Из-за непогоды на Эльбрусе застряла группа альпинистов — пять человек погибли, 14 спасли Статьи редакции
На вершине горы температура была 20 градусов ниже нуля.
Вечером 23 сентября группа альпинистов на высоте 5400 метров запросила помощь из‑за ухудшения погодных условий при восхождении. Всего на вершину отправились 19 человек, 4 альпиниста подниматься не стали. Об этом пишет РИА «Новости».
14 человек удалось спасти, 11 из них госпитализированы. Альпинисты получили сильные обморожения и травмы. Ещё пять погибло, сообщили в МЧС РИА «Новости».
Организатор похода группы альпинистов Денис Алимов рассказал ТАСС, что одна девушка умерла до сигнала бедствия. По его словам, у одного из участников восхождения была травмирована нога.
В поисково-спасательной операции участвовали 40 спасателей и 12 единиц техники. Поиски группы были осложнены порывами ветра до 40 метров в секунду, температурой в минус 20 градусов, пургой и видимостью в зоне поиска не более одного метра.
Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии начало проверку. По информации Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО), сопровождавший альпинистов гид оставил альпинистов во время непогоды.
Ну на Эльбрус конечно не лазила, и не охота. Но вот летом, в жаркий, солнечный день пойти в горы, где не душно, а свежо. И идти по тропинкам до водопада например. Свежий воздух, красивые виды + ножки чутка подкачаются. Но это так, побродить часа 4-5, подняться до альплагеря и назад.С собой только вода и пара шоколадок. Непрофессионально, без группы, просто с друзьями погулять. Бывают иногда по пути пугающие обрывы, но идёшь в поход не ради них, без них было бы даже лучше. Не ради экстрима. И это того стоит, получается замечательный выходной такой. Только за горами и мотаюсь иногда к родственникам в Киргизию, там горы очень высокие и красивые, а больше в стране особо и нет ничего.
С ночёвкой желания нет, туда и обмундирование надо и рюкзаки кило по 20. А зимой если в горы, то только на люжную базу
Вечером запросила помощь? Пока что звучит как нарушение одного из главных правил высотного альпинизма - несмотря ни на что, если до часа-двух дня вы не на вершине, нужно спускаться. Выходят на вершину из базового лагеря примерно в час ночи, ближе к рассвету только до седловины доходят. Если они вечером на ней были, а это как раз высота 5400, то, судя по всему, кто-то из гидов решил не возвращаться, потому что оставалось недалеко и была куча недовольных клиентов. Эти правила кровью и жизнями написаны
Справедливости ради там было 2 инструктора и 2 помощника, 1 пошёл спускать девушку и 3ое осталось.
Но все равно много странностей, неужели погоду не запросили или запросили, но шторма не передавали и решили идти
Ну и да, коммерческие туры на восхождение такое себе, половина людей в горах первый раз могла быть вообще