Организаторы объявили, что покажут бэкстейдж церемоний награждения в инстаграме и выложат в открытый доступ уроки для школьников по темам Нобелевских премий.

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Организаторы Нобелевской премии объявили, что из-за продолжающейся в мире пандемии коронавируса в 2021 году лауреаты получат награды у себя на родине, а не в Стокгольме. Об этом говорится в сообщении Нобелевского фонда.

Я думаю, что все хотят, чтобы пандемия уже закончилась, но этого пока не произошло. Каждый год объявляются имена лауреатов из разных точек планеты, а неопределённость вокруг ситуации с пандемией и возможностей привела к тому, что награды вручат Нобелевским лауреатам вручат на их родине. Видар Хельгесен исполнительный директор фонда Нобеля

При этом Норвежский нобелевский комитет не исключает, что лауреат Нобелевской премии мира, имя которого объявляют в Осло, сможет приехать в столицу Норвегии в декабре.

Также организаторы рассказали о том, что после объявления всех лауреатов в течение 24 часов на сайте премии опубликуют пакеты уроков для учащихся средних школ по теме каждой Нобелевской премии на английском и шведском языках. Их можно будет скачать бесплатно.

Все объявления о призах будут транслировать в прямом эфире на сайте Нобелевской премии и на официальных страницах на ютубе, фейсбуке и твиттере. В инстаграме зрители смогут увидеть, что происходит за кулисами премии. Там же выложат интервью с членами Нобелевских комитетов и лауреатами премии в 2021 году.