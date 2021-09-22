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Новости
Артём Мазанов

Политологи пожаловались в ЦИК, что итоги голосования больше не публикуют в Excel — это мешает им анализировать результат Статьи редакции

То, что данные не доступны для компьютерной обработки, «возвращает аналитиков в 20 век», считают подписавшие открытое письмо к Элле Памфиловой.

49 49 комментариев
2812 просмотров

Екатерина Шульман, Елена Лукьянова, Сергей Шпилькин, а также другие политологи и аналитики написали открытое письмо на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой. Полный текст письма опубликовала «Новая газета».

Политологи рассказали, что раньше данные об итогах голосования (по УИК, по ТИК, по ОИК, по регионам и в целом по России) можно было скачать в Excel-формате. Это позволяло «достаточно быстро делать анализ электоральной статистики — как для выявления ошибок в итоговых протоколах избирательных комиссий, так и для политологических исследований».

Теперь на сайте ЦИК не публикуют данные в таком формате, скопировать итоги со страницы тоже нельзя — вместо них копируются случайные символы.

Фактически ЦИК реализует принцип ограниченной открытости: данные доступны для просмотра, но они не доступны для компьютерной обработки.

обращение к главе ЦИК

Политологи назвали это «гигантскими затруднениями для электоральных исследований». «Нам, политологам, аналитикам, предлагают вернуться в ХХ век, когда все цифры вводились вручную», — говорится в письме.

Кроме всего прочего, следует учитывать, что любые попытки затруднить исследования в области электоральной статистики могут трактоваться мировой научной общественностью исключительно как стремление скрыть следы фальсификаций.

обращение к главе ЦИК

Авторы письма попросили главу ЦИК «принять меры для восстановления возможности работы с электоральной статистикой на уровне XXI века».

#новости #выборы

49 49 комментариев
45
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49 комментариев
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Неясный цвет

Пошли на хуй.

Прокомментировала ситуацию Элла Памфилова.

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46
Необыкновенный самолет

пидарасы

добавила она 

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25
Универсальный пистолет

ебаные

буркнула она кладя трубку телефона  ред.

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6
Michael Konovalov

Положила трубку и подумала:
Какой нахуй ебсель? Говорите по-русски.

Ответить
1
Kir Kirsky

кто о чем, Климов о пидарасах

Ответить
1
Бешеный пёс_анон

Фото с ее выступления

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0
Конечный ГОСТ
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1
Психический кот

больше не публикуют в Exel

Что за программа? Полезная? Какие подводные камни?

Ответить
19
Артём Мазанов

я просто на слух записывал простите

Ответить
10
Здешний огонь

Тоже голоса в голове?

Ответить
17
Психический кот

Ладно уж, пиши в своём Eksel

Ответить
8
Kir Kirsky

Что-то из Скандинавии

Ответить
0
Неясный цвет

Пятая колонна надиктовывала??

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4
Здешний огонь

Опечатки не подсвечивает

Ответить
3
hr

омериканская...

Ответить
1
Павел Каташев

А распечатку можно посмотреть?

Ответить
0
Необыкновенный самолет

 возвращает аналитиков в 20 век

страна вроде в эту строну и движется

Ответить
15
Gedevan

Разве не дошли ещё?

Ответить
4
Кир Кос

Не во всех областях.
Зато какое ускорение!
Кажется, что целимся в 16-17 век

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1
Kir Kirsky

Дна нет

Ответить
0
Eugen T

Ексели от лукавого. Нечего наш 16 век раскачивать ред.

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0
Плотный

Политологи пожаловались в ЦИК

А надо было в Спортлото. ред.

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12
Невероятный велосипед

Пишу формулы в Exel, задавайте свои вопросы

Ответить
9
Andrew Sychev

Соболезную 

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0
Kir Kirsky

Ты программист, макросы знаешь? ред.

Ответить
0
Симпатичный Слава

Пусть Excel попробуют, мне норм

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9
Vyacheslav Khristolyubov

Вечно этот Excel людям жизнь портит!

Ответить
6
Kir Kirsky

Хуя ты Олд, ставлю класс

Ответить
0
Zero-one-one

Статистику и политологию надо запретить! 

Ответить
2
Павел Петрович

Политологию уже де факто запретили :) 

https://web.archive.org/web/20210816040840/https://mbk-news.appspot.com/suzhet/unichtozhenie-politicheskoj-nauki/

«Уничтожение политической науки» и увольнения…
Один из преподавателей департамента политической науки на условиях анонимности рассказал, что сама…
web.archive.org
Ответить
3
Gedevan

Эх, жаль. А я было уже подумал начать политическую карьеру с этой прорывной идеи в качестве законопроекта. 

Ответить
0
Gedevan

Поддерживаю! Но предлагаю только на них не останавливаться. Математику тоже нужно объявить вне закона. На всякий случай, ведь ей могут воспользоваться для подрыва основ государства.  ред.

Ответить
2
Zero-one-one

Философия тоже больше не нужна 

Ответить
1
Выгодный томагавк_два

Ееееее Шульман

Ответить
2
Александр Лукашенко

Петицию на Change.org ещё создайте, эффект такой же будет.

Ответить
1
Павел Петрович

Петиция не для власти, а для сторонних людей - чтобы они знали, как ЦИК разрушает выборы.

Ответить
1
Павел Петрович

Результаты выборов не публиковались в Excel, всегда это было в виде веб-таблицы. Причём таблица была только по ТИК - их около 2800 в стране (ТИКи состоят из УИК - их почти 100 тысяч, анализ идёт как раз по УИКам). Но с помощью простого бота можно было легко всё это скачать.
Несколько лет назад ЦИК ввёл капчу, которая ограничивала действия бота - но её научились обходить. После этого ввели обфускацию данных (причём как раз к дню голосования) - это уже намного круче, но тоже быстро научились обходить.

Ответить
1
Антон Пострунин

Красиво ещё то, что там было официальное ТЗ где было прописано что система должна поддерживать автоматический анализ, копирование данных, и т.д. Но перед каждым подгаживанием ТЗ меняли чтобы не нарушать собственные акты. 

Ответить
1
Антон Пострунин

Вангую что если деградация продолжится, то лет через десять систему сделают закрытой/упразднят, потому что якобы украинские хакеры ее взламывают и подделывают голоса. А ведь когда-то это была самая совершенная система данных для выборов…

Ответить
0
Павел Петрович

Отменили же видеонаблюдение под нелепым предлогом (угрожает национальной безопасности?!).
https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/1436661184867020811

Так что и тут возможны самые дикие варианты. Вообще да, надо признать, что ГАС Выборы, КОИБы, централизованная публикация результатов по всем участкам - всё это были достойные демократические системы. Порой даже более продвинутые, чем в развитых демократиях.

Ответить
0
Русские вперёд

не могу прочитать
здесь что-то на Памфиловском

Ответить
1
Страстной супер_стар

Какой эксел? Только мойофис или как там его

Ответить
0
Страстной супер_стар

И - импортозамещмение

Ответить
0
Kir Kirsky

МойНлифанс ред.

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0
Удивленный ихтиандр

Жулик, ну не воруй~

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0
твой сказочник

Глупые политологи не понимают, что там нечего анализировать. Все и так все знают 

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0
Нежный Илья

 Теперь на сайте ЦИК не публикуют данные в таком формате, скопировать итоги со страницы тоже нельзя — вместо них копируются случайные символы.

@Артём Мазанов 
Это уже неправда, на следующий день они убрали обфускацию. Пруф по вашей же ссылке: ред.

Сведения о проводящихся выборах и референдумах
Сведения о проводящихся выборах и референдумах
www.primorsk.vybory.izbirkom.ru
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0
Нежный Илья

BTW, странички с обфускацией данных на изях (но долго) парсилась Tesseract.

Ещё есть репозиторий с полной структурой УИК в табличном формате, со ссылками и описанием API сайта. Парсер с проксями (чтобы не словить капчу) туда прикрутить дело нескольких часов, мб кому пригодится.

Хотел помочь Шпилькину, но он не отвечает в Facebook. ред.

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0
Peter Farada

Веник-Спонжик

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0
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