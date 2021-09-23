Видео длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов.

Видео «Сбера»

Рекламу к 180-летию банка разместили на экране в деловом центре столицы Москва-Сити, сообщили TJ в «Сбере».

«Сбер» называет это первым в России проектом наружной рекламы в 3D-формате, созданным при помощи CG и персонажной анимации. На экране показывается 11 роликов о продуктах экосистемы банка, таких как СберМегаМаркет, Okko, СберЗвук и SberDevices. С ними по очереди взаимодействуют мультипликационные персонажи Чебурашка и крокодил Гена. 3D-эффект объёмного изображения обеспечивают два LED-экрана, расположенные под углом в 90 градусов.

Ролик телеграм-канала «На видео видно»

Над проектом работали более 20 сотрудников российской студии Sila Sveta. Они использовали различные типы графики — от абстрактной шейповой до персонажной анимации и фотореалистичных симуляций воды. Ролик длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов, сообщают в «Сбере».