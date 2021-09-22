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Новости
Sasha Shambilova

The Verge: Тим Кук заявил, что авторам утечек не место в Apple. Это выяснилось благодаря утечке из Apple Статьи редакции

Генеральный директор компании пообещал узнать, кто предоставил журналистам информацию с закрытой встречи.

28 28 комментариев
3823 просмотров
Фото PlayGround.ru

Генеральный директор Apple Тим Кук отправил сотрудникам компании письмо, в котором выразил своё разочарование из-за утечек информации в СМИ. Копию этого письма получила редакция The Verge.

Кук заявил, что компания «делает возможное, чтобы отследить организаторов утечек». По словам генерального директора, «им не место» в Apple.

Я пишу сегодня, потому что слышал от многих из вас, что вы невероятно разочаровались, увидев, что содержание нашей встречи просочилось к журналистам.

Я хочу, чтобы вы знали — я разделяю ваше разочарование. Общение в команде действительно важно. Но оно работает только в том случае, если мы можем доверять друг другу, что информация останется в Apple. Я хочу заверить вас, что мы делаем всё возможное, чтобы отследить организаторов утечек.

Тим Кук
генеральный директор Apple

17 сентября Кук провёл закрытую встречу с сотрудниками. На ней он объявил, что невакцинированные работники будут чаще тестироваться на Covid-19. Также генеральный директор Apple рассказал, что «с нетерпением ждёт продвижения вперёд» после решения суда по делу Fortnite. Оба заявления Кука опубликовало издание The Verge.

В 2018 году Apple опубликовала во внутреннем блоге меморандум, в котором потребовала от сотрудников перестать «сливать» информацию о будущих планах компании в СМИ. Полный текст меморандума оказался в распоряжении журналистов из Bloomberg.

#новости #apple

28 28 комментариев
38
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28 комментариев
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Кавказский Слава

Что вообще интересное может утечь из эпол? Камеры повернули ещё на 45 градусов? ред.

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22
Замкнутый меч

В сеть утекли фото нового телефона от эпл.

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12
darek

видео того как Кук и ко инспектируют найденное нейросетью цп

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2
Александр Лукашенко

Тим Кук заявил, что авторам утечек не место в Apple. Это выяснилось благодаря утечке из Apple

Орно

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20
Трансгендолёт

Я пишу сегодня, потому что слышал от многих из вас, что вы невероятно разочаровались, увидев, что содержание нашей встречи просочилось к журналистам.

Прямо как у нас Терешковой много писем приходило или "по многочисленным просьбам трудящихся"

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13
Антон Пострунин

Не, ну слить комментарий про сливы это прямо красиво. Я уверен что эта мысль посетила всех там присутствующих. Может быть даже это сам Тим Кук слил.  ред.

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8
Футбольный цветок

тим пук

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7
Barboza

Худший, из

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0
Рейтгейт

Был бы ещё какой-то "вау эффект" от этих утечек. Удивлять аудиторию уже особо нечем, так что стоит ли воевать вообще с этим? 

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6
ouxen

нахуя удивлять аудиторию?

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0
Максим Шпилёв

чтобы не забывали о существовании

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0
Barboza

что бы покупать?

Ответить
0
ouxen

Для этого не надо удивлять

Ответить
0
Barboza

Может я не правильно выражаюсь, но... Вот именно! Удивлять! А чем, они горазды? Толщиной и мегапикселями? Или, сам же отвечу - что нет, ПОХУЙ. ред.

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0
ouxen

Ты про всех хуесосов ничтожных, кроме эппл, которые не умеют нихуя создавать? Тогда да

Ответить
0
Barboza

Я про сам эппл в нынешнем состоянии! Остальные мильён гаджетов (самых ненужных) придумали уже, а эппл? Камеру новую на айфоне?

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0
ouxen

А что эппл то? У них все заебок, просто тюнят и так идеальное всё

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0
Олег Скоробогатов

Да забейте. Что спорить об обычном телефоне во всем мире, ни плохим ни хорошим, средним. Это дикая рашка и около нее, сделали из обычного телефона культ понтов и богатства ) За бугром любой безработный на пособие его может купить не парясь, а у нас стоит как 3-5 зп среднего россиянина )))))

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0
Sergey Michko

часть культуры, как закрытость платформы 

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0
Виталий Чухнов

Генеральный директор компании пообещал, что узнать, кто предоставил журналистам информацию с закрытой встречи.

У вас что ли редактора нет? 

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4
Вольдемаръ Дурбовскiй

Утечка: следующий яфон будет 14-м и в нем будет камера как в сяоми ред.

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3
Страстной супер_стар

А авторам уточек🦆? 

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0
Sergey Michko
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1
Barboza

В ребро? :) Ну, т.е. негативные последствия.

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0
Smaug The Terrible

Ты уже не щачло утиное, чтобы тебя это ебало

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0
плюшевый батон

А что если это была контролируемая утечка про утечки для того, чтобы выявить автора утечки. Массовая рассылка была направлена одному сотруднику под подозрением. 

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1
Руслан Шекуров

Круто было бы если текст содержит уникальное число мелких ошибок переменных в тексте чтобы отследить крота
Или хотя б отдел

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0
Предварительный Влад

заголовок месяца

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0
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