S7 запустит второй в России лоукостер. Его назвали Citrus, самолёты будут розового цвета Статьи редакции
Название состоит из двух слов — city и Russia.
- Домен с таким именем S7 зарегистрировала в августе, пишет РБК со ссылкой на данные регистратора Ru-Center. Два источника, знакомых с планами компании, подтвердили изданию, что Citrus — это название нового лоукостера.
- Источники пояснили, что название состоит из двух слов — city (город) и Russia (Россия). Основным цветом, который будет использовать Citrus, к примеру, в раскраске самолетов, станет розовый.
- Лоукостер будет перевозить пассажиров на самолетах Airbus A320neo. Первые полёты запланированы на июль 2022 года.
- После публикации РБК S7 официально объявила, что новый лоукостер будет называться Citrus. «Название не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий. Лоукостер Citrus позволит посмотреть свежим взглядом на бюджетные перелеты», — говорится в сообщении.
- S7 объявила о запуске собственного лоукостера в России в июле 2021 года. Перевозчик запустит лоукостер на базе юрлица бывшей авиакомпании «Глобус». Авиакомпании «Сибирь» и «Глобус» объединились в S7 Group в феврале 2020 года.
- Это будет второй лоукостер в России после «Победы». Первый самолёт полетит в июле 2022 года, компания планирует вложить около 2,5-3 млрд рублей в запуск и ожидает, что инвестиции окупятся через четыре года.
- Основная цель новой авиакомпании — перевозка пассажиров между российскими региональными центрами, минуя Москву и Санкт-Петербург.
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45 комментариев
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Идея прогорит, так как высокие региональные цены на авиабилет обусловлены не стоимостью перелёта, а поборами аэропортов. Там или надо конкретно договариваться и они уже договорились, или строить свои. Оба варианта фантастичные. Ну или это просто пук в лужу и вместо хаба-Москвы будет хаб-Новосибирск.
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