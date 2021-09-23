Генпрокуратура запретила 173 сайта, связанных с Навальным. Среди них чаты в Viber и WhatsApp Статьи редакции
Сайты якобы используют для «пропаганды деятельности» ФБК*, признанной экстремистской организацией.
Генпрокуратура обнаружила 173 сайта, связанных с Алексеем Навальным и ФБК*. Ведомство требует их заблокировать. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».
О требовании удалось выяснить на заседании суда по иску Навального к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. Политик требует признать ограничение распространения ресурсов, связанных с ним, незаконным.
В телеграм-канале проекта отмечают, что количество сайтов перечислено на 19 страницах требования, которое подписал заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. Среди них — страницы в инстаграме, фейсбуке, ютубе, твиттере, тиктоке, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Яндекс.Дзене, а также боты и каналы в телеграме и чаты в Viber и WhatsApp.
На скан требования также указаны сайты штабов Навального*, ФБК*, «Умного голосования», сторонников политика и даже проектов «РосЯмы» и «РосЖКХ». Они уже давно отключены самими оппозиционерами.
В середине сентября бывшие главы штабов Навального* сообщили о блокировке своих страниц во «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры. В компании ответили, что в случае отказа им грозил штраф в размере десятой части годовой выручки.
Перед выборами Роскомнадзор начал блокировать сервисы «Умного голосования» в России. 23 августа стало известно, что в России начали блокировать приложение «Навальный», 5 сентября суд запретил «Яндексу» и Google выдавать результаты поиска по запросу «Умное голосование».
17 сентября Apple и Google удалили приложение «Навальный» из российских магазинов. Основная причина блокировки — в связи с ФБК*, который признали экстремистским и запрещённым в РФ.
*Государственные органы признали организации экстремистскими, поэтому мы обязаны давать указание на то, что их деятельность запрещена в РФ
и снова запретить солженицына?
Они же не будут кусать руку, которая их кормит