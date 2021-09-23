«Сбер» запустил первую в России наружную 3D-рекламу с CGI-персонажами Чебурашкой и крокодилом Геной Статьи редакции
Видео длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов.
Рекламу к 180-летию банка разместили на экране в деловом центре столицы Москва-Сити, сообщили TJ в «Сбере».
На экране показывается 11 роликов о продуктах экосистемы банка, таких как СберМегаМаркет, Okko, СберЗвук и SberDevices. С ними по очереди взаимодействуют мультипликационные персонажи Чебурашка и крокодил Гена. 3D-эффект объёмного изображения обеспечивают два LED-экрана, расположенные под углом в 90 градусов.
Над проектом работали более 20 сотрудников российской студии Sila Sveta. Они использовали различные типы графики — от абстрактной шейповой до персонажной анимации и фотореалистичных симуляций воды. Ролик длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов, сообщают в «Сбере».
это не имеет отношения к делу, но ты мне напомнил, если не расскажу - лопну
https://www.youtube.com/watch?v=r23poLEN0KU