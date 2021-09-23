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Новости
Яна Ломакина

На «Москва-Сити» запустили 3D-рекламу от «Сбера» с CGI-персонажами — Чебурашкой и крокодилом Геной Статьи редакции

Видео длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов.

Видео «Сбера»

Рекламу к 180-летию банка разместили на экране в деловом центре столицы Москва-Сити, сообщили TJ в «Сбере».

«Сбер» называет это первым в России проектом наружной рекламы в 3D-формате, созданным при помощи CG и персонажной анимации. На экране показывается 11 роликов о продуктах экосистемы банка, таких как СберМегаМаркет, Okko, СберЗвук и SberDevices. С ними по очереди взаимодействуют мультипликационные персонажи Чебурашка и крокодил Гена. 3D-эффект объёмного изображения обеспечивают два LED-экрана, расположенные под углом в 90 градусов.

Ролик телеграм-канала «На видео видно»

Над проектом работали более 20 сотрудников российской студии Sila Sveta. Они использовали различные типы графики — от абстрактной шейповой до персонажной анимации и фотореалистичных симуляций воды. Ролик длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов, сообщают в «Сбере».

#новости #3d #технологии #сбер

3832 просмотров
64 64 комментария
25
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64 комментария
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Тюремный паркур

180 лет лол, где вклады, Чебурашка?

Ответить
66
solawind

Какие деньги? Лучше посмотри 3д мультик.

Ответить
25
Максим Соколовский

И вклад делай

Ответить
0
Временной хот-дог

Сейчас придут и объяснят, что вклады никуда не делись. Просто рыночная стоимость советских рублей была мизерная.

Ответить
4
Выгодный корабль

сгорели, как свечка в игре "вышибалы"

Ответить
1
Andre Macareno

А дореволюционных?

Ответить
0
Виталий Чухнов

Это другое 

Ответить
1
Qwe

Я думал, что там 130 написано...

Ответить
1
thekitakun

Ты не понял, Чебурашка это ты и я

Ответить
0
solawind

Все бы ничего, но эта хуйня смотрится только с одной точки зрения. Когда ее размещают на небоскребах угол обзора более менее зафиксирован, а тут со всех сторон люди ходят , а эффект лишь из одного места, откуда съёмка ред.

Ответить
14
Argumenta Ambigua

ну пока не магия

Ответить
2
Александр Федоров

Ничего плохого. Это и называется фишка. В Южной Корее большой экран (CoEx) поставили и крутят подобные ролики. Там это продуманные и углы сглажены.

Ответить
0
Твоего деда дед

Лол, презентация 3д анимации на статичной фотографии

Ответить
10
Ilya Lesov

И почему первую в России? Вот ребята из региона делали похожий кейс, правда без CGI ред.

Ответить
8
Qwerty

Кстати круче, чем у Сбера

Ответить
2
Твоего деда дед

С обрушением здания, конечно, жёстко. Но внимание привлекает

Ответить
0
andorus

Пол года создавали? Одна студия, создавала 7 минутный ролик пол года, прально понимаю? ред.

Ответить
4
solawind

Они просто очень любят курить кальян и пить пивко на диванах на работе . Получив жирный контракт от сбера  ред.

Ответить
10
andorus

А сбер наебывать работяг

Ответить
1
solawind

Пищевая цепочка хуйле, работяги всех их кормят.

Ответить
1
Kir Kirsky

Это так называемы затраченные человеко-часы. Туда можно хоть время уборщицы плюсовать

Ответить
2
andorus

Скорее всего они имели ввиду рендер на gtx620

Ответить
2
Grigory Kopiev

Думаю, что тут имеется в виду, что это общее время всех сотрудников, которое они потратили на работу

Ответить
0
Максим Соколовский

Поделили на 20 человек

Ответить
0
Александр Борродач

Гена с Чебурашкой купили косячок. Приходят домой. Гена говорит:
Чебурашка, я пойду приму ванну, помоюсь немного и потом раскурим с тобой
косяк. Только ты падла не кури без меня. Чебурашка: нет Гена, ты что. Я
без тебя не буду. Ну уходит Гена в ванну. Чебурашка сел телик смотреть.
Сидит делать нечего, по я щику одну хрень показывают. Ну думает: дай я
хапану немного, мол незаметит. Ну и начал курить. М.. М.. м.. И все
скурил. Сидит и думает... Е-мое, меня же Гена убъет. Надо беломора
затолкать. И тут голос из ванной: Чебурашка, приниси полотенце! Бля...
Полотенце. Щас спалюсь. Че делать? ТАк... так-так-так, что надо делать.
Ага. Надо пойти в комнату, открыть шкаф, взять полотенце, закрыть шкаф.
А тут опять голос из ванной: Чебурашка!!! Мать твою, где полотенце?
Тот весь на изводе. Че делать. Собирается с мыслями. Ну приходит в
комнату.... Стоит, думает. Нахуя я сюда пришел?

Опять голос из ванной. Где полотенце?!
А-а-а-... полотенце!!! Подходит к шкафу, открывает дверь берет полотенце
и уходит.
Там Гена уже заебался ждать. Чебурашка думает, как сказать ему? Ведь щас
запалит. И пиздец мне будет.
Так... Гена... Помнишь ты просил меня принести полотенце? Вот твое...
Нет. Спалит бля. Че же делать...
Геннадий, вот твое... Тьфу ты бля. почему Геннадий?
Гена: Чебурашка! Ну че ты там?!
Все... думает Чебурашка, надо идти. Как сказать. А..
Гена на, Гена на, Гена на, Гена на ААААААА, Крокодил в ванной!!!!!!!!!!

Ответить
4
Порфирьевич

Гена с Чебурашкой купили косячок. Приходят домой. Гена говорит:
Чебурашка, я пойду приму ванну, помоюсь немного и потом раскурим с тобой
косяк. Только ты падла не кури без меня. Чебурашка: нет Гена, ты что. Я
без тебя не буду. Ну уходит Гена в ванну. Чебурашка сел телик смотреть.
Сидит делать нечего, по я щику одну хрень показывают. Ну думает: дай я
хапану немного, мол незаметит. Ну и начал курить. М.. М.. м.. И все
скурил. Сидит и думает... Е-мое, меня же Гена убъет. Надо беломора
затолкать. И тут голос из ванной: Чебурашка, приниси полотенце! Бля...
Полотенце. Щас спалюсь. Че делать? ТАк... так-так-так, что надо делать.
Ага. Надо пойти в комнату, открыть шкаф, взять полотенце, закрыть шкаф.
А тут опять голос из ванной: Чебурашка!!! Мать твою, где полотенце?
Тот весь на изводе. Че делать. Собирается с мыслями. Ну приходит в
комнату.... Стоит, думает. Нахуя я сюда пришел?

Опять голос из ванной. Где полотенце?!
А-а-а-... полотенце!!! Подходит к шкафу, открывает дверь берет полотенце
и уходит.
Там Гена уже заебался ждать. Чебурашка думает, как сказать ему? Ведь щас
запалит. И пиздец мне будет.
Так... Гена... Помнишь ты просил меня принести полотенце? Вот твое...
Нет. Спалит бля. Че же делать...
Геннадий, вот твое... Тьфу ты бля. почему Геннадий?
Гена: Чебурашка! Ну че ты там?!
Все... думает Чебурашка, надо идти. Как сказать. А..
Гена на, Гена на, Гена на, Гена на ААААААА, Крокодил в ванной!!!!!!!!!!!!!!! Ну все... все... тихо... тихо... Тихо..... ГОМ а АААААААА!!!!!!!!!!! О.....

Ответить
1
Александр Борродач

@Порфирьевич 

Ответить
0
Даниэль Фельдман

Я понял, что объединяет всю их «экосистему» - тонкий аромат кринжа

Ответить
3
Выгодный корабль

Что там с правами интеллектуальной собственности, все соблюдены на этот раз?

Ответить
2
Argumenta Ambigua

пока нарушений нет, это не коммерческий продукт

Ответить
0
Выгодный корабль

реклама от коммерческой организации с гос. участием бывает не коммерческой?

Ответить
5
Argumenta Ambigua

если в тексте фигурирует Сбер, то вопросов нет

Ответить
5
Выгодный корабль

💪
железобетонно

Ответить
6
Argumenta Ambigua

это не имеет отношения к делу, но ты мне напомнил, если не расскажу - лопну
https://www.youtube.com/watch?v=r23poLEN0KU

Ответить
1
Классический дебаркадер

Тж планирует что то эдакое?

Ответить
1
solawind

Уже рисуют 3д хуй

Ответить
2
Твоего деда дед
Ответить
4
solawind

Это же живой логотип ТЖ.

Ответить
6
Классический дебаркадер

3д или Зд

Ответить
0
Сергей Звезда

Планируем ли мы сняться в мультфильме про Гену и Чебурашку?

Ответить
0
Твоего деда дед

Кто из редакции будет в роли Шапокляк?

Ответить
0
Сергей Звезда

сообщество в роли голубого вагона? 

Ответить
15
andorus

Есть ещё голубой вертолет, для любителей поострее

Ответить
3
Долгий Орзэмэс

а кто волшебник?

Ответить
1
andorus

Кто в теории на ТЖ может похвастаться добротным эскимо? ред.

Ответить
1
Твоего деда дед

А кто крысой, Вахтёр или Санитар?

Ответить
1
Классический дебаркадер

Позвать гостями хотя бы

Ответить
0
Alex Nevi

Сбер опять хернёй страдает😑

Ответить
2
Долгий Орзэмэс

специалисты просто большую часть времени комментировали на тж, я так же задачи оцениваю

Ответить
2
Rond

Не знал, что если повесить два телека по углам стены, то получится 3d

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1
Футбольный файл
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1
Леха

 На «Москва-Сити»

На Украине, в Москве-Сити 

Ответить
1
Серьезный Абдужаббор

Акула назад в будующее))))

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0
Проектный клуб

тут какое-то вперёд в прошлое

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1
Павел Морозов

Норм смотрится

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0
Дизайнер Павленко

Выглядит круто. Реклама сработала

Ответить
0
Nike RossXP

бля, я там работаю. Теперь точно хер пройдешь сквозь толпы тиктокеров.

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0
Земельный утюг

Ну прикольно

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0
I-van Zhi

Когда можно будет посмотреть в моём Вьебенянске?

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0
Dobrosvet

Зловеще

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0
Узкий месяц

Чебурашка переоценен

Ответить
0
Публичный бокал

CGI-BIN персонажи

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0
Василий Дробовский

Уровень.

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0
Былой цветок

ладно

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–1
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