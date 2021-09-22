The Verge: Тим Кук заявил, что авторам утечек не место в Apple. Это выяснилось благодаря утечке из Apple Статьи редакции
Генеральный директор компании пообещал узнать, кто предоставил журналистам информацию с закрытой встречи.
Генеральный директор Apple Тим Кук отправил сотрудникам компании письмо, в котором выразил своё разочарование из-за утечек информации в СМИ. Копию этого письма получила редакция The Verge.
Кук заявил, что компания «делает возможное, чтобы отследить организаторов утечек». По словам генерального директора, «им не место» в Apple.
17 сентября Кук провёл закрытую встречу с сотрудниками. На ней он объявил, что невакцинированные работники будут чаще тестироваться на Covid-19. Также генеральный директор Apple рассказал, что «с нетерпением ждёт продвижения вперёд» после решения суда по делу Fortnite. Оба заявления Кука опубликовало издание The Verge.
В 2018 году Apple опубликовала во внутреннем блоге меморандум, в котором потребовала от сотрудников перестать «сливать» информацию о будущих планах компании в СМИ. Полный текст меморандума оказался в распоряжении журналистов из Bloomberg.