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Новости
Артём Мазанов

Актрису из Уссурийска, пародировавшую представителя МВД в шоу Виталия Наливкина, арестовали на 10 суток Статьи редакции

Перед этим её оштрафовали на тысячу рублей за ношение полицейской формы.

34 34 комментария
2742 просмотров

Суд Уссурийска арестовал на 10 суток 43-летнюю Ларису Кривоносову, игравшую «представительницу МВД Уссурийского района» Марину Вульф в шоу о чиновнике Виталии Наливкине. Об этом пишет VL.ru.

По словам Кривоносовой, её оштрафовали на тысячу рублей по статье о ношении полицейской форме, а арест назначили за «ненахождение дома, так как были у неё инциденты с правоохранительными органами».

По какой именно статье её арестовали, неизвестно. «Медиазона» пишет, что в начале сентября мировому судье участка поступил протокол на Кривоносову по статье о повторном за год нарушении административного надзора. Но его рассматривать не стали. В 2015 году её приговорили к трём годам колонии по делу о ранении ножом знакомого в состоянии алкогольного опьянения.

Марина Вульф — образ представителей правоохранительных органов, пародия на главного официального представителя МВД России Ирину Волк. Последнее видео с Кривоносовой вышло 20 сентября. За время шоу у Вульф меняются погоны: подполковник полиции, полковник и генерал-майор.

#новости #право #youtube

Спасибо за наводку FOX
34 34 комментария
40
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Ваня Погост

Доебались до формы :) Генерал-секретутка Волк сильно оскорбилась пародией шоле? Значит всё не зря. ред.

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45
Александр Лукашенко

Ща загуглил, а оригинал то, оказывется, ебальник прям как Трамп говном оранжевым красит)

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17
Eugene

Если бы не контекст, то по фотке бы подумал, что это восковая фигура ебать 

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18
Иван Кондратьев

Генералиссимус  трэш-гламурных  войск, как Сергей Зверев

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0
Александр Федоров

Зверев охуенный, не сравнивай это с ним.

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4
Сергей Ахрем

интересно ,кто её прёт шо она уже генерал

Ответить
0
Иван Грозный

Ничего. Наливкин разберется

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17
Михаил Зинчук

так пусть теперь всех актёров в фильмах и сериалах штрафуют, или снова ЭТО ДРУГОЕ?

Ответить
14
Al

Особенно сериал мухтар - где собака умнее всех, лол. Это же оскорбительно! 

Ответить
0
FOX

сам ролик

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12
Eugene

Где находить баб по типу Марины Вульф? 

Ответить
2
Александр Лукашенко

В МВД РФ

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14
FOX

там же где мужиков по типу Наливкина  

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9
Земельный утюг

тоже видео снимать будешь?

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2
Публичный бокал

Очень тематическое )

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0
Церковный фонарь

В любой деревне))) или в общагу семейную в любом городе зайди, поразишься до глубины души, там столько таких Марин. ред.

Ответить
1
Умерший жар

Как не перепутали с Захаровой? 

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4
Al

Это будет вторая роль...

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1
Почетный татарин

Я в 31 выгляжу лучше, чем она в 43

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3
Amkazan Amkazan

Виталий Наливкин кажется искусственно созданным проектом, возможно ошибаюсь, но такое ощущение

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2
Щячло Попячтса

Все проекты искусственно созданы

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2
Отдельный кавалер

с заменителем чиновника ред.

Ответить
0
Al

Он уже блядь кажется реальным, потому, что реальные творят дичь еще хуже. 

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0
Кирилл Леско

Продукт искуственный, чиновникосодержащий

Ответить
0
Футбольный файл

Кисо обиделось 

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2
Александр Федоров

По лицу вылитая Захарова.

Ответить
1
Олег Скоробогатов

Ахахахахах красиво спародировала ))))))

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0
Транспортный Гоша

Дно днищное. 

Ответить
0
Тонкий крюк

Это уже что-то новенькое. Интересные 5 лет нас ожидают.

Ответить
0
Al

Скоро до цвета одежды доебуться. Пиздец стыд. 

Ответить
0
Соколов Андрей

Пиздец как подгорело у Ирочки

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0
Егор Владимирович

Я все отойти не могу от того, как Шевченко на серьезных щах комментировал выпуск Наливкина

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0
Имя И Фамилия

Что не так? Была бы без погон - не было бы повода

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–4
Anton Gostev

А теперь сажаем всех актёров кино, сериалов, роликов а интернете, пародий, сатиры, музыкальных клипов

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0
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