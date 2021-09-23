ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости Статьи редакции
Её вычисляли с помощью двух камер, установленных на расстоянии друг от друга.
В Москве штрафы за превышение средней скорости не выносятся с августа, в Подмосковье — с мая-июня. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
При этом, как отмечает «Коммерсантъ», неясно, как давно и почему полиция перестала выписывать штрафы за превышение средней скорости.
Понятия «средней скорости» нет в ПДД. Её измеряют с помощью двух камер, установленных на некотором расстоянии друг от друга. Они замеряют скорость автомобиля, а программа вычисляет среднюю скорость на конкретном участке. Штраф за превышение — от 500 до 5 тысяч рублей.
Практику активно использовали в Татарстане, Смоленской и Московской областях. По заявлениям полиции, это помогало сократить аварийность на скоростных трассах.
Проблема не в величине штрафов, т к Шумахерам ничего не мешает кататься, собирая штрафов на сотни тысяч, либо с левыми номерами, либо с армянскими. Если человек выезжает на дорогу, зная, что будет сознательно нарушать, то он заранее предпринимает меры. А платить будут Иваны и Васи, которые ехали +19 и попались в ловушку.
В Германии штрафы не привязаны к зарплате, но все равно большие. А за грубые нарушения штрафные баллы. У меня вот 2 года испытательный срок, так как я ток получил права. И если я грубо нарушу, то сразу без прав остаюсь, надо заново учиться в автошколе и тд, а это дорого (мне права в 2700 евро встали). Если не сильно нарушу, то штрафной пункт и семинар для дебилов за 200 евро. Но очень часто на автобанах бывают ограничения, например, 100-120, но народ все равно едет быстрее, потому что учитывается погрешность в расчете твоей скорости в 3-5%.
Короче, народ часто слегка превышает. Но вот за 10-15 кмч в черте города уже серьезно наказывают, за 30-40 лишаешься прав на полгода
Я уже раньше писал. Нельзя оправдывать любыми благими намерениями нарушение законов. Пусть поменяют КоАП, добавив туда нужные термины и статьи, по которым штрафовать можно, тогда и выписывают. А то практика «не время заниматься бюрократией, дети страдают» откровенно задолбала.
Сам не превышаю, если что, за 5 последних лет получил штрафов 5 или 6 и все чисто на подлянках, когда ставят временное ограничение скорости и машину с камерой в 100 метрах
https://vimeo.com/612379065
вот тебе пример неожиданного выхода собаки на проезжую часть, она кстати жива, просто перевернулась и побежала дальше. На ее месте мог быть ребенок
Очень странная хуйня, очень странная. Учитывая что в загнивающей Германии штрафуют как раз за превышение средней скорости (за другие европейские страны не скажу, возможно везде так). Причина - решение верховного суда после нескольких случаев когда камера стояла почти сразу за знаком, и водители не имели возможности плавно снизить скорость, и соответственно попадали на нарушение. Плюс было ещё несколько случаев когда водитель кратковременно превышал скорость чтобы избежать аварийной ситуации (при обгоне или перестроении перед съездом), что тоже с точки зрения суда не является нарушением. Как итог - почти везде используется средняя скорость. Даже на участках ремонта дорог где стоит одна камера среднюю скорость замеряют на участке в 500м.
И это правильно. Потому что ограничение скорости нужно для снижения аварийности, а не срубания бабла.