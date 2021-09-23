Нобелевская премия второй год подряд пройдёт онлайн — лауреатам не придётся ехать в Стокгольм за наградой Статьи редакции
Организаторы объявили, что покажут бэкстейдж церемоний награждения в инстаграме и выложат в открытый доступ уроки для школьников по темам Нобелевских премий.
Организаторы Нобелевской премии объявили, что из-за продолжающейся в мире пандемии коронавируса в 2021 году лауреаты получат награды у себя на родине, а не в Стокгольме. Об этом говорится в сообщении Нобелевского фонда.
При этом Норвежский нобелевский комитет не исключает, что лауреат Нобелевской премии мира, имя которого объявляют в Осло, сможет приехать в столицу Норвегии в декабре.
Также организаторы рассказали о том, что после объявления всех лауреатов в течение 24 часов на сайте премии опубликуют пакеты уроков для учащихся средних школ по теме каждой Нобелевской премии на английском и шведском языках. Их можно будет скачать бесплатно.
Все объявления о призах будут транслировать в прямом эфире на сайте Нобелевской премии и на официальных страницах на ютубе, фейсбуке и твиттере. В инстаграме зрители смогут увидеть, что происходит за кулисами премии. Там же выложат интервью с членами Нобелевских комитетов и лауреатами премии в 2021 году.
Имена нобелевских лауреатов в области медицины, физики, химии, литературы и экономики объявят с 4 по 11 октября.
@Санитар это лечится?
Будет, отрицательная. Там у спикера будет пара минут, чтобы ответить на вопросы нескольких таких же пришедших на конфу пообщаться. Никто толком не получит никаких развернутых ответов, зато получат ощущение что пообщались.
А можно просто написать спикеру туда куда ему удобно и он в удобное ему время и более развернуто сможет тебе ответить.