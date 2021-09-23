На YouTube на несколько минут ограничили доступ к каналу Navalny Live. Вскоре он заработал Статьи редакции
Канал ненадолго пропал из поиска, а по прямой ссылке появлялась плашка «канал недоступен» — это вызвало опасения о блокировке. Google обычно банит команду Навального из-за претензий российских властей к «Умному голосованию».
Это второй канал команды политика Алексея Навального. На нём было 2,3 миллионов подписчиков.
Бывший глава предвыборного штаба оппозиционера Леонид Волков сообщил в разговоре с «Новой газетой», что команда Навального разбирается в произошедшем, никаких предупреждений от YouTube она не получала.
Судя по проверке TJ, доступ к каналу ограничили только на территории России. На «Навальный Live» всё ещё можно попасть с помощью VPN. Доступ к каналу «Алексей Навальный» не ограничили.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
Вообще да.
Но если ты про компании — они все показали свое лицо.
Опера — ласково удалила впн.
Яндекс — пичкает лахтовскими новостями и удаляет контент.
Google и Apple — удаляют приложения, требуют удалить из Google Docs умные списки.
Бравировать могут только те, кто не имеет большой доли на нашем рынке. Или те к кому ещё не пришли.
хотя вот смешная хуйня
прямая ссылка https://www.youtube.com/c/NavalnyLiveChannel/videos не открывается, а вот страница канала открывается и даже можно открыть вкладку видео с нее ред.
Если заходишь https://www.youtube.com/channel/UCgxTPTFbIbCWfTR9I2-5SeQ и открываешь вкладку видео, то редиректит на https://www.youtube.com/c/NavalnyLiveChannel/videos
А если сразу перейти на https://www.youtube.com/c/NavalnyLiveChannel/videos то выдаёт ошибку