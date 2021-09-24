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Новости
Сергей Исенеков

Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт КПРФ за анонс схода по итогам выборов. Партия удалила сообщение Статьи редакции

Вместо народного схода партия анонсировала встречу с депутатом Госдумы.

36 36 комментариев
2859 просмотров

Роскомнадзор прислал КПРФ уведомление о возможной блокировке сайта партии из-за сообщения о народном сходе по итогам выборов, который она планировала провести 25 сентября. Об этом рассказал кандидат в депутаты Госдумы Сергей Обухов.

Регулятор заявил, что в этом анонсе содержится информация с призывами к участию в «массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Он прислал письмо после требования Генпрокуратуры.

После получения письма партия удалила сообщение с анонсом народного схода на Пушкинской площади в Москве, но оно доступно в кэше Google.

Вместо него появилось объявление о «встрече с депутатами от КПРФ по итогам выборов в Госдуму». Он, как заявляют представители партии, не требует согласования и проводится в уведомительном порядке.

20 сентября КПРФ устроила в Москве акцию против фальсификаций на выборах в Госдуму. На неё пришли 200 человек. Полиция за всё время встречи не вмешивалась.

#новости #выборы #госдума

36 36 комментариев
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Михаил Зинчук
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43
Кирилл Вселенский

Партия удалила сообщение

Ленин бы перевернулся в гробу от таких продолжателей, если бы был в гробу

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23
Владимир Филатов

Ленин тоже удалял сообщения. До наших дней ни одно сообщение на его сайте не сохранилось.

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28
Urmat Chokoev

Ленин вообще чилил в Швейцарии когда царя свергали

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0
Владимир Филатов

кандидат от народа

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0
ggg123

Времена изменились. Активность КПРФ, видимо, вызывает неподдельное раздражение, и это хороший признак как по мне. 

Ответить
8
Отвратительный магнит

Только активность примерно как у Ленина сейчас

Ответить
3
Максим Козаченко

Прям уж такое неподдельное?

Ответить
1
ggg123

Не вижу смысла устраивать хитроумные цирковые представления

Ответить
2
Максим Козаченко

Ну ты, например, поверил в какую-то фиктивную активность КПРФ)

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0
Трансгендолёт

С одной стороны их на выробах наебали, но с другой стороны 20 долларов для Зюги все-таки 20 долларов.

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18
Mikki Rurk

Вот это протест

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11
Иван Дмитриев

Смешно читать про шары, эта партия более 20 лет системники, они повязаны на бабках, у них 0 политических амбиций, на вас, мамкиных бунтарей, им более чем поебать)

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9
Ёршик Золотой

Включил R ред.

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5
Александр Борродач

Во время движения

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0
Полноценный дебаркадер

Официальный ответ Генадия Москаля

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3
Bad Mother Fucker

эт чо за долбоёб

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–1
Полноценный дебаркадер

То есть?

Ответить
0
Bad Mother Fucker

кто это блять

Ответить
–2
Полноценный дебаркадер

Геннадій Москаль!

Ответить
0
Bad Mother Fucker

и кто это

Ответить
0
Иван Дмитриев

кто не скачет

Ответить
4
Полноценный дебаркадер
Ответить
2
Marhal_New _Arleana

Официальный ответ Коломойского ред.

Ответить
2
Sergiy Sev

Почему активные коммуняки типа Бондаренко не уйдут от Зюганова и не создадут свою Нео-Коммунистическую партию с митингами и задержаниями?

Ответить
2
Neten

Им запретят создавать партии свои, как Навальному.

Ответить
0
Иван Громов

Никогда у Зюганова не было шаров. Только маленькие шарики.

Ответить
1
Михаил Ромайкин

На встречу с депутатом Госдумы придет миллион человек

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1
Хрупкий дым

🐸❤🐍

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0
onizzzuka

Коммунистов обижать немного даже жалко - убогие они больно нынче, не то что в лучшие свои года.

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0
Выходной парфюмер

Вместо него появилось объявление о «встрече с депутатами от КПРФ по итогам выборов в Госдуму». Он, как заявляют представители партии, не требует согласования и проводится в уведомительном порядке.

А что, так можно было?

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0
Звездный парфюмер

Вместо народного схода партия анонсировала встречу с депутатом Госдумы.

Думают, что смогут переиграть систему? Зря. 

Ответить
0
Tony Urban

Поэтому команда Навального даже не стала размещать такие сообщения

Ответить
0
Nick Rosenberg

Роскомнадзор цензурирует вторую по величине политическую силу в рф? 

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0
Yufers

Ну бля, ожидаемо.
1. От коммунистов только название и дрочь на подвиги прошлого. Сами нихера не сделали и врядли сделают. Даже сегодняшняя относительная победа на выборах, заслуга левого чувака, который в тюрячке сидит. Но они и это просрут. Лучше быть системным за 20 баксов, чем народным за пиздюли.
2. Ну и народу как бы похуй, лучше в очереди за новым айфоном постоят, чем поддержать комми.

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0
лала лало

Пусть наймут тж что бы сделал им красивый сайт..

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0
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