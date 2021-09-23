Мне не повезло увидеть живые концерты или фильмы в театре... потому что я был ещё ребёнком, но я могу себе представить, насколько это было красиво.

Я хочу почувствовать это впервые, понять, как это — смотреть фильм вместе с сотнями людей в театре.