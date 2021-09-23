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Новости
Сергей Исенеков

Сотрудники ExpressVPN пожаловались, что руководство взяло на работу экс-разработчика шпионских программ для ОАЭ Статьи редакции

Специалисты сервиса обвинили компанию в непрозрачности решений, а руководство заверило их, что готово к диалогу.

10 10 комментариев
558 просмотров
Ютуб-канал ExpressVPN

Сотрудники ExpressVPN обратили внимание на то, что в расследовании Минюста США упоминается имя их исполнительного директора Даниэль Герике, который разрабатывал шпионские программы для ОАЭ. Они задали руководству вопрос, знали ли они о прошлом Герике и том, как это может повлиять на отношение к компании в индустрии кибербезопасности. Об этом пишет Vice.

Сотрудники обвинили компанию в непрозрачности и неуважении. «Узнавать такие новости о людях, с которыми мы ежедневно общаемся, через статью в интернет-изданиях было неприятно», — отметили они.

В ExpressVPN предложили членам команды сервиса открыто задать вопросы по любой теме. В компании заверили, что ценят диалог и прозрачность, которые включают в себя дебаты и споры на острые вопросы.

Каждый месяц мы проводим открытые сессии вопросов и ответов, где наши сотрудники могут задать любой вопрос о нашем бизнесе, производительности и решениях компании.

из заявления ExpressVPN

Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден в твиттере высказался по этому поводу и призвал пользователей отказаться от использования VPN-сервисом.

Edward Snowden @Snowden
If you're an ExpressVPN customer, you shouldn't be. https://twitter.com/josephmenn/status/1437885720169836544
Если вы пользователь ExpressVPN, то перестаньте

В 2016 году Даниэль Герике после работы в американских спецслужбах перешёл компанию U. A. E. CO в Эмиратах. Там он участвовал в программе Project Raven, в рамках которой создавались шпионские программные инструменты для спецслужб страны.

Команда, в которой числился нынешний специалист ExpressVPN, разрабатывала программу, позволяющую без действий со стороны пользователей получать информацию с их устройств. В отчёте Минюста США сказано, что основные цели шпионской программы — критики режима ОАЭ.

По итогам расследования Минюста США, Герике запретили работать в организациях, которые связаны с эксплуатацией компьютерных сетей или экспортом оборонных устройств и услуг.

С 2019 года Даниэль Герике начал работать в ExpressVPN. Как он рассказал изданию Motherboard, ещё во время знакомства с руководством сервиса все знали о его биографии и прошлых местах работы. Кроме того, компания использует опыт нынешнего исполнительного директора для улучшения собственной системы безопасности и безопасности клиентов. По заверениям представителей ExpressVPN, Герике — уникальный человек в компании.

Из-за юридических ограничений многие члены команды узнали об этой новости из внешнего источника, а не непосредственно от компании. Это прискорбно, и в идеальном мире мы бы сделали по-другому.

представитель ExpressVPN

14 сентября Министерство юстиции США опубликовало расследование, где указано, что нынешний исполнительный директор ExpressVPN Даниэль Герике — один из трёх бывших сотрудников американских спецслужб. Он помогал ОАЭ организовать взломы аккаунтов и электронных устройств по всему миру. Бывший сотрудник спецслужб предпочёл пойти на сделку со следствием, согласившись совместно заплатить штраф в размере 1,7 миллиона долларов.

#новости #vpn #технологии #интернет

10 10 комментариев
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Трансгендолёт

В ExpressVPN предложили членам команды сервиса открыто задать вопросы по любой теме. В компании заверили, что ценят диалог и прозрачность, которые включают в себя дебаты и споры на острые вопросы.

Каждый месяц мы проводим открытые сессии вопросов и ответов, где наши сотрудники могут задать любой вопрос о нашем бизнесе, производительности и решениях компании.

из заявления ExpressVPN

А сотрудники должны угадывать, что спросить? Типа каждое такое совещание спрашивать у руководства, не взяли ли они в штат террористов, маньяков, педофилов, и тд и тп?

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4
Андрей Фурцев

У них хоть такое есть. Попробуйте выкатить такую претензию какой-нибудь рашковчанской конторе типа Норникеля

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0
Футбольный файл

Каждый месяц мы проводим открытые сессии вопросов и ответов

Вот бы на тэжэ так

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3
Изящный ихтиандр

9 минут назад

0 комментариев

Лол.

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1
Сраный Ковбой

Мутная новость

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3
Промежуточный бинокль

Там пост про Навального. Подожди, дай им высраться.

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3
Научный рубин

Комментарии пойдут после официальной публикации мнения русских рэперов по данному вопросу. Ждём

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0
Сталин спас Россию

Это очередное свидетельство, что прислужникам капитала плевать на ваши свободы. Хотя ради денег они могут заявлять обратное.

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0
Изящный ихтиандр

alexferman

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0
Земельный Никита

не понял, в чем проблема. крутой хакер делает ойти-продукт

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0
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