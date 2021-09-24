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Новости
Артём Мазанов

Правительство РФ запланировало выделить 1,6 миллиарда рублей на выявление социально опасных школьников по их сочинениям Статьи редакции

Система будет анализировать письменные работы учащихся.

38 38 комментариев
1078 просмотров

Автономная некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (АНО «ЦИСМ»), созданная в 2018 году по поручению Владимира Путина, получит почти 1,6 миллиарда рублей. Об этом пишут РБК и «Ведомости» со ссылкой на проект трехлётнего бюджета.

Эти деньги выделят на разработку системы мониторинга распространения информации, которая может склонить или побудить детей «совершить действия, представляющие угрозу их жизни» или жизни и здоровью других. Алгоритм будет анализировать письменные работы учащихся и выявлять «склонности к социально опасному и деструктивному поведению».

Как именно будет работать система, пока неизвестно. Руководитель Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев предположил, что в основе системы может быть нейросеть, обученная на большом количестве образов текстов, написанных людьми с психическими или социальными отклонениями.

Детский психиатр Европейского медицинского центра Павел Зайцев рассказал, что не знает о существовании в России или за рубежом доказательного ПО по психологическому анализу письменных работ. Он считает, что анализ даст эффект, только если речь идёт о текстах на свободную, а не на заданную тему.

АНО «ЦИСМ» создали в 2018 году по поручению Владимира Путина после нападения Владислава Рослякова на коллеж в Керчи. На сайте указано, что задача центра — выявлять контент, «связанный с суицидальными проявлениями, кибербуллингом, распространением криминальной субкультуры и другими деструктивными тенденциями».

После стрельбы в пермском вузе глава АНО «ЦИСМ» Денис Заварзин оценил число аккаунтов в соцсетях, которые «хотя бы один раз касались» деструктивного контента, в 61 миллион.

#новости #школы

38 38 комментариев
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38 комментариев
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Нынешний завод

Сначала ты читаешь литературу, написанную ебаными психами, а потом должен по ней написать адекватное сочинение?

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15
Дурацкий лолипоп

лол я представляю себе как им понадобится еще 1,6 миллиарда на нейросеть распознающую любой почерк 

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4
Нынешний завод

будут учителя распознавать и вносить в систему по ночам, у них же мало работы))

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17
Давний каякер

А вот это правильно! 

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4
Звездный парфюмер

Но деньги на нейросеть выделить, конечно, надо. 

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0
Давний каякер

Готов написать нейросеть, которая будет тратить бюджетные деньги быстрее чем Путин)

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1
Звездный парфюмер

Главное, чтобы на Путина. 

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0
Давний каякер

Нет, на россиян. Будет строить сеть дворцов по всей стране, обеспечим 100% покрытие. В радиусе 100км от каждого россиянина должен быть дворец.

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1
Нынешний завод

пацаны, что по "Преступлению и наказанию" думаете?

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1
Трансгендолёт

Осуждаем!

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1
Нынешний завод

значит-сс, тварь дрожащая))0)

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2
Marina Davidova

имеет право))

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0
Временной шар

Обломов - герой нашего времени

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0
Anton Mark.

Это ИА "Панорама" же?

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6
Жабка
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6
Павел Мухунов

Я утром подумал что это ИА "Панорама" обыграла новость о выделении Роскосмосом 1.7 млрд на исследование по отправке человека на луну. Только потом понял что это была не ИА "Панорама" и не шутка.

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1
Напряженный пришелец

Уже нет 

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0
ggg123

Система будет анализировать письменные работы учащихся.

А психопаты будут анализировать систему и писать социально приемлемые сочинения.
Пострадают, как обычно, просто люди с собственным мнением.

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5
Трансгендолёт

Но будем честными, сейчас тоже собственное мнение в сочинениях не особо котируется. Все прекрасно понимают, что желает прочитать учитель или комиссия и пишут "как следует". И занавески синие означают ровно то, что ожидается учителем

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0
Трансгендолёт

1.6 миллиардов рублей это сколько в бмв 7 серии и недвижке на Западе?

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1
Дурацкий лолипоп

228 бэх 

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1
Anton NS

Тогда уж 285 и 290

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0
Знакомый утюг

Денис Заварзин оценил число аккаунтов в соцсетях, которые «хотя бы один раз касались» деструктивного контента, в 61 миллион.

Вот мы и узнали реальное количество оппозиции в РФ

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1
Озабоченный динозавр

ураааа, доносы в школе

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1
Всемирный ящик

"социально опасный школьник"
ахахахааххаах

Ответить
0
Всемирный ящик

пенал спиздит, учебник порвет, портфелем окно вышибит 

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2
Максим Баяндин
Ответить
0
Давний каякер

Нужно сотрудничать с техами в данном вопросе. Пусть на государственные гранты ведут скоринг в соцсетях, выявляют психические проблемы, в крайних случаях шлют сигнал в Минздрав и МВД. ред.

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–5
Давний каякер

У фейсбуа был кейс в Латинской Америке, спасли девушку сделавшую суицид. Модератору пришла тревожная инфа из такой системы скоринга, он вызвал скорую. Те успели буквально в последние минуты. ред.

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1
Временной шар

Они почерк детей видели? Как распознавать будут? Я, матёрый списывальщик, не всегда понимал почерки, а уж компьютеру куда, да ещё и большие массивы текстов. И опять же: школьники списывают, в том числе из ГДЗ, как их учитывать будут? Там же не их мысли записаны.

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0
rustyrazor

Современные нейросети 80%+ точность распознавания рукописных текстов имеют. Так что в ближайшем будущем даже почерк врачей будет без проблем распознавать, не говоря уже о каких-то там школьниках))

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1
Дмитрий Петров

Чё не по калу сразу
И как это спасло бы от последнего стрелка

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0
No Good

биг дата проанализировала ваше сочинение и считает, что вы опасный школьник

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0
Leha Shum

Где очередь за деньгами?

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0
Временной шар

Моё самое гениальное сочинение было объяснительной за прогул, где я рассказывал, как я лечил гастрит Глицином.

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0
Sergey Michko

Камеры в подъездах, распознавание лиц в метро и в школах, теперь вот — welcome to the future. 

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0
Дмитрий Щёлоков

Сочинения по "Преступлению и наказанию" будут писать. Всякий, кто читал, будет объявляться опсаным

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0
Mikki Rurk

Цензура в школьных сочинениях

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0
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