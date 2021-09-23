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Новости
Sasha Shambilova

«После стольких лет испытаний»: в Сомали впервые за 30 лет провели кинопоказ Статьи редакции

Театр использовался как военная база во время гражданской войны. В 2012 году его взорвали террористы.

7 7 комментариев
736 просмотров
Фото AFP

В Национальном театре Сомали, построенном в 1967 году в подарок от Мао Цзэдуна, никогда не показывали кино местных режиссёров. 22 сентября там впервые прошёл кинопоказ двух короткометражных фильмов «Ритуал» («Hoos») и «Свидание из ада» («Date from Hell») сомалийского режиссёра Ибрахима СМ. Об этом сообщает France 24.

National Theatre of Somalia @TheatreSomalia
Aad iyo aad ayay noo dhiiri galinaysaa in aan aragno intaan oo dhallinyaro Soomaaliyeed ah oo National Theatre usoo daawasho tagay filim-kii ugu horreeyay oo 30 sano kadib lagu daawado Masraxa Qaranka.
Так замечательно видеть столько молодых сомалийцев в Национальном театре, которые впервые за 30 лет смотрят кино.

Это историческая ночь для сомалийского народа, она показывает, как возродились надежды... после стольких лет испытаний. Теперь у нас есть возможности. Сомалийские авторы песен, рассказчики, режиссёры и актёры могут открыто представить свой талант.

Абдикадир Абди Юсуф
театральный режиссёр

До 1991 года в Могадишо регулярно проводили культурные мероприятия. Но гражданская война, продлившаяся до 2008 года, повергла страну в кризис, и даже после её окончания террористическая группировка «Аш-Шабаб» продолжила совершать нападения на объекты в столице.

В 2012 году смертница «Аш-Шабаба» взорвала здание Национального театра Сомали. Теракт произошёл через две недели после церемонии открытия в знак улучшения жизни в стране. Взрыв случился во время выступления группы музыкантов, погибли не менее 10 человек.

Церемония открытия театра в 2012 году Фото AFP

После объявления о показе фильмов местные жители рассказали, как до гражданской войны ходили на живые концерты и постановки. Однако некоторые из них всё ещё беспокоятся о безопасности из-за террористов.

Я была школьницей, когда мы с друзьями смотрели живые концерты и драмы в национальном театре. Раньше люди выходили на улицу ночью и оставались допоздна, если захотят. Но теперь я не думаю, что это так безопасно.

Хакимо Мохамед
жительница Могадишо

Организаторы кинопоказа гарантировали защиту гражданам. Чтобы попасть внутрь театра, посетителям нужно было пройти через несколько контрольно-пропускных пунктов безопасности. Билет стоил 10 долларов.

Мне не повезло увидеть живые концерты или фильмы в театре... потому что я был ещё ребёнком, но я могу себе представить, насколько это было красиво.

Я хочу почувствовать это впервые, понять, как это — смотреть фильм вместе с сотнями людей в театре.

Абдуллахи Адан
житель Могадишо

#новости #сомали

7 7 комментариев
4
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Никита Андреев

Глядишь и в Рашке так все наладится

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4
Anatoly Timchenko
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Никита Андреев

+15

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Нищий Никита

В Приплеташке

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A

+5 социальный кредит

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Футбольный файл

Пиратов сомалийского моря будут смотреть

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2
Кот Бешеный

понадобилось 30 лет чтобы захватить все части кинотеатра и построить его

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