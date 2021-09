Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии и основатель «Антиглобалистского движения России» Александр Ионов потребовал признать «СМИ-иноагентом» The Bell. По его словам, издание спонсируют компании из США. Об этом он рассказал ТАСС.

Ионов вменяет основательнице The Bell Елизавете Осетинской учёбу в Стэнфордском университете в США. Он заявил, что в 2017 году она открыла американское юрлицо Polestar Digital Ventures Inc, которое стало управляющей компанией The Bell. Ионов предполагает, что эта организация Осетинской получает деньги от налогов граждан США. Об этом он также рассказал на своей странице в фейсбук.