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Новости
Sasha Shambilova

Экс-футболист сборной России Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook. Соцсеть считает его фамилию оскорблением украинцев Статьи редакции

И удаляет все посты с её упоминанием.

Фото «Ротора»

Тренер волгоградского «Ротора» рассказал, что Facebook расценивает его фамилию как «пренебрежительное название представителей украинской нации». Из-за этого инстаграм и фейсбук удаляют все посты с её упоминанием. Об этом сообщает «Октагон».

Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны.

Дмитрий Хохлов
Тренер «Ротора»

Бывший футболист подал иск в Солнцевский районный суд Москвы. Как сообщил пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров, он хочет «запретить ответчику, то есть американской компании, совершать в отношении Хохлова определённые действия». Заседание назначено на 5 октября.

Facebook блокирует публикации со словом «хохлы» минимум с 2015 года. Компания считает, что такой контент нарушает правила сообщества.

#новости #facebook #instagram #футбол

2208 просмотров
106 106 комментариев
39
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106 комментариев
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Невероятный велосипед

Хохлов порвался

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43
Невероятный велосипед

@Вахтёр ну и что ты мне сделаешь?

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24
Выгодный Слава

Ну всё.. Я звоню Хохлову!

Ответить
5
Невероятный велосипед

Как долго соцсети будут блокировать Хохловых????? ред.

Ответить
8
11 комментариев
Токсичный бот

Этот коммент токсичен с вероятностью 84%

Ответить
3
Кхалиси Бот

Этёт кёммент тёксещен с вейоятностью 84%

Ответить
7
Образовательный месяц

@Кхалиси Бот

Ответить
2
Barboza

Это смешно!)

Ответить
1
Токсичный бот

Этот коммент токсичен с вероятностью 84%

Ответить
0
Неясный цвет

Шо, опять?

Ответить
1
Передний Артем

@Вахтёр @Санитар оскорбление

Ответить
0
Вадим Маслихин

Вся ветка в бан улетает)

Ответить
0
Сергей Касулин

сразу вспомнился тот самый заголовок в Советском спорте

Ответить
27
Похожий историк
Ответить
4
Андрей Охапкин

А как же Жидов?

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0
Bad Mother Fucker

Мухтар!

Ответить
0
Eoin Healy

И это тот самый Хохлов, кстати.

Ответить
0
Правый татарин

Могу ему выдать разрешение

Ответить
14
Забавный крюк

Я забрал, спасибо, теперь у меня три купона

Ответить
9
Some Dude

так это образец, а не купон

Ответить
0
MadRat96

Идеально

Ответить
0
Образовательный месяц

Следующим шагом запретят хохлому, жителей хохловки и размеры xxl

Ответить
15
Evil Pechenka

Потому, что соцсети не туда полезли, есть полиция и суд.

Ответить
4
Товарищ Колбасный

И уж конечно, храм троицы в хохлах, что в самом центре Москвы. 

Ответить
0
AZP

Ммм, кусочек Украины в самом центре Москвы. Хорошо СБУ работает.

Ответить
3
Evil Pechenka

Бан.

Ответить
0
Гражданский рубин

На хохлах. Храм всегда на. ред.

Ответить
0
Передний Артем

Пусть переименуется в фб на «Каклов», проблем будет меньше

Ответить
11
Smaug The Terrible

А на ТЖ уже можно упоминать Хохлова? Или за это все еще банят?

Ответить
9
Передний Артем

xxlv

Ответить
4
ouxen

Хохланд

Ответить
4
I-van Zhi

Чё там у Хохлов?

Ответить
9
Стильная самочка орангутана

Рвётся

Ответить
5
norm
Ответить
9
Соколов Андрей

Швайнокарасев ред.

Ответить
8
Выгодный Слава

@биллипйлиш

Ответить
2
Государственный кавалер

Разбаньте Орлова!
он писал про футбол

Ответить
5
Передний Артем

Так он еще и быдло..

Ответить
6
Untiy16

А Хохлова забаньте

Ответить
6
Bad Mother Fucker

давно пора!

Ответить
0
Неясный цвет

Был бы он Хохлов.

Ответить
4
Неясный цвет

Подал бы в суд на тж.

Ответить
3
1 комментарий
Здешний огонь

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Ответить
0
Исходный инструмент

За что забанили Геннадия Сергеевича? ) За его любовь к Зениту?

Ответить
0
Забавный крюк

Ахахахахахахах

Ответить
5
Кавказский Слава

Хiхлов

Ответить
5
Идеологический цветок

солистку дискотеки аварии анну хохлову не удаляют же . на латиницу переведи просто

Anna Hohlova
Anna Hohlova есть на Facebook. Присоединяйтесь к Facebook, чтобы связаться с Anna Hohlova и найти…
www.facebook.com
Ответить
0
Evil Pechenka

С чего бы ему что-то куда-то переводить надо? Это его фамилия. Пусть оскорблённые переводят себе что-нибудь.

Ответить
6
Идеологический цветок

я выписываю тебе за укрофобию желтую карточку ватана

Ответить
9
7 комментариев
Бедный франт

В РФ же можно легко фамилию поменять.
Чай, не СССР нынче.
И нет проблем.

Ответить
0
Bad Mother Fucker

на Вишневского

Ответить
5
Eugene

Обычным людям похуй на такие фамилии 

Ответить
0
Ударный паркур

А необычным?

Ответить
0
4 комментария
Evil Pechenka

Давай ты поменяешь фамилию, она кому-то не нравится. И все документы, всего несколько месяцев усилий и кто-то будет доволен.

Ответить
0
new_comment

А чего сразу фамилию менять? Пусть лучше хохлы переименуются.

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Бывший футболист подал иск в Солнцевский районный суд Москвы.

Он бы ещё в Усть-Жопинске в суд подавал, поможет.

Ответить
1
Evil Pechenka

А что он не так сделал?

Ответить
0
умный человек

Может чел как Пётр первый ненавидит Москву

Ответить
1
Гражданский рубин

Не решил свою проблему.

Ответить
0
Владимир Швецов

Фамилия Хохлов произошла от прозвища Хохол. Хохол — русское прозвание украинцев, которое, скорее всего, произошло от именования запорожских казаков. В старину они выбривали голову, оставляя на голове только хохолок, чуб. Постепенно прозвище стало распространяться на всех жителей Украины независимо от того, какую прическу носил человек. Постепенно это прозвище перешло и на другие народы. Так, например, в XIX веке в Сибири хохлами могли именовать не только украинцев, но и белорусов, и даже русских переселенцев из южных районов европейской части России.

Однако украинские этнографы считают, что прозвище Хохол происходит из тюркского языка. Так, согласно одной версии, оно происходит от монгольского «хал-гол» или «хох-улу», «хох-олу» — «сине-желтый» - по цвету символики Галицко-Волынского княжества. По другой версии, прозвище Хохол возникло из крымско-татарского «хо», что значит «сын», и «хол», что значит «солнце». То есть, если верить этой теории, буквально Хохол – «сын Солнца».

Возможно и то, что в основу фамилии Хохлов легло либо диалектное существительное «хохляч», каким в старину называли длинноволосого, нестриженного человека, либо диалектный глагол «хохлиться», то есть «хмуриться, сидеть надувшись, съежившись, сгорбившись». Таким образом, прозвище Хохол могло указывать не только на национальность предка, но и на его характер либо внешние особенности.

Ответить
1
Eugene

Спасибо, мам 

Ответить
1
Реальный бас

Что на счёт хохловского переулка в Москве?

Ответить
1
Реальный бас

Это переходит все границы, что будем делать? @Атлант поправил плечи @пепси лунная призма, дай мне сил!

Ответить
0
Многолетний холод

Не знаю, терпи 
я покушал сейчас буду отдыхать 

Ответить
1
4 комментария
Evil Pechenka

Фейсбук над ним не властен.

Ответить
0
Неясный цвет

Так, а за москаля фб банит??

Ответить
1
Evil Pechenka

И кацапа.

Ответить
0
Неясный цвет

Как там у Москальковой дела??

Ответить
0
Многолетний холод

нет конечно, что в этом такого? 

Ответить
0
Неясный цвет

Но ведь все знают.

Ответить
0
Виталий Чухнов

Хохлов оскорбили 

Ответить
1
Страстной супер_стар

🤣🤣🤣

Ответить
0
AZP

Представляю, как непросто живётся Жидову.

Ответить
0
ouxen

охуенно, так и надо пидарасине, перенесите в подсайт  @Животные ! ред.

Ответить
0
Аркадий Иванов

Хохлы.

Ответить
0
Многолетний холод

И так будет с каждым 

Ответить
0
Evil Pechenka

...кто не купит холодильник Минск.

Ответить
0
This is I'm

А в шотландии есть имя Дави  ред.

Ответить
0
Предварительный рак

Шутил так ещё до фейсбука

Занимательный факт
Фамилии Орлов и Хохлов рифмуются
tjournal.ru
Ответить
0
Andy Rorsha

А как насчёт Хохловского переулка?

Ответить
0
Елена Скрэтова

Ладно, это смешное

Ответить
0
Plan 🇧&🇨

а ведь мог бы просто сменить фамилию на Украинцев

Ответить
0
Computer dragon

Хохлов забыли спросить 

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–1
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