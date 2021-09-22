Я пишу сегодня, потому что слышал от многих из вас, что вы невероятно разочаровались, увидев, что содержание нашей встречи просочилось к журналистам.

Я хочу, чтобы вы знали — я разделяю ваше разочарование. Общение в команде действительно важно. Но оно работает только в том случае, если мы можем доверять друг другу, что информация останется в Apple. Я хочу заверить вас, что мы делаем всё возможное, чтобы отследить организаторов утечек.

