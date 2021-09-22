Политологи пожаловались в ЦИК, что итоги голосования больше не публикуют в Excel — это мешает им анализировать результат Статьи редакции
То, что данные не доступны для компьютерной обработки, «возвращает аналитиков в 20 век», считают подписавшие открытое письмо к Элле Памфиловой.
Екатерина Шульман, Елена Лукьянова, Сергей Шпилькин, а также другие политологи и аналитики написали открытое письмо на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой. Полный текст письма опубликовала «Новая газета».
Политологи рассказали, что раньше данные об итогах голосования (по УИК, по ТИК, по ОИК, по регионам и в целом по России) можно было скачать в Excel-формате. Это позволяло «достаточно быстро делать анализ электоральной статистики — как для выявления ошибок в итоговых протоколах избирательных комиссий, так и для политологических исследований».
Теперь на сайте ЦИК не публикуют данные в таком формате, скопировать итоги со страницы тоже нельзя — вместо них копируются случайные символы.
Политологи назвали это «гигантскими затруднениями для электоральных исследований». «Нам, политологам, аналитикам, предлагают вернуться в ХХ век, когда все цифры вводились вручную», — говорится в письме.
Авторы письма попросили главу ЦИК «принять меры для восстановления возможности работы с электоральной статистикой на уровне XXI века».
Политологию уже де факто запретили :)
https://web.archive.org/web/20210816040840/https://mbk-news.appspot.com/suzhet/unichtozhenie-politicheskoj-nauki/
Результаты выборов не публиковались в Excel, всегда это было в виде веб-таблицы. Причём таблица была только по ТИК - их около 2800 в стране (ТИКи состоят из УИК - их почти 100 тысяч, анализ идёт как раз по УИКам). Но с помощью простого бота можно было легко всё это скачать.
Несколько лет назад ЦИК ввёл капчу, которая ограничивала действия бота - но её научились обходить. После этого ввели обфускацию данных (причём как раз к дню голосования) - это уже намного круче, но тоже быстро научились обходить.
Отменили же видеонаблюдение под нелепым предлогом (угрожает национальной безопасности?!).
https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/1436661184867020811
Так что и тут возможны самые дикие варианты. Вообще да, надо признать, что ГАС Выборы, КОИБы, централизованная публикация результатов по всем участкам - всё это были достойные демократические системы. Порой даже более продвинутые, чем в развитых демократиях.
Теперь на сайте ЦИК не публикуют данные в таком формате, скопировать итоги со страницы тоже нельзя — вместо них копируются случайные символы.
@Артём Мазанов
Это уже неправда, на следующий день они убрали обфускацию. Пруф по вашей же ссылке: ред.
BTW, странички с обфускацией данных на изях (но долго) парсилась Tesseract.
Ещё есть репозиторий с полной структурой УИК в табличном формате, со ссылками и описанием API сайта. Парсер с проксями (чтобы не словить капчу) туда прикрутить дело нескольких часов, мб кому пригодится.
Хотел помочь Шпилькину, но он не отвечает в Facebook. ред.