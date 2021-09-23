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Новости
Яна Ломакина

На YouTube на несколько минут ограничили доступ к каналу Navalny Live. Вскоре он заработал Статьи редакции

Канал ненадолго пропал из поиска, а по прямой ссылке появлялась плашка «канал недоступен» — это вызвало опасения о блокировке. Google обычно банит команду Навального из-за претензий российских властей к «Умному голосованию».

38 38 комментариев
2159 просмотров

Это второй канал команды политика Алексея Навального. На нём было 2,3 миллионов подписчиков.

Бывший глава предвыборного штаба оппозиционера Леонид Волков сообщил в разговоре с «Новой газетой», что команда Навального разбирается в произошедшем, никаких предупреждений от YouTube она не получала.

Судя по проверке TJ, доступ к каналу ограничили только на территории России. На «Навальный Live» всё ещё можно попасть с помощью VPN. Доступ к каналу «Алексей Навальный» не ограничили.

Обновлено: Спустя некоторое время канал снова стал доступен. Что произошло, непонятно, сказал на стриме сотрудник Фонда борьбы с коррупцией* Руслан Шаведдинов. По данным телеканала «Дождь», проблемы с доступом к каналу сохраняются у части пользователей. «Просто какой-то глюк, сбой», — заявил Леонид Волков.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #навальный

38 38 комментариев
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38 комментариев
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Marhal_New _Arleana

Уже работает

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6
Жилищный Абдужаббор

это плохо. надо исправлять.

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2
Полицейский кот

ок, как скажешь, пойду снова забаню их 

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2
Жилищный Абдужаббор

спасибо, комрад

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1
Плотный

Да не блокировка это канала, блять. А регион лок.

Ответить
5
Сталин спас Россию

Повторяйте за мной: ГУГЛ НЕ ПРОГНУЛСЯ!

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1
Павел Морозов

Тоже сейчас зашел все работает

Ответить
0
Marow from Neverland

даже не регион лок

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

перейди во вкладку видео 

Ответить
0
Marow from Neverland

вот у них стрим идет прямо сейчас

Ответить
0
Marow from Neverland

вы про этот канал?

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2
Бытовой танк88

Инфа девяностодевятка что забанил гугловский AI, а разбанил руками мясной работник

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2
Земельный Никита

на внутриполитические успехи российской оппозиции это никак не повлияло ред.

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1
Почетный татарин

Хм. Яндекс больше не кажется полным говном.

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–7
Индивидуальный Петя

Свое говно роднее?

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3
Павел Морозов

и ближе

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0
Почетный татарин

Вообще да.

Но если ты про компании — они все показали свое лицо.
Опера — ласково удалила впн.
Яндекс — пичкает лахтовскими новостями и удаляет контент.
Google и Apple — удаляют приложения, требуют удалить из Google Docs умные списки.

Бравировать могут только те, кто не имеет большой доли на нашем рынке. Или те к кому ещё не пришли.

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0
Почетный татарин

Уже работает. Но Google все равно плохой.

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–1
Kir Kirsky

Гугл хоть ссылку на уг в поиске не банил

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2
Почетный татарин

Bing тоже. Ты установил Bing поиском по умолчанию? Или Duck duck? Наверное пользуешься поиском от Brave?

Неужели нет?! ред.

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0
Хрупкий шар

Бунд

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1
Marow from Neverland

хотя вот смешная хуйня

прямая ссылка https://www.youtube.com/c/NavalnyLiveChannel/videos не открывается, а вот страница канала открывается и даже можно открыть вкладку видео с нее ред.

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1
Andy

Если заходишь https://www.youtube.com/channel/UCgxTPTFbIbCWfTR9I2-5SeQ и открываешь вкладку видео, то редиректит на https://www.youtube.com/c/NavalnyLiveChannel/videos 
А если сразу перейти на https://www.youtube.com/c/NavalnyLiveChannel/videos то выдаёт ошибку

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0
Candy Boy

ну ёб твою

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0
Полицейский кот

уже работает

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0
Лот тот

испугались цифрового гулага от россии, прискорбно. 

Ответить
0
Павел Морозов

Как же Youtube прогнулся 

Ответить
0
Полицейский кот

под байдена прошу заметить

Ответить
0
Павел Морозов

Что-то странно сейчас зашел все работает

Ответить
0
Andrew Gladkov

Ждём комментарий Лёши

Ответить
0
Футбольный файл

Не live, получается. 

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0
Andy

Уже разблокировал

Ответить
0
Павел Морозов

Все доступно

Ответить
0
Полицейский кот

В общем, это было для подогрева интереса к их онлайну, который сейчас.

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0
Другой Ник

Молния уровня б

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0
Полицейский кот

почему не в?

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0
Другой Ник

Давай глубже 😏

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0
Полицейский кот

давай ты

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0
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