Чаще всего политтехнологи использовали инстаграм, ютуб и телеграм.

Исследование комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) показало, что по уровню влияния на выборы телеграм смог догнать телевидение. А роль деловых СМИ значительно сократились, пишет «Коммерсантъ».

Специалисты рассказали, что в этом году социальные сети увеличили свою эффективность в ходе избирательной кампании. Также оценки эффективности увеличили и мессенджеры.

Среди сервисов наиболее значимыми по итогам кампании стали инстаграм, телеграм и ютуб. Оценка их эффективности со стороны политтехнологов возросла. Эксперты также высоко оценили «ВКонтакте» и «Одноклассники». При этом эффективность WhatsApp и фейсбука значительно упала по сравнению с прошлыми годами, а твиттер и Viber и вовсе перестали использовать.

В контексте выборов в Госдуму эксперты упоминали телеграм-канал «Незыгарь», а также анонимные каналы «Бойлерная» и «Кремлевский безбашенник». В список экспертов также попали телеграм-канал главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, главреда RT Маргариты Симоньян и тележурналиста Владимира Соловьева.