Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":822,"title":"\u0420\u0435\u0437\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0441\u043e\u043a \u0438 \u0434\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043a\u0440\u0435\u043c \u2014 \u0438 \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u043f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=822&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/437972-go-to-viral&placeBit=1&hash=c19cb347d3971381773238109dc384d85d9ccabd3074770682479024d8695506","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

В Госдуму внесли законопроект о сроках до 6 лет за пропаганду в сети нападений на школы. Правительство не поддержало Статьи редакции

Документ внёс Госсовет Татарстана, Верховный суд РФ его тоже не поддержал.

17 17 комментариев
583 просмотров

Госсовет Татарстана внёс в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за распространение в интернете информации, побуждающей к совершению насилия или причинению себе вреда. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Авторы документа предложили дополнить УК РФ статьёй 207.3 («Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан или нанесение вреда собственному здоровью»). За это предложили наказывать штрафом до 300 до 700 тысяч рублей или ограничением свободы на срок до трёх лет. Если преступление повлекло причинение вреда человеку или иные тяжкие последствия, то максимальное наказание — лишение свободы на срок от двух до шести лет.

В пояснительной записке сказано, что сейчас в УК РФ не прописана ответственность за следующие действия:

  • Нападение на школьников внутри учебного заведения «при отсутствии призыва к совершению терактов, с описанием и оправданием таких деяний». Речь идёт о движениях «Schoolshoting» и «Колумбайн»;
  • Размещение «информации, призывающей к нанесению себе телесных повреждений без суицидальных намерений» (движение «Self Harm»).

Склонение к насилию, героизация лиц, совершивших преступления, призывы к нанесению вреда собственному здоровью несут угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в первую очередь детеи, их нравственному здоровью.

Госсовет Татарстана

В правительстве РФ это инициативу не поддержали, поскольку описанные деяния уже «могут быть квалифицированы как подстрекательство к преступлениям насильственного характера».

ВС РФ заявил, что предложенная статья «не отвечает требованию правовои определенности».

В частности, в диспозиции даннои статьи содержится такои оценочныи признак как «информация, оказывающая деструктивное воздеиствие либо создающая угрозу деструктивного воздеиствия», при этом определение соответствующего признака не позволяет отличить такую информацию от иных сведении, в том числе размещаемых в сети «Интернет» при совершении деянии, предусмотренных статьями 6.17, 13.36, 13.37 КоАП РФ.

ВС РФ

Законопроект внесли после двух нападений на образовательные учреждения. В мае в казанской гимназии 19-летний Ильназ Галявиев убил девять человек, а 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу пермском вузе, погибли шесть человек.

#новости #право

17 17 комментариев
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 17, "likes": 8, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 443221, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Sep 2021 22:41:44 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Bad Mother Fucker

должно помочь

Ответить
13
Выгодный Слава

Так всё же почему в СССР не стреляли в школах??

Ответить
0
solawind

возможно стреляли и взрывали, но никто бы никому не рассказал. Там и о случаях когда люди сотнями погибали только сейчас по остаткам не уничтоженых документов случайно узнают  ред.

Ответить
14
Выгодный Слава

Невозможно скрыть от всех

Ответить
–2
Жизненный огонь

Напомню: в СССР подтирались "Правдой"

Ответить
3
solawind

почитай https://www.pravda.ru/districts/32409-crash/

Взрыв с грифом "Секретно": Пепелище сравнять с…
35 лет прошло со дня трагедии на кировском стадионе "Трудовые резервы". 25 мая 1968 года вошло…
www.pravda.ru
Ответить
2
Madegghead

ну и когда страна узнала о например Новочеркасске?

Ответить
0
Лига порвах

Есть несколько видео из серии "Другой СССР" на канале у Смирнова

Ответить
0
Сталин спас Россию

Это не документы, а жалкие фальшивки лживых либералов.

Ответить
0
Холодный паркур

ну Татарстан можно понять, они от Казани до сих пор не отошли. с др стороны, инициатива пиздец тупая. 

Ответить
2
solawind

любая иннициатива давать сроки за слова тупая. Особенно в России ред.

Ответить
0
Рыжий

Ты отсидел за мат на улице и теперь обижен? 

Ответить
0
MangaloriANAL

ред.

Ответить
1
Страстной супер_стар

Надо было понедельники запретить

Ответить
1
Сталин спас Россию

Ещё можно отдельно запретить пропаганду нападений на полицейские участки, отделения почты, заведения общественного питания, автостоянки — какой большой простор для законотворческой деятельности! Буржуазный "парламент" занят исключительно оправданием собственного существования, решать настоящие проблемы народа он не способен в принципе.

Ответить
1
Жизненный огонь

Дон

Ответить
0
Павел Каташев
Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Во время стрельбы в Пермском университете преподаватель не стал прерывать лекцию и отказался баррикадироваться
Он считает, что всё делал правильно.
294
Новости
Дуров объявил о крупном обновлении Telegram. По данным СМИ, его не одобряли, пока не удалили бота «Умного голосования»
Близкий к Telegram источник издания «Код Дурова» утверждает, что модераторы App Store и Google Play требовали «соблюдения местных законов».
215
Новости
Стрельба в Пермском университете: шесть человек погибли, стрелка задержали, его манифест заблокировали. Главное
По данным СК, ещё 28 человек пострадали.
636
Популярное за три дня
Интернет
Иллюстрация к «синдрому вахтёра», рождённая на выборах в Петербурге
Спор между членом комиссии и главой УИК о съёмке происходящего на участке.
26
Новости
Кандидаты из списка «Умного голосования» проиграли в Москве после подсчёта онлайн-голосов, хотя до этого лидировали
Результаты электронного голосования были известны ещё ночью, но власти задерживают их публикацию.
167
Наука
Исследование: Взрыв метеорита уничтожил два крупных города на Ближнем Востоке 3,5 тысячи лет назад
Воздух при взрыве так раскалился, что расплавил глину и металл, а ударная волна разнесла город и его жителей на мелкие кусочки.
139
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null