Главу управления СК по Пермскому краю нашли мёртвым: по данным СМИ, он покончил с собой Статьи редакции
Baza пишет, что Сергей Сарапульцев совершил самоубийство после совещания, на котором обсуждали стрельбу в Пермском университете.
Руководителя следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю Сергея Сарапульцева коллеги нашли мёртвым в его квартире. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным источника ТАСС, он совершил самоубийство. Это подтвердил источник «Комсомольской правды».
Издание Baza пишет, что Сарапульцев покончил с собой после служебного совещания, на котором обсуждали стрельбу в Пермском университете. Тогда от расследования инцидента отстранили несколько местных сотрудников СК.
Для установления причин смерти Сарапульцева в Пермь приедет проверка Следственного комитета.
20 cентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу. В результате нападения погибли пять студентов и охранник, пострадали около 30 человек.