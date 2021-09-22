Через это событие мы хотим донести до мира, что рога носорога — это просто масса уплотнённых волокн, и в них нет лекарственной ценности. Мы хотим призвать людей не убивать этих редких животных и не покупать их рога из-за суеверий или мифов. Мы должны позволить носорогам жить и развиваться естественно.

Некоторые говорят, что вместо того, чтобы уничтожать рога, мы должны были их продать. Но так же, как мы не можем продавать изъятые наркотики, мы не можем зарабатывать деньги, продавая рога носорогов.

