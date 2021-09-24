Исследование: Соцсети и мессенджеры стали самым эффективным инструментом в ходе избирательной кампании выборов в Госдуму Статьи редакции
Чаще всего политтехнологи использовали инстаграм, ютуб и телеграм.
Исследование комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) показало, что по уровню влияния на выборы телеграм смог догнать телевидение. А роль деловых СМИ значительно сократились, пишет «Коммерсантъ».
Специалисты рассказали, что в этом году социальные сети увеличили свою эффективность в ходе избирательной кампании. Также оценки эффективности увеличили и мессенджеры.
Среди сервисов наиболее значимыми по итогам кампании стали инстаграм, телеграм и ютуб. Оценка их эффективности со стороны политтехнологов возросла. Эксперты также высоко оценили «ВКонтакте» и «Одноклассники». При этом эффективность WhatsApp и фейсбука значительно упала по сравнению с прошлыми годами, а твиттер и Viber и вовсе перестали использовать.
В контексте выборов в Госдуму эксперты упоминали телеграм-канал «Незыгарь», а также анонимные каналы «Бойлерная» и «Кремлевский безбашенник». В список экспертов также попали телеграм-канал главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, главреда RT Маргариты Симоньян и тележурналиста Владимира Соловьева.
Уже и список есть с кого начать.
Ну и вот после такого кто-то думает, что ему срежут тытрубу или телегу ? Ебать, их уже юзают для пропаганды и всякого вот этого и будут делать это лучше и эффективнее. Никто от таких инструментов отказываться не будет, не будет у вас чебурнета, наивные, а будет кой-чего поинтереснее. Но с ютубом, да