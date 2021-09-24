Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт КПРФ за анонс схода по итогам выборов. Партия удалила сообщение Статьи редакции
Вместо народного схода партия анонсировала встречу с депутатом Госдумы.
Роскомнадзор прислал КПРФ уведомление о возможной блокировке сайта партии из-за сообщения о народном сходе по итогам выборов, который она планировала провести 25 сентября. Об этом рассказал кандидат в депутаты Госдумы Сергей Обухов.
Регулятор заявил, что в этом анонсе содержится информация с призывами к участию в «массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Он прислал письмо после требования Генпрокуратуры.
После получения письма партия удалила сообщение с анонсом народного схода на Пушкинской площади в Москве, но оно доступно в кэше Google.
Вместо него появилось объявление о «встрече с депутатами от КПРФ по итогам выборов в Госдуму». Он, как заявляют представители партии, не требует согласования и проводится в уведомительном порядке.
20 сентября КПРФ устроила в Москве акцию против фальсификаций на выборах в Госдуму. На неё пришли 200 человек. Полиция за всё время встречи не вмешивалась.
Ну бля, ожидаемо.
1. От коммунистов только название и дрочь на подвиги прошлого. Сами нихера не сделали и врядли сделают. Даже сегодняшняя относительная победа на выборах, заслуга левого чувака, который в тюрячке сидит. Но они и это просрут. Лучше быть системным за 20 баксов, чем народным за пиздюли.
2. Ну и народу как бы похуй, лучше в очереди за новым айфоном постоят, чем поддержать комми.