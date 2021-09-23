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Новости
Sasha Shambilova

В России приостановили выпуск вакцины «КовиВак» из-за реконструкции площадки, где производят сырьё Статьи редакции

Модернизацию уже завершили.

Центр имени Чумакова, разработавший вакцину «КовиВак», не выпускал новые серии с 28 августа по 22 сентября, хотя до этого производил от 30 до 90 тысяч доз в месяц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на реестр Росздравнадзора и источники.

Два из них сообщили изданию, что выпуск приостановили из-за реконструкции площадки, где производят сырьё для вакцины. Гендиректор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк заявил, что центр устанавливает новое оборудование, чтобы масштабировать выпуск. Другой источник сообщил, что работы могут занять два месяца.

Реконструкцию площадки подтвердили в компании-партнёре по производству вакцины «Нанолек». По их заявлением, «КовиВак» начнут выпускать не раньше конца осени.

Обновлено (09:28) В Центре Чумакова ответили, что уже завершили модернизацию площадки и уже производят вакцину на новом оборудовании. «Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время

„КовиВак” станет гораздо более доступным для всех российских граждан», — сообщил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов.

Чтобы получить прививку «КовиВаком», люди выстраивались в очереди. Из-за большого спроса запись на вакцинацию этим препаратом регулярно приостанавливали.

#новости #вакцинация

760 просмотров
12 12 комментариев
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Долгий Орзэмэс

Какая-то глупая причина для такого направления))
Нашли время нахуй (и площадку)

Видимо дела шли так хорошо, что решили модернизироваться?

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1
Люц Шнайдер

Мммммм. Pfizer тоже приостанавливал производство из-за его расширения.

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0
Долгий Орзэмэс

Просто они все решили МОДЕРНизироваться)))00

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2
Закомплексованная Душа

С 28 августа по ...

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0
Хрупкий шар

..хуй

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0
Антон Лисин

Тоже самое про макароны сказали утром по телеку. В е разом, якобы урожай зерна небольшой, то мы пошли на модернизацию. И повышаем цены на макароны

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0
Al

Чипы закончились, дефицит. 

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0
Долгий Орзэмэс

Чипсы закончились, дефицит.

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0
марат котляров

Опять видяхи подоражают

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0
Долгий Орзэмэс

благодаря чипу, видео будут транслировать в мозг

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0
марат котляров

А через него можно будет голосовать

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0
Fenrir784

Зная "реконструкции" и стройки в России, это на 5 лет 

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