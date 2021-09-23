Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании Статьи редакции
Там показали данные по округу, где баллотировалась Анастасия Брюханова, за которую призывало голосовать «Умное голосование».
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании. Об этом сообщил глава штаба, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Венедиктов «в качестве примера» показал данные по округу 198, где баллотировалась независимый кандидат Анастасия Брюханова.
Брюханова опережала кандидата от «Справедливой России – За Правду» Галину Хованскую после обработки 99,5% протоколов, но проиграла после обработки 100% протоколов.
Обновлено в 10:16: Брюханова заявила, что опубликованный Венедиктовым график «лишь подтверждает верность выводов» её команды: вбросы «отлично видны даже на графиках общественного штаба».
Предполагаемые вбросы она отметила красным цветом.
После учета онлайн-голосов ни один из кандидатов от «Умного голосования» по одномандатным округам не смог победить, хотя большинство лидировали после обработки бумажных бюллетеней.
Ну, там если довольно много строится на предположении, что любые отклонения это вбросы. И при отсутствии внеших факторов это имело бы смысл. Но то же массовое голосование за едро в пятницу утром это как минимум частично админ ресурс (вполне логично представить мелкого начальника, который заставляет проголосовать подчиненных на рабочем месте в пятницу, чтобы отделаться от этой херни).
А вот что у Каца было хорошо, и чего не видно на этом графике (слишком мало точек выборки, всё съелось сглаживанием), так это то что Кац назвал "обедом". Примерно 40 минутное резкое падение голосование за ЕР выглядит очень странным. Конечно вряд ли это обед, скорее скрипт, который мертвые души вбрасывал упал.
В рамках технической рабочей группы будет продолжена работа по анализу первичных данных и развитию системы в части гласности и открытости.
Да, а то так непрозрачно вышло, что пришлось объяснять. Ой, выборы уже прошли, ну пук пук, ну ладно всё-равно зачтём. Честно честно в следующий раз будут ещё более открыте вбросы! ред.