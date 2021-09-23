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Новости
Sasha Shambilova

Генпрокуратура запретила 173 сайта, связанных с Навальным. Среди них чаты в Viber и WhatsApp Статьи редакции

Сайты якобы используют для «пропаганды деятельности» ФБК*, признанной экстремистской организацией.

38 38 комментариев
1606 просмотров

Генпрокуратура обнаружила 173 сайта, связанных с Алексеем Навальным и ФБК*. Ведомство требует их заблокировать. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».

О требовании удалось выяснить на заседании суда по иску Навального к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. Политик требует признать ограничение распространения ресурсов, связанных с ним, незаконным.

Фото «Сетевых свобод»

В телеграм-канале проекта отмечают, что количество сайтов перечислено на 19 страницах требования, которое подписал заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. Среди них — страницы в инстаграме, фейсбуке, ютубе, твиттере, тиктоке, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Яндекс.Дзене, а также боты и каналы в телеграме и чаты в Viber и WhatsApp.

На скан требования также указаны сайты штабов Навального*, ФБК*, «Умного голосования», сторонников политика и даже проектов «РосЯмы» и «РосЖКХ». Они уже давно отключены самими оппозиционерами.

В середине сентября бывшие главы штабов Навального* сообщили о блокировке своих страниц во «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры. В компании ответили, что в случае отказа им грозил штраф в размере десятой части годовой выручки.

Перед выборами Роскомнадзор начал блокировать сервисы «Умного голосования» в России. 23 августа стало известно, что в России начали блокировать приложение «Навальный», 5 сентября суд запретил «Яндексу» и Google выдавать результаты поиска по запросу «Умное голосование».

17 сентября Apple и Google удалили приложение «Навальный» из российских магазинов. Основная причина блокировки — в связи с ФБК*, который признали экстремистским и запрещённым в РФ.

*Государственные органы признали организации экстремистскими, поэтому мы обязаны давать указание на то, что их деятельность запрещена в РФ

#новости #навальный #блокировки #умноеголосование

38 38 комментариев
18
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38 комментариев
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Изящный ихтиандр

Пора просто признать расследование коррупции террористической деятельностью. А то всё ходят вокруг да около.
И декларации чиновников надо засекретить, чтобы не давать повода подрывать основы государственного строя.  ред.

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18
Александр Лукашенко

 И декларации чиновников надо засекретить, чтобы не давать повода подрывать основы государственного строя. ред.

Так вроде уже?

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0
FOX

пока только недвижимость

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1
Александр Лукашенко

Ну так это уже половина дела)

Ответить
2
Мутёнок

заняты важным как обычно

Ответить
13
Трансгендолёт

Наконец-то настоящая борьба с преступностью, а не эти ваши полумеры

Ответить
6
Сдавайся

Эх, помню как заставлял администрацию чинить ямы на дорогах через РосЯму. А теперь это экстремизм...

Ответить
4
Антон Пострунин

РосЯму и РосЖКХ запретили, ну ничего себе они вспомнили. 

Ответить
4
Славой Жижек

теперь 2011-2012 кажется травоядным временем...

Ответить
0
Средний Паша

Чаты в Viber

Ответить
3
AZP

Это место, где родители иконами обмениваются

Ответить
0
Средний Паша

Иконами стиля

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1
Александр Лукашенко

Почему ТЖ ещё работает?

Ответить
2
Eugene

Не пали контору 

Ответить
1
Александр Лукашенко

Уже написал жалобу в РКН

Ответить
8
Александр Лукашенко

@Сергей Звезда прости меня

Ответить
0
Умерший жар

почему так мало, совсем работаь не хотят? 

Ответить
2
AZP

Навальный.

Ответить
1
AZP

Куда меня тащат?

Ответить
2
AZP

Ай, не надо током, пожалуйста, я всё подпишу!

Ответить
1
So Dope

на второй уровень РосЯмы

Ответить
1
Земельный Никита

не пора ли проспект сахарова переименовать и снова запретить солженицына? ред.

Ответить
1
Рыжий

 и снова запретить солженицына?

Они же не будут кусать руку, которая их кормит 

Путин назвал Солженицына истинным патриотом России
Сердце, душа, раздумья писателя Александра Солженицына были наполнены одновременно и болью за…
ria.ru
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2
Славой Жижек

да и идейно вполне близок

Ответить
1
Михаил Ромайкин

Упс
https://tjournal.ru/442484?comment=6322887

Ответить
1
CommentBot
Ответить
0
Mark Black

Это я или скриншот упоротый

Ответить
1
Dmitry Sursin

Тот кто скан делал.

Ответить
0
Тайлер Дерден

Я тут удивился когда увидел что 4pda заблокирован. Бешеные.

Ответить
0
Антон Пострунин

За что???

Ответить
0
Футбольный файл

Ой, а на заборах ещё что пишут, ужас! 

Ответить
0
Александр Горелик

запретила 173 статьи на тж

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0
Максим Шпилёв

Почему никто не возмущается, что требуют блокировки сайтов не с ф..к, а с Навальным. Он что запрещён!?

Ответить
0
FOX

из закона

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0
Сергей Низовцев

Навального посадили, сторонников выгнали, выборы отжали, приложение заблокировали. А зад всё так и продолжает подгорать. ред.

Ответить
0
Публичный бокал

Почему уже просто не запустить белый список из 5-10 сайтов аля kremlin.ru, gosuslugi.ru, NOLOG.ru? Ну и немного разбавить *.yandex.ru, sber*, *.mail.ru проектами. ред.

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0
Кирилл Вселенский

Кэнселят навального, этого хотели леваки твиттерские, когда одобряли кэнселинг актеров в голливуде? Получайте

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–4
Дмитрий Пашнин

Повторю картинку из комментов

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0
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