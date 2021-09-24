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Новости
Сергей Исенеков

Суд в США обязал Facebook восстановить связанные с преследованием рохинджа посты для разбирательства ООН Статьи редакции

В соцсети отказываются это делать, ссылая на то, что раскрытие данных невозможно из-за закона о конфиденциальности.

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По решению суда округа Колумбия соцсеть должна раскрыть информацию о заблокированных в 2018 году персональных страницах и опубликованных постах, связанных с преследованием этнической группы рохинджа в Мьянме. Об этом пишет Reuters.

Сведения передадут в Международный суд ООН в Гааге и будут использованы в рамках рассмотрения дела Гамбии против Мьянмы, обвиняемой в нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Первоначально Facebook отказался предоставлять сведения о персональных страницах пользователей, которые использовались для разжигания ненависти на фоне событий в Мьянме. Компания ссылалась на то, что эти аккаунты и сами материалы уже удалены. По словам представителей соцсети, раскрытие данных невозможно по американскому законодательству о конфиденциальности.

Судья округа Колумбия Зия Фаруки посчитала этот аргумент слабым, поскольку, по его мнению, обсуждаемый объём сведений не попадает под действие этого закона. Также он отметил, что блокировка профилей и постов была правильным шагом, но нежелание передать информацию о геноциде только усугубит ситуацию.

Действия Facebook в этой ситуации очень ироничны. СМИ имеют целые разделы, посвящённые ужасной истории скандалов, связанных с конфиденциальностью вокруг соцсети.

Зия Фаруки

судья округа Колумбия

В соцсети отметили, что уже изучают решение суда и передали некоторые сведения о событиях в Мьянме.

#новости #facebook #соцсети

12 12 комментариев
5
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Сталин спас Россию

Надеюсь, это омерзительную контору распилят или уничтожат.

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1
Андрей Охапкин

Отдадут во власть народа

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1
Сталин спас Россию

Слишком хорошо для цитадели капитала.

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0
Андрей Охапкин

Прогнутся или нет? 🤔

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1
Звездный парфюмер

В соцсети отметили, что уже изучают решение суда и передали некоторые сведения о событиях в Мьянме.

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2
Андрей Охапкин

Почему "приказал", а не "обязал"?

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1
лала лало

Приказы не обсуждаются 🤖

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1
Андрей Николаев

Вот бы сноску/ссылку про то, что было в Мьянме, для тех, кто в бункере

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1
Алиса Барышман

В вики вроде перевод с англ

Геноцид рохинджа
Геноцид рохинджа относится к продолжающемуся военному преследованию мусульман народа рохинджа…
ru.wikipedia.org
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0
Звездный парфюмер

Не прёт фейсбуку. Не понос, так золотуху. Когда Цукерберга опять на ковёр вызовут?

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0
лала лало

В оон?

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0
Звездный парфюмер
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0
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