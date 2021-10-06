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Новости
Яна Ломакина

Нобелевскую премию по химии присудили за создание третьего типа катализа, основанного на органических молекулах Статьи редакции

Открытие учёных облегчает создание лекарств.

31 31 комментарий
1598 просмотров

Лауреатами Нобелевской премии в области химии 2021 года стали Бенджамин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США. Награду они получили за «развитие асимметрического органокатализа».

The Nobel Prize @NobelPrize
BREAKING NEWS:
The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.”

Нобелевский комитет отмечает, что катализаторы, контролирующие и ускоряющие химические реакции, являются фундаментальными инструментами химиков. Долгое время исследователи считали, что есть только два типа катализаторов: металлы и ферменты. Однако Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан в 2000 году независимо друг от друга разработали третий тип катализа — ассиметричный органокатализ. Он основан на небольших органических молекулах.

The Nobel Prize @NobelPrize
The discovery – asymmetric organocatalysis – being awarded the 2021 #NobelPrize in Chemistry has taken molecular construction to an entirely new level. It has not only made chemistry greener, but also made it much easier to produce asymmetric molecules.
  • Дэвид Макмиллан работал с металлическими катализаторами, которые легко разрушались под воздействием влаги. Химик пытался разработать более прочный тип катализатора, используя простые органические молекулы. Макмиллан смог добиться этого с помощью ассиметричного катализа.
The Nobel Prize @NobelPrize
2021 #NobelPrize laureate David MacMillan worked with metal catalysts that were easily destroyed by moisture. He wondered whether he could develop a more durable type of catalyst using simple organic molecules. One of these proved to be excellent at asymmetric catalysis.
  • Бенджамин Лист в своей работе задавался вопросом, действительно ли для катализа требуется целый фермент. Химик проверил, может ли аминокислота под названием пролин выступать в качестве катализатора — опыт оказался успешным.
The Nobel Prize @NobelPrize
Benjamin List – awarded the #NobelPrize in Chemistry – wondered whether an entire enzyme was really required to obtain a catalyst. He tested whether an amino acid called proline could catalyse a chemical reaction. It worked brilliantly.

До открытия ассиметричного катализа многие фармацевтические препараты содержали «зеркальные» молекулы: одна была активной и полезной, а другая могла наносить вред. Одним из примеров нежелательного воздействия подобных лекарства стал скандал с талидомидом в 1960-х годах, когда его применение вызвало серьёзные осложнения у беременных женщин и эмбрионов.

Благодаря открытию Листа и Макмиллана исследователи теперь могут более эффективно создавать новые фармацевтические препараты. Разработка учёных также сделала химию более экологичной, отмечает Нобелевский комитет.

#новости #нобель2021

31 31 комментарий
2
14
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Информационный блик

Новость, достойная пуш уведомления.

Не спал всю ночь, ждал результатов а тут вот тебе на! Спасибо.

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14
Единый Паша

Надеюсь, Нобелевскую премию Мира дадут Навальному

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4
Плодово-ягодная Трансмиссия

Он же уголовник, какая нобелевка

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0
Александр Федоров

Террорист, плут и ещё обзывется ред.

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2
Плодово-ягодная Трансмиссия

Тьфу на него

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2
Чрезвычайный месяц

И плуг!

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0
Единый Паша

Нельсон Мандела тоже сидел в тюрьме 27 лет. Думаю, если посмотреть всех лауреатов Нобелевской премии Мира, там будет не 1 уголовник.

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0
Таблетка Галоперидола

Противозаконный приговор и арест не делают человека уголовником

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1
Единый Паша

Если обратиться к словарю, то уголовник - это осуждённый по уголовной статье.

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0
Таблетка Галоперидола

Формально ты прав, но по факту если человек не совершал преступления, то он не преступник

Ответить
0
Единый Паша

Преступник и уголовник - это разные слова

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0
Таблетка Галоперидола

Уголовник - тот кто совершил уголовное преступление

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0
Единый Паша

Тот кто осуждён, а не тот кто совершил

Ответить
0
Таблетка Галоперидола

Не обязательно

Ответить
0
Таблетка Галоперидола

Вот Путин например - уголовник, хоть и не осуждён ещё

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1
Единый Паша

Согласно словарю, обязательно.
И тот кто совершил уголовное преступление но ещё не был осужден, уголовником не считается.

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0
Таблетка Галоперидола

Если тебе так нравится доебываться по словарю, то вот:

уголовник - преступник, осуждённый по уголовной статье

преступник - тот, кто совершает или совершил преступление

Навальный не совершал преступления —> не преступник —> не уголовник

уголовник — Викисловарь
уголовник — Викисловарь
ru.wiktionary.org
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1
Единый Паша

Признаю, был не прав

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1
Кот в сапогах

Немножко перебор, при всём уважении. Слишком приторно.

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0
Аркадий Мочульский

То ли дело давать эту премию Обаме, который ещё даже не вступил в должность)

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1
Кот в сапогах

- Воровать не хорошо!
- Ну да, то ли дело убивать!

У вас чорный пояс по логике.

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–1
Аркадий Мочульский

Логика моего комментария не в опровержении твоего утверждения. А в том, что учитывая за что они давали эту премию раньше, номинация Навального не выглядит такой уж плохой.

Ответить
0
Кот в сапогах

Хз, тот случай, когда ввели бы санкции и дали хоть этой Гретке. Навальному ещё успеют, за 25 лет-то.

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0
Плодово-ягодная Трансмиссия

Таак подождите, я записываю.. ред.

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2
Российский будильник

это что-то про лимонад из жизненных лимонов?

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1
Единый Паша

Типо если жизнь подсовывает тебе лимоны - измени положение их радикалов относительно хирального центра, чтобы получить апельсины

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3
Российский будильник

хирального

Ахахах

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0
Кот в сапогах

ГМО новое мутят. А с виду культурные люди.

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2
Владимир Филатов

Химиков в офтоп?)
UPD: уже в новостях ред.

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1
Верхний шмель

Честно говоря: не понял нихуя вообще.
Но ставлю лайк автору треда и лауреатам премии.

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1
Надежный будильник

Синтезируйте это

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0
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