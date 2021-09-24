Из-за непогоды на Эльбрусе застряла группа альпинистов — 14 человек удалось спасти Статьи редакции
Во время восхождения погибло пять человек.
Вечером 23 сентября группа альпинистов на высоте 5400 метров запросила помощь из‑за ухудшения погодных условий при восхождении. Всего на вершину отправились 19 человек, 4 альпиниста подниматься не стали. Об этом пишет РИА «Новости».
Организатор похода группы альпинистов Денис Алимов рассказал ТАСС, что одна девушка умерла до сигнала бедствия. По его словам, у одного из участников восхождения была травмирована нога.
В поисково-спасательной операции участвуют 40 спасателей и 12 единиц техники. Поиски группы осложнены порывами ветра до 40 метров в секунду, температурой в минус 20 градусов, пургой и видимостью в зоне поиска не более одного метра.
14 человек удалось спасти, 11 из них госпитализированы. Альпинисты получили сильные обморожения и травмы. Ещё пять погибло, сообщили в МЧС РИА «Новости».
Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии начало проверку. По информации Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО), сопровождавший альпинистов гид оставил альпинистов во время непогоды.