Роскомнадзор начал вести реестр «больших соцсетей». Туда не включили Telegram Статьи редакции
Сейчас в списке восемь ресурсов. Среди них — «Вконтакте», Facebook и TikTok.
Роскомнадзор объявил о новом реестре, в который включили социальные сети. Об этом регулятор сообщил на своём сайте.
В реестр добавили восемь соцсетей:
- Facebook;
- Twitter;
- Instagram;
- TikTok;
- Likee;
- YouTube;
- «ВКонтакте»;
- «Одноклассники».
Согласно федеральному закону, принятому в конце 2020 года, социальной сетью можно назвать ресурс, на котором контент на русском или другом языке народов России распространяют с персональных страниц. Также на сайте должна распространяться реклама, направленная на россиян, а аудитория должна превышать 500 тысяч пользователей в сутки. Этим критериям удовлетворяет Telegram, однако мессенджер не включили в реестр.
Закон вступил в силу 1 февраля. В соответсвии с ним владельцы сайтов, которые попали в реестр «больших соцсетей», теперь должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённую на территории РФ информацию. Какое название следует за невыполнение этих требований — не указано.
Поискал, что за список такой.
Напомним, в декабре 2020 года Путин обязал Роскомнадзор сформировать внести в специальный реестр «большие соцсети» с трафиком от 500 тыс пользователей в сутки. Представители площадок должны будут модерировать контент и блокировать сообщения, разжигающие ненависть или вражду, недостоверные данные, детскую порнографию, информацию об изготовлении наркотиков, способах суицида, незаконных лотереях и алкоголе.
А чем это отличается от сейчас? Зачем нужен был еще один список, если и сейчас это заставляют делать? ред.