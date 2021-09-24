Система будет анализировать письменные работы учащихся.

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Автономная некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (АНО «ЦИСМ»), созданная в 2018 году по поручению Владимира Путина, получит почти 1,6 миллиарда рублей. Об этом пишут РБК и «Ведомости» со ссылкой на проект трехлётнего бюджета.

Эти деньги выделят на разработку системы мониторинга распространения информации, которая может склонить или побудить детей «совершить действия, представляющие угрозу их жизни» или жизни и здоровью других. Алгоритм будет анализировать письменные работы учащихся и выявлять «склонности к социально опасному и деструктивному поведению».

Как именно будет работать система, пока неизвестно. Руководитель Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев предположил, что в основе системы может быть нейросеть, обученная на большом количестве образов текстов, написанных людьми с психическими или социальными отклонениями.

Детский психиатр Европейского медицинского центра Павел Зайцев рассказал, что не знает о существовании в России или за рубежом доказательного ПО по психологическому анализу письменных работ. Он считает, что анализ даст эффект, только если речь идёт о текстах на свободную, а не на заданную тему.

АНО «ЦИСМ» создали в 2018 году по поручению Владимира Путина после нападения Владислава Рослякова на коллеж в Керчи. На сайте указано, что задача центра — выявлять контент, «связанный с суицидальными проявлениями, кибербуллингом, распространением криминальной субкультуры и другими деструктивными тенденциями».