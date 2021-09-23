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Новости
Sasha Shambilova

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала пермского стрелка фанатом Моргенштерна Статьи редакции

По её мнению, исполнитель участвует в кампании по распространению информации, «связанной с насилием и шок-контентом».

87 87 комментариев
3998 просмотров

Член Общественной палаты России и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина считает, что на пермского стрелка негативно повлиял Моргенштерн. По её словам, он был фанатом исполнителя, подробнее она говорить отказалась. Об этом сообщает «Газета.Ру».

Мизулина сообщила, что Моргенштерн участвует в кампании по распространению в соцсетях информации, «связанной с насилием и шок-контентом».

Все эти сообщества, группы и блогеры работают в едином ключе, чтобы сформировать определённые настроения у подростков. Их задача заключается в изменении поведения молодёжи и подростков с целью подталкивания их к совершению агрессивных действий.

Екатерина Мизулина
директор «Лиги безопасного интернета»

20 cентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) 18-летний студент открыл стрельбу. В результате нападения погибли шесть человек. По данным на 21 сентября, ещё 43 пострадали, у 19 из них огнестрельные ранения.

«Тихий и спокойный мальчик»: что известно о…
Стрелок ранен, но жив, хотя СМИ сообщали о гибели. Все учебные заведения края отменяют занятия, а…
tjournal.ru

#новости #происшествия #стрельба

87 87 комментариев
15
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87 комментариев
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Показательный Кирилл

Их задача заключается в изменении поведения молодёжи и подростков с целью подталкивания их к совершению агрессивных действий.

В зарабатывании денег их задача.
Уж Моргенштерна так точно

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25
Умерший жар

Поэтому он делает то, что лучше всего продаётся, а это талант

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3
Сергей Сергеич

Талант? Серьёзно? Не путайте талант и умение делать бабло.

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–5
Константин Лебедев

Делать бабло - это талант ред.

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7
Сергей Сергеич

Дурак чоле. Талант это совсем про другое. Фига у нас сколько талантливых олигархов тогда.

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–2
Лысина Арика

Ну как бы да. Хера у нас столько бедных тогда на фоне богатых/

Ответить
0
Умерший жар

олигархи это не только про деньги

Ответить
0
Константин Лебедев

Правильно наебать - тоже талант. Вообще, делать что то лучше других - талант.

Ответить
0
Слабый хот-дог

Невероятно

Ответить
0
Сергей Сергеич

Враки, он хочет захватить умы подростков и манипулировать ими.

Ответить
0
Рыжий

Как же тупо блин. Это еще тупее, чем комп игры обвинять

Ответить
22
Кирилл Вселенский

Тупе и того и того только обвинить аниме

Ответить
1
Умерший жар

аниме говно все беды от него

Ответить
6
K Ch

Суканесмей

Ответить
0
Инженерный холод

Если бы на него Моргенштерн оказал какое-то влияние, он бы копил на Кадиллак, а потом проебал эти деньги на танк в онлайн игре

Ответить
21
Твой Сосед

Да там нихрена не понятно про что он поет, к чему он призывать может.

Ответить
16
Трансгендолёт

Призывал к пряупмря краутво ряяя бэу бре!

Ответить
5
Крошечный супер_стар

Это биг беби тейп

Ответить
0
Лига Тупых

Передайте ей, что у нас есть для неё вакансия 

Ответить
11
AZP

У вас денег не хватит

Ответить
0
Лига Тупых

Смотри как у меня много больших деняг 

Ответить
2
Vyacheslav Khristolyubov

Ну слава б-гу, разобрались! А то уж стали думать, что у него психические отклонения, общая истерия и агрессия в инфополе, отсутствие перспектив и отчаяние могли как-то повлиять.

Ответить
8
Умерший жар

Всем подъем, утро начинает с пиздеца!

Ответить
5
Обратный цветок
Ответить
4
ну и в чем он не прав

посмотрим, что на это ответит моргенштерн...

Ответить
4
Тонкий крюк

Купит новую тачку?

Ответить
3
ну и в чем он не прав

после обвинений в наркопропаганде он выпустил клип пабло...

Ответить
0
Тонкий крюк

Не думаю, что тут он рискнет

Ответить
1
ну и в чем он не прав

время покажет... первый покажет...

Ответить
0
AZP

Хуями обложит семью Мизулиных.

Ответить
0
Антон Лисин

Занюхает порошком и двинет речь 

Ответить
0
Станислав

Что на это скажут другие исполнители?

Ответить
0
Закомплексованная Душа

Яблоко от яблони ...

Ответить
4
Обратный цветок

В своём глазу...

Ответить
0
Сергей Сергеич

Семь раз отмерь... ред.

Ответить
0
Игорь Павлов

Кто-то ожидал другого? По-моему, около властные товарищи всегда обвиняют игры, музыку и интернет. Вот если бы они посетовали на недостаточное финансирование психологов в учебных заведениях и в комиссиях по выдаче разрешения на владение оружием. Вот тогда можно было бы удивляться. ред.

Ответить
4
Пладимир

Все эти депутаты, министры, чиновники и силовики всех мастей, а так же их дети работают в едином ключе, чтобы сформировать определённые настроения у подростков. Их задача заключается в изменении поведения молодёжи и подростков с целью подталкивания их к совершению агрессивных действий. ред.

Ответить
4
Николай Вакуленко

Ну, моргештерн, держись, думаю, придется уехать.

Ответить
3
Рпош Ашршщ

Ну бля, я ставил на компухреные игры

Ответить
3
Рыжий

Да наконец-то с них начали слезать

Ответить
0
Рыжий

 Их задача заключается в изменении поведения молодёжи и подростков с целью подталкивания их к совершению агрессивных действий

Она откуда знает? Она что, одна из них? 

Ответить
2
Тонкий крюк

На самом деле, да

Ответить
3
Умерший жар

они говорят на том языке, который сами понимают 

Ответить
0
FOX

Но прямую связь с милитаризацией не увидела
https://www.znak.com/2021-09-21/otec_naemnik_mat_nachalnik_kak_permskiy_strelok_timur_bekmansurov_stal_ubiycey_i_pochemu_ego_nikto_n

Отец — наемник, мать — начальник. Как пермский…
20 сентября студент первого курса юрфака Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров пришел с…
www.znak.com
Ответить
2
Хрупкий шар

Донбас хорошо, моргенштерн плохо

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Руки прочь от современного Пушкина!!!

Ответить
2
Умерший жар

ты знаешь что в Украине есть певец Дантес? 

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Слышал чето, но моргенштерну нельзя в украину(

Ответить
2
Умерший жар

потому что там Дантес

Ответить
3
AZP

В Украине свои Мизулины

Ответить
0
AZP

А по паспорту он типа Жопов.

Ответить
0
stikerman

Мизулина с утреца говна хлебнула? ред.

Ответить
1
Умерший жар

нет, мы

Ответить
4
AZP

@Кто это

Ответить
0
Кто это

«Киборг помноженный на вечность» еще известен как: «Атлант поправил плечи»

***
Кстати, подпишись на блог моего создателя @qq. Там он рассказывает о своей жизни, программировании и штуках, которые пишет для TJ и DTF. Будет интересно!

Ответить
1
Evil Pechenka

Мизулина, дочка Мизулиной.

Ответить
0
thetrickster

Вот и виновники подъехали. Хорошо, что хоть не комплюктерные ихры.

Ответить
2
Chef

директор лиги сломанных вибраторов

Ответить
2
Monsieurion

А потом выясниться , что он ещё и в игры играл, аниме смотрел и новэльного поддерживал…

Ответить
2
Владислав Егоров

Террорист: специально для долбоебов написал портянку как и зачем он сделал
Долбоебы: МОРГЕНШТЕРН! ГТА!

Ответить
2
Странный каякер

А для этого контакт быстро почистил всё

Ответить
0
Тонкий крюк

Ой бля..

Ответить
0
Умерший жар

Шо ой бля, пора уже его раскулачить, дохуя борзо себя ведёт и баблом козыряет когда страна нищает . Можно и прижать, а можно и нахуй погнать, как пойдёт.

Меня радует как Алишер недавно рассказывал о России в которой все можно быстро чики-пуки делать ))))

Ответить
–2
Тонкий крюк

Я к тому, что у этих маразматиков причин но-следственные связи совсем по пизде пошли

Ответить
5
Андрей Рядькин

Это кампания по осознанным нападкам на интернет. Закручивать будут. Сильно дохуя умные там стали, ещё и объединились как то на выборах

Ответить
5
Умерший жар

их никогда не было, это же Мизулина 

Ответить
2
Mikki Rurk

доказывать конечно же ничего не нужно, можно просто сказать что-то рандомное из головы

Ответить
1
Умерший жар

кому доказывать? что тут и кому еще не понятно? 

Ответить
0
Обратный цветок

Мне не понятно два пункта:
1) нахуя?
2) а какого хуя?

Ответить
0
Evil Pechenka

Ну вот всё и объяснилось. Хорошо то как.

Ответить
1
Иван

Не, ну а что, Алишера донаты уже отслюнявил, теперь можно его паковать. 

Ответить
1
Лысина Арика

Ну пошла очередная шиза, перекладывания ответсвенности/

Ответить
1
Обратный цветок

А что Хованский?

Ответить
–1
Тонкий крюк

предлагает больно и унизительно покарать ИХ СВОЕЙ ЕЛДОЙ

Ответить
1
Рыжий

Какой Хованский? Не знаем такого 

Ответить
1
ggg123

Я только Хованскую знаю

Ответить
0
Умерший жар

забыт 

Ответить
0
Серьезный Абдужаббор

Нет, там новое движение в его поддержку.

Ответить
–1
AZP

Сидит

Ответить
0
Лев Глебович

Просто как она вычислила его музыкальные предпочтения? Она что ментант из дюны 

Ответить
0
Старательный пистолет

Озвучьте позицию русских реперов по этому вопросу

Ответить
0
Скучный вентилятор

Фанатом силовиков

Ответить
0
Антон Лисин

Фанатка Аллы Пугачевой 

Ответить
0
Хрупкий шар

Мастер про притягиванию за уши

Ответить
0
Dobrosvet

Вот если бы он Дуа Липу слушал, был бы добропорядочным парнем не ну я серьезно

Ответить
0
Computer dragon

Разобрались, фух. А то я думал проблема в буллинге, отсутствии психологической поддержки, выдаче лицензий на оружие непонятно кому, а тут всего лишь  Моргенштерн.

Ответить
0
Vasya Ivasya

Серьёзно, фанатом Моргерштерна он был? "Герои" масшутингов и фанаты Моргерштерна где-то примерно на разных концах вселенной находятся. Пиздос, они даже не стараются. 

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0
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