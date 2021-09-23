Специалисты сервиса обвинили компанию в непрозрачности решений, а руководство заверило их, что готово к диалогу.

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Сотрудники ExpressVPN обратили внимание на то, что в расследовании Минюста США упоминается имя их исполнительного директора Даниэль Герике, который разрабатывал шпионские программы для ОАЭ. Они задали руководству вопрос, знали ли они о прошлом Герике и том, как это может повлиять на отношение к компании в индустрии кибербезопасности. Об этом пишет Vice.

Сотрудники обвинили компанию в непрозрачности и неуважении. «Узнавать такие новости о людях, с которыми мы ежедневно общаемся, через статью в интернет-изданиях было неприятно», — отметили они.

В ExpressVPN предложили членам команды сервиса открыто задать вопросы по любой теме. В компании заверили, что ценят диалог и прозрачность, которые включают в себя дебаты и споры на острые вопросы.

Каждый месяц мы проводим открытые сессии вопросов и ответов, где наши сотрудники могут задать любой вопрос о нашем бизнесе, производительности и решениях компании. из заявления ExpressVPN

Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден в твиттере высказался по этому поводу и призвал пользователей отказаться от использования VPN-сервисом.

В 2016 году Даниэль Герике после работы в американских спецслужбах перешёл компанию U. A. E. CO в Эмиратах. Там он участвовал в программе Project Raven, в рамках которой создавались шпионские программные инструменты для спецслужб страны.

Команда, в которой числился нынешний специалист ExpressVPN, разрабатывала программу, позволяющую без действий со стороны пользователей получать информацию с их устройств. В отчёте Минюста США сказано, что основные цели шпионской программы — критики режима ОАЭ.

По итогам расследования Минюста США, Герике запретили работать в организациях, которые связаны с эксплуатацией компьютерных сетей или экспортом оборонных устройств и услуг.

С 2019 года Даниэль Герике начал работать в ExpressVPN. Как он рассказал изданию Motherboard, ещё во время знакомства с руководством сервиса все знали о его биографии и прошлых местах работы. Кроме того, компания использует опыт нынешнего исполнительного директора для улучшения собственной системы безопасности и безопасности клиентов. По заверениям представителей ExpressVPN, Герике — уникальный человек в компании.

Из-за юридических ограничений многие члены команды узнали об этой новости из внешнего источника, а не непосредственно от компании. Это прискорбно, и в идеальном мире мы бы сделали по-другому. представитель ExpressVPN