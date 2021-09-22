Экс-футболист сборной России Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook. Соцсеть считает его фамилию оскорблением украинцев Статьи редакции
И удаляет все посты с её упоминанием.
Тренер волгоградского «Ротора» рассказал, что Facebook расценивает его фамилию как «пренебрежительное название представителей украинской нации». Из-за этого инстаграм и фейсбук удаляют все посты с её упоминанием. Об этом сообщает «Октагон».
Бывший футболист подал иск в Солнцевский районный суд Москвы. Как сообщил пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров, он хочет «запретить ответчику, то есть американской компании, совершать в отношении Хохлова определённые действия». Заседание назначено на 5 октября.
Facebook блокирует публикации со словом «хохлы» минимум с 2015 года. Компания считает, что такой контент нарушает правила сообщества.
ладно… ред.
солистку дискотеки аварии анну хохлову не удаляют же . на латиницу переведи просто
Фамилия Хохлов произошла от прозвища Хохол. Хохол — русское прозвание украинцев, которое, скорее всего, произошло от именования запорожских казаков. В старину они выбривали голову, оставляя на голове только хохолок, чуб. Постепенно прозвище стало распространяться на всех жителей Украины независимо от того, какую прическу носил человек. Постепенно это прозвище перешло и на другие народы. Так, например, в XIX веке в Сибири хохлами могли именовать не только украинцев, но и белорусов, и даже русских переселенцев из южных районов европейской части России.
Однако украинские этнографы считают, что прозвище Хохол происходит из тюркского языка. Так, согласно одной версии, оно происходит от монгольского «хал-гол» или «хох-улу», «хох-олу» — «сине-желтый» - по цвету символики Галицко-Волынского княжества. По другой версии, прозвище Хохол возникло из крымско-татарского «хо», что значит «сын», и «хол», что значит «солнце». То есть, если верить этой теории, буквально Хохол – «сын Солнца».
Возможно и то, что в основу фамилии Хохлов легло либо диалектное существительное «хохляч», каким в старину называли длинноволосого, нестриженного человека, либо диалектный глагол «хохлиться», то есть «хмуриться, сидеть надувшись, съежившись, сгорбившись». Таким образом, прозвище Хохол могло указывать не только на национальность предка, но и на его характер либо внешние особенности.
Это переходит все границы, что будем делать? @Атлант поправил плечи @пепси лунная призма, дай мне сил!