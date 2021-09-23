На «Москва-Сити» запустили 3D-рекламу от «Сбера» с CGI-персонажами — Чебурашкой и крокодилом Геной Статьи редакции
Видео длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов.
Рекламу к 180-летию банка разместили на экране в деловом центре столицы Москва-Сити, сообщили TJ в «Сбере».
«Сбер» называет это первым в России проектом наружной рекламы в 3D-формате, созданным при помощи CG и персонажной анимации. На экране показывается 11 роликов о продуктах экосистемы банка, таких как СберМегаМаркет, Okko, СберЗвук и SberDevices. С ними по очереди взаимодействуют мультипликационные персонажи Чебурашка и крокодил Гена. 3D-эффект объёмного изображения обеспечивают два LED-экрана, расположенные под углом в 90 градусов.
Над проектом работали более 20 сотрудников российской студии Sila Sveta. Они использовали различные типы графики — от абстрактной шейповой до персонажной анимации и фотореалистичных симуляций воды. Ролик длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов, сообщают в «Сбере».
Гена с Чебурашкой купили косячок. Приходят домой. Гена говорит:
Чебурашка, я пойду приму ванну, помоюсь немного и потом раскурим с тобой
косяк. Только ты падла не кури без меня. Чебурашка: нет Гена, ты что. Я
без тебя не буду. Ну уходит Гена в ванну. Чебурашка сел телик смотреть.
Сидит делать нечего, по я щику одну хрень показывают. Ну думает: дай я
хапану немного, мол незаметит. Ну и начал курить. М.. М.. м.. И все
скурил. Сидит и думает... Е-мое, меня же Гена убъет. Надо беломора
затолкать. И тут голос из ванной: Чебурашка, приниси полотенце! Бля...
Полотенце. Щас спалюсь. Че делать? ТАк... так-так-так, что надо делать.
Ага. Надо пойти в комнату, открыть шкаф, взять полотенце, закрыть шкаф.
А тут опять голос из ванной: Чебурашка!!! Мать твою, где полотенце?
Тот весь на изводе. Че делать. Собирается с мыслями. Ну приходит в
комнату.... Стоит, думает. Нахуя я сюда пришел?
Опять голос из ванной. Где полотенце?!
А-а-а-... полотенце!!! Подходит к шкафу, открывает дверь берет полотенце
и уходит.
Там Гена уже заебался ждать. Чебурашка думает, как сказать ему? Ведь щас
запалит. И пиздец мне будет.
Так... Гена... Помнишь ты просил меня принести полотенце? Вот твое...
Нет. Спалит бля. Че же делать...
Геннадий, вот твое... Тьфу ты бля. почему Геннадий?
Гена: Чебурашка! Ну че ты там?!
Все... думает Чебурашка, надо идти. Как сказать. А..
Гена на, Гена на, Гена на, Гена на ААААААА, Крокодил в ванной!!!!!!!!!!
Гена с Чебурашкой купили косячок. Приходят домой. Гена говорит:
Чебурашка, я пойду приму ванну, помоюсь немного и потом раскурим с тобой
косяк. Только ты падла не кури без меня. Чебурашка: нет Гена, ты что. Я
без тебя не буду. Ну уходит Гена в ванну. Чебурашка сел телик смотреть.
Сидит делать нечего, по я щику одну хрень показывают. Ну думает: дай я
хапану немного, мол незаметит. Ну и начал курить. М.. М.. м.. И все
скурил. Сидит и думает... Е-мое, меня же Гена убъет. Надо беломора
затолкать. И тут голос из ванной: Чебурашка, приниси полотенце! Бля...
Полотенце. Щас спалюсь. Че делать? ТАк... так-так-так, что надо делать.
Ага. Надо пойти в комнату, открыть шкаф, взять полотенце, закрыть шкаф.
А тут опять голос из ванной: Чебурашка!!! Мать твою, где полотенце?
Тот весь на изводе. Че делать. Собирается с мыслями. Ну приходит в
комнату.... Стоит, думает. Нахуя я сюда пришел?
Опять голос из ванной. Где полотенце?!
А-а-а-... полотенце!!! Подходит к шкафу, открывает дверь берет полотенце
и уходит.
Там Гена уже заебался ждать. Чебурашка думает, как сказать ему? Ведь щас
запалит. И пиздец мне будет.
Так... Гена... Помнишь ты просил меня принести полотенце? Вот твое...
Нет. Спалит бля. Че же делать...
Геннадий, вот твое... Тьфу ты бля. почему Геннадий?
Гена: Чебурашка! Ну че ты там?!
Все... думает Чебурашка, надо идти. Как сказать. А..
Гена на, Гена на, Гена на, Гена на ААААААА, Крокодил в ванной!!!!!!!!!!!!!!! Ну все... все... тихо... тихо... Тихо..... ГОМ а АААААААА!!!!!!!!!!! О.....
это не имеет отношения к делу, но ты мне напомнил, если не расскажу - лопну
https://www.youtube.com/watch?v=r23poLEN0KU