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Новости
Яна Ломакина

Главу управления СК по Пермскому краю нашли мёртвым: по данным СМИ, он покончил с собой Статьи редакции

Baza пишет, что Сергей Сарапульцев совершил самоубийство после совещания, на котором обсуждали стрельбу в Пермском университете.

27 27 комментариев
4068 просмотров
Сергей Сарапульцев Фото СК

Руководителя следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю Сергея Сарапульцева коллеги нашли мёртвым в его квартире. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным источника ТАСС, он совершил самоубийство. Это подтвердил источник «Комсомольской правды».

Издание Baza пишет, что Сарапульцев покончил с собой после служебного совещания, на котором обсуждали стрельбу в Пермском университете. Тогда от расследования инцидента отстранили несколько местных сотрудников СК.

Для установления причин смерти Сарапульцева в Пермь приедет проверка Следственного комитета.

20 cентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу. В результате нападения погибли пять студентов и охранник, пострадали около 30 человек.

«Тихий и спокойный мальчик»: что известно о…
Стрелок ранен, но жив, хотя СМИ сообщали о гибели. Все учебные заведения края отменяют занятия, а…
tjournal.ru

#новости #стрельбавперми

27 27 комментариев
19
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Егор Владимирович

Ага, канеш

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7
Harry Hatchet

Убила система, на которую он сам работал. Иронично.

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8
Лев Глебович

Насколько там вертикаль сгнила, что генералы выпиливаются после совещаний

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6
Alexander Sukhinov

На фото полковник 

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0
Дмитрий Титов

Слушал Моргенштерна?

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6
Имя Фамилия

не, ну от такого в принципе можно застрелиться ред.

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0
ну и в чем он не прав

вот и юмореска

как бы подсказывает нам яна...

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5
Яна Ломакина

🤡 

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0
Долгий Орзэмэс

лсп слушал?

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3
Diablo

"Скорее всего вышел на следы спецслужб, попросили держать язык за зубами, не смог совладать с совестью"

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2
Двойной Илья

от коронавируса походу

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1
hr

разборы полётов пошли, первый пошёл.

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1
Джон Кроули

Радует что в России ещё остались настоящие офицеры. А не тот, засевший в кремле"офицер"- дерьмо, из которого лепят героя, если бы он был настоящим офицером то застрелился бы ещё по окончанию первого своего срока.

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1
Кирилл Канищев

Не не не, это не самурайское сепуку. Тут что-то другое. Я думаю, ему сказали сделать что-то, что было пострашнее смерти. Страх ред.

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0
Andrey Utrysko

Жить на одну зарплату?

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0
Aleksandr Dolgikh

Смачно помер!

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0
Революционный ихтиандр

Совпадение?

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0
tr00p9r

Не думаю

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0
Sergiy Sev

Совесть довела

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0
Трансгендолёт

Такой успешный, государственник и покончил с собой.
Пропагандирует [роскомнадзор], получается? ред.

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0
Публичный бокал

А.П. Чехов "Смерть чиновника".

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0
Крепкий стоячок

Бывает

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0
Имя Фамилия

Какая вообще связь? Там убили каких-то детей из какого-то универа, дайка я из-за этого повешусь. Так оно и работает.

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0
velvetdust
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0
Футбольный файл

Собаке... 

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0
Земельный Никита

странно, не вижу логики

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0
Nick Rosenberg

В результате нападения погибли пять студентов и охранник, пострадали около 30 человек.

Ну нет же, хоть бы обновляли свою копипасту.

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0
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