В Госдуму внесли законопроект о сроках до 6 лет за пропаганду в сети нападений на школы. Правительство не поддержало Статьи редакции
Документ внёс Госсовет Татарстана, Верховный суд РФ его тоже не поддержал.
Госсовет Татарстана внёс в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за распространение в интернете информации, побуждающей к совершению насилия или причинению себе вреда. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Авторы документа предложили дополнить УК РФ статьёй 207.3 («Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан или нанесение вреда собственному здоровью»). За это предложили наказывать штрафом до 300 до 700 тысяч рублей или ограничением свободы на срок до трёх лет. Если преступление повлекло причинение вреда человеку или иные тяжкие последствия, то максимальное наказание — лишение свободы на срок от двух до шести лет.
В пояснительной записке сказано, что сейчас в УК РФ не прописана ответственность за следующие действия:
- Нападение на школьников внутри учебного заведения «при отсутствии призыва к совершению терактов, с описанием и оправданием таких деяний». Речь идёт о движениях «Schoolshoting» и «Колумбайн»;
- Размещение «информации, призывающей к нанесению себе телесных повреждений без суицидальных намерений» (движение «Self Harm»).
В правительстве РФ это инициативу не поддержали, поскольку описанные деяния уже «могут быть квалифицированы как подстрекательство к преступлениям насильственного характера».
ВС РФ заявил, что предложенная статья «не отвечает требованию правовои определенности».
Законопроект внесли после двух нападений на образовательные учреждения. В мае в казанской гимназии 19-летний Ильназ Галявиев убил девять человек, а 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу пермском вузе, погибли шесть человек.
Ещё можно отдельно запретить пропаганду нападений на полицейские участки, отделения почты, заведения общественного питания, автостоянки — какой большой простор для законотворческой деятельности! Буржуазный "парламент" занят исключительно оправданием собственного существования, решать настоящие проблемы народа он не способен в принципе.