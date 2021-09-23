Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала пермского стрелка фанатом Моргенштерна Статьи редакции
По её мнению, исполнитель участвует в кампании по распространению информации, «связанной с насилием и шок-контентом».
Член Общественной палаты России и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина считает, что на пермского стрелка негативно повлиял Моргенштерн. По её словам, он был фанатом исполнителя, подробнее она говорить отказалась. Об этом сообщает «Газета.Ру».
Мизулина сообщила, что Моргенштерн участвует в кампании по распространению в соцсетях информации, «связанной с насилием и шок-контентом».
20 cентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) 18-летний студент открыл стрельбу. В результате нападения погибли шесть человек. По данным на 21 сентября, ещё 43 пострадали, у 19 из них огнестрельные ранения.
Но прямую связь с милитаризацией не увидела
https://www.znak.com/2021-09-21/otec_naemnik_mat_nachalnik_kak_permskiy_strelok_timur_bekmansurov_stal_ubiycey_i_pochemu_ego_nikto_n
«Киборг помноженный на вечность» еще известен как: «Атлант поправил плечи»
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