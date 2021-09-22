Сторонник «Антимайдана» попросил Генпрокуратуру признать The Bell «иноагентом». Из-за него этот статус получила «Медуза» Статьи редакции
После обращения Александра Ионова также признали «иноагентом» «Важные истории».
Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии и основатель «Антиглобалистского движения России» Александр Ионов потребовал признать «СМИ-иноагентом» The Bell. По его словам, издание спонсируют компании из США. Об этом он рассказал ТАСС.
Ионов вменяет основательнице The Bell Елизавете Осетинской учёбу в Стэнфордском университете в США. Он заявил, что в 2017 году она открыла американское юрлицо Polestar Digital Ventures Inc, которое стало управляющей компанией The Bell. Ионов предполагает, что эта организация Осетинской получает деньги от налогов граждан США. Об этом он также рассказал на своей странице в фейсбук.
В 2016 Елизавета Осетинская выиграла стипендию международной программы Стэнфордского университета «Инновации в журналистике». Она училась там вместе с другими выдающимися журналистами, такими как: главным продюсером TV Tokyo Corporation ЮХи Хонг и корреспондентом Al Jazeera Арифом Эль-Сауи.
Осетинская и The Bell пока не комментировали ситуацию.
После жалобы Ионова в Роскомнадзор «иноагентом» признали «Медузу». Тогда он заявил, что издание выиграло латвийский тендер и получает финансирование от иностранных НКО.
В июне Генпрокуратура признала американский Бард-колледж «нежелательной организацией». Как выяснила «Медуза», это случилось после обращения Ионова.
В июле он также пожаловался на «Важные истории» и главреда издания Романа Анина. Тогда активист нашёл связь издания с исполнительным вице-президентом Стокгольмской школы экономики в Риге Андерсом Александерсоном. Спустя месяц «Важные истории» и Анина признали «иноагентами».
Ну в целом Россия более богатая и развитая даже сейчас (я про крупные города), поэтому если после Путина будут не коммунисты, а сейчас всё к этому и идёт, а либералы и откроют границы, то Россия за 5 лет встроится в Европейскую экономику и начнёт покрываться баблом. Т.е. быстренько порадуются и займутся экономикой.
Но это фантазии, скорее всего выберут коммуняку и будут молиться вместо Путина Сталину.
Ну, кстати, месяц и прошёл. Прям выдержали. Сейчас добьют основные и мелких примутся кошмарить. @TJ держись.