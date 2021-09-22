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Новости
Sasha Shambilova

Роскомнадзор начал вести реестр «больших соцсетей». Туда не включили Telegram Статьи редакции

Сейчас в списке восемь ресурсов. Среди них — «Вконтакте», Facebook и TikTok.

Роскомнадзор объявил о новом реестре, в который включили социальные сети. Об этом регулятор сообщил на своём сайте.

В реестр добавили восемь соцсетей:

  • Facebook;
  • Twitter;
  • Instagram;
  • TikTok;
  • Likee;
  • YouTube;
  • «ВКонтакте»;
  • «Одноклассники».

Согласно федеральному закону, принятому в конце 2020 года, социальной сетью можно назвать ресурс, на котором контент на русском или другом языке народов России распространяют с персональных страниц. Также на сайте должна распространяться реклама, направленная на россиян, а аудитория должна превышать 500 тысяч пользователей в сутки. Этим критериям удовлетворяет Telegram, однако мессенджер не включили в реестр.

Закон вступил в силу 1 февраля. В соответсвии с ним владельцы сайтов, которые попали в реестр «больших соцсетей», теперь должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённую на территории РФ информацию. Какое название следует за невыполнение этих требований — не указано.

#новости #соцсети

1075 просмотров
Статья дополняется
55 55 комментариев
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55 комментариев
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Люц Шнайдер

Так и WhatsApp не включили как я вижу. В чём проблема? ред.

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13
Необыкновенный самолет

потому что это просто мессенджер 

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2
Люц Шнайдер

Да ладно? Вот это ты сейчас удивил, так удивил. А что делает мессенджер мессенджером?

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0
Выгодный Слава

Месседжи

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7
Стильная самочка орангутана

Невероятно 

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0
Бешеный пёс_анон

Стикеры

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0
Кавказский Слава

В вотсапе есть сторис в отличие от телеги

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0
умный человек

Срочно съёбываем с телеги

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0
Неясный цвет

Только в WhatsApp меньше от соцсети, чем в телеге, которая уже плотно подходит к этому понятию. Там разве что общей ленты твоих каналов нет.

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1
Пожарный нос

Туда не включили Telegram

Так он файлообменник ред.

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4
Необыкновенный самолет
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10
Неясный цвет

Продолжаю использовать скайп.

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1
Исходный инструмент

Вроде таблоид же? Или это не телеграм?

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0
Sanek Igoshev

Больше, блет, реестров богу реестров. 

Потом чтобы на работу устроится придется брать выписку из этих реестров, что не говорил гадости про власть.

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4
Неясный цвет
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2
Бешеный пёс_анон

Likee

Э, что это вообще

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1
Сраный Ковбой

Ну хоть Line не включили
А, точно, его же заблокировали пару лет назад
Upd: хз как так получилось, что ответил на твой пост ред.

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0
Beer Fan

Это что-то вроде ТикТока, только для маленьких детей.

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0
Бешеный пёс_анон

Я всегда считал таким тик ток...

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0
Beer Fan

В ТикТок половина контента для взрослых.

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0
Бешеный пёс_анон

Ну с ростом популярности да, но изначально вроде именно для совсем молодежи было

Ответить
0
Beer Fan

Вроде всё так.

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0
Александр Лукашенко

Так он и не соцсеть, схуяли его туда включать должны? ред.

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1
Лев Глебович

Может потому что это мессенджер? 

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1
Gedevan

Роскомнадзор начал вести реестр «больших соцсетей». Туда не включили Telegram 

Обожглись уже разок, ну уж нахуй этот телеграмм

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1
Danil Skachkov

ТЖ пронесло! Пляшем!

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1
Выгодный Слава

Своих не включаем.

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0
умный человек

Своих выключаем.

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0
умный человек

Всё норм. Когда мессенджер стали считать соц сеткой?

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0
Бешеный пёс_анон

А видео хостинг это норм?

Ответить
0
умный человек

да, это видеосоцсеть

Ответить
0
Бешеный пёс_анон

А телеграмм это текстовая соцсететь, лол

Ответить
1
умный человек

и мой телефонный справочник тогда тоже соц сеть

Ответить
1
Бешеный пёс_анон

Соцсеть социофоба, получается

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0
Люц Шнайдер

В YouTube есть лайки, комменты, возможность вести блог и т.д. Т.е. всё то, что делает его соцсетью. ред.

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1
Бешеный пёс_анон

В телеграмме есть стикеры, комменты, возможность вести канал и т.д.
Кароч я не понимаю критериев

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0
Необыкновенный самолет

на тж есть комменты, можно вести свой подсайт,  личные сообщения, смайлики и тд

Ответить
0
Бешеный пёс_анон

Соцсеть для особенных

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0
Необыкновенный самолет

для радужных

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0
Лысина Арика

Для котиков/ 

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0
Котик Ботик
Ответить
0
Люц Шнайдер

Короче, после того, как они (Google) закрыли Плюс, они начали строить соцсеть вокруг YouTube. Так что YouTube уже давно перестал быть обычным видеохостингом. 

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0
Люц Шнайдер

YouTube уже давно не видеохостинг.

Ответить
0
Слава Инженеров

если там видны взаимосвязи между пользователями, то почему нет

Ответить
0
Бешеный пёс_анон

Так не видны же

Ответить
0
Слава Инженеров

видны

Ответить
0
Люц Шнайдер

Заголовок ради заголовка, пока праесточка с телеграмом свежа.

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0
Святой Макс

Не будет бесплатного доступа?))

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0
Трансгендолёт

Поискал, что за список такой.

Напомним, в декабре 2020 года Путин обязал Роскомнадзор сформировать внести в специальный реестр «большие соцсети» с трафиком от 500 тыс пользователей в сутки. Представители площадок должны будут модерировать контент и блокировать сообщения, разжигающие ненависть или вражду, недостоверные данные, детскую порнографию, информацию об изготовлении наркотиков, способах суицида, незаконных лотереях и алкоголе.

А чем это отличается от сейчас? Зачем нужен был еще один список, если и сейчас это заставляют делать? ред.

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0
Павел Мухунов

А уже есть реестр с реестрами?

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0
Smaug The Terrible

Согласно федеральному закону, принятому в конце 2020 года, социальная сетью модно назвать ресурс, на котором контент на русском или другом языке народов России распространяют с персональных страниц.

А ТЖ тоже модно называть соцсетью?
Или все еще можно называть таблоидом?

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0
Покойный историк

РКН просто википедию открыл

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0
Andrew Sychev

Телеграмм уже по умолчанию включён 

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0
Ev Vane

"социальная сетью модно назвать ресурс"
Столько ошибок в одном предложении давно не встречал)))

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0
умный человек
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0
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