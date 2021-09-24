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Новости
Сергей Исенеков

Исследование: Соцсети и мессенджеры стали самым эффективным инструментом в ходе избирательной кампании выборов в Госдуму Статьи редакции

Чаще всего политтехнологи использовали инстаграм, ютуб и телеграм.

Исследование комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) показало, что по уровню влияния на выборы телеграм смог догнать телевидение. А роль деловых СМИ значительно сократились, пишет «Коммерсантъ».

Специалисты рассказали, что в этом году социальные сети увеличили свою эффективность в ходе избирательной кампании. Также оценки эффективности увеличили и мессенджеры.

Среди сервисов наиболее значимыми по итогам кампании стали инстаграм, телеграм и ютуб. Оценка их эффективности со стороны политтехнологов возросла. Эксперты также высоко оценили «ВКонтакте» и «Одноклассники». При этом эффективность WhatsApp и фейсбука значительно упала по сравнению с прошлыми годами, а твиттер и Viber и вовсе перестали использовать.

В контексте выборов в Госдуму эксперты упоминали телеграм-канал «Незыгарь», а также анонимные каналы «Бойлерная» и «Кремлевский безбашенник». В список экспертов также попали телеграм-канал главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, главреда RT Маргариты Симоньян и тележурналиста Владимира Соловьева.

#новости #соцсети #выборы #госдума

968 просмотров
27 27 комментариев
5
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27 комментариев
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Звездный парфюмер

Начинаем запрещать.

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5
kerokero

главреда RT Маргариты Симоньян и тележурналиста Владимира Соловьева.

Давайте.

Ответить
8
Звездный парфюмер

Пыль в глаза пускают. 

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0
ggg123

не надо

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0
Звездный парфюмер

Уже и список есть с кого начать. 

Роскомнадзор начал вести реестр «больших…
Сейчас в списке восемь ресурсов. Среди них — «Вконтакте», Facebook и TikTok.
tjournal.ru
Ответить
0
Славянский блик

В список экспертов также попали телеграм-канал главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, главреда RT Маргариты Симоньян и тележурналиста Владимира Соловьева.

Венику теперь в такой компании самое место

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4
Рыжий

А он и не против. Хотя с Соловьёвым он вроде никогда не обнимался и бокалами не чокался 

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0
Сергей Колесников

С Марго Веник и так дружит давно, а с Рудольфычем они всегда конкурировали за доступ к анусу Владимира Владимировича

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0
Андрей Охапкин

Ещё придумали приложение, которое за вас определяет правильного кандидата

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0
FUNGAME

И электронное голосование которое исправит все досадные ошибки выбора и недопонимания глупого электората, и сделает всё как надо...

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7
Eugen T

Какие выборы

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1
Полноценный дебаркадер

и если уж об эффективности - то я думал вбросы и махинации на первом месте)

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1
Андрей Чащин

Очень эффективно оказалось писать в группу телеграмм «кто до 12:00 в пятницу не проголосует, тому пиздец премии» 

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1
Mikki Rurk

И как это считалось? Наверное супер научный и точный метод

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0
Алексей Приловский

я думал, электронное голосование оказалось самым эффективным инструментом

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0
Суходрищев

Самый эффективный инструмент в ходе избирательной кампании выборов в Госдуму - принадлежность партии, которая заведомо победит.

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0
Клим Чугункин

Ну и вот после такого кто-то думает, что ему срежут тытрубу или телегу ? Ебать, их уже юзают для пропаганды и всякого вот этого и будут делать это лучше и эффективнее. Никто от таких инструментов отказываться не будет, не будет у вас чебурнета, наивные, а будет кой-чего поинтереснее. Но с ютубом, да

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–2
Звездный парфюмер

Партия власти себе и так нарисует как надо, бюджетников сгонят в конце концов. А вот то, что эти инструменты доступны не только пропаганде, уже для них неприятно.

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0
Клим Чугункин

ну так они максимально срезают любую другую пропаганду, а владельцы ресурсов этому способствуют

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0
Звездный парфюмер

Что не помешало спискам УГ лежать даже на порнхабе. 

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0
Клим Чугункин

Ладно, не буду мешать бояться цифровых гулагов (которых не будет в том виде, в ктором их народ себе напредставлял)

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–1
Звездный парфюмер

А в каком виде народ их себе напредставлял?

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0
Клим Чугункин

в таком, что сейчас всех быстро посадят в загончик, который будет ограничен только отечественными ресурсами и больше нихуя, запретят ютубы с пейсбуками и вынудят пользоваться аналогами от местного производителя

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–1
Звездный парфюмер

Про чебурнет любят шутить, но в реальность такое никто не ждёт. 

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1
Кот в сапогах

Он нам и нахой не нужОн, ваш чебурнет.

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1
Клим Чугункин

ну, кто-то ждет и готовится на полном серьезе, видел я и таких

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0
Звездный парфюмер

Тут да, кто-то и 5г боится. 

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0
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