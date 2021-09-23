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Новости
Сергей Исенеков

Нобелевская премия второй год подряд пройдёт онлайн — лауреатам не придётся ехать в Стокгольм за наградой Статьи редакции

Организаторы объявили, что покажут бэкстейдж церемоний награждения в инстаграме и выложат в открытый доступ уроки для школьников по темам Нобелевских премий.

27 27 комментариев
498 просмотров

Организаторы Нобелевской премии объявили, что из-за продолжающейся в мире пандемии коронавируса в 2021 году лауреаты получат награды у себя на родине, а не в Стокгольме. Об этом говорится в сообщении Нобелевского фонда.

Я думаю, что все хотят, чтобы пандемия уже закончилась, но этого пока не произошло. Каждый год объявляются имена лауреатов из разных точек планеты, а неопределённость вокруг ситуации с пандемией и возможностей привела к тому, что награды вручат Нобелевским лауреатам вручат на их родине.

Видар Хельгесен
исполнительный директор фонда Нобеля

При этом Норвежский нобелевский комитет не исключает, что лауреат Нобелевской премии мира, имя которого объявляют в Осло, сможет приехать в столицу Норвегии в декабре.

Также организаторы рассказали о том, что после объявления всех лауреатов в течение 24 часов на сайте премии опубликуют пакеты уроков для учащихся средних школ по теме каждой Нобелевской премии на английском и шведском языках. Их можно будет скачать бесплатно.

Все объявления о призах будут транслировать в прямом эфире на сайте Нобелевской премии и на официальных страницах на ютубе, фейсбуке и твиттере. В инстаграме зрители смогут увидеть, что происходит за кулисами премии. Там же выложат интервью с членами Нобелевских комитетов и лауреатами премии в 2021 году.

Имена нобелевских лауреатов в области медицины, физики, химии, литературы и экономики объявят с 4 по 11 октября.

#новости #нобель2021

27 27 комментариев
5
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Тайный рак

Я паталогически испорчен.
Читаю «осло» - мозг добавляет «еблиное»

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5
Лига порвах

@Санитар это лечится?

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3
Тайный рак

Санитары не лечат. Санитары изымают отработанный материал

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5
Футбольный файл

@тупой осёл новый ник -  тупое осло

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1
Alex P

"Придётся" ехать в Осло

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3
Молчаливый микроскоп

Ни одной оффлайн конференции не собирают теперь. Задолбало

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2
Rudolf Cunningham

Так хорошо же

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0
Молчаливый микроскоп

Чё хорошего, я на конфы пообщаться езжу. Сама инфа обычно и так известна и ее можно прочитать

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4
Rudolf Cunningham

Так и что мешает через интернет общаться? На кой для этого себя в пространстве перемещать? Это как с путешествиями в целом: люди тащатся хрен знает куда чтобы посмотреть на то что можно увидеть в интернете. Зачем?

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–2
Молчаливый микроскоп

Ты не ходишь на конференции, я понял

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3
Rudolf Cunningham

Ну да, потому что в них смысла ноль. Инфу, как ты верно заметил, можно посмотреть в интернете. С шарящими людьми можно аналогично поговорить через интернет. А тащиться куда-то имеет смысл разве что покутить за счет работодателя.

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0
Молчаливый микроскоп

Мдя

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1
Rudolf Cunningham

 Что мдя-то?

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0
Молчаливый микроскоп

Сходи как нибудь если будет возможность, пообщайся в перерывах с другими профессионалами в области, позадавай вопросы после выступления.

Возможно поменяешь мнение

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0
Rudolf Cunningham

Так я это могу делать не вставая с дивана, зачем мне для этого куда-то идти?

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0
Молчаливый микроскоп

Вот и сравнишь, будет ли разница

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1
Rudolf Cunningham

Будет, отрицательная. Там у спикера будет пара минут, чтобы ответить на вопросы нескольких таких же пришедших на конфу пообщаться. Никто толком не получит никаких развернутых ответов, зато получат ощущение что пообщались.
А можно просто написать спикеру туда куда ему удобно и он в удобное ему время и более развернуто сможет тебе ответить.

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0
Alex P

 люди тащатся хрен знает куда чтобы посмотреть на то что можно увидеть в интернете

лол

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0
Le Petit Train Jaune

Не скажи. Как в Ростикс не зайдёшь за кофием - одни оффлайн-конференции поклонников отечественного рэпа

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1
Молчаливый микроскоп

Ростикс ещё жив? Оо

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0
Le Petit Train Jaune

Ростикс всегда жив. Туть 

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4
Жилищный Абдужаббор

Спасибо, буду ждать ..

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0
ну и в чем он не прав

нобелевскую премию?

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0
Изящный ихтиандр

Местный учёный. Экспериментирует с сосисками. 

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0
ну и в чем он не прав

надеюсь, не сует их в пылесос...

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1
ну и в чем он не прав

не придётся ехать на осле в Осло...

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0
Футбольный файл

Да лучше б съездить, проветриться, свежий штамм словить как покемона

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0
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