Там показали данные по округу, где баллотировалась Анастасия Брюханова, за которую призывало голосовать «Умное голосование».

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Обновлено Брюханова Брюханова заявила , что опубликованный Венедиктовым график «лишь подтверждает верность выводов» её команды: вбросы «отлично видны даже на графиках общественного штаба».

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании. Об этом сообщил глава штаба, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

В рамках технической рабочей группы будет продолжена работа по анализу первичных данных и развитию системы в части гласности и открытости. Алексей Венедиктов глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве

Венедиктов «в качестве примера» показал данные по округу 198, где баллотировалась независимый кандидат Анастасия Брюханова.

Брюханова опережала кандидата от «Справедливой России – За Правду» Галину Хованскую после обработки 99,5% протоколов, но проиграла после обработки 100% протоколов.

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Обновлено в 10:16: Брюханова заявила, что опубликованный Венедиктовым график «лишь подтверждает верность выводов» её команды: вбросы «отлично видны даже на графиках общественного штаба».

Как мы и говорили самое интересное происходит в пятницу и в воскресение утром. На графиках прекрасно виден и обед «избирателей» Хованской, избиратели других кандидатов в округе почему-то в это время не обедают. Анастасия Брюханова

Предполагаемые вбросы она отметила красным цветом.