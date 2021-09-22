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Новости
Sasha Shambilova

В Индии сожгли почти 2500 рогов носорогов. Так власти хотели показать, что в них нет лечебной ценности Статьи редакции

«Мы хотим призвать людей не убивать этих редких животных и не покупать их рога из-за суеверий или мифов».

8 8 комментариев
401 просмотров
Фото AFP

22 сентября в Индии отмечают Всемирный день носорогов. В честь этого власти штата Ассам решили сжечь 2479 рогов, чтобы показать — никакой лечебной ценности в них нет. Об этом сообщает Hindustan Times.

Сожжённые рога изымали у браконьеров и спиливали у мёртвых носорогов в заповедниках и национальных парках с 1979 года. С этого времени власти накопили самый большой запас рогов. При этом 50 из них оставят храниться из-за нерассмотренных судебных дел, а 94 сохранят в образовательных целях.

Через это событие мы хотим донести до мира, что рога носорога — это просто масса уплотнённых волокн, и в них нет лекарственной ценности. Мы хотим призвать людей не убивать этих редких животных и не покупать их рога из-за суеверий или мифов. Мы должны позволить носорогам жить и развиваться естественно.

Некоторые говорят, что вместо того, чтобы уничтожать рога, мы должны были их продать. Но так же, как мы не можем продавать изъятые наркотики, мы не можем зарабатывать деньги, продавая рога носорогов.

Химанта Бисва Сарма
главный министр Ассама

В Ассаме проживает крупнейшая в мире популяция однорогих носорогов. По данным переписи 2018 года, в штате насчитывается почти 2650 носорогов, из которых около 2400 сосредоточены в национальном парке Казиранга.

Рога этих животных считаются лечебными в традиционной медицине в азиатских странах, в том числе для потенции. Их стоимость превышает тысячу долларов США, что приводит к массовому убийству носорогов.

#новости #индия

8 8 комментариев
12
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8 комментариев
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Неясный цвет

В России раздавили почти 2500 тонн западного сыра. Так власти хотели показать, что он невкусный. 

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9
Alex Blake

50 тонн сыра сохранили в холодильниках депутатов для образовательных целей

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4
Candy Boy

Чтоб не забывать вкус противного западного сыра и вычислять его среди любого контрабандного.

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1
Конституционный ГОСТ

Ждём всплеск браконьерства из-за поднявшейся цены на рога? ред.

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2
Llaren Hlaalo

Базированно и краснотаблетированно. 
Браконьер = унтерменш. ред.

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1
Плотный

Но так же, как мы не можем продавать изъятые наркотики

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1
Плохой блик

А это точно, что сожжение рогов, убедит людей что в них нет лечебной ценности?

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0
Страстной супер_стар

Из-за чего их стоимость упиздовала в небеса

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0
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