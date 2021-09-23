Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":815,"title":"\u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0448\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0443\u043b\u043e\u0432 \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 TJ","url":"\/redirect?component=advertising&id=815&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/437914-p&placeBit=1&hash=cc25e10bbce3ba1178707620a151028c26e64dc0e3c8cc75c43d562debd0bf18","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании Статьи редакции

Там показали данные по округу, где баллотировалась Анастасия Брюханова, за которую призывало голосовать «Умное голосование».

40 40 комментариев
4190 просмотров
Обновлено Брюханова заявила, что опубликованный Венедиктовым график «лишь подтверждает верность выводов» её команды: вбросы «отлично видны даже на графиках общественного штаба».

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании. Об этом сообщил глава штаба, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

В рамках технической рабочей группы будет продолжена работа по анализу первичных данных и развитию системы в части гласности и открытости.

Алексей Венедиктов
глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве

Венедиктов «в качестве примера» показал данные по округу 198, где баллотировалась независимый кандидат Анастасия Брюханова.

Брюханова опережала кандидата от «Справедливой России – За Правду» Галину Хованскую после обработки 99,5% протоколов, но проиграла после обработки 100% протоколов.

Дождь @tvrain
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Два скриншота, разница между которыми несколько минут

Обновлено в 10:16: Брюханова заявила, что опубликованный Венедиктовым график «лишь подтверждает верность выводов» её команды: вбросы «отлично видны даже на графиках общественного штаба».

Как мы и говорили самое интересное происходит в пятницу и в воскресение утром. На графиках прекрасно виден и обед «избирателей» Хованской, избиратели других кандидатов в округе почему-то в это время не обедают.

Анастасия Брюханова

Предполагаемые вбросы она отметила красным цветом.

После учета онлайн-голосов ни один из кандидатов от «Умного голосования» по одномандатным округам не смог победить, хотя большинство лидировали после обработки бумажных бюллетеней.

В Москве пересчитают результаты электронного…
Все данные по дистанционному электронному голосованию в общественном штабе предлагают выложить в…
tjournal.ru

#новости #выборы

40 40 комментариев
28
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u044b"], "comments": 40, "likes": 28, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 443349, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 23 Sep 2021 09:45:29 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
40 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Владимир Филатов

Лукашенко заявил, что он посчитал голоса и набрал даже 90%.

Ответить
41
Evil Pechenka

93%, и ему пришлось фальсифицировать голосование и написать 86%, а то слишком нереалистично выглядело. ред.

Ответить
18
Твердый браслет

Без шуток он так говорил, правда про другие выборы

Ответить
3
Evil Pechenka

Я знаю, видел видео и прифигел.

Ответить
0
Миржан Досымбаев

Ладно тогда

Ответить
29
Хрупкий шар

Ну что вы, все честно

Ответить
20
Гуманитарный якорь

Честно-пречестно

Ответить
9
Хрупкий шар

народная любовь, сами понимаете

Ответить
4
Гуманитарный якорь

Прямо так и вижу, как люди сидели и ежесекундно обновляли браузер, чтобы первыми успеть отдать голос за своего любимого кандидата в момент открытия эг. 

Ответить
11
Лига порвах

Что же ещё делать в пятницу в 11:00?

Ответить
1
Miguel

Это-то как раз объяснимо и освещалось в СМИ. Бюджетников заставили голосовать в пятницу в первой половине дня, т.к. это рабочий день.

Ответить
–2
Лига порвах

Ну так это так-то незаконно

Ответить
3
Нижний интернет

Потому что использование бэкдора это не взлом ахахахах

Ответить
16
FOX
Ответить
14
Neten

Упс, у меня сохранена табличка с результатами выборов

Ответить
10
Твердый браслет

Расшифруй

Ответить
–1
Друз Фаруэл

Штаб по наблюдению и одобрению во вбросах следов выборов не нашел.

Ответить
9
Марк Захаров

А это тогда что было? https://tjournal.ru/tweets/443186-kac-vseh-raskryl

Кац всех раскрыл
Фальсификации происходили по одному и тому же графику во всех округах с перерывом час на обед, лол
tjournal.ru
Ответить
7
Обратный цветок

Вбросы госдепа

Ответить
4
Evil Pechenka

Повод посадить Каца за клевету.

Ответить
3
nonsense

Ну, там если довольно много строится на предположении, что любые отклонения это вбросы. И при отсутствии внеших факторов это имело бы смысл. Но то же массовое голосование за едро в пятницу утром это как минимум частично админ ресурс (вполне логично представить мелкого начальника, который заставляет проголосовать подчиненных на рабочем месте в пятницу, чтобы отделаться от этой херни).
А вот что у Каца было хорошо, и чего не видно на этом графике (слишком мало точек выборки, всё съелось сглаживанием), так это то что Кац назвал "обедом". Примерно 40 минутное  резкое падение голосование за ЕР выглядит очень странным. Конечно вряд ли это обед, скорее скрипт, который мертвые души вбрасывал упал.

Ответить
–1
Лига порвах

Но то же массовое голосование за едро в пятницу утром это как минимум частично админ ресурс

Так это тоже нарушение

Ответить
4
Alex Baystruykin

Дело не в "обеде" (хотя да, он в абсолютных цифрах при небольшом шаге отлично виден), а в том что весь парент голосования (медленный-быстрый-обед-быстрый-выключение) совпадает по разным округам по списку Собянина слишком точно между собой. 

Ответить
0
Vyacheslav Khristolyubov

Смешно, конечно, что Венедиктов говна поел с ДЭГ, сам заявил о проверке, за ночь «верифицировал» и опять поел говна. ред.

Ответить
6
Fenrir784

В рамках технической рабочей группы будет продолжена работа по анализу первичных данных и развитию системы в части гласности и открытости.

Да, а то так непрозрачно вышло, что пришлось объяснять. Ой, выборы уже прошли, ну пук пук, ну ладно всё-равно зачтём. Честно честно в следующий раз будут ещё более открыте вбросы! ред.

Ответить
6
Трансгендолёт

Ого, как же это неожиданно, просто шок!

Ответить
4
Igor Savchenko

А 19 числа на сторонников Хованской снизошло озарение и они массово за нее прожали 

Ответить
1
Fenrir784

Каждый пенсионер зашёл со своего макбука с вайфая в макдаке, кушая любимое комбо Насти Ивлеевой и проголосовал за партию власти, потому что как хорошо живётся то, так бы и дальше было.

Ответить
7
Михаил Никитин

Вбросил за щеку этому штабу, проверяй

Ответить
3
Plan 🇧&🇨

было бы совсем смешно, если бы в ходе расследования они вышли на себя

Ответить
3
Chef

Ща они нам объяснят, что мы были не правы и на самом деле они не обоссались, а обосрались! 

Ответить
2
Смертельный завод

Сутки подгоняли графики ред.

Ответить
2
Dobrosvet

глубинные проголосовали электронно из своей глубины

Ответить
2
Земельный Никита

от ж хуесосина старая

Ответить
1
IHate Snoflakes

Ура!!!!!! Путин президент мира!!! Ура!!! Дай бог ему долгих лет и крепкого здоровья. Я желаю ему пойти на повышение и быть выбранным на пост президента США в 2024 году. Ура!!! Да!! Да!! Да!!! 

Ответить
1
Лига порвах

Не общественный, а "общественный"

Ответить
1
Выгодный корабль

КАКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

Ответить
0
Футбольный файл

Веник-защекойедросачленик

Ответить
0
Обратный цветок

ЛОЛ

Ответить
0
Dobrosvet

. ред.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 40 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Экс-футболист сборной России Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook. Соцсеть считает его фамилию оскорблением украинцев
И удаляет все посты с её упоминанием.
212
Технологии
Министерство обороны Литвы рекомендовало гражданам не покупать смартфоны Xiaomi и выбросить те, что уже есть
Всё из-за встроенных механизмов цензуры в китайской электронике.
163
Новости
ЦИК подсчитала 100% голосов на выборах в Госдуму: «Единая Россия» получила конституционное большинство
Партия сможет принимать федеральные законы без поддержки других фракций.
238
Популярное за три дня
Интернет
Иллюстрация к «синдрому вахтёра», рождённая на выборах в Петербурге
Спор между членом комиссии и главой УИК о съёмке происходящего на участке.
26
Новости
Кандидаты из списка «Умного голосования» проиграли в Москве после подсчёта онлайн-голосов, хотя до этого лидировали
Результаты электронного голосования были известны ещё ночью, но власти задерживают их публикацию.
168
Истории
Нейросети и беспилотный робот-пулемёт: как теория об убийстве главы ядерной программы Ирана, возможно, оказалась правдой
Согласно расследованию NYT, спецслужбы Израиля применили уникальную технологическую тактику для устранения высокопоставленного учёного.
158
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null