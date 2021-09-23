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Новости
Яна Ломакина

«Сбер» запустил первую в России наружную 3D-рекламу с CGI-персонажами Чебурашкой и крокодилом Геной Статьи редакции

Видео длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов.

Видео «Сбера»

Рекламу к 180-летию банка разместили на экране в деловом центре столицы Москва-Сити, сообщили TJ в «Сбере».

На экране показывается 11 роликов о продуктах экосистемы банка, таких как СберМегаМаркет, Okko, СберЗвук и SberDevices. С ними по очереди взаимодействуют мультипликационные персонажи Чебурашка и крокодил Гена. 3D-эффект объёмного изображения обеспечивают два LED-экрана, расположенные под углом в 90 градусов.

Ролик телеграм-канала «На видео видно»

Над проектом работали более 20 сотрудников российской студии Sila Sveta. Они использовали различные типы графики — от абстрактной шейповой до персонажной анимации и фотореалистичных симуляций воды. Ролик длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов, сообщают в «Сбере».

#новости #3d #технологии #сбер

2336 просмотров
48 48 комментариев
16
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48 комментариев
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Тюремный паркур

180 лет лол, где вклады, Чебурашка?

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42
solawind

Какие деньги? Лучше посмотри 3д мультик.

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13
Временной хот-дог

Сейчас придут и объяснят, что вклады никуда не делись. Просто рыночная стоимость советских рублей была мизерная.

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3
Выгодный корабль

сгорели, как свечка в игре "вышибалы"

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0
Qwe

Я думал, что там 130 написано...

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1
Виталий Чухнов

Это другое 

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0
thekitakun

Ты не понял, Чебурашка это ты и я

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0
solawind

Все бы ничего, но эта хуйня смотрится только с одной точки зрения. Когда ее размещают на небоскребах угол обзора более менее зафиксирован, а тут со всех сторон люди ходят , а эффект лишь из одного места, откуда съёмка ред.

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9
Argumenta Ambigua

ну пока не магия

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1
Твоего деда дед

Лол, презентация 3д анимации на статичной фотографии

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9
andorus

Пол года создавали? Одна студия, создавала 7 минутный ролик пол года, прально понимаю? ред.

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1
solawind

Они просто очень любят курить кальян и пить пивко на диванах на работе . Получив жирный контракт от сбера  ред.

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5
andorus

А сбер наебывать работяг

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1
solawind

Пищевая цепочка хуйле, работяги всех их кормят.

Ответить
1
Grigory Kopiev

Думаю, что тут имеется в виду, что это общее время всех сотрудников, которое они потратили на работу

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0
Kir Kirsky

Это так называемы затраченные человеко-часы. Туда можно хоть время уборщицы плюсовать

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0
andorus

Скорее всего они имели ввиду рендер на gtx620

Ответить
0
Выгодный корабль

Что там с правами интеллектуальной собственности, все соблюдены на этот раз?

Ответить
1
Argumenta Ambigua

пока нарушений нет, это не коммерческий продукт

Ответить
0
Выгодный корабль

реклама от коммерческой организации с гос. участием бывает не коммерческой?

Ответить
4
Argumenta Ambigua

если в тексте фигурирует Сбер, то вопросов нет

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3
Выгодный корабль

💪
железобетонно

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4
Argumenta Ambigua

это не имеет отношения к делу, но ты мне напомнил, если не расскажу - лопну
https://www.youtube.com/watch?v=r23poLEN0KU

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1
Alex Nevi

Сбер опять хернёй страдает😑

Ответить
1
Даниэль Фельдман

Я понял, что объединяет всю их «экосистему» - тонкий аромат кринжа

Ответить
1
Классический дебаркадер

Тж планирует что то эдакое?

Ответить
0
solawind

Уже рисуют 3д хуй

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1
Твоего деда дед
Ответить
2
solawind

Это же живой логотип ТЖ.

Ответить
3
Классический дебаркадер

3д или Зд

Ответить
0
Сергей Звезда

Планируем ли мы сняться в мультфильме про Гену и Чебурашку?

Ответить
0
Твоего деда дед

Кто из редакции будет в роли Шапокляк?

Ответить
0
Сергей Звезда

сообщество в роли голубого вагона? 

Ответить
11
andorus

Есть ещё голубой вертолет, для любителей поострее

Ответить
2
Долгий Орзэмэс

а кто волшебник?

Ответить
0
andorus

Кто в теории на ТЖ может похвастаться добротным эскимо? ред.

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0
Твоего деда дед

А кто крысой, Вахтёр или Санитар?

Ответить
0
Классический дебаркадер

Позвать гостями хотя бы

Ответить
0
Серьезный Абдужаббор

Акула назад в будующее))))

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0
Проектный клуб

тут какое-то вперёд в прошлое

Ответить
0
Павел Морозов

Норм смотрится

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0
Дизайнер Павленко

Выглядит круто. Реклама сработала

Ответить
0
Nike RossXP

бля, я там работаю. Теперь точно хер пройдешь сквозь толпы тиктокеров.

Ответить
0
Долгий Орзэмэс

специалисты просто большую часть времени комментировали на тж, я так же задачи оцениваю

Ответить
0
Земельный утюг

Ну прикольно

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0
I-van Zhi

Когда можно будет посмотреть в моём Вьебенянске?

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0
Rond

Не знал, что если повесить два телека по углам стены, то получится 3d

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0
Былой цветок

ладно

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–1
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