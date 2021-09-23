В России приостановили выпуск вакцины «КовиВак» из-за реконструкции площадки, где производят сырьё Статьи редакции
Модернизацию уже завершили.
Центр имени Чумакова, разработавший вакцину «КовиВак», не выпускал новые серии с 28 августа по 22 сентября, хотя до этого производил от 30 до 90 тысяч доз в месяц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на реестр Росздравнадзора и источники.
Два из них сообщили изданию, что выпуск приостановили из-за реконструкции площадки, где производят сырьё для вакцины. Гендиректор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк заявил, что центр устанавливает новое оборудование, чтобы масштабировать выпуск. Другой источник сообщил, что работы могут занять два месяца.
Реконструкцию площадки подтвердили в компании-партнёре по производству вакцины «Нанолек». По их заявлением, «КовиВак» начнут выпускать не раньше конца осени.
Чтобы получить прививку «КовиВаком», люди выстраивались в очереди. Из-за большого спроса запись на вакцинацию этим препаратом регулярно приостанавливали.