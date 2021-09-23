«После стольких лет испытаний»: в Сомали впервые за 30 лет провели кинопоказ Статьи редакции
Театр использовался как военная база во время гражданской войны. В 2012 году его взорвали террористы.
В Национальном театре Сомали, построенном в 1967 году в подарок от Мао Цзэдуна, никогда не показывали кино местных режиссёров. 22 сентября там впервые прошёл кинопоказ двух короткометражных фильмов «Ритуал» («Hoos») и «Свидание из ада» («Date from Hell») сомалийского режиссёра Ибрахима СМ. Об этом сообщает France 24.
До 1991 года в Могадишо регулярно проводили культурные мероприятия. Но гражданская война, продлившаяся до 2008 года, повергла страну в кризис, и даже после её окончания террористическая группировка «Аш-Шабаб» продолжила совершать нападения на объекты в столице.
В 2012 году смертница «Аш-Шабаба» взорвала здание Национального театра Сомали. Теракт произошёл через две недели после церемонии открытия в знак улучшения жизни в стране. Взрыв случился во время выступления группы музыкантов, погибли не менее 10 человек.
После объявления о показе фильмов местные жители рассказали, как до гражданской войны ходили на живые концерты и постановки. Однако некоторые из них всё ещё беспокоятся о безопасности из-за террористов.
Организаторы кинопоказа гарантировали защиту гражданам. Чтобы попасть внутрь театра, посетителям нужно было пройти через несколько контрольно-пропускных пунктов безопасности. Билет стоил 10 долларов.