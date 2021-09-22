В Индии сожгли почти 2500 рогов носорогов. Так власти хотели показать, что в них нет лечебной ценности Статьи редакции
«Мы хотим призвать людей не убивать этих редких животных и не покупать их рога из-за суеверий или мифов».
22 сентября в Индии отмечают Всемирный день носорогов. В честь этого власти штата Ассам решили сжечь 2479 рогов, чтобы показать — никакой лечебной ценности в них нет. Об этом сообщает Hindustan Times.
Сожжённые рога изымали у браконьеров и спиливали у мёртвых носорогов в заповедниках и национальных парках с 1979 года. С этого времени власти накопили самый большой запас рогов. При этом 50 из них оставят храниться из-за нерассмотренных судебных дел, а 94 сохранят в образовательных целях.
В Ассаме проживает крупнейшая в мире популяция однорогих носорогов. По данным переписи 2018 года, в штате насчитывается почти 2650 носорогов, из которых около 2400 сосредоточены в национальном парке Казиранга.
Рога этих животных считаются лечебными в традиционной медицине в азиатских странах, в том числе для потенции. Их стоимость превышает тысячу долларов США, что приводит к массовому убийству носорогов.