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Sasha Shambilova

ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости Статьи редакции

Её вычисляли с помощью двух камер, установленных на расстоянии друг от друга.

В Москве штрафы за превышение средней скорости не выносятся с августа, в Подмосковье — с мая-июня. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме.

ГУОБДД МВД

При этом, как отмечает «Коммерсантъ», неясно, как давно и почему полиция перестала выписывать штрафы за превышение средней скорости.

Понятия «средней скорости» нет в ПДД. Её измеряют с помощью двух камер, установленных на некотором расстоянии друг от друга. Они замеряют скорость автомобиля, а программа вычисляет среднюю скорость на конкретном участке. Штраф за превышение — от 500 до 5 тысяч рублей.

Практику активно использовали в Татарстане, Смоленской и Московской областях. По заявлениям полиции, это помогало сократить аварийность на скоростных трассах.

#новости

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Церковный Кирилл

Пока в России не начнут нормально штрафовать даже за превышение на несколько километров (5-7 в идеале) и желательно, в соответствии с доходом нарушителя, как в Европе - чтобы с богатых мамкиных шумахеров снимали десятками и сотными тысяч, никакого порядка на дорогах так и не будет.

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13
Алексей Куликов

Проблема не в величине штрафов, т к Шумахерам ничего не мешает кататься, собирая штрафов на сотни тысяч, либо с левыми номерами, либо с армянскими. Если человек выезжает на дорогу, зная, что будет сознательно нарушать, то он заранее предпринимает меры. А платить будут Иваны и Васи, которые ехали +19 и попались в ловушку.

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2
Обратный цветок

Может не надо ехать +19?

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0
Алексей Куликов

Может не надо делать трассы на 70+ км с лимитом 50?

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5
Обратный цветок

Топ за свои деньги

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0
Руденко Сергей

Для начала думаю можно начать с 100% лишения прав после нескольких нарушений, в том числе превышение скорости, даже незначительное

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0
NiemandDa

В Германии штрафы не привязаны к зарплате, но все равно большие. А за грубые нарушения штрафные баллы. У меня вот 2 года испытательный срок, так как я ток получил права. И если я грубо нарушу, то сразу без прав остаюсь, надо заново учиться в автошколе и тд, а это дорого (мне права в 2700 евро встали). Если не сильно нарушу, то штрафной пункт и семинар для дебилов за 200 евро. Но очень часто на автобанах бывают ограничения, например, 100-120, но народ все равно едет быстрее, потому что учитывается погрешность в расчете твоей скорости в 3-5%.
Короче, народ часто слегка превышает. Но вот за 10-15 кмч в черте города уже серьезно наказывают, за 30-40 лишаешься прав на полгода

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0
Дмитрий Киселев

На больших участках это странно работало, особенно на трассах. Едешь превышая скорость, потом останавливаешся попить кофе с чебуреком,по итогу средняя скорость не превышена. Профит.. ред.

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2
Дмитрий Седов

хотел бы я взглянуть на долбоеба, который специально на контролируемых участках превышает скорость, а потом останавливается "на перекур" дабы наебать систему 

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20
Judi Rodi

Удалось сфоткать его в кафешке.

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16
Игорь Герцев

Ты в курсе, что средняя скорость вычисляется за счёт дву-трех замеров? Остановка посцать или попить кофе на рандомном участке дороги никак не повлияет на среднюю скорость по которой тебе выписывают штраф.

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0
Дмитрий Киселев

Её вычисляли с помощью двух камер, установленных на расстоянии друг от друга.

Тему не читал коммент сразу отвечал

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1
Обратный цветок

Если средняя скорость выше допустимой, то явно водитель виновен.

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6
Danil Kuznetsov

Я уже раньше писал. Нельзя оправдывать любыми благими намерениями нарушение законов. Пусть поменяют КоАП, добавив туда нужные термины и статьи, по которым штрафовать можно, тогда и выписывают. А то практика «не время заниматься бюрократией, дети страдают» откровенно задолбала. 
Сам не превышаю, если что, за 5 последних лет получил штрафов 5 или 6 и все чисто на подлянках, когда ставят временное ограничение скорости и машину с камерой в 100 метрах 

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2
Павел Каташев

Эмм, а в суде теорема Лагранжа не является доказательством или у нас нарушители нарушают не только пдд но и законы математики и физики?

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0
Инженерный холод

Пиздец, вместо того, что бы развивать культуру вождения и приучать водителей к соблюдению ПДД они позволяют людям безнаказанно гонять по дорогам

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2
Инженерный холод

Как итог:

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2
Хрупкий шар

По свежее статистики не было?)

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7
Инженерный холод

Они из года в год не меняются, к сожалению

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1
Обратный цветок

"Неожиданный выход на проезжую часть"
Может ещё юбка короткая была

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0
Молчаливый велосипед

https://vimeo.com/612379065
вот тебе пример неожиданного выхода собаки на проезжую часть, она кстати жива, просто перевернулась и побежала дальше. На ее месте мог быть ребенок

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0
Алексей Куликов

Чего? Не меняются? Смертность на дорогах по стране за 10 лет почти в 2 раза упала. В 2009 не было камер, да вообще почти ничего нихрена не было. На дачу раньше могли и 180 ехать, а теперь камеры повсюду и знаки 50.

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0
Хрупкий шар

Да нет, смотри, растёт)

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–1
Слава Инженеров

в масштабах вселенной, это одна точка

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0
Хрупкий шар

Так про что угодно можно сказать)

Ответить
0
Neten

Лучше уберите не штрафуемый порог

Ответить
2
Стас Фарбер

А погрешность камеры как будем измерять?

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0
Церковный Кирилл

Нештрафуемым может быть лимит в 5-7км/ч для скоростей выше 80 и 3-5 для скоростей ниже, но никак не 20.

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1
Обратный цветок

Погрешность и сейчас обжалуется в частном порядке, но водятлы обычно предпочитают просто не париться и плотить

Ответить
0
Кирилл Вселенский

И зачем а главное нахуя они так сделали?

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2
Антон Пострунин

А какая разрешённая средняя скорость? Если как максимальная, то хорошая вещь, хоть где-то без этой абсурдной дельты в 20 км/ч. 

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1
Алексей Куликов

В чём абсурдность дельты? Про допуски слышали? Про отсутствие нормального налаженного скоростного режима слышали?

Ответить
1
Трансгендолёт

Жаль, хорошая штука была.
Но и систему штрафов пора модернизировать, потому что превышение на 2-3 тысячи для владельца какого-нибудь Х5М это не штраф, а оплата абонемента. Причем недорогая, а скорее всего он и этого не заплатит. ред.

Ответить
1
Алексей Куликов

скорее всего он и этого не заплатит.

Так может тогда проблема не в размере, а возможности некоторым особо хитрым не платить?

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0
Трансгендолёт

Проблема и в размере и в возможности

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0
namesJensen

Очень странная хуйня, очень странная. Учитывая что в загнивающей Германии штрафуют как раз за превышение средней скорости (за другие европейские страны не скажу, возможно везде так). Причина - решение верховного суда после нескольких случаев когда камера стояла почти сразу за знаком, и водители не имели возможности плавно снизить скорость, и соответственно попадали на нарушение. Плюс было ещё несколько случаев когда водитель кратковременно превышал скорость чтобы избежать аварийной ситуации (при обгоне или перестроении перед съездом), что тоже с точки зрения суда не является нарушением. Как итог - почти везде используется средняя скорость. Даже на участках ремонта дорог где стоит одна камера среднюю скорость замеряют на участке в 500м.
И это правильно. Потому что ограничение скорости нужно для снижения аварийности, а не срубания бабла.

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1
Тайный рак

Слышал про такое, но ни разу не присылали. Думал что не ввели

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0
Слава Инженеров

не нарушай, это не пустяк

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0
Тайный рак

Да в целом не нарушаю. Но иногда бывает. За последний год вроде всего один штраф был

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0
Dobrosvet

Столько людей не нужно

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0
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