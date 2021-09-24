Вместо народного схода партия анонсировала встречу с депутатом Госдумы.

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Роскомнадзор прислал КПРФ уведомление о возможной блокировке сайта партии из-за сообщения о народном сходе по итогам выборов, который она планировала провести 25 сентября. Об этом рассказал кандидат в депутаты Госдумы Сергей Обухов.

Регулятор заявил, что в этом анонсе содержится информация с призывами к участию в «массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Он прислал письмо после требования Генпрокуратуры.

После получения письма партия удалила сообщение с анонсом народного схода на Пушкинской площади в Москве, но оно доступно в кэше Google.

Вместо него появилось объявление о «встрече с депутатами от КПРФ по итогам выборов в Госдуму». Он, как заявляют представители партии, не требует согласования и проводится в уведомительном порядке.