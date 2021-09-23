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Новости
Новости vc.ru

S7 запустит второй в России лоукостер. Его назвали Citrus, самолёты будут розового цвета Статьи редакции

Название состоит из двух слов — city и Russia.

Изображение «Ведомостей»
  • Домен с таким именем S7 зарегистрировала в августе, пишет РБК со ссылкой на данные регистратора Ru-Center. Два источника, знакомых с планами компании, подтвердили изданию, что Citrus — это название нового лоукостера.
  • Источники пояснили, что название состоит из двух слов — city (город) и Russia (Россия). Основным цветом, который будет использовать Citrus, к примеру, в раскраске самолетов, станет розовый.
  • Лоукостер будет перевозить пассажиров на самолетах Airbus A320neo. Первые полёты запланированы на июль 2022 года.
  • После публикации РБК S7 официально объявила, что новый лоукостер будет называться Citrus. «Название не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий. Лоукостер Citrus позволит посмотреть свежим взглядом на бюджетные перелеты», — говорится в сообщении.
  • S7 объявила о запуске собственного лоукостера в России в июле 2021 года. Перевозчик запустит лоукостер на базе юрлица бывшей авиакомпании «Глобус». Авиакомпании «Сибирь» и «Глобус» объединились в S7 Group в феврале 2020 года.
  • Это будет второй лоукостер в России после «Победы». Первый самолёт полетит в июле 2022 года, компания планирует вложить около 2,5-3 млрд рублей в запуск и ожидает, что инвестиции окупятся через четыре года.
  • Основная цель новой авиакомпании — перевозка пассажиров между российскими региональными центрами, минуя Москву и Санкт-Петербург.

#новости #авиакомпании

3407 просмотров
45 45 комментариев
28
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45 комментариев
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kerokero

Ммм...

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15
Дмитрий Александрович

Да блин, только хотел закинуть(

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1
Алиса Барышман

Не то. Там про розовый цвет написано было, значит

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1
Алиса Барышман

Или в такую форму стюардесс.

P.S.
Ппц они уже фигурки делают ред.

Ответить
0
Мутный парфюмер

Билеты для родственников по скидке?

Ответить
0
Евгений Галковский

Надо было оранжевого, чтобы вообще всех переиграть

Ответить
9
Щячло Попячтса

Чем выражается "самый современный"?

Ответить
2
Классический дебаркадер

Двери сами открываются когда подходишь 

Ответить
8
Папуша

Существует сегодня

Ответить
1
fullmetalboy48151623 .

Это современный.
Самый современный - существует прямо сейчас. 

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Более сейчас, чем все остальные. 

Ответить
0
Классический дебаркадер

S7💚

Ответить
8
Le Petit Train Jaune

При посадке на борт всем будут давать ПО ЦИТРУСУ

Ответить
8
Медный клуб

А ЧТО, ЕСЛИ ПРОСТО В ЖБАН?

Ответить
0
Дизайнер Павленко

Чем отличается лоукостер в россии от обычной авиакомпании? S7 бывает дешевле перелет, чем у победы

Ответить
3
Maksim Derkach

ручная кладь 36х30х4см 

Ответить
14
Иван Громов

Ты из какой параллельной вселенной ? 

Ответить
2
neolol

Лоукостер рассчитан на то, чтобы слупить как можно больше денег, предоставив как можно худшие условия. Сам игнорирую Победу, так как очень дорогая. S7 и Utair дешевле и без такого скотского отношения.

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2
Соседний клуб

Авиакомпания J7 со вкусом цитрусов ред.

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3
Ложный динозавр

Стоячие места будут?

Ответить
2
Bad Mother Fucker
Ответить
1
Maksim Derkach

уделаем победку

Ответить
2
Andrey Svetlov

Мне нравится. И название хорошее. (Я из тех, кто любит доебаться)

Ответить
2
Хрупкий шар

Лоукостер

Airbus A320neo

уф.. хотелось бы верить, что действительно лоукостер..

Ответить
1
Иван Громов

По меркам S7 конечно...

Ответить
1
Слабый хот-дог

красивое

Ответить
1
Тайный рак

Если жизнь даёт тебе лимон - сделай из него лоукостера

Ответить
1
Кубардак Нургушаметов
Ответить
1
Ethan Hunt

Розовый цвет. Доверься ему, и пятен нет! ред.

Ответить
0
Andy Rorsha

Мы как будто опять в конце 90-х и маркетинг есть только в книгах Пелевина.

Ответить
0
Александр Горелик

ну и куда лететь? в беларусь разве 

Ответить
0
Прошедший инструмент

Airbus A320neo

Летал на нем как раз у S7, топчик конечно.

Ответить
0
Дмитрий Сафронов

Главное чтобы не такой "лоукостер" как у "победы"... Билеты которой дороже чем у обычных авиакомпаний. 

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0
Мутный парфюмер

Основная цель новой авиакомпании — перевозка пассажиров между российскими региональными центрами, минуя Москву и Санкт-Петербург.

Да неужели~

Ответить
0
neolol

Идея прогорит, так как высокие региональные цены на авиабилет обусловлены не стоимостью перелёта, а поборами аэропортов. Там или надо конкретно договариваться и они уже договорились, или строить свои. Оба варианта фантастичные. Ну или это просто пук в лужу и вместо хаба-Москвы будет хаб-Новосибирск.

Ответить
0
Мутный парфюмер

вместо хаба-Москвы будет хаб-Новосибирск.

Даже если так, то уже выигрышная ситуация, если надо скататься из Томска в Екат или Ханты-Мансийск. ред.

Ответить
0
Viktor Mandarin

Есть же Смартавиа

Ответить
0
Футбольный файл

Кислое.. 

Ответить
0
Владислав Косинов

По мне дизайн и цветовой стиль, не соответствуют ЦА.
На лоукостерах, да еще и минуя Москву и Питер, летать будут в первую очередь среднестатистические гетеросексуалы и скрепоносцы.
Ну вот и спрашивается, захотят ли они садиться в розовый самолет? ред.

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0
Yago SH

Основная цель новой авиакомпании — перевозка пассажиров между российскими региональными центрами, минуя Москву и Санкт-Петербург.

Хм
Как летали из Пулково по оверпрайсу, так и продолжайте ред.

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0
Джордж Харви

Кто вообще на лоукостерах летает?

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0
Daniel Shnaider
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0
Программный рубин

Ребят, у вас домашний аэропорт- Толмачёво, выглядит как свинарник. Тусклый свет, всё грязное, все бухают пивас, элементарных кресел в зале ожидания не хватает, люди сидят на полу.  На стойках авиакомпании хамят и ни черта не знают, куда ещё более лоукостер-то??)

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0
Земельный Никита

норм, миленько, лишь бы на оккупированные территории не летали

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–2
MightyStan

Восточный Тимор? Ну они голландцев выкинули, так что все уже, можно летать

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0
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