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Новости
Sasha Shambilova

«Оу ес! Пошли денежки»: МВД опубликовало ролик о мошенниках, которые крадут деньги с банковских карт Статьи редакции

Ведомство предупредило: вместо кареты можно получить тыкву.

58 58 комментариев
3771 просмотров
Видео из телеграм-канала «Мы вместе!»

В официальном аккаунте МВД России в твиттере появилось видео о мошенниках, которые обманом крадут деньги с банковских карт. По сюжету девушка вводит CVC-код на сайте, продающим кареты для путешествий.

Но карета превращается в тыкву, а деньги уходят мошеннице, которая говорит: «Оу ес! Пошли денежки». МВД сопроводило видео подписью: «Соблюдайте меры информационной безопасности».

Пользователи твиттера восприняли ролик иронично. Многие из них написали, что качество видео «так отвратительно, что даже хорошо».

Wylsacom @wylsacom
Креативный отдел как мог, так и сделал. Чего сразу начинается. https://twitter.com/mvd_official/status/1440963766049546242
Роман Юхновец @Roman_Yhnovec
Когда дали задание сделать красивый и понятный ролик о мошенниках, но деньги на его производство уже потрачены на ободок золотого унитаза полковника https://twitter.com/mvd_official/status/1440963766049546242
своеволие и абсурд @Shoonoise
Господи да почему же так погано то, а? Ну почему https://twitter.com/mvd_official/status/1440963766049546242
Aptgetinstallme 🇸🇪 @aptgetinstallme
МВД России научился снимать настоящий артхаус, браво! https://twitter.com/mvd_official/status/1440963766049546242
Кекенавт Войцеховский @SibWojciech
Это настолько плохо, что хорошо https://twitter.com/mvd_official/status/1440963766049546242
书吏漂 @shulipiao
Каждый год думаешь: ну вот, всё меньше кринжовых видосов, все уже становятся стильными и классными.
Сайт МВД России: не расстраивайтесь, мы работаем для вас https://twitter.com/mvd_official/status/1440963766049546242

Это видео сняли в рамках проекта «Мы вместе!». Его запустили в начале августа сотрудники УМВД России по Оренбургской области в телеграме. Цель проекта — информировать население, как не стать жертвой мошенников.

#новости #видео #соцсети

58 58 комментариев
24
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58 комментариев
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Изящный ихтиандр
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78
Сергей Новиков

F

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5
Прошедший инструмент

 МВД опубликовало ролик о мошенниках

 в рамках проекта «Мы вместе!»

🤔

Ответить
53
Кот в сапогах

Полиция стала более честной. Не угодишь вам(

Ответить
7
Классический дебаркадер

Не пизди

Ответить
1
Кот в сапогах

Не ной.

Ответить
1
Классический дебаркадер

Рот закрой

Ответить
1
Кот в сапогах

Не ной.

Ответить
1
Классический дебаркадер

Да

Ответить
3
Скучный вентилятор

Теперь сесть на бутылку в интересах граждан

Ответить
0
Хрупкий шар
Ответить
15
Твой Сосед
Ответить
9
FOX

оуе

Ответить
8
Хрупкий шар

оператор у них так себе...

Ответить
2
Llaren Hlaalo

Это ирония уровня "Реутов ТВ" ?

Ответить
15
yikiko4351

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕДАВАТЬ CVC код
Они что других слов не могут подобрать, кроме Запрещается, Запрет, Запрещено. Логичнее написать "Не придавайте CVC код" или "не нужно сообщать CVC код".
Кем вообще Запрещается передавать код? Партией? Конституцией? Роскомнадзором?

Ответить
12
Евгений Глебов (Катышев)

Логичнее написать "Не придавайте CVC код"

Или: "Храните верность CVC коду".

Ответить
3
Энергичный бокал

Пройдемте 

Ответить
1
Михаил Зинчук

«Оу ес! Пошли денежки»: МВД опубликовало ролик о депутатах, которые крадут деньги"

Ответить
5
Семен Семеныч

Ролик стоил 150kk

Ответить
4
Сергей Новиков

500 рублей потратили на фильм, а на остальные деньги пошли себе компухтеры купили.

Ответить
2
Amkazan Amkazan

поганые шлюшенции

Ответить
4
Amkazan Amkazan

или они жертвы

Ответить
1
Sail

Патриархата

Ответить
2
Stanley H. Tweedle

@Вахтёр оу ес пошли баны

Ответить
4
Легкий Кирилл
Ответить
4
Обратный цветок

А зачем такой кривой и фотошопленый скриншот выводить на экран? Нельзя настоящее сообщение в мессенджере вывести?

Ответить
2
Александр Гусев

Криво кропнутый скрин ещё можно простить, а вот дальше там интерфейс ввода реквизитов карты просто огненный

Ответить
5
Alexandr Blokhin

Здорово, что только в этом вопрос.

Ответить
1
Roman Pustovoit

Настоящее сообщение ты не прочитаешь быстро, реклама — это лож

Ответить
0
Привычный Гоша

Ролик вызвал интерес - значит работает. А всякие идиоты кричащие о кринже будут во все времена ред.

Ответить
–1
Сергей Новиков

Так он как и вызвал интерес тем, что он крижовый)

Ответить
3
Обратный цветок

А всякие идиоты кричащие о том что всякие идиоты кричащие о кринже будут во все времена будут во все времена

Ответить
2
Kivane

Этот эффект взрыва прекрасен

Ответить
3
Mario Puzo

ПО ехали ПО тусим.

Ответить
3
Дима Орлов

Так это те банки которые говорят что криптовалюта не безопасна, а у самих «пошли денюшки»?

Ответить
2
Evil Pechenka

Сука, я за 3 копейки ролики лучше заказываю. За сколько они его сняли? За 500 рублей?

Ответить
1
Le Petit Train Jaune

Зато очень доступно самым широким слоям населения - прям вот совсем доступно, в том числе и пенсионерам. Увидел раз-другой - запомнил

Ответить
1
Жак Фреско

Я не понял почти ничего: при чем тут карета? Эти вместо такси? Почему деньги начали вылезать из сумки при появлении кареты, почему карета взрывается, почему крыса внутри, а не снаружи, ведь в карете не было никого. Кажется посыл видео: не пользуйтесь каретами. 

Ответить
0
Le Petit Train Jaune

Так много загадок от Жака Фреско, и так мало времени на размышление!

Ответить
0
Лев Глебович

Что то на уровне Интерстеллара 

Ответить
0
Сергей Новиков

Лучше, Нолан уже кусает локти от зависти. 

Ответить
0
FOX

не пойму это самоирония или что

Ответить
0
FOX

Там еще триллер есть https://t.me/rfvmeste/273

Мы вместе!
Forwarded from Мы вместе!
Полное содержание публикации доступно по ссылке
Ответить
0
Сергей Новиков

Да, отличный видеоролик, похоже чем-то на крижовый "фильм" которые школьники за 5 рублей снимали. 

Ответить
0
Люц Шнайдер

Прекрасно.

Ответить
0
Футбольный файл

Оу ес, пошёл кукож

Ответить
0
Двойной Илья

в случае мвд, скорее пулю, а не тыкву

Ответить
0
Земельный Никита

никита лихачев мутный ватаноид, не надо брать инфоповоды из его канала ред.

Ответить
0
Иван Белов

Режиссер - футфетишист

Ответить
0
House M.D.

Это по мотивам дистанционного голосования объяснили, как тыква получилась?

Ответить
0
Егор Ниглов

Норм милфа 

Ответить
0
HotHod

О, так это же съемки на набережной Оренбурга.
Степная столица, какникак. Уровень.

Ответить
0
Энергичный бокал

Вы не понимаете. Тут глубокие смыслы. 
Должен был быть охуенный соц ролик. Какой-то долбень вьебал бюджет, введя CVC код. 

Ответить
0
AZP

«Мы вместе!»

Мошенники с ментами

Ответить
0
Евгений Глебов (Катышев)

Я правильно понял, что в ролике бисексуалка зовет потусить свою подружку лесби, но та решает её нагреть на бабки?

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0
ETig

Дизайн года

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0
Foma Kiniyaev

*можно получить В тыкву

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0
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