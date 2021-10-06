Открытие учёных облегчает создание лекарств.

1598 просмотров

Лауреатами Нобелевской премии в области химии 2021 года стали Бенджамин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США. Награду они получили за «развитие асимметрического органокатализа».

The Nobel Prize @NobelPrize

The 2021 BREAKING NEWS:The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.”

Нобелевский комитет отмечает, что катализаторы, контролирующие и ускоряющие химические реакции, являются фундаментальными инструментами химиков. Долгое время исследователи считали, что есть только два типа катализаторов: металлы и ферменты. Однако Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан в 2000 году независимо друг от друга разработали третий тип катализа — ассиметричный органокатализ. Он основан на небольших органических молекулах.

The Nobel Prize @NobelPrize The discovery – asymmetric organocatalysis – being awarded the 2021 #NobelPrize in Chemistry has taken molecular construction to an entirely new level. It has not only made chemistry greener, but also made it much easier to produce asymmetric molecules.

Дэвид Макмиллан работал с металлическими катализаторами, которые легко разрушались под воздействием влаги. Химик пытался разработать более прочный тип катализатора, используя простые органические молекулы. Макмиллан смог добиться этого с помощью ассиметричного катализа.

The Nobel Prize @NobelPrize 2021 #NobelPrize laureate David MacMillan worked with metal catalysts that were easily destroyed by moisture. He wondered whether he could develop a more durable type of catalyst using simple organic molecules. One of these proved to be excellent at asymmetric catalysis.

Бенджамин Лист в своей работе задавался вопросом, действительно ли для катализа требуется целый фермент. Химик проверил, может ли аминокислота под названием пролин выступать в качестве катализатора — опыт оказался успешным.

The Nobel Prize @NobelPrize Benjamin List – awarded the #NobelPrize in Chemistry – wondered whether an entire enzyme was really required to obtain a catalyst. He tested whether an amino acid called proline could catalyse a chemical reaction. It worked brilliantly.

До открытия ассиметричного катализа многие фармацевтические препараты содержали «зеркальные» молекулы: одна была активной и полезной, а другая могла наносить вред. Одним из примеров нежелательного воздействия подобных лекарства стал скандал с талидомидом в 1960-х годах, когда его применение вызвало серьёзные осложнения у беременных женщин и эмбрионов.