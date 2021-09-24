В соцсети отказываются это делать, ссылая на то, что раскрытие данных невозможно из-за закона о конфиденциальности.

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По решению суда округа Колумбия соцсеть должна раскрыть информацию о заблокированных в 2018 году персональных страницах и опубликованных постах, связанных с преследованием этнической группы рохинджа в Мьянме. Об этом пишет Reuters.

Сведения передадут в Международный суд ООН в Гааге и использованы в рамках рассмотрения дела Гамбии против Мьянмы, обвиняемой в нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Первоначально Facebook отказался предоставлять сведения о персональных страницах пользователей, которые использовались для разжигания ненависти на фоне событий в Мьянме. Компания ссылалась на то, что эти аккаунты и сами материалы уже удалены. По словам представителей соцсети, раскрытие данных невозможно по американскому законодательству о конфиденциальности.

Судья округа Колумбия Зия Фаруки посчитала этот аргумент слабым, поскольку, по его мнению, обсуждаемый объём сведений не попадает под действие этого закона. Также он отметили, что блокировка профилей и постов была правильным шагом, но нежелание передать информацию о геноциде только усугубит ситуацию.

Действия Facebook в этой ситуации очень ироничны. СМИ имеют целые разделы, посвящённые ужасной истории скандалов, связанных с конфиденциальностью вокруг соцсети. Зия Фаруки судья округа Колумбия