответить
0
Идеологический цветок

ты в болгарии! софийская область!!!

Ответить
0
Evil Pechenka

Нет, я в Варне.

Ответить
0
Идеологический цветок

Варна. из вики:
Известен с VI в. до н. э. как греческая колония Одессос

))))))))) ред.

Ответить
1
Идеологический цветок

одессосос

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2
Evil Pechenka

Ты под наркотой штоль?

Ответить
2
Идеологический цветок

над

Ответить
0
Многолетний холод

не пизди ей богу

Ответить
0
Идеологический цветок

че ты там пиздишь

Ответить
0
Многолетний холод

хочю и пизжю 
свободный человек

Ответить
0
Идеологический цветок

свободный от чего?

Ответить
0
Многолетний холод

вот видишь разницу, свободный не от чего, а свободный что. Что? Свободный вот так

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Соц опросы говорят об обратном  ред.

Ответить
0
Павел Каташев

А может он сторонник антимайдана в россии, так сказать грудью защищает скрепы от майдана

Ответить
1
ouxen

а сидя под иловайском?

Ответить
0
Идеологический цветок

сидя под иловайском можнор быть сторонником антииловайска

Ответить
1
Неясный цвет

Выборы прошли. Можно продолжать. 

Ответить
3
Марк Варламов

А они останавливались?

Ответить
7
Неясный цвет

Было затишье, давно никого не признавали. 

Ответить
0
Марк Варламов

Дождь признали меньше месяца назад

Ответить
3
Неясный цвет

Ну, кстати, месяц и прошёл. Прям выдержали. Сейчас добьют основные и мелких примутся кошмарить. @TJ держись. 

Ответить
4
AZP

Эхо пока не трогают - волосатый для этого в очередной раз жопу на выборах продал.

Ответить
1
Неясный цвет

И Новую пока не тронут, они оба с властью заигрывают, о связях в Кремле рассказывают. Не просто так Муратов Веника поддержал.

Ответить
1
Неясный цвет

Да, а августе, а потом затишье. Перед этим чуть ли не каждую неделю кого-то признавали, вот опять начали. 

Ответить
0
Плотный

Наши источники смогли выянсить список услуг и прайс Александра Ионова. Судя по ценам, позиционирует он себя как илитная шлюха.

Ответить
2
Идеологический цветок

шел 2021 год, у большинства россиян безнал до сих пор это только сбербанк. сбп не не слышали ред.

Ответить
2
Предварительный Влад

 Сторонник «Антимайдана»

ну то есть противник майдана?

Ответить
0
Многолетний холод

площади не любит, наверно из-за таких как он в Москве все привокзальные застроили 

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6
new_comment

В России есть запутинский певец Денис Майданов. Я от него ожидал, что он переименуется в Дениса Антимайданова.

Ответить
2
Stanley H. Tweedle

Имеется ввиду движение аллоу

Ответить
0
Предварительный Влад

а движение не против майдана?

Ответить
0
Бешеный пёс_анон

Да собственно можно уже без этой маркировки и не читать ничего

Ответить
1
Ипполит Воробьянинов
Ответить
1
Павел Каташев

В какой то момент отстутствие плашки иноагента станет плохим тоном журналистики ред.

Ответить
1
Alexander the Nth

Сразу видно, правильный человек на своём месте.

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0
Выдающийся холод

Хуесос позорный [оценочное мнение].

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0
Страстной супер_стар

Ох и жук этот протонов-электронов ред.

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0
Vladimir Komarov

Прям по моим закладкам идут. схорониться мне надо. ыы.

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0
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