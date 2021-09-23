«Оу ес! Пошли денежки»: МВД опубликовало ролик о мошенниках, которые крадут деньги с банковских карт Статьи редакции
Ведомство предупредило: вместо кареты можно получить тыкву.
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В официальном аккаунте МВД России в твиттере появилось видео о мошенниках, которые обманом крадут деньги с банковских карт. По сюжету девушка вводит CVC-код на сайте, продающим кареты для путешествий.
Но карета превращается в тыкву, а деньги уходят мошеннице, которая говорит: «Оу ес! Пошли денежки». МВД сопроводило видео подписью: «Соблюдайте меры информационной безопасности».
Пользователи твиттера восприняли ролик иронично. Многие из них написали, что качество видео «так отвратительно, что даже хорошо».
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Там еще триллер есть https://t.me/rfvmeste/273
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