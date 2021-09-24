Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":814,"title":"\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441: \u0434\u043e 20 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432 Ozon \u0437\u0430 \u0444\u043e\u0442\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=814&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/434403-ozon-provodit-konkurs-mozhno-vyigrat-do-20-tysyach-rubley-na-shoping&placeBit=1&hash=6735fc658b491e5df07c585d0a49ce1c1c50c4922600cfea7c7ff274297c994d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

Из-за непогоды на Эльбрусе застряла группа альпинистов — пять человек погибли, 14 спасли Статьи редакции

На вершине горы температура была 20 градусов ниже нуля.

34 34 комментария
4025 просмотров

Вечером 23 сентября группа альпинистов на высоте 5400 метров запросила помощь из‑за ухудшения погодных условий при восхождении. Всего на вершину отправились 19 человек, 4 альпиниста подниматься не стали. Об этом пишет РИА «Новости».

Спасение альпиниста из группы Видео МЧС по Кабардино-Балкарии

14 человек удалось спасти, 11 из них госпитализированы. Альпинисты получили сильные обморожения и травмы. Ещё пять погибло, сообщили в МЧС РИА «Новости».

Организатор похода группы альпинистов Денис Алимов рассказал ТАСС, что одна девушка умерла до сигнала бедствия. По его словам, у одного из участников восхождения была травмирована нога.

Из 19 человек мы гарантировано знаем, что 14 человек живые, сейчас спасатели их спускают. Еще два человека — знаем, где находятся, знаем, что живые, сейчас к ним пробиваются спасатели. Есть большая надежда, что будут живы.

Михаил Надёжин
начальник главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии

В поисково-спасательной операции участвовали 40 спасателей и 12 единиц техники. Поиски группы были осложнены порывами ветра до 40 метров в секунду, температурой в минус 20 градусов, пургой и видимостью в зоне поиска не более одного метра.

Видео МЧС по Кабардино-Балкарии

Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии начало проверку. По информации Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО), сопровождавший альпинистов гид оставил альпинистов во время непогоды.

#новости #эльбрус

34 34 комментария
22
{ "author_name": "Сергей Исенеков", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043b\u044c\u0431\u0440\u0443\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 34, "likes": 22, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 443867, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 24 Sep 2021 08:15:43 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Maksim Derkach

Я а я все мечтал осуществить восхождение.
Но для начала хватит и просмотра фильма "Эверест" ред.

Ответить
14
Chef

достаточно будет обморожения носа когда из подъезда выходишь за сосисонами ред.

Ответить
28
Maksim Derkach

я живу на юге (⌐■_■)

Ответить
4
Слава Инженеров

вы не едите сасисоны?

Ответить
27
Славой Жижек

вот бы сейчас сосисон в тесте...

Ответить
2
Никита

Позвони тестю, да предложи

Ответить
11
Дипломатический Макс

*Фантазию выключить!*
*Фантазию выключить!*
*Фантазию выключить!*

Ответить
0
Озабоченный динозавр

тем временем фантазия: включить

Ответить
0
sahk.com

Эльбрус тоже на юге 😎

Ответить
1
NiemandDa

Я так в детстве сходил разок в магазин в -45, отморозил руку, когда металлическую ручку двери открывал, перчатки слабо помогали

Ответить
0
Рыжий

  в -45

Фига у тебя там условия. У нас -10 уже пиздос холодина

Ответить
2
bbk bbk

Никогда не мог понять накуя вы туда лезете? Ну не хватает тебе экстрима устройся оператором в МФЦ, съешь пирожок на вокзале, поживи на прожиточный минимум. В горы то нафига? Спасателей только напрягать, как будто у них других дел нет. ред.

Ответить
3
Danil Kuznetsov

А какие у спасателей могут быть дела кроме спасения людей? Пирожки на вокзале есть?

Ответить
12
bbk bbk

Спасать тех кто попал в трудную ситуацию не по своей воле. Вы случайно не из тех, кто намеренно мусорит для того чтобы "у дворников работа была"? ред.

Ответить
4
Lee

Работа у дворника всегда будет, потому что его условия для труда зависят не только от людей, но и времени года, а спасатели намеренно идут в службы, чтобы вытаскивать людей из трудной ситуации, независимо от того, как они там оказались.

Ответить
2
Aska Rlueh

Ну на Эльбрус конечно не лазила, и не охота. Но вот летом, в жаркий, солнечный день пойти в горы, где не душно, а свежо. И идти по тропинкам до водопада например. Свежий воздух, красивые виды + ножки чутка подкачаются. Но это так, побродить часа 4-5, подняться до альплагеря и назад.С собой только вода и пара шоколадок. Непрофессионально, без группы, просто с друзьями погулять. Бывают иногда по пути пугающие обрывы, но идёшь в поход не ради них, без них было бы даже лучше. Не ради экстрима. И это того стоит, получается замечательный выходной такой. Только за горами и мотаюсь иногда к родственникам в Киргизию, там горы очень высокие и красивые, а больше в стране особо и нет ничего.
С ночёвкой желания нет, туда и обмундирование надо и рюкзаки кило по 20. А зимой если в горы, то только на люжную базу

Ответить
1
Chef

только там ты найдешь лучшую заморожку

Ответить
0
John Müller

Вечером запросила помощь? Пока что звучит как нарушение одного из главных правил высотного альпинизма - несмотря ни на что, если до часа-двух дня вы не на вершине, нужно спускаться. Выходят на вершину из базового лагеря примерно в час ночи, ближе к рассвету только до седловины доходят. Если они вечером на ней были, а это как раз высота 5400, то, судя по всему, кто-то из гидов решил не возвращаться, потому что оставалось недалеко и была куча недовольных клиентов. Эти правила кровью и жизнями написаны

Ответить
12
Dennis Ko

Гид-то как раз решил возвращаться. 

Ответить
4
Evil Pechenka

А куда Ctrl+Enter приходит? Его видит автор статьи?

Ответить
1
Слава Инженеров

Сраду идет в электронное голосование за единую россию

Ответить
15
Павел Мухунов
Ответить
0
Актуальный Женя

В слаа

Ответить
0
Неведомый меч

к
Все редакторы это видят, а потом унижают коллегу язвительными мемами.

Ответить
2
Evil Pechenka

@Сергей Исенеков 

Ответить
0
Себастиан Перейра

пять человека

моя понимать

Ответить
1
Yuri Polu

23 человека группа.
3 отказалось от восхождения
на группу 20 человек было 2 инструктора.
Это очень мало.
Обычно 1 инструктор, максимум 3 человека.

Вот такая арифметика…
5 человек погибло.

Ответить
0
Danil Kuznetsov

Не обычно, а рекомендуется с точки зрения безопасности. У меня было два гида на 4 человека в группе, например. С учетом максимального удешевления туров, многие не соблюдают этого и в результате получаем то, что случилось

Ответить
1
Преподобный яд

Справедливости ради там было 2 инструктора и 2 помощника, 1 пошёл спускать девушку и 3ое осталось.

Но все равно много странностей, неужели погоду не запросили или запросили, но шторма не передавали и решили идти

Ну и да, коммерческие туры на восхождение такое себе, половина людей в горах первый раз могла быть вообще

Ответить
0
Alex Fielding

здесь вам не равнина, здесь климат иной

Ответить
0
Прекрасный самолет

О, вы с Эльбруса?

Ответить
0
Расул Абдулхаликов

Странно. В других источниках пишут, что гид спустился за помощью, а не бросил.

Ответить
0
Neten

Да, лучше бы Байкал брали, а то эта ерунда на вливе лагучая гадость.

Ответить
0
Neten

Черт, не тот Байкал 

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 34 комментария
Обсуждаемое
Новости
В Москве пересчитают результаты электронного голосования на выборах в Госдуму. Но это не будет иметь юридической силы
Все данные по дистанционному электронному голосованию в общественном штабе предлагают выложить в открытый доступ.
232
Новости
ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости
Её вычисляли с помощью двух камер, установленных на расстоянии друг от друга.
168
Интернет
Обсуждение: Как удобнее ориентироваться по карте — по северу или по направлению движения
Одни не понимают, как можно не знать, где находятся стороны света. Другие не понимают, зачем знать, где находится север, когда есть карты с навигаторами.
226
Популярное за три дня
Новости
Bloomberg: сотрудники Google раскритиковали компанию за удаление приложения Навального c «Умным голосованием»
Они сочли это уступкой российским властям.
99
Новости
ЕСПЧ признал Россию ответственной за отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко полонием
Суд обязал Россию выплатить вдове Литвиненко 100 тысяч евро.
87
Новости
Во время стрельбы в Пермском университете преподаватель не стал прерывать лекцию и отказался баррикадироваться
Он считает, что всё делал правильно.
295
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null