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Новости
Сергей Исенеков

Из-за непогоды на Эльбрусе застряла группа альпинистов — 14 человек удалось спасти Статьи редакции

Во время восхождения погибло пять человек.

5 5 комментариев
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Вечером 23 сентября группа альпинистов на высоте 5400 метров запросила помощь из‑за ухудшения погодных условий при восхождении. Всего на вершину отправились 19 человек, 4 альпиниста подниматься не стали. Об этом пишет РИА «Новости».

Организатор похода группы альпинистов Денис Алимов рассказал ТАСС, что одна девушка умерла до сигнала бедствия. По его словам, у одного из участников восхождения была травмирована нога.

Из 19 человек мы гарантировано знаем, что 14 человек живые, сейчас спасатели их спускают. Еще два человека — знаем, где находятся, знаем, что живые, сейчас к ним пробиваются спасатели. Есть большая надежда, что будут живы.

Михаил Надёжин
начальник главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии

В поисково-спасательной операции участвуют 40 спасателей и 12 единиц техники. Поиски группы осложнены порывами ветра до 40 метров в секунду, температурой в минус 20 градусов, пургой и видимостью в зоне поиска не более одного метра.

14 человек удалось спасти, 11 из них госпитализированы. Альпинисты получили сильные обморожения и травмы. Ещё пять погибло, сообщили в МЧС РИА «Новости».

Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии начало проверку. По информации Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО), сопровождавший альпинистов гид оставил альпинистов во время непогоды.

#новости #эльбрус

5 5 комментариев
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Maksim Derkach

Я а я все мечтал осуществить восхождение.
Но для начала хватит и просмотра фильма "Эверест" ред.

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1
Chef

достаточно будет обморожения носа когда из подъезда выходишь за сосисонами ред.

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1
Себастиан Перейра

пять человека

моя понимать

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1
Evil Pechenka

А куда Ctrl+Enter приходит? Его видит автор статьи?

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1
Актуальный Женя

В слаа

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0
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