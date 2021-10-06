Нобелевскую премию по химии присудили за создание третьего типа катализа, основанного на органических молекулах Статьи редакции
Открытие учёных облегчает создание лекарств.
Лауреатами Нобелевской премии в области химии 2021 года стали Бенджамин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США. Награду они получили за «развитие асимметрического органокатализа».
Нобелевский комитет отмечает, что катализаторы, контролирующие и ускоряющие химические реакции, являются фундаментальными инструментами химиков. Долгое время исследователи считали, что есть только два типа катализаторов: металлы и ферменты. Однако Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан в 2000 году независимо друг от друга разработали третий тип катализа — ассиметричный органокатализ. Он основан на небольших органических молекулах.
- Дэвид Макмиллан работал с металлическими катализаторами, которые легко разрушались под воздействием влаги. Химик пытался разработать более прочный тип катализатора, используя простые органические молекулы. Макмиллан смог добиться этого с помощью ассиметричного катализа.
- Бенджамин Лист в своей работе задавался вопросом, действительно ли для катализа требуется целый фермент. Химик проверил, может ли аминокислота под названием пролин выступать в качестве катализатора — опыт оказался успешным.
До открытия ассиметричного катализа многие фармацевтические препараты содержали «зеркальные» молекулы: одна была активной и полезной, а другая могла наносить вред. Одним из примеров нежелательного воздействия подобных лекарства стал скандал с талидомидом в 1960-х годах, когда его применение вызвало серьёзные осложнения у беременных женщин и эмбрионов.
Благодаря открытию Листа и Макмиллана исследователи теперь могут более эффективно создавать новые фармацевтические препараты. Разработка учёных также сделала химию более экологичной, отмечает Нобелевский комитет.
Если тебе так нравится доебываться по словарю, то вот:
уголовник - преступник, осуждённый по уголовной статье
преступник - тот, кто совершает или совершил преступление
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