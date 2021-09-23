Актрису из Уссурийска, пародировавшую представителя МВД в шоу Виталия Наливкина, арестовали на 10 суток Статьи редакции
Перед этим её оштрафовали на тысячу рублей за ношение полицейской формы.
Суд Уссурийска арестовал на 10 суток 43-летнюю Ларису Кривоносову, игравшую «представительницу МВД Уссурийского района» Марину Вульф в шоу о чиновнике Виталии Наливкине. Об этом пишет VL.ru.
По словам Кривоносовой, её оштрафовали на тысячу рублей по статье о ношении полицейской форме, а арест назначили за «ненахождение дома, так как были у неё инциденты с правоохранительными органами».
По какой именно статье её арестовали, неизвестно. «Медиазона» пишет, что в начале сентября мировому судье участка поступил протокол на Кривоносову по статье о повторном за год нарушении административного надзора. Но его рассматривать не стали. В 2015 году её приговорили к трём годам колонии по делу о ранении ножом знакомого в состоянии алкогольного опьянения.
Марина Вульф — образ представителей правоохранительных органов, пародия на главного официального представителя МВД России Ирину Волк. Последнее видео с Кривоносовой вышло 20 сентября. За время шоу у Вульф меняются погоны: подполковник полиции, полковник и генерал-майор.