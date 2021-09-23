Канал ненадолго пропал из поиска, а по прямой ссылке появлялась плашка «канал недоступен» — это вызвало опасения о блокировке. Google обычно банит команду Навального из-за претензий российских властей к «Умному голосованию».

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Это второй канал команды политика Алексея Навального. На нём было 2,3 миллионов подписчиков.

Бывший глава предвыборного штаба оппозиционера Леонид Волков сообщил в разговоре с «Новой газетой», что команда Навального разбирается в произошедшем, никаких предупреждений от YouTube она не получала.

Судя по проверке TJ, доступ к каналу ограничили только на территории России. На «Навальный Live» всё ещё можно попасть с помощью VPN. Доступ к каналу «Алексей Навальный» не ограничили.

Обновлено: Спустя некоторое время канал снова стал доступен. Что произошло, непонятно, сказал на стриме сотрудник Фонда борьбы с коррупцией* Руслан Шаведдинов. По Спустя некоторое время канал снова стал доступен. Что произошло, непонятно, сказал на стриме сотрудник Фонда борьбы с коррупцией* Руслан Шаведдинов. По данным телеканала «Дождь», проблемы с доступом к каналу сохраняются у части пользователей. «Просто какой-то глюк, сбой», — заявил Леонид Волков.